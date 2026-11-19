Жители на варненския квартал „Аспарухово“ излязоха на протест заради пропаднал път, който все още не е ремонтиран, и заради високото строителство в района. Пътят е пропаднал в края на септември в близост до строеж на голям жилищен блок, а заради случая е било обявено бедствено положение.

От Община Варна обясняват, че ремонтът не може да започне, преди строителната фирма да изгради подпорна стена. След това общината ще възстанови пътя, като посочва, че самите ремонтни дейности ще продължат не повече от две седмици.

Жителите настояват за ограничения при строителството

Недоволството не е свързано само с пътната инфраструктура. Протестиращите поставят въпроса за презастрояването на „Аспарухово“ и за строителството в близост до зелени площи. Според тях районът попада в зона „Б“, в която законът не допуска високо строителство.

„Според нас има грубо нарушение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, защото този закон е преди приемането на Общия устройствен план на Варна“, заявява организаторът на протеста Нели Иванова. По думите ѝ предстои изсичане и застрояване на боровата гора.

Жителите настояват решенията за ново строителство да бъдат съобразени с наличната инфраструктура и с опазването на горите в района. Те са недоволни и от забавянето на възстановяването на пътя след обявяването на бедственото положение.

Районният кмет подкрепи недоволството

Кметът на район „Аспарухово“ Ивайло Маринов признава, че забавянето е натрупало напрежение сред хората. „Докато се чудим кой е виновен, пропуснахме сериозен шанс да се ремонтира пътят и вече щяхме да сме забравили, че е ремонтиран“, казва той.

Маринов добавя: „Аз разбирам гражданите, даже и ги подкрепям.“ Следващата стъпка по случая е изграждането на подпорната стена от строителната фирма, след което се очаква да започне ремонтът на пропадналия пътен участък.

Източници: bntnews.bg