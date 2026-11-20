Историческата сграда на Народното събрание беше осветена в синьо в подкрепа на Националната кампания срещу насилието над и между деца „Бъди смел, бъди добър“. Инициативата на Държавната агенция за закрила на детето е посветена на Световния ден на детето и на 37-ата годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви, че децата са бъдещето и отговорност на обществото.

„Всеки един от нас трябва да направи нужното те да живеят в сигурна, защитена, спокойна и подкрепяща среда“, каза тя.

По думите ѝ подкрепата на парламента към каузата на Държавната агенция за закрила на детето показва общата ангажираност на институциите за предотвратяване на всички форми на насилие над и между деца.

Призив за открит дебат

Доцова определи открития и честен дебат по проблема като важна крачка към неговото решаване. Тя посочи, че кампании като „Бъди смел, бъди добър“ насочват вниманието на обществото към темата и повишават информираността.

Според председателя на Народното събрание инициативата вдъхва надежда на засегнатите деца и техните семейства. Световният ден на детето се отбелязва всяка година на 20 ноември, когато през 1989 г. Общото събрание на ООН приема Конвенцията за правата на детето.