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КЗП: Няма право на отделна цена за бирената бутилка
  Тема: Икономика

КЗП: Няма право на отделна цена за бирената бутилка

4 Ноември, 2026 18:55 951 24

  • кзп-
  • бира-
  • стъклени бутилки-
  • нелоялна търговска практика-
  • потребители

Комисията определи практиката като нелоялна. Санкциите по закона достигат 50 000 евро

КЗП: Няма право на отделна цена за бирената бутилка - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Търговците нямат право да добавят отделна цена за стъклената бутилка при продажба на бира, обяви Комисията за защита на потребителите (КЗП). Комисията определя това като нелоялна търговска практика, която подлежи на санкция по Закона за защита на потребителите.

„Търговските обекти нямат право да продават бира с допълнително начисляване на отделна цена за бутилката.“

КЗП е разгледала жалба за българска бира, чиято цена на етикета е била 0,55 евро. На касата към нея е добавена още една сума от 0,22 евро за бутилката. Така потребителят е платил общо 0,77 евро за продукта.

За подобно нарушение законът предвижда санкция от 1500 до 50 000 евро. Според КЗП проблемът е, че клиентът научава за допълнителното плащане едва при маркирането на покупката на касата или след извършването на плащането.

При проверката са установени различни марки бира с различен обем на опаковките. В обекта не са били обявени отделни цени на стъклените бутилки, нито е била поставена в непосредствена близост до стоките предварителна информация за възможността и условията за връщане на амбалажа.

КЗП посочва, че по този начин търговецът е премълчал съществена информация за допълнителните суми, които потребителите трябва да платят. Цената, изписана на етикета, не е съответствала на крайната сума, поискана на касата.

Комисията съобщава и за сходен случай при продажба на маслини. Клиент е избрал да вземе продукта в найлонов плик вместо в кутия, но на касата е установил, че опаковката му е начислена отделно с 0,18 евро.

Тъй като до маслините не е била посочена цена на опаковката, независимо от вида ѝ, на търговската верига е наложена санкция от 2556 евро, посочва КЗП.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой

    20 1 Отговор
    Нещата не са сложни , само простите хора ги усложняват .

    19:00 04.11.2026

  • 2 Мая

    9 16 Отговор
    бутилката....

    Коментиран от #12

    19:00 04.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гробар

    8 8 Отговор
    Мирчев воюва с доставчиците на пица, леля Мая с картелите.

    19:03 04.11.2026

  • 5 САМО БЛЯ БЛЯ.

    6 4 Отговор
    И едно голямо нищо на края.ПИСНА МИ САМО КОНСТАТАЦИИ А ДЕЛА НИКАКВИ. КОЛКО НЕРЕДНОСТИ ОТКРИ А ВСИЧКО ВСЕ ТАКА СИ ВЪРВИ.

    19:04 04.11.2026

  • 6 Панчо

    10 9 Отговор
    Тази бутилка щом е произведена тя има цена.

    Коментиран от #14

    19:04 04.11.2026

  • 7 Аман

    17 8 Отговор
    И от тая, цял живот на държавна хранилка и никаква свършена работа.

    19:06 04.11.2026

  • 8 Торлак

    6 3 Отговор
    В Берковица има магазин Богат—Беден в който касиерката взима по 22 цента на бутилка ,но когато се върнеш да я върнеш празна ,тя не ти дава 22 цента,а те кара да купиш още бира без да ти хваща бутилките.

    19:11 04.11.2026

  • 9 кукузел

    4 2 Отговор
    Масова практика по селските магазини.

    19:13 04.11.2026

  • 10 Ма ти

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кина":

    дедовия ли ми търсиш тук?

    19:13 04.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Софийски селянин,Пенсионер

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мая":

    А ти какъв и кой си,тук съм напълно съгласен с нея.
    Отдавна имах съмнение че цената от производителя е със влючената бутилка в нея..
    Ама търговците търгаши хитро включват и амбалажа,при хиляди бутилки представете си каква печалба изкарват от нищо...
    Така че само глобите ги оправят.

    19:18 04.11.2026

  • 13 Сатана Z

    7 3 Отговор
    В Немските бакалници като Кауфланд за да си купиш салата в кутия на касата ти маркират салата+ 20цента за кутията Търговеца мами клиентите защото тия кутии не са минали през лаборатория ,която им издаде сертификат като годни за употреба .Нали уж ще правим зелени политики ,а пласмасовите опаковки са навсякъде,дори и бирата се продава в пластмасови бутилки за ужас на клиента

    19:18 04.11.2026

  • 14 Пенсионер ОСВ

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Панчо":

    Да ама не,производителя си е включил цената на бутилките при продажбата на търговците.

    Коментиран от #17

    19:21 04.11.2026

  • 15 Напънала се Манолова

    4 4 Отговор
    и родила бирена капачка.

    19:25 04.11.2026

  • 16 Маьо ма

    1 2 Отговор
    иди до пункта да ги върнеш!

    19:25 04.11.2026

  • 17 Ако върнеш бутилката

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "Пенсионер ОСВ":

    ти връщат парите!Ами сега?

    Коментиран от #20

    19:26 04.11.2026

  • 18 Казах

    1 2 Отговор
    Мая-ПРЕЗИДЕНТ

    19:26 04.11.2026

  • 19 Бо(га)таш

    4 5 Отговор
    Манолова, ти Зе да си измисляш конфликти с търговците ...обвиняваш веригите като лъжеш хората ,веригите са по евтини от кварталните ...аз ако съм на мястото на големите хр вериги, търговци вкл на горива и газ Ще заведа персонално срещу теб дело за уронване престижа и нанасяне на финансови щети ...ама те да не обидят управляващите ... че да не слагате на масата на работещите в частния бизнес вечер храна и хляб ...обери се жено ставаш нгла

    19:27 04.11.2026

  • 20 От Каспичан,

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ако върнеш бутилката":

    Въпреки че не пия отдавна тая помия бира която няма нищо общо с едновремешната, примерно ако си купя две бири в стъклени бутилки ще ги връщам ли...
    За някъкви за мен 24 или 30 евростотинки..

    19:36 04.11.2026

  • 21 Мара

    0 0 Отговор
    отварачката и капачката безплатни ли са?

    19:36 04.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тая ще я...

    0 0 Отговор
    Kyвpaта Манолова гледа гато пребит пес. Значи, не е проблем начилсяването на ортделна цена за бутилката, а това, че не е обявена. Да те...

    19:40 04.11.2026

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