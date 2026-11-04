КЗП: Няма право на отделна цена за бирената бутилка

Търговците нямат право да добавят отделна цена за стъклената бутилка при продажба на бира, обяви Комисията за защита на потребителите (КЗП). Комисията определя това като нелоялна търговска практика, която подлежи на санкция по Закона за защита на потребителите.
КЗП е разгледала жалба за българска бира, чиято цена на етикета е била 0,55 евро. На касата към нея е добавена още една сума от 0,22 евро за бутилката. Така потребителят е платил общо 0,77 евро за продукта.
За подобно нарушение законът предвижда санкция от 1500 до 50 000 евро. Според КЗП проблемът е, че клиентът научава за допълнителното плащане едва при маркирането на покупката на касата или след извършването на плащането.
При проверката са установени различни марки бира с различен обем на опаковките. В обекта не са били обявени отделни цени на стъклените бутилки, нито е била поставена в непосредствена близост до стоките предварителна информация за възможността и условията за връщане на амбалажа.
КЗП посочва, че по този начин търговецът е премълчал съществена информация за допълнителните суми, които потребителите трябва да платят. Цената, изписана на етикета, не е съответствала на крайната сума, поискана на касата.
Комисията съобщава и за сходен случай при продажба на маслини. Клиент е избрал да вземе продукта в найлонов плик вместо в кутия, но на касата е установил, че опаковката му е начислена отделно с 0,18 евро.
Тъй като до маслините не е била посочена цена на опаковката, независимо от вида ѝ, на търговската верига е наложена санкция от 2556 евро, посочва КЗП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Никой
19:00 04.11.2026
2 Мая
Коментиран от #12
19:00 04.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гробар
19:03 04.11.2026
5 САМО БЛЯ БЛЯ.
19:04 04.11.2026
6 Панчо
Коментиран от #14
19:04 04.11.2026
7 Аман
19:06 04.11.2026
8 Торлак
19:11 04.11.2026
9 кукузел
19:13 04.11.2026
10 Ма ти
До коментар #3 от "Кина":дедовия ли ми търсиш тук?
19:13 04.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #2 от "Мая":А ти какъв и кой си,тук съм напълно съгласен с нея.
Отдавна имах съмнение че цената от производителя е със влючената бутилка в нея..
Ама търговците търгаши хитро включват и амбалажа,при хиляди бутилки представете си каква печалба изкарват от нищо...
Така че само глобите ги оправят.
19:18 04.11.2026
13 Сатана Z
19:18 04.11.2026
14 Пенсионер ОСВ
До коментар #6 от "Панчо":Да ама не,производителя си е включил цената на бутилките при продажбата на търговците.
Коментиран от #17
19:21 04.11.2026
15 Напънала се Манолова
19:25 04.11.2026
16 Маьо ма
19:25 04.11.2026
17 Ако върнеш бутилката
До коментар #14 от "Пенсионер ОСВ":ти връщат парите!Ами сега?
Коментиран от #20
19:26 04.11.2026
18 Казах
19:26 04.11.2026
19 Бо(га)таш
19:27 04.11.2026
20 От Каспичан,
До коментар #17 от "Ако върнеш бутилката":Въпреки че не пия отдавна тая помия бира която няма нищо общо с едновремешната, примерно ако си купя две бири в стъклени бутилки ще ги връщам ли...
За някъкви за мен 24 или 30 евростотинки..
19:36 04.11.2026
21 Мара
19:36 04.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Тая ще я...
19:40 04.11.2026