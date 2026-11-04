КЗП: Няма право на отделна цена за бирената бутилка

Търговците нямат право да добавят отделна цена за стъклената бутилка при продажба на бира, обяви Комисията за защита на потребителите (КЗП). Комисията определя това като нелоялна търговска практика, която подлежи на санкция по Закона за защита на потребителите.

„Търговските обекти нямат право да продават бира с допълнително начисляване на отделна цена за бутилката.“

КЗП е разгледала жалба за българска бира, чиято цена на етикета е била 0,55 евро. На касата към нея е добавена още една сума от 0,22 евро за бутилката. Така потребителят е платил общо 0,77 евро за продукта.

За подобно нарушение законът предвижда санкция от 1500 до 50 000 евро. Според КЗП проблемът е, че клиентът научава за допълнителното плащане едва при маркирането на покупката на касата или след извършването на плащането.

При проверката са установени различни марки бира с различен обем на опаковките. В обекта не са били обявени отделни цени на стъклените бутилки, нито е била поставена в непосредствена близост до стоките предварителна информация за възможността и условията за връщане на амбалажа.

КЗП посочва, че по този начин търговецът е премълчал съществена информация за допълнителните суми, които потребителите трябва да платят. Цената, изписана на етикета, не е съответствала на крайната сума, поискана на касата.

Комисията съобщава и за сходен случай при продажба на маслини. Клиент е избрал да вземе продукта в найлонов плик вместо в кутия, но на касата е установил, че опаковката му е начислена отделно с 0,18 евро.

Тъй като до маслините не е била посочена цена на опаковката, независимо от вида ѝ, на търговската верига е наложена санкция от 2556 евро, посочва КЗП.