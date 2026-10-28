Манолова: Храните в София са по-скъпи от Виена

Основни хранителни продукти в София са по-скъпи от тези във Виена и Берлин, а в някои случаи надценките в България са в пъти по-високи от тези в Германия. Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова в предаването „Денят започва“ по БНТ.

По думите ѝ търговските вериги заемат между 60% и 70% от търговията на дребно с храни. „Сравненията, които направихме в рамките на нашите проверки, показват, че цените на основни хранителни продукти в София са по-високи от тези във Виена и Берлин“, каза Манолова.

Сигнал за такса върху щайги

Манолова представи в студиото пластмасова щайга, използвана при доставката на плодове и зеленчуци. Според нея четири големи търговски вериги работят със свързани фирми, които задължават български производители да използват такива щайги.

Посочената цена на една щайга е 3,50 евро, но при всяко внасяне на продукция производителят плаща 1 евро без ДДС или 1,20 евро с ДДС. Доставчиците внасят и годишен депозит, равен на стойността на щайгата. Манолова изчисли, че при ежедневно плащане приходът от една щайга достига 365 евро годишно.

„Наемът на дневна база на едно внасяне в магазина е 1 евро без ДДС. Прекомерно“, заяви председателят на КЗП. По случая е внесен сигнал в Комисията за защита на конкуренцията, а Манолова посочи, че санкцията за подобна нелоялна търговска практика може да достигне 10% от оборота на веригата.

Проверки в Пловдив и София

При проверка на кухня-майка в Пловдив, която приготвя храни за топли витрини на търговска верига, са установени лоши хигиенни условия в помещенията и технологичното оборудване. Липсвали са и документи за проследимост на използваните продукти, посочи Манолова.

В склад на голяма търговска верига са открити месни продукти с изтекъл срок на годност. По думите на Манолова продължава проверката дали продуктите са били извозени и унищожени по установения ред. Затворени са и две топли витрини в други супермаркети, едната от които е в София.

Глоби за промоции и цени на касата

Манолова съобщи, че е подписала четири наказателни постановления на обща стойност 110 000 евро. Те са свързани с разминаване между цените на етикетите и сумите, които се маркират на касата, с промоции без реално намаление и с недостатъчни количества от рекламирани промоционални стоки.

Председателят на КЗП коментира и реклами на хранителни добавки, представяни като средства за лечение на различни заболявания. Според нея подобни твърдения могат да представляват заблуждаваща търговска практика, ако не са подкрепени с необходимата документация и научни доказателства.

Източници: bntnews.bg