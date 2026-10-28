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Манолова: Храните в София са по-скъпи от Виена

Манолова: Храните в София са по-скъпи от Виена

28 Октомври, 2026 10:16 642 36

  • цени на храните-
  • мая манолова-
  • търговски вериги-
  • кзп-
  • нелоялни практики

Председателят на КЗП съобщи за проверки на търговски вериги, сигнали до КЗК и глоби за 110 000 евро

Манолова: Храните в София са по-скъпи от Виена - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Основни хранителни продукти в София са по-скъпи от тези във Виена и Берлин, а в някои случаи надценките в България са в пъти по-високи от тези в Германия. Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова в предаването „Денят започва“ по БНТ.

По думите ѝ търговските вериги заемат между 60% и 70% от търговията на дребно с храни. „Сравненията, които направихме в рамките на нашите проверки, показват, че цените на основни хранителни продукти в София са по-високи от тези във Виена и Берлин“, каза Манолова.

Сигнал за такса върху щайги

Манолова представи в студиото пластмасова щайга, използвана при доставката на плодове и зеленчуци. Според нея четири големи търговски вериги работят със свързани фирми, които задължават български производители да използват такива щайги.

Посочената цена на една щайга е 3,50 евро, но при всяко внасяне на продукция производителят плаща 1 евро без ДДС или 1,20 евро с ДДС. Доставчиците внасят и годишен депозит, равен на стойността на щайгата. Манолова изчисли, че при ежедневно плащане приходът от една щайга достига 365 евро годишно.

„Наемът на дневна база на едно внасяне в магазина е 1 евро без ДДС. Прекомерно“, заяви председателят на КЗП. По случая е внесен сигнал в Комисията за защита на конкуренцията, а Манолова посочи, че санкцията за подобна нелоялна търговска практика може да достигне 10% от оборота на веригата.

Проверки в Пловдив и София

При проверка на кухня-майка в Пловдив, която приготвя храни за топли витрини на търговска верига, са установени лоши хигиенни условия в помещенията и технологичното оборудване. Липсвали са и документи за проследимост на използваните продукти, посочи Манолова.

В склад на голяма търговска верига са открити месни продукти с изтекъл срок на годност. По думите на Манолова продължава проверката дали продуктите са били извозени и унищожени по установения ред. Затворени са и две топли витрини в други супермаркети, едната от които е в София.

Глоби за промоции и цени на касата

Манолова съобщи, че е подписала четири наказателни постановления на обща стойност 110 000 евро. Те са свързани с разминаване между цените на етикетите и сумите, които се маркират на касата, с промоции без реално намаление и с недостатъчни количества от рекламирани промоционални стоки.

Председателят на КЗП коментира и реклами на хранителни добавки, представяни като средства за лечение на различни заболявания. Според нея подобни твърдения могат да представляват заблуждаваща търговска практика, ако не са подкрепени с необходимата документация и научни доказателства.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САНДОКАН

    11 4 Отговор
    Е , и ...

    10:18 28.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    13 4 Отговор
    ЕС ни унищожи селското стопанство.Има по големи разходи за превоз и по голямо ДДС.

    Коментиран от #7, #29

    10:18 28.10.2026

  • 3 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    14 4 Отговор
    Всеки го знае това! Кажете кво правим по въпроса и кога цените на храните ще са по ниски отколкото в Европа?

    Коментиран от #15

    10:19 28.10.2026

  • 4 Майче ,

    7 1 Отговор
    Яла па у Лом да видиш ..

    10:19 28.10.2026

  • 5 Нали те назначиха

    12 3 Отговор
    да ги свалиш. Какъв е този лай? Действай...

    10:19 28.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дрътия Софеанец ,

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    ЕС ти е виновен .Вместо да миеш чиниЙ , продай 17-те ресторанта и хващай мотиката ...

    10:22 28.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дддддд

    11 2 Отговор
    И кво от това...-нали сме в клуба на богатите....Нали така евро джадита

    10:24 28.10.2026

  • 10 Ванко 1

    5 2 Отговор
    На мен не ми е скъпо, Майче. Излязох навреме от пандиза и сега пак въртя бизнес.

    10:24 28.10.2026

  • 11 Чума

    4 0 Отговор
    ...Но, вместо да буйкотира магазините, народа бойкотира изборния вот! Прав е бил един подпийнал Пелинов персонаж от селски разказ - ,,Не ща да знам никой! Аз живея в Портартър!" Бухнал се в чергите и се наспал!

    10:25 28.10.2026

  • 12 Мая,

    4 1 Отговор
    Ела в Козлодуй да видиш за какви цени става въпрос!

    10:25 28.10.2026

  • 13 5556

    4 0 Отговор
    Няма реална конкуренция. Казват, че в пазарната икономика няма думата -картел- ама пък много еднакви цени във всички магазини. Някои ловят риба в мътна вода.

    10:26 28.10.2026

  • 14 Ванко 1

    4 0 Отговор
    На балъците им казвам само "бай, бай бай". На Майчето й казвам само "тенкю, тенкю, тенкю".

    10:27 28.10.2026

  • 15 Дддддд

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Най-малкото което е нужно-да спрем да даваме пари на сулю и пулю...-в това число и на Украйна. Да не участваме в договори на ЕС те които ни задължават да убиваме нашето производство-не само селското стопанство. Дасеизгонят чуждите хранителни вериги...и т.н... има още куп възможности - ама корумпетата ни няма да предприемат нищо.

    10:29 28.10.2026

  • 16 гаргата:

    0 0 Отговор
    ех тази щайга изяде бизнеса

    10:29 28.10.2026

  • 17 е и какво от това?!

    2 0 Отговор
    И ние ги правим тия констатации всеки ден, но не получваме тлъста заплата в евро!

    10:29 28.10.2026

  • 18 Родина

    2 0 Отговор
    Мая , кажи нещо за търговските вериги . Защо не
    изкупуват българска продукция ? За борсата
    в Слатина кажи . Имаме плодородна земя , но сега младите станаха дигитални . Не им се работи .
    Само пълните гушите на зърнопроизводителите и
    те после ви пълнят партийните касички .

    10:31 28.10.2026

  • 19 Кочо

    4 0 Отговор
    Във Франция е безплатно! Хвърляш няколко павета, влизаш и се запасяваш! След седмица, като свършат запасите - нов национален протест!

    10:32 28.10.2026

  • 20 Хасковски каунь

    0 1 Отговор
    Манолова, в кварталните магазини цените са доста по-високи оттези в Лидл.
    Я земи направи флаш моб за доене на крава / да не я сбъркаш с бика/

    10:32 28.10.2026

  • 21 А бе

    2 0 Отговор
    Изоблечете ги,че и манипулират с цените в брошурите 2 бр.сок с цена с големи червени цифри 0.71 евро,а в страни с малки букви цената е за втората бутилка абе мошеници

    10:33 28.10.2026

  • 22 Приятелството е за да печелят от нас

    2 1 Отговор
    Веригите магазини са едни и същи . А ние като периферия на европейската империя ще плащаме високата цена за едни и същи стоки.

    10:33 28.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мичо

    3 0 Отговор
    Мая пазарува редовно във Виена и знае цените там. Аз подалеч от Драгоман не съм ходил и незнам.

    10:34 28.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Лекарствата , Парното , Тока.

    1 1 Отговор
    Са най скъпите в Европа. По 20-30 милиона евро глоби за спекула и скапани продукти купувани за стотинки , внос с сменен срок.

    10:35 28.10.2026

  • 27 ШЕФА

    4 0 Отговор
    Как ще свалят цените на бензина и храните като при това двойно увеличение държавата граби двойно повече ДДС,а тя се издържа само от данъци,такси,мита и услуги !

    10:36 28.10.2026

  • 28 изокало се майчето

    0 0 Отговор
    А цените в малките магазини как са? Ако са нормални (за разлика от веригите) да ходим да пазаруваме там, а гадните капиталистически шовинистични вериги да мрът от глад!

    10:37 28.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Националист

    2 0 Отговор
    Ама виена нямат Радев

    10:41 28.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Лили

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Защо са забранени коментарите":

    По заповед на Москва

    10:42 28.10.2026

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