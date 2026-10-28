Манолова: Храните в София са по-скъпи от Виена

Основни хранителни продукти в София са по-скъпи от тези във Виена и Берлин, а в някои случаи надценките в България са в пъти по-високи от тези в Германия. Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова в предаването „Денят започва“ по БНТ.
По думите ѝ търговските вериги заемат между 60% и 70% от търговията на дребно с храни. „Сравненията, които направихме в рамките на нашите проверки, показват, че цените на основни хранителни продукти в София са по-високи от тези във Виена и Берлин“, каза Манолова.
Сигнал за такса върху щайги
Манолова представи в студиото пластмасова щайга, използвана при доставката на плодове и зеленчуци. Според нея четири големи търговски вериги работят със свързани фирми, които задължават български производители да използват такива щайги.
Посочената цена на една щайга е 3,50 евро, но при всяко внасяне на продукция производителят плаща 1 евро без ДДС или 1,20 евро с ДДС. Доставчиците внасят и годишен депозит, равен на стойността на щайгата. Манолова изчисли, че при ежедневно плащане приходът от една щайга достига 365 евро годишно.
„Наемът на дневна база на едно внасяне в магазина е 1 евро без ДДС. Прекомерно“, заяви председателят на КЗП. По случая е внесен сигнал в Комисията за защита на конкуренцията, а Манолова посочи, че санкцията за подобна нелоялна търговска практика може да достигне 10% от оборота на веригата.
Проверки в Пловдив и София
При проверка на кухня-майка в Пловдив, която приготвя храни за топли витрини на търговска верига, са установени лоши хигиенни условия в помещенията и технологичното оборудване. Липсвали са и документи за проследимост на използваните продукти, посочи Манолова.
В склад на голяма търговска верига са открити месни продукти с изтекъл срок на годност. По думите на Манолова продължава проверката дали продуктите са били извозени и унищожени по установения ред. Затворени са и две топли витрини в други супермаркети, едната от които е в София.
Глоби за промоции и цени на касата
Манолова съобщи, че е подписала четири наказателни постановления на обща стойност 110 000 евро. Те са свързани с разминаване между цените на етикетите и сумите, които се маркират на касата, с промоции без реално намаление и с недостатъчни количества от рекламирани промоционални стоки.
Председателят на КЗП коментира и реклами на хранителни добавки, представяни като средства за лечение на различни заболявания. Според нея подобни твърдения могат да представляват заблуждаваща търговска практика, ако не са подкрепени с необходимата документация и научни доказателства.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 САНДОКАН
10:18 28.10.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #29
10:18 28.10.2026
3 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #15
10:19 28.10.2026
4 Майче ,
10:19 28.10.2026
5 Нали те назначиха
10:19 28.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дрътия Софеанец ,
До коментар #2 от "Последния Софиянец":ЕС ти е виновен .Вместо да миеш чиниЙ , продай 17-те ресторанта и хващай мотиката ...
10:22 28.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Дддддд
10:24 28.10.2026
10 Ванко 1
10:24 28.10.2026
11 Чума
10:25 28.10.2026
12 Мая,
10:25 28.10.2026
13 5556
10:26 28.10.2026
14 Ванко 1
10:27 28.10.2026
15 Дддддд
До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Най-малкото което е нужно-да спрем да даваме пари на сулю и пулю...-в това число и на Украйна. Да не участваме в договори на ЕС те които ни задължават да убиваме нашето производство-не само селското стопанство. Дасеизгонят чуждите хранителни вериги...и т.н... има още куп възможности - ама корумпетата ни няма да предприемат нищо.
10:29 28.10.2026
16 гаргата:
10:29 28.10.2026
17 е и какво от това?!
10:29 28.10.2026
18 Родина
изкупуват българска продукция ? За борсата
в Слатина кажи . Имаме плодородна земя , но сега младите станаха дигитални . Не им се работи .
Само пълните гушите на зърнопроизводителите и
те после ви пълнят партийните касички .
10:31 28.10.2026
19 Кочо
10:32 28.10.2026
20 Хасковски каунь
Я земи направи флаш моб за доене на крава / да не я сбъркаш с бика/
10:32 28.10.2026
21 А бе
10:33 28.10.2026
22 Приятелството е за да печелят от нас
10:33 28.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Мичо
10:34 28.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Лекарствата , Парното , Тока.
10:35 28.10.2026
27 ШЕФА
10:36 28.10.2026
28 изокало се майчето
10:37 28.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Националист
10:41 28.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Лили
До коментар #30 от "Защо са забранени коментарите":По заповед на Москва
10:42 28.10.2026