Променя се движението по Софийския околовръстен път при моста над бул. „Симеоновско шосе“ заради ремонт на дилатационните фуги на съоръжението. Временната организация е въведена за периода от 7:00 до 11:00 ч.

Ремонтните дейности ще се извършват поетапно в двете платна. Докато се работи в едното, движението ще бъде двупосочно в платното, в което няма ремонт. От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават водачите да шофират с повишено внимание, съобразена скорост и да спазват стриктно сигнализацията.

„Необходимо е шофьорите да карат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват стриктно поставената сигнализация“, посочват от АПИ.

От Министерството на вътрешните работи съобщиха, че предстои затваряне на участък от околовръстния път в посока от бул. „Александър Малинов“ към бул. „Черни връх“. Движението в това направление ще остане преустановено до пълното отстраняване на повредите по пътната инфраструктура и възстановяването на безопасните условия за преминаване.

Регулирането на трафика ще се извършва от екипи на „Пътна полиция“ към Столичната дирекция на вътрешните работи. Те ще следят за спазването на временната организация и ще подпомагат водачите на място.

Ремонтът беше поискан след сигнали за опасни фуги

Проблемът с дилатационните фуги на моста е поставян многократно от Столичната община. През октомври местната администрация призова АПИ за незабавно обезопасяване и ремонт на компрометираните участъци.

На 9 октомври 2026 г. общината е изпратила ново писмо до пътната агенция. От февруари 2024 г. тя настоява за ремонт на съоръжението, а само през септември и първите девет дни на октомври 2026 г. е препратила по компетентност 29 граждански сигнала, свързани със състоянието на фугите.

Източници: bta.bg