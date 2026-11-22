На 22 ноември 1944 г. правителството на Кимон Георгиев одобрява уволнението на 25 преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Решението е взето по доклад на министъра на народното просвещение проф. Станчо Чолаков, внесен четири дни по-рано, а посоченото основание е „фашистка дейност“.

Сред отстранените са бившият министър-председател и регент Богдан Филов, министърът на народното просвещение Борис Йоцов, литературоведът Михаил Арнаудов, историкът Веселин Бешевлиев, политикът Александър Цанков, юристът Любомир Владикин, лекарят Александър Станишев и юристът Георги П. Генов.

Решението засяга не само преподаватели, уволнени окончателно. Още 17 души са отстранени от преподавателска дейност за различен срок. Така общият брой на засегнатите в тази процедура достига 42 преподаватели. В отделни исторически източници броят 42 е посочван като общия списък на санкционираните, докато 25 се отнася до окончателно уволнените.

Мярката е част от наредба за „прочистване“

Уволненията са извършени в рамките на Наредбата-закон за прочистване на учителския и преподавателския състав в училищата, университета, висшите училища и академиите. Нормативният акт е приет през октомври 1944 г. и обнародван през ноември, като дава възможност преподаватели да бъдат освобождавани или временно отстранявани заради политически квалификации и обвинения в подкрепа на предишния режим.

В мотивите към конкретната процедура се използва формулировката „фашистка дейност“. Тя не представлява съдебна присъда сама по себе си, а административно основание за прекратяване или ограничаване на преподавателските права.

Чистката продължава и след първото решение

Решението от 22 ноември не е единичен акт. През следващите месеци са приемани нови решения и укази, с които списъкът на освободените или временно отстранените преподаватели е разширяван. Историческите изследвания описват процеса като част от цялостното преустройство на висшето образование след 9 септември 1944 г.

Сред първоначално засегнатите са учени с различен профил и обществена роля. Някои са били министри или държавници, други са изградили международно призната академична кариера. Уволнението им прекъсва преподавателската работа в Софийския университет в момент, когато новата власт започва да променя състава и политическата посока на българското висше образование.

Източници: old.fakel.bg, kultura.bg, duma.bg