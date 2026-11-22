Трафикът по всички сухопътни гранични пунктове е нормален, съобщава „Гранична полиция“. Временно не работи фериботната връзка Свищов–Зимнич заради ниското ниво на река Дунав. На границата с Гърция през „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, докато през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават и автобуси и товарни автомобили.

Ограничения заради ремонти остават в сила по няколко основни направления. На автомагистрала „Тракия“ в област Пловдив е ограничен достъпът до аварийната лента в платното за Бургас между 119-и и 136-и километър. Мярката е заради косене на крайпътна растителност и е планирана за часовете от 8:00 до 17:00 часа.

С повишено внимание се преминава и в участъка Ихтиман–Мирово заради ремонт на огражденията. При Горно вършило–Долно вършило се извършва ремонт на мостови съоръжения, а в района Долна Василица–Долно вършило скоростта е ограничена до 100 километра в час заради полагане на пътна маркировка.

По път I-5 в област Кърджали движението е в една лента в участъците Петелово–Кърджали, Загорско–Птичар и Островец–Върбен. Причините са ремонт на настилката и дилатационни фуги. Ограничение има и по път I-7 между Зимница и Веселиново, както и по път II-52 между Свищов и Ореш. По третокласния път III-208 между Провадия и Камен дял продължава частично асфалтиране. „Намалете скоростта предварително, спазвайте по-голяма дистанция и следете временната пътна сигнализация“, предупреждава Агенция „Пътна инфраструктура“.

Дъжд и сняг по високите части

В планините облачността ще е значителна, с превалявания от дъжд, а над 1800 метра – от сняг. Очаква се умерен и силен запад-северозападен вятър. Прогнозните температури са около 9 градуса на 1200 метра и около 1 градус на 2000 метра.

На връх Ботев Планинската спасителна служба отчита мъгла, температура минус 3 градуса и силен вятър. За Витоша, Рила, Пирин и Стара планина няма публикувана актуална лавинна информация. Туристите трябва да се съобразят с мокрите и заснежени участъци, ниските температури и възможното рязко намаляване на видимостта.

Засилен контрол и последни сводки

До 22 ноември „Пътна полиция“ извършва засилен контрол над товарните автомобили и автобусите. Продължават и проверките за зимната подготовка на автомобилите. От 15 ноември до 1 март превозните средства трябва да са с гуми за зимни условия или с дълбочина на протектора най-малко 4 милиметра.

До 18:20 часа на 21 ноември са отчетени 62 пътнотранспортни произшествия, един загинал и 19 ранени, сочат публикуваните данни на база информация от МВР. Най-много произшествия са регистрирани в София, Варна и Велико Търново.

Последната публикувана сводка на Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ обхваща денонощието на 20 ноември. Екипите са реагирали на 147 сигнала, потушили са 52 пожара и са извършили 89 спасителни дейности и помощни операции. При пожарите няма загинали и пострадали, а при 20 от случаите са нанесени преки материални щети.