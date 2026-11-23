Столичната община осъди агресивни действия и опити за възпрепятстване на строителството на открит фитнес и спортно игрище за учениците от 142. ОУ „Веселин Ханчев“ и 203. ПЕГ „Свети Методий“ в район „Красно село“.

По информация на общината строителните екипи са били посрещнати със заплахи още при започването на работата. През нощта всички ограждения на строителната площадка са били премахнати и прибрани. От Столичната община посочват, че действията не само възпрепятстват строителните дейности, но и създават риск за безопасността на обекта. За случаите са уведомени органите на реда.

Съоръженията ще се използват и от жителите на района

„Няма да позволим агресията и вандалските прояви да ни спират да подобряваме градската среда, да създаваме повече възможности за спорт и да инвестираме в условията, в които учат и растат децата на София“, заявиха от Столичната община.

Проектът е насочен към проблем с условията за спорт и провеждане на часовете по физическо възпитание в двете училища. Докато се изгражда новият учебен корпус с физкултурен салон, откритият фитнес и спортното игрище трябва да осигурят допълнителна възможност за занимания на учениците.

Изграждането на нова сграда за училище и физкултурен салон за 142. ОУ и 203. ПЕГ е включено в инвестициите по Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът е свързан с имота на ул. „Пчела“ №21, където двете училища се помещават в обща сграда.

След приключването на строителните дейности спортните съоръжения ще бъдат отворени и за жителите на района. Така общината очаква инвестицията да се използва не само от учениците, но и от местната общност.

Общината призова за законно изразяване на несъгласие

От Столичната община заявяват, че разбират възможните временни неудобства, свързани със строителството, но те не могат да оправдават вандализъм, заплахи и посегателства върху имущество.

„Призоваваме гражданите да изразяват несъгласието си по законен и конструктивен начин, без да възпрепятстват проекти, които създават дългосрочни ползи за цялата общност“, посочват от общината.

Общински документи предвиждат за двете училища изграждане на нова училищна сграда и физкултурен салон. Реализацията на проекта ще продължи, като конкретен срок за приключване на строителните работи не е посочен.