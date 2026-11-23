България няма да изпълни изискването на Европейската комисия за бюджетен дефицит под 3% от брутния вътрешен продукт още тази година. Това заяви министърът по еврофондовете Атанас Пеканов.

По думите му правителството ще запази доходната и социалната си политика, въпреки настояването на Европейската комисия за по-бързо ограничаване на дефицита. „Националните правителства отговарят пред своите гласоподаватели“, каза Пеканов.

В рамките на социалния пакет са предвидени увеличение на пенсиите, увеличение на минималната работна заплата и по-висока стойност на различни облекчения за семействата. Пеканов уточни, че минималната работна заплата ще бъде увеличена, но с по-малко, отколкото са поискали синдикатите.

Девет държави са в процедура по свръхдефицит

Пеканов посочи, че девет държави се намират в процедура по свръхдефицит и ежегодно получават негативна оценка, че все още не са излезли от нея. Той заяви, че България настоява да запази социалния пакет, дори това да не е предпочитаният вариант за Европейската комисия.

Министърът увери, че България няма да получи финансова санкция заради неизпълнението на изискването за дефицит под 3% от БВП.

Задържани са 1% от средствата по ПВУ

От думите на Пеканов стана ясно и защо не е отпуснат 1% от средствата по Плана за възстановяване и устойчивост. Сред посочените причини са две детски градини, които не са построени навреме, както и индустриален парк, който е един от общо десетте планирани, но не е изграден в пълен мащаб.

Като трета причина министърът посочи неизбирането на пети член на новата антикорупционна комисия. Според него това е било извън компетентностите на правителството и вече не може да бъде поправено.

В изказването си Пеканов не посочи конкретен срок за изпълнение на неизпълнените ангажименти по Плана за възстановяване и устойчивост, нито размера на задържаните средства в евро.

Източници: bnrnews.bg