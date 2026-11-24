Управлението на Варна от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ е провал, а случаят с Благомир Коцев е „продуциран скандал“. Това заяви общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера в предаването „Денят на живо“ по NOVA.

Коментарът му дойде след решението на Общинската избирателна комисия във Варна за отстраняването на Коцев от кметския пост. Контрера определи решението като „абсурдно и безумно“, защото според него е ясно защо кметът не е бил на работа – бил е в ареста.

„С отстраняването на Благомир Коцев от кметския пост ставаме свидетели на поредната театрална сценка във варненския сюжет този мандат“, заяви Контрера.

По думите му решението на ОИК ще бъде обжалвано и вероятно ще бъде отменено. Той прогнозира, че Коцев ще довърши мандата си. Тези очаквания са позиция на общинския съветник, а не обявен резултат от съдебно или административно производство.

Критики към чистотата и инфраструктурата

Контрера заяви, че Варна е „много мръсна“ и има сериозни проблеми с инфраструктурата и трафика. Той посочи, че такса смет е увеличена с 30%, но според него това не е довело до подобрение на чистотата.

Общинският съветник определи като опит за прикриване на проблемите разказа, че Коцев е жертва на сили, които искат да го накажат. Според него чрез случая се прави опит да бъде представено управлението на общината в по-добра светлина.

Като пример Контрера посочи случая с „Баба Алино“, за който заяви, че е „пораснал пред очите и погледите на администрацията на Община Варна“. Той не представи в разговора допълнителни данни за случая.

Предложения за „Топлофикация – София“

В разговора Контрера коментира и финансовото състояние на „Топлофикация – София“. Той заяви, че по време на мандата на кмета на София Васил Терзиев не е направено нищо по проблема.

Контрера определи решението Световната банка да анализира финансите на дружеството като „анализ на анализа“. Според него първо трябва да бъде решен въпросът с дълга, а след това да се обсъжда подобряване на работата на дружеството.

Като възможно решение той посочи модела „дълг срещу собственост“ – държавата да получи пропорционален дял в „Топлофикация – София“, срещу което да бъде уреден дългът. Контрера предложи още около 50 млн. евро за спешни ремонти, които да бъдат предоставени като заем от бюджета на дружеството.

Общинският съветник заяви, че не подкрепя идеята „Топлофикация – София“ да бъде отдадена на концесия.

Източници: nova.bg