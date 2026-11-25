Общинската избирателна комисия във Варна изпълнява политическа воля, заяви депутатът от „Демократична България“ Павел Попов в сутрешния блок „Денят започва“ по БНТ. Той беше изпълняващ длъжността кмет на Варна в периода, когато Благомир Коцев беше в ареста.

„ОИК изпълнява политическа воля“, каза Попов. По думите му в комисията са представени политическите сили, които в различна степен формират Общинския съвет.

Попов заяви, че ако членовете на ОИК не следват позициите на политическите сили, които са ги излъчили, това би означавало, че тези формации се превръщат в „бизнес партии“. Според него смесването на бизнес и политически интереси е пряко свързано с олигархията.

Защо защити Коцев

По адрес на Благомир Коцев депутатът каза, че бившият кмет не се е подчинявал лесно на групировките във Варна. Попов заяви, че Коцев е отказвал да бъде „гумен печат“ и да осигурява бърза писта за проекти, подкрепяни от определени интереси.

Според Попов кметът не може да управлява без мнозинство в Общинския съвет. Той заяви, че необходимата подкрепа е била отказвана на Коцев още от първата година на мандата му, след като станало ясно, че няма да следва решения, противоречащи на интересите на гражданите.

Решението за прекратяване на мандата

ОИК-Варна прекрати предсрочно пълномощията на Благомир Коцев на 23 ноември. Решението беше свързано със сигнали за ползваните от него отпуски през 2025 г., когато той е бил задържан в ареста.

Попов заяви, че до края на мандата остава около една година и при това положение Общинският съвет има възможност да избере кмет. Той свърза действията на комисията с приемането на бюджета на община Варна.

„Плячката е налице и тя ще бъде разграбена от тези, които са заинтересовани от отстраняването на кмета“, каза Попов, според когото заседанието на ОИК е започнало два часа след приемането на бюджета.

Източници: novini.bg, nova.bg, dariknews.bg