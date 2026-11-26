Министър-председателят Румен Радев ще участва в извънредното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 26 и 27 ноември в Брюксел. В рамките на срещата той ще се включи и в срещата на върха на държавите от еврозоната, както и в неформалната среща на групата „Приятели на кохезията“, съобщиха от Министерския съвет.

Основните теми са следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028–2034 г. и финансовите нужди на Украйна, включително финансирането за 2027 г. Министерският съвет одобри позицията на България за участие в заседанието на 25 ноември.

Фокусът е върху бюджета на ЕС и Украйна

Предстоящите разговори са част от подготовката за договарянето на дългосрочния бюджет на Европейския съюз. В него трябва да бъдат определени средствата за общите политики на блока през следващия финансов период, както и възможностите за подкрепа на Украйна.

Българската позиция ще бъде представена от Радев, който в средата на ноември заяви, че страната не възпрепятства решенията на други държави членки за финансова помощ за Киев. „Ние в тази ситуация не блокираме никого“, каза премиерът по повод обсъждането на европейска финансова подкрепа за Украйна. Той посочи, че процедурата по свръхдефицит, в която се намира България, налага финансова дисциплина.

Позицията на Радев за преговорите

На неформалната среща на европейските лидери в Дъблин на 12 ноември министър-председателят заяви, че Европа трябва да има място на масата на преговорите за прекратяване на войната в Украйна. По думите му без участието на европейските държави не може да бъде изградена нова система за сигурност на континента.

Извънредното заседание в Брюксел ще продължи два дни. След него се очаква европейските лидери да очертаят следващите стъпки по бюджета на ЕС и по финансовите механизми за подкрепа на Украйна.

Източници: nova.bg