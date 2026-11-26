Законопроектът за европейската цифрова самоличност влиза за обсъждане в Народното събрание. Комисията по иновации и дигитална трансформация ще разгледа и гласува на първо четене предложението на правителството.

Проектът за Закон за Европейския портфейл за цифрова самоличност беше одобрен от Министерския съвет на 18 ноември. С него се създава националната правна рамка за прилагане на европейските правила, приети с Регламент (ЕС) 2024/1183.

Портфейлът ще позволява на гражданите да заявяват, получават, съхраняват и представят цифрови данни за идентификация и електронни удостоверения. Предвижда се чрез него да може да се използва и квалифициран електронен подпис.

Безплатно и по желание

Издаването и използването на портфейла за физически лица ще бъдат безплатни, а включването в системата ще е доброволно. Той ще може да се използва при достъп до публични и частни услуги в България, както и при трансгранични услуги в Европейския съюз.

Идеята е гражданите да не представят многократно едни и същи документи пред различни институции и доставчици на услуги. При конкретна операция ще могат да бъдат споделяни само необходимите данни, вместо целият документ за самоличност.

„Гражданите ще разполагат с по-голям контрол върху информацията, която споделят“, заяви Министерският съвет при одобряването на законопроекта.

В проекта са заложени правила за сертифициране на портфейлите, надзор върху доставчиците и реакция при установени уязвимости. Предвижда се конкурентен модел, при който портфейли могат да предоставят различни доставчици, ако отговарят на изискванията на европейската рамка.

Срокът за въвеждане изтича в края на годината

Европейските правила изискват всяка държава членка да осигури поне един работещ европейски портфейл за цифрова самоличност до края на 2026 г. Поетапното предоставяне на портфейла и свързаните услуги в България е планирано между януари и март 2027 г.

Правителството предвижда националното решение да бъде познато като BG Wallet. То трябва да се използва през мобилно приложение и постепенно да бъде разширявано с нови документи, услуги и организации.

За изграждането на портфейла и свързаната инфраструктура са одобрени допълнителни 960 000 евро. Средствата са заложени в бюджета на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, а финансиране за европейската цифрова самоличност е предвидено и в бюджета за 2027 г.

След разглеждането в парламентарната комисия законопроектът трябва да премине през гласуване в пленарната зала. При приемането му ще бъдат издадени и подзаконови актове, които да уредят практическото функциониране на системата.

Източници: bnrnews.bg, economic.bg, bta.bg