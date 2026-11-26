Таксиметровият бранш поиска от МВР и Столичната община 30-дневна специализирана акция срещу неправомерното спиране, престой и паркиране на автомобили върху таксиметрови стоянки в София.

Съвместният сигнал е подаден от Европейския център за развитие на таксиметровите политики, Европейската конфедерация на таксиметровите камари, асоциации и съюзи и Съюз „Такси“. Той е адресиран до ръководители на МВР, ГД „Национална полиция“, СДВР и „Пътна полиция“, както и до кмета на София Васил Терзиев.

Искането е за проверки във всички райони

Организациите настояват операцията да продължи минимум 30 календарни дни и да обхване всичките 24 административни района на столицата. Според тях контролът трябва да се извършва и през почивните и празничните дни, когато проблемът също се запазва.

Сред конкретните мерки са санкциониране на нарушителите и принудително преместване на автомобилите, когато законът позволява това. Браншът иска още да бъдат проверени маркировката и сигнализацията на стоянките, както и да бъде публикуван отчет за резултатите от акцията.

Браншът твърди, че проблемът е системен

„Не настояваме за създаване на нови законови привилегии, а за ефективно прилагане на вече действащите законови разпоредби“, заявяват организациите.

Според таксиметровите организации лични и служебни автомобили редовно заемат местата, определени за таксита. Те твърдят, че това възпрепятства работата на водачите и затруднява обслужването на гражданите.

В сигнала се настоява след края на 30-дневната операция да има постоянен последващ контрол, а не еднократни проверки. Организациите заявяват готовност да съдействат на компетентните институции.

Към момента МВР и Столичната община не са обявили публично решение за започване на исканата акция.

Източници: sofia24.bg, focus-news.net