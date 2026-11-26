Работна среща за решаване на проблема с отоплението и топлата вода в студентските общежития в София ще се проведе днес. Тя е свикана от кмета на столицата Васил Терзиев след призив на Министерството на образованието и науката към Столичната община да предприеме действия.

В срещата са поканени министърът на образованието и науката, представители на ректорските ръководства на засегнатите висши училища, Националното представителство на студентските съвети и ръководството на „Топлофикация София“. Часът на разговорите не е обявен публично.

Столичната община очаква от МОН и университетите актуална информация за техническото състояние на общежитията, както и предложения за конкретни мерки, ако „Топлофикация София“ не разполага с план за бързо възстановяване на топлоподаването. Сред обсъжданите ограничения са високата цена на електроенергията за небитови потребители и рискът от претоварване на електрическите инсталации при използване на допълнителни отоплителни уреди.

„Да знаем колко време ще отнеме, какво трябва да се направи и колко ще струва“

Това заяви Васил Терзиев, като посочи, че целта е общината, държавата и „Топлофикация София“ да излязат с конкретен план. По думите му най-голямото предизвикателство са високите части на София, сред които Студентски град.

Проблемът засяга голям брой общежития. По данни, представени от председателя на Националното представителство на студентските съвети Ангел Стойков, близо 90% от общежитията в Студентски град са без парно и топла вода или услугата е прекъсвана. До момента не е посочен ясен срок за възстановяване на топлоподаването.

Кметът заяви, че в общежитията студентите не могат самостоятелно да монтират бойлери, а използването на допълнителни печки може да създаде опасност заради състоянието на електрическите инсталации. На 19 ноември Столичният общински съвет одобри доклад за независим анализ на финансовото и техническото състояние на „Топлофикация София“ и възможностите за устойчивото развитие на дружеството.

Източници: bnrnews.bg, sofia24.bg