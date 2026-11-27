„Беше буквално като на война. За нас беше важно да се приберем живи и здрави.“ Така Светослав Димитров описва пред БНТ сблъсъците на стадион „Велодром“ в Марсилия преди мача между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“, завършил с победа на домакините с 1:0.

Димитров е пътувал до Франция в група от петима души. По думите му българските привърженици първо са били задържани в метрото, а след това са престояли около 40–50 минути пред стадиона. Той разказва, че преди мача не е имало пряка конфронтация с фенове на домакините.

Сбиването започнало минути преди първия съдийски сигнал

Според разказа му около две минути преди началото на срещата маскирани мъже в черно са започнали да напускат сектора на ултрасите на „Олимпик Марсилия“. Малко по-късно на централната трибуна избухнало меле, а български фенове от делегацията потърсили убежище в сектора на останалите привърженици на „Левски“.

„Много хора тръгнаха да бягат към нашата клетка. Веднага разбрахме, че са наши фенове от делегацията“, разказва Димитров. По думите му нападателите продължили да преследват българите до оградата между секторите, докато към българските привърженици били хвърляни факли, бомбички и димки.

Димитров твърди, че полицията е използвала сълзотворен газ срещу хората в сектора на „Левски“, докато други привърженици продължавали да нападат българи пред оградата. Той е бил на около 50–100 метра от мястото на сбиването.

Твърдения за липса на намеса и медицинска помощ

По думите на Димитров стюарди са наблюдавали случващото се, без да се намесят в продължение на около 10 минути. „Не мога да си обясня как хора, стюарди, стоят и гледат отстрани как пребиват и се гаврят с хора“, казва той.

След около 10–15 минути полицията е влязла в сектора на домакините и е изтеглила част от феновете. След това е бил изграден кордон, а до края на мача нови ексцесии не е имало.

Димитров разказва още, че ранени български привърженици с кръв по главите са останали в сектора без медицинска помощ до края на срещата. След мача българската група е била задържана на стадиона около час или час и нещо, за да бъдат изведени феновете на домакините.

Две разследвания след инцидентите

Прокуратурата в Марсилия съобщи, че е образувала две разследвания. Едното е за тежки умишлени телесни повреди, извършени от група лица с оръжие в спортно съоръжение. Второто е за подбуждане към омраза заради твърдения за нацистки поздрави и провокации от страна на български привърженици.

УЕФА също назначи дисциплинарни инспектори, които трябва да проучат наличните доказателства и обстоятелствата около инцидентите на мача в Марсилия. Организацията осъди насилието и посочи, че предстои разглеждане на случая по дисциплинарните правила.

По време на прибирането си Димитров твърди, че групата е била охранявана само по маршрута от стадиона до метрото. По улиците, според него, е имало хора с качулки и мъже на мотори, които наблюдавали привържениците. Българското консулство се е свързало с групата и е препоръчало на феновете да използват такси.

Източници: bntnews.bg