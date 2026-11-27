Френската посланичка у нас осъди остро насилието срещу феновете на „Левски“ по време на мача от Лига Европа в Марсилия. Изявлението ѝ идва след инцидентите от вечерта на 26 ноември, които предизвикаха силна реакция в България.

„На първо място бих искала да осъдя с най-голяма строгост насилието, което беше проявено по време на мача на Лига Европа, срещу феновете на „Левски“. Изразяваме пълна солидарност и съчувствие с пострадалите и ранените, както и към онези, към които спешните екипи оказаха помощ на място, и към по-сериозните случаи. Пожелаваме им пълно възстановяване“, заяви тя.

Посланичката подчерта, че заради сериозността на случилото се и обществената реакция е искала да разговаря директно с българската публика. В изявлението ѝ не се посочват допълнителни подробности за броя и състоянието на ранените.

България поиска пълно разследване

Министерството на външните работи изпрати дипломатическа нота до френската страна с настояване компетентните власти да изяснят всички обстоятелства около нападенията и извършителите да бъдат подведени под отговорност. Случаят се следи в координация с Генералното консулство на България в Лион и почетния консул на страната в Марсилия, които оказват съдействие на българските граждани.

Народното събрание също осъди нападението срещу български фенове и призова за независимо и задълбочено разследване от френските власти, УЕФА и ФИФА. По случая във Франция са започнати две разследвания, съобщава „Льо Монд“.

Очаква се френските компетентни органи да установят причините за сблъсъците, действията на участниците и отговорността за допуснатото насилие. До приключването на тези процедури няма официално установени виновни лица.

Източници: dariknews.bg, nova.bg, btvsport.bg