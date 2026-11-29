Сняг вали в София, а отрицателните температури създават условия за заледявания по пътните настилки. За столицата е в сила жълт код за снеговалежи и ниски температури. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология предвижда температури между минус 4 и минус 2 градуса и образуване на снежна покривка до 10 сантиметра.

Столичната община започна снегопочистване и обработки срещу заледяване още с началото на валежа. На терен са били 92 снегопочистващи машини. Работено е в районите „Панчарево“, „Витоша“, „Овча купел“, „Лозенец“, „Оборище“, „Банкя“, „Красно село“, „Люлин“, „Кремиковци“ и „Възраждане“. Обработена е и Южната дъга на Софийския околовръстен път в участъка между 9-ия и 15-ия километър.

„Градският транспорт се движи по всички линии и по разписание“, съобщи Татяна Асенова от Столичния инспекторат. По думите ѝ в готовност са 170 снегопочистващи камиона, а 50 машини обработват улиците срещу заледяване. Екипи следят обстановката на терен и могат да бъдат включени допълнителни машини при необходимост.

Заради условията по планинските пътища е въведена временна организация на автобусния транспорт до Витоша. Линии 61 и 66 не се движат, а автобус 63 стига само до спирка „Бялата чешма“. Мярката е свързана със снеговалежа и опасността от заледяване по трасетата към планината.

Очаква се ново застудяване

Снеговалежът се очаква да продължи през деня, като прогнозните максимални температури в София ще останат под нулата. НИМХ предупреждава и за заледяване на пътните настилки. На 30 ноември се очаква още по-съществено застудяване, с температури между минус 9 и минус 5 градуса. Това увеличава риска от задържане на снега и поледици по необработени участъци, особено по високите части на града и подходите към Витоша.

Зимната обстановка в София се разви след валежи от дъжд и сняг в края на седмицата. Първите обработки са започнали по пътищата към Витоша, а след това са обхванали квартали и основни трасета с градски транспорт. Към последната публично съобщена информация няма данни за спиране на градския транспорт в града, но достъпът до планината остава ограничен.

Източници: bnrnews.bg, stolica.bg