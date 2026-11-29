Снеговалежите усложниха зимната обстановка в голяма част от страната. Сняг вали в 20 области, над 430 снегопочистващи машини обработват републиканската пътна мрежа, а на места се очаква снежната покривка да достигне между 30 и 50 сантиметра. Агенция „Пътна инфраструктура“ поетапно ограничава движението на камиони над 12 тона по участъци в Северна България.

Заради обилния снеговалеж е ограничено движението на тежкотоварни автомобили по път I-1 между Ботевград и Мездра, както и по участъка от 71-ви до 102-ри километър на автомагистрала „Хемус“ в област Ловеч. При Краводер е ограничено движението по път I-1 между Монтана и Бели извор заради аварирали камиони. По данни на АПИ трасетата са проходими при зимни условия, но значителни натрупвания и навявания има по пътищата Ботевград–Бяла и Русе–Велико Търново.

В област Велико Търново е спряно движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по всички пътища. По направлението Велико Търново–Русе има закъсали камиони, а пътят София–Варна при разклона за село Добри дял беше временно затворен заради катастрофа. Леките автомобили са пренасочвани през Козаревец и Лясковец. Междуселищен автобус е закъсал между павликенските села Сичери и Дъскот, като трима пътници са били евакуирани от общински служители.

Снежни проходи и намалена видимост

На прохода Шипка снежната покривка е около 20 сантиметра, температурата е около минус 6 градуса, а седем машини почистват и обработват настилката. На прохода Петрохан снегът е между 5 и 10 сантиметра. Проходът е отворен за леки автомобили, но камионите над 12 тона не се допускат. На автомагистрала „Хемус“ край Ябланица е подаден сигнал за намалена видимост до 100 метра.

Проблеми има и с електрозахранването. В населени места от седем от осемте общини в област Ловеч са регистрирани аварии. Част от областния център, осем села в община Ловеч и всички четири населени места в община Летница са били засегнати. В Габровско без ток са селата Поповци, Армените, Чарково, Думници и Гайтани. Сигнали за прекъсвания са подадени още от области Враца, Монтана, Плевен, Русе, Силистра, Кюстендил, Ямбол и Стара Загора. За 29 ноември „Електроразпределителни мрежи Запад“ не е обявило планирани ремонтни прекъсвания.

Между 7:00 и 17:00 часа на телефон 112 са постъпили над 190 сигнала за щети от валежите и силния вятър. Регистрирани са сигнали за паднали дървета, заледени и неопесъчени участъци, закъсали автомобили и населени места без електрозахранване. В областите Ловеч, Плевен, Враца, Монтана и Видин са подадени общо 73 сигнала за непочистени, неопесъчени или заледени пътища.

Ограничения в София и прогноза

В София са работили 92 снегопочистващи машини, а още шест са обработвали пътищата в Природен парк „Витоша“. От началото на неделния ден автобусни линии 61 и 66 временно не се движат, а линия 63 е със скъсен маршрут до спирка „Бялата чешма“ заради снега и опасността от заледяване.

За 29 ноември НИМХ е издал оранжев и жълт код за значителни снеговалежи, силен вятър и отрицателни максимални температури. Очакват се виелици и навявания в Добруджа и планинските проходи. Синоптикът Анастасия Кирилова препоръча: „всяко пътуване, което не е изключително наложително, да бъде отложено“.