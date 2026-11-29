Танкерът „Кайрос“ остава заседнал край Созопол, след като се е откъснал от котвената си стоянка в Бургаския залив. Корабът е достигнал района на нос Колокита югоизточно от града и е спрял на около 100–150 метра от брега.

По данни на Министерството на транспорта и съобщенията сигналът за промяна в позицията е получен около 18:00 часа. Около 17:50 часа „Кайрос“ вече се е бил отдалечил на приблизително 0,9 морски мили от първоначалното си място. Засядането е регистрирано в 19:55 часа при вятър до 20–24 метра в секунда и морско вълнение 4–5 бала.

На борда се намират двама китайски моряци, като е установена връзка с корабособственика. Ситуацията се координира от Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към Изпълнителната агенция „Морска администрация“.

„Утре сутрин на място ще бъдат изпратени екипи на компетентните служби, които ще извършат оглед и ще оценят състоянието на кораба и възможностите за предприемане на последващи действия“, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Към момента няма публично потвърждение от институциите за теч от корпуса. В съобщението за инцидента не се посочва и количество на гориво или други нефтопродукти, останали на борда. При проверка край Ахтопол през декември 2025 г. властите установиха, че „Кайрос“ не превозва товар, но количеството на корабното гориво тогава не беше изяснено.

Корабът е без възможност за самостоятелно придвижване

Навигационно предупреждение за района определя „Кайрос“ като опасност за корабоплаването, тъй като плавателният съд е без светлини и не може да маневрира. След огледа ще трябва да бъде преценено дали корабът може да бъде изтеглен от скалите и каква техника е необходима за операцията.

Това е поредният сериозен инцидент с танкера в български води. След като беше изоставен край Ахтопол в края на 2025 г., „Кайрос“ беше изтеглен до Бургаския залив на 15 декември с три влекача. Тогава операцията беше извършена с помощта на специализиран генератор, който осигури захранване за задействане на котвеното устройство.

До приключването на огледа не е обявено кога ще започне освобождаването на танкера. Следващите действия ще зависят от състоянието на корпуса, начина, по който корабът е легнал върху дъното, и метеорологичните условия в района.

Източници: bta.bg, e-burgas.com