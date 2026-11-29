Сняг ще вали в България и на 29 ноември, като валежите ще бъдат по-интензивни в Рило-Родопската област. От север те постепенно ще отслабват, а следобед в Дунавската равнина ще спират. НИМХ предупреждава, че „в Добруджа и по планинските проходи ще има снежни виелици и ще се образуват преспи“.

Ще духа умерен север-североизточен вятър, който в Източна България ще бъде силен. Максималните температури в Северна България и високите полета на Западна България ще са между минус 4° и минус 2°. В София се очаква около минус 2°, а в Горнотракийската низина, по долината на Струма и по Черноморието – между 0° и 4°.

Условия за виелици в планините

В планините ще бъде облачно, със снеговалежи, които ще продължат и ще са интензивни. Снежната покривка ще се увеличава, а видимостта ще бъде намалена. Очакват се бурен източен вятър, виелици и навявания. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около минус 3°, а на 2000 метра – около минус 6°.

По Черноморието ще преобладава облачно време. Главно по южното крайбрежие ще вали дъжд, примесен със сняг. Вятърът ще бъде силен от север, температурите ще достигнат между 1° и 4°, а вълнението на морето ще бъде 4-5 бала.

За 29 ноември НИМХ е издал жълт и оранжев код за значителни снеговалежи и силен, временно бурен североизточен вятър в страната. В сила е и предупреждение за отрицателни максимални температури.

По градове минималните и максималните температури ще бъдат: София – минус 4°/минус 2°, Пловдив – минус 1°/1°, Варна – 0°/1°, Бургас – 2°/3°, Русе – минус 3°/минус 1°, Плевен – минус 4°/минус 3° и Сандански – 3°/4°.