Обилният снеговалеж блокира движението по Е-79 във Врачанско, а пътнически влак с около 200 души дерайлира край село Елисейна. Снежната покривка в областта достигна около половин метър, а на места навяванията бяха над 60-70 сантиметра.

Най-тежка беше обстановката между Ботевград и Мездра, в района на местността Копано ВЕЦ. Часове наред аварирали тирове не са позволявали нормално преминаване. В образувалите се колони са попаднали и автобуси с работници, пътуващи към Мездра. Затруднения са имали и машините, изпратени да почистват пътя.

Друг тежкотоварен камион се е завъртял по пътя между Враца и Монтана, при разклона за Вършец. По информация на областния управител Росен Михайлов причината са били силно износени гуми. Камионът е изтеглен около 3:30 часа, след което движението в участъка е възстановено. Временно е било ограничено и движението на тежкотоварни автомобили. По думите на Михайлов двата проблемни участъка вече са освободени.

Сигнал за дерайлиралия влак край Елисейна е подаден на телефон 112. На борда са пътували около 200 души. Към момента на съобщаването на информацията се е очаквала организация за транспортирането им до крайните дестинации.

60 машини почистват пътищата

В област Враца работят 60 машини на Областното пътно управление. Пътищата се почистват и обработват с пясък и химически смеси срещу заледяване. За областта е бил обявен червен код за опасно време заради обилните снеговалежи и силния вятър.

Проблеми с електрозахранването има най-вече в общините Хайредин и Роман. Частични прекъсвания са отчетени и в община Мездра, където токът вече е възстановен в част от населените места и в самия град. Екипи на „Електроразпределителни мрежи Запад“ продължават работа по авариите.

Заместник-кметът на Враца Цветан Стоичков заяви, че снегопочистването в града и по четвъртокласната пътна мрежа не е спирало през нощта.

„Не се спира да се чисти. Тази нощ всички машини не са почивали. Само в 4 часа имаше 20 минути за смяна на шофьорите на камионите“, каза Стоичков.

Властите призовават шофьорите да избягват ненужните пътувания и напомнят на водачите на тежкотоварни автомобили да използват подходящи за зимата гуми.

Източници: btvnovinite.bg, trafficnews.bg