Танкерът „Кайрос“ е заседнал край нос Колокита, югоизточно от Созопол, след като е скъсал котва и е започнал да дрейфа при силен вятър и бурно море. На борда има двама чуждестранни граждани, за които няма опасност. „Към момента няма риск от разлив“, каза пред БТА заместник-областният управител на Бургас Георги Маджаров.

По думите му метеорологичните условия не позволяват да бъдат предприети действия около танкера или екипажът да бъде изведен на сушата. Корабът остава под наблюдение, докато времето не позволи по-подробен оглед и преценка за следващите действия.

Не е установено количеството на остатъчното гориво

Според информацията, получена от корабособственика, „Кайрос“ няма товар. Предполага се, че в един от танковете е останало остатъчно гориво, но количеството му все още не е установено, тъй като не е извършвано вътрешно обследване на товарните танкове.

Танкерът е двукорпусен, а по него няма видими пробойни. Инцидентът е станал при вятър, достигал 20-24 метра в секунда, и морско вълнение от 4-5 бала. По данни от системата за наблюдение корабът се е отдалечил на около 0,9 морски мили от първоначалната си котвена позиция и е заседнал на приблизително 100-150 метра от брега.

По-късно ще се проведе работна среща между представители на Министерството на транспорта и съобщенията, Изпълнителната агенция „Морска администрация“, Министерството на вътрешните работи и местната власт. На нея ще бъде обсъдено какви действия могат да бъдат предприети при подобряване на времето.

Това е вторият сериозен инцидент с „Кайрос“ в български води за по-малко от година. На 5 декември 2025 г. корабът беше изоставен край Ахтопол от турския влекач „Тимур бей“, след като дни по-рано беше поразен от дронове в Черно море и загуби способността си да се придвижва самостоятелно.

В последвалата операция по евакуацията на екипажа и буксирането до Бургаския залив участваха Военноморските сили и три влекача. Тя приключи на 15 декември 2025 г., а на следващия ден „Морска администрация“ издаде заповед за задържане на кораба.