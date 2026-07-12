12 юли 1991 г. Приета е конституцията

Ако 4 юли е националният празник на САЩ, то защо 12 юли не е национален празник в България?
На тази дата през 1991 г. 7-то Велико народно събрание приема Конституцията на Република България с подписите на 309 депутати, 4-ма подписват по-късно.
Конституцията установява основните принципи, върху които се изгражда политическата система на обществото – политически плурализъм, разделение на властите на законодателна, изпълнителна и съдебна. Тя определя най-важните държавни органи: Народно събрание, Министерски съвет, Президент, съдебната система и органите на местното самоуправление. В нея са посочени принципите на демократичната избирателна система – общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване, определени са формите на собственост – частна и публична (държавна и общинска), основните права и свободи на гражданите и основните задължения на гражданите, държавният герб и печат, химнът, знамето и столицата на България. Това не пречи тя да е променяна през 2003 г., 2005., 2006 г. 2007 г. и 2015 г.
Седмото Велико народно събрание е свикано след свалянето на Тодор Живков от власт на 10 ноември 1989 г. и постигнатите споразумения на Националната кръгла маса. Изборите за него са първите свободни и демократични избори в страната, проведени след Деветосептемврийския преврат.
ВНС започва работа на 10 юли 1990 г. в напрегната обстановка. Съмненията за манипулации на изборните резултати предизвикват силно брожение в некомунистическите среди.
На 4 април 1991 г. 44-ма сини депутати искат ВНС да се разпусне, обезпокоени от нарасналата безработица и липсата на свежи закони. Скоро след това на 20 април излиза докладът на анкетната комисия „Тамбуев“ и на 23 април депутатите дебатират досиетата, а Стефан Савов, Георги Марков, Йордан Василев и Златка Русева обявяват, че напускат ВНС. На 25 април 1991 г. Илич Цветков внася предложение за саморазпускане на ВНС. Подкрепят го Александър Чирков, Стоян Ганев, Николай Слатински, Едвин Сугарев, Вили Цанков, Еленко Божков, Янко Янков.
На 14 май 1991 г. 39 депутати напускат парламента с декларация, в която освен саморазпускане на ВНС и избори в средата на юли искат и БСП да върне парите, които е взела от бюджета. На 19 май СДС провежда национална конференция, на която връх вземат напусналите парламента. Това се повтаря и на третата национална конференция на СДС - 22 юни 1991 г., на която СДС се преструктурира като „национално движение“. В края на юни БЗНС „Никола Петков“ на Милан Дренчев също напуска ВНС.
Въпреки протеста на 39-мата на 12 юли 1991 г. е приета Конституцията на Република България. Тя налага държавно устройство, основано на разделение на властите и въвежда институцията на едноличен държавен глава - президент. Свикване на Велико народно събрание (400 народни представители) се предвижда в случаите, когато се променя формата на държавно управление и устройство, както и конституцията на страната. Обикновеното народно събрание се избира за срок от 4 години и в него участват 240 народни представители. Въвежда се институцията Конституционен съд, чиято основна задача е да гарантира върховенството и спазването на Основния закон на републиката.
След гласуване на конституцията Седмото велико народно събрание приема функцията на обикновено народно събрание - до 2 октомври 1991, когато се саморазпуска.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шаран БГ
Като гледам как се спазва нашата от нашите, ми е напълно ясно защо янките са си направили празника на конституцията най-голям. Ние си имаме и ВКС. За да приписват конституционност и на най-противоконституционните решения и действия на родните гении в политиката!!
08:21 12.07.2017
2 БУКВАТА "Ч"
Коментиран от #4
04:03 12.07.2026
3 казах
04:40 12.07.2026
4 неграмотнико
До коментар #2 от "БУКВАТА "Ч"":Сталин не е нахлувал никъде, Сталин се защитаваше, защото беше нападнат включително и от царство България, което беше съюзник на фашистка германия.
Коментиран от #8, #9, #10, #11, #12, #13
04:44 12.07.2026
5 емо
05:08 12.07.2026
6 Антилиберал
05:26 12.07.2026
7 Политикан
05:37 12.07.2026
8 БУКВАТА "Ч"
До коментар #4 от "неграмотнико":" Винаги с Германия, никога срещу Русия",
Прогресариатът много обича този цитат, но не съобщава защо са казани тези думи от Борис III!
На 25 ноември 1940 г., в София пристига секретарятнаа съветското външно министерство Аркадий Соболев с написано предложение от 12 точки за сключване на пакт за взаимопомощ!
Та точка 12 гласи: "При условие че се сключи пактът за взаимопомощ, падат възраженията против присъединяването на България към известния пакт на трите държави (Германия, Италия и Япония - бел. ред.) и напълно вероятно е, че и
СССР в този случай ще се присъедини към Тристранния пакт".
05:49 12.07.2026
9 БУКВАТА "Ч"
До коментар #4 от "неграмотнико":Ето кое трябва да бъде упорито крито. И ако в дипломатическата кореспонденция между София и Москва е имало запитвания от българска страна и в отговор поощрения от съветска страна за влизане в пакта (нещо съвсем логично предвид тогавашното съюзничество на Сталин и Хитлер по силата на пакта "Рибентроп - Молотов" , "нормално" е документите да бъдат крити. Не е прилично някак да се знае, че са ви поощрявали за нещо, за което четири години по-късно ще ви обявят война. По стените на работническите квартали из българските градове и по доковете на пристанищата никнели лозунги: "Да живеят другарят Сталин и другарят Хитлер, вождовете на съветската и немската работническа класа."
05:50 12.07.2026
10 БУКВАТА "Ч"
До коментар #4 от "неграмотнико":Да си припомним фактите!
1 Септември, 1939 – само седмици след подписването на договора за «дружба, сътрудниченство и взаимоомощ» между СССР и Германия, тоест договор между комунизма и национал-социализма, Германия нахлува в Полша. Съветска радиостанция в Минск насочва германската бомбардировъчна авиация към определени обекти в Полша. Сталин започва да използва думата «фашизъм» вместо «национал-социализъм», тъй като последната е неудобно близо до социализма, макар че фашисти наричат себе си само италианците на Мусолини. Така в угода на приятелчето си Хитлер Сталин нарича Финландия фашистка, а след нея и Полша.
3 септември, 1939 – Англия и Франция обявяват война на Германия. Хитлер не може да повярва, че тия две мекотели, еднакво презирани от него и от Сталин, могат да се решат да направят такова нещо!
05:51 12.07.2026
11 БУКВАТА "Ч"
До коментар #4 от "неграмотнико":17 септември – СССР нахлува в Полша. Части на двете армии се срещат в Брест-Литовск, където провеждат парад на победата. Висш немски офицер представя за одобрение пред съветското командване на парада печатно обръщение, което да бъде разпространено сред съветските войници. В него се казва: «Към всички работници и селяни на Червената армия! Ние, немските войници, желаем да имаме добри отношения с войниците на РККА (Рабоче-Крестянская Красная Армия). Ние винаги ще се отнасяме към руските войници с дълбоко уважение и занапред ще поддържаме нашата дружба»!
05:52 12.07.2026
12 БУКВАТА "Ч"
До коментар #4 от "неграмотнико":Към Германия вече безпрепятствено започват да течат безкрайни влакове с руски ресурси – желязо, петрол и жито.
Във Франция могат да се видят френски комунисти на кафе с германските офицери-отпускари в Париж, щастливо обсъждащи съдейстивието между немската и съветската армии.
10 януари, 1940 (три месеца след подялбата на Полша) – френската компартия отправя следното приветствие към немската армия: «Браво, другари, добре свършена работа! Продължавайте по същия начин, дори и ако това не се харесва на буржоазията! Братството между нас е здраво и ще пребъде!»
10 април, 1940 – Германия напада Норвегия, използвайки съветската военна база в град Мурманск. По тоя случай адмирал Рьодер пише писмо до съветския генерал Кузнецов, в което топло му благодари за оказаната помощ.
05:53 12.07.2026
13 БУКВАТА "Ч"
До коментар #4 от "неграмотнико":10 май, 1940 – Хитлер нахлува в Белгия, Холандия и Франция. Сталин заповядва на всички компартии (до този момент всички до една негови послушници) да саботират съпротивителните движения в окупираните страни и да поддържат национал-социалиститие. От това време е и знаменитото нареждане от сталинското мекере Георги Димитров германските войски да се посрещат в България като приятели.
Французите и досега подминават с недомлъвки факта, че една от основните причини за разбиването на френската армия (действително силна за момента) е подривната агитационна дейност на френските комунисти.
05:54 12.07.2026