6 септември 1885 г. Съединението

На 6 септември 1885 г. се извършва Съединението на Княжество България с Източна Румелия.
От пролетта на 1885 сформираният в Пловдив под ръководството на Захари Стоянов БТЦРК се заема с активно пропагандиране на обединението чрез публикации в пресата (в-к "Борба") и публични демонстрации. Най-масовото мероприятие е отбелязването на годишнината от смъртта на Хаджи Димитър на връх Бузлуджа на 17 юли, на което идват хора от всички краища на Източна Румелия, както и от Княжеството.
В полза на съединението е привлечена опозиционната Либерална партия. В същото време комитетът установява връзки с висши офицери, като капитан Райчо Николов и капитан Сава Муткуров, както и с много офицери в местните гарнизони. Проведени са разговори и с майор Данаил Николаев, най-висшият офицер в областта, но той, макар да одобрява идеята за обединението, е скептичен към липсата на реалистични планове на комитета.
Планира се Съединението да се проведе в началото на септември, когато голяма част от румелийската милиция е мобилизирана за провеждането на маневри. На 29 август Сава Муткуров и членът на БТЦРК Димитър Ризов се срещат в Шумен с княз Александър I, провеждащ военни маневри в района на града. Той им дава уверения за подкрепата си, но не уведомява за това скептично настроения към Съединението министър-председател Петко Каравелов. Министър-председателят беше изостанал от събитията, той научава голямата новина по-късно даже и от най-обикновения граждани. Новината я научава, когато файтонът му влиза в Търново. След като се осведоми от София за последните сведения от Южна България и след като изрази волята си, Каравелов, влиза във връзка с княза във Варна. Тогава и двамата решават да се пристъпи веднага към действие, като се обяви мобилизация на Българската войска и свика Народното събрание на извънредна сесия. Когато на 10 септември Народното събрание се събира на извънредна сесия, то одбрява напълно всички мерки, които правителството на Петко Каравелов е взело до този момент. Това не задоволява Каравелов и той поисква да се отпуснат десет милиона кредит за обявената мобилизация.
И ако в подготвителния период и в самия удар на революционния акт, Петко Каравелов няма никакво участие, то в укрепването и в събирането на плодовете от тоя акт, за отстояването, налагането и признанието от Турция, от Великите сили и от съседите, неговото участие е огромно, тъкмо в тоя важен момент, когато се решава ще има ли въобще или няма да има Съединение.Първоначалното намерение на БТЦРК е Съединението да се обяви на 15 септември, но на 2 септември в Панагюрище започва бунт, овладян още на същия ден от полицията. Пред опасността страната да бъде обхваната от разпокъсани спорадични бунтове, а ръководителите на заговора да бъдат арестувани, комитетът решава да ускори начинанието. Още същия ден представители на БТЦРК са изпратени в различни градове на областта, откъдето трябва да поведат бунтовнически групи към Пловдив, където да ги поставят под командването на майор Данаил Николаев.
На 4 септември бунтовници, под ръководството на Чардафон, обявяват Съединението и установяват контрол над село Голямо Конаре. На следващия ден правителството, начело с Иван Ст. Гешов, провежда консултации с руското представителство в Пловдив с намерението, ако получи подкрепа от Русия, самото то да обяви Съединението. Руският представител категорично отказва.
На 5 септември няколко стотин въоръжени бунтовници от Голямо Конаре (сега - гр.Съединение) се придвижват към Пловдив. През нощта срещу 6 септември частите, командвани от Данаил Николаев, установяват контрол над града и отстраняват правителството и генерал-губернатора Гаврил Кръстевич. Съставено е временно правителство, начело с Георги Странски, което малко по-късно е заменено от Комисарството в Южна България, и е обявена обща мобилизация.
След броени дни обаче Русия обявява своето недоволство, че акцията не е съгласувана с нея. Подкрепяна от Австро-Унгария, Сърбия на 2 ноември 1885 г. напада България. Започва Сръбско-българската война. След тридневни боеве край Сливница на 5-7 ноември българите побеждават, а последвалият Букурещки договор от 19 февруари 1886 г. възстановява довоенната граница със Сърбия.
Благодарение на Русия и лично на император Александър III, Съединението получава дипломатическо и международно признание. Това става чрез т.н. Топханенски акт на 24 март 1886 г. Спогодбата е подготвена от българския политик и дипломат Илия Цанов и негов екип. От турска страна подписват Кямил паша и Н.В. Султанът. В договора успяват да се защитят принадлежността на Бургас и областта към Княжеството, но се отнемат Кърджалийска околия и Тъмръшките села.
С подписването на договора България и Османската империя постигат споразумение, според което Княжество България и Източна Румелия имат общо правителство, парламент, администрация, армия. Единственото разграничение между двете части на страната, запазено до Обявяването на независимостта на България през 1908, е това, че българският княз е формално назначаван от султана за генерал-губернатор на Източна Румелия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВМОРО
08:30 06.09.2017
2 Сандо
Но тогава е имало чест, родолюбие и много други такива ценности.
А сега продажници и помияри водещи пропоганди за тоя и оня.
И ето от броя на прочелите статията и коментиралите може да се разбере що за хора са. Нямат срам, заслепи глупаци!
09:32 06.09.2017
3 Киро
Поредния ден за срам и позор на всички русофилистици-безродници, подкрепящи държава, нападнала България заради нейното Съединение!
Поклон пред всички Българи, били се и защитили Съединението от мръсните лапи на руската, румънската и сръбска армии!
Коментиран от #7, #12
09:45 06.09.2017
4 Георги
10:50 06.09.2017
5 Лев
Да живее майка България!
Поклон пред героите!
"Българио, за тебе те умряха,
една бе ти достойна зарад тях,
и те за теб достойни, майко, бяха
И твойто име само кат мълвяха,
умираха без страх."
11:54 06.09.2017
6 Ботев
над народен гроб печален;
но, кажи ми, що да тача
в тоя мъртъв свят коварен?
12:35 06.09.2017
7 мнйк
До коментар #3 от "Киро":лъжец
12:36 06.09.2017
8 OMG WTF
Що бе? Нали са ни братушки? Някой рублараст нещо да каже по въпроса?
Коментиран от #9, #13, #44
13:47 06.09.2017
9 История БГ
До коментар #8 от "OMG WTF":Русия е страна и гарант по редица международни договори, И Берлинският в това число договор. За този договор беше натискана ,и притискана от редица европейски империи , които я заплашваха с война. И Русия да воюва сама срещу всички империи , заедно с Отоманската Империя. И какво очаквате , да скочи веднага на Прима Виста , и да е първата признала съединението.И войната е готова. На това се казва политика - НА ДУМИ ИЗГЛЕЖДА ЕДНО , НА ДЕЙСТВИЯ СЪВСЕМ ДРУГО. Русия винаги се е стремяла към това да създаде голяма балканска държава, или федерация от балкански славянски и православни държави , под нейно влияние ,до Босфора и Бяло Море. И винаги е била възпирана от ев. империи помагащи на Турция. Обединението работи в полза на Русия , не случайно след първоначалният привиден отказ, се заема ,така да се каже да го УЗАКОНИ. Които държави наистина са били против , изпращат срещу нас армия. Обучението на нашата създаваща се армия, от руските офицери, създава такова военно страшилище , че максимата ПУЛЯ ДУРАК ЩИК МОЛОДЕЦ , ще жъне още дълго успехи по бойните полета. Та френският министър на отбраната да възкликне - Не искам нищо друго , трябват ми само 100 000 от тези войници от тези при Одрин. Честит Празник българи, и не забравяте , тогава всички сме били единни ,и заедно.
Коментиран от #10, #46
14:47 06.09.2017
10 История БГ
До коментар #9 от "История БГ":Да спомена , че съвсем неочаквано Англия се застъпва за нас и Съединението. Причината е България да промени своето дълго насаждано , и с право ,негативно отношение към нея. Тоест Англия започва да ни брой за държава , а не за територия. Трябва да благодарим и на Турция ,че този път не праща армия , и да воюваме и срещу нея. По межд. документи ние откъсваме парче от нея. Даже от Турска страна ни пращат военна помощ срещу Сърбия. Тя не е голяма и решаваща , но както се казва-Важен е жеста.
15:08 06.09.2017
11 ВМОРО
Османската империя си изпълнява задълженията на сюзерен като изпраща 2 табора аскер след известно колебание(когато изходът от Българо-сръбската война е ясен). Де юре Княжество България се води васал на Османската империя до Независимостта през 1908 година(когато започва да се нарича и Царство България).
Нашата армия открай време е добре обучена - през 19 век вдигаме редица въстания, участваме в освободителните войни на съседните нам народи, както и в руско-турските войни. Неслучайно опълченците се оказват по-умели стрелци от русите и украинците през 1877-1878 година.
Гоподинът, който се опитва да се изказва като историк най-високо ниво, пише тотални небивалици. То са едни славяни, едни федерации, фантасмагории, фантазии. Здраве да е, честит празник на всички българи!
16:01 06.09.2017
12 Знаещ
До коментар #3 от "Киро":''Подкрепяна от Австро-Унгария, Сърбия на 2 ноември 1885 г. напада България."-наистина не знаех, че Австро-Унгария е била част от Русия по онова време. Ти измисли нова история. Ахахахахахахахаха.
16:40 06.09.2017
13 Чети написали са ти го
До коментар #8 от "OMG WTF":Публикувано във факти.бг: Благодарение на Русия и лично на император Александър III, Съединението получава дипломатическо и международно признание. Това става чрез т.н. Топханенски акт на 24 март 1886 г. Спогодбата е подготвена от българския политик и дипломат Илия Цанов и негов екип. От турска страна подписват Кямил паша и Н.В. Султанът. В договора успяват да се защитят принадлежността на Бургас и областта към Княжеството, но се отнемат Кърджалийска околия и Тъмръшките села.
Коментиран от #14
17:50 06.09.2017
14 ВМОРО
До коментар #13 от "Чети написали са ти го":В края на март 1886 година Съединението вече бе признато от всички. Къде бе Русия на 6 септември 1885 година? Извинете, забравих, изтегли си офицерите по "братски", по "славянски". Добре, че турците не ни нападнаха тогава. Спукана ни беше работата.
Коментиран от #15, #16, #18
18:11 06.09.2017
15 Знаещ
До коментар #14 от "ВМОРО":Ето какво иска Русия по братски и славянски веднага след като ни освобождава: "Договорът предвижда създаването на автономно, трибутарно княжество България с християнско правителство и правото да има войска. Окончателните граници на Княжеството трябва да се определят от смесена руско-турска комисия, но размерите на България, определени в общи линии на приложената карта, трябва да служат за основа на окончателното разграничение. Договорът се опитва да създаде голяма славянска държава на Балканите – княжество България би имало площ от около 170 000 кв. км. и би обхващало Видинско, Врачанско, Търновско, Русенско, Силистренско, Варненско, Софийско, Пиротско и Вранско в Поморавието, почти цяла Македония (без най-южните области), части от Косово (Качаник) и Албания (Корчанско), част от Източна Тракия и Южна Добруджа.[20]"
18:38 06.09.2017
16 Знаещ
До коментар #14 от "ВМОРО":А ето как реагират нашите "приятели" уплашени, че България ще стане силна страна и ще си върне всички земи където живеят българи: "Първите отзиви от подписания предварителен договор стават ясни, веднага щом той става известен за западните Велики сили. Обединеното кралство и Австро-Унгария се обявяват против него, заявявайки че Русия сама е решила Източния въпрос в своя полза, без да се допита до западните Велики сили.
Заедно с Обединеното кралство, Италия и Франция се обявяват силно против излаз на България на Бяло море, под претекст че ще бъде използван от Русия, за да окаже влияние над Средиземноморието и морските сили в Европа.[21] Готово да покаже настойчивостта си, Обединеното кралство започва да се готви за война. Започнати са мерки за съставянето на два експедиционни корпуса за военни действия срещу русите и превоз на английски войски от Индия, през Суецкия канал в Средиземно море.[22]"
Коментиран от #19
18:41 06.09.2017
17 Дичо
18:45 06.09.2017
18 Август 1878г
До коментар #14 от "ВМОРО":През август 1878 г. в Пловдив, Търново и други български градове възникват комитетите „Единство“, които си поставят за цел национално обединение противно на Берлинския договор. В началото на 1879 пловдивският комитет в състав Драган Цанков, Константин Величков и други дейци се преименува в Централен комитет за Южна България и се заема с военно обучение на населението под формата на гимнастически дружества. Това става под ръководството на временните РУСКИ ВЛАСТИ. Поради негативното отношение на останалите Велики сили, те пренасочват усилията на комитета от обединението с Княжество България и Македония към подготовка за отпор срещу предвиденото в Берлинския договор изпращане на турски войски в Източна Румелия.[1]
Коментиран от #20
18:49 06.09.2017
19 ВМОРО
До коментар #16 от "Знаещ":Некадърен опит за манипулация. България "приятели" няма. България има интереси. В голямата политика, където се решават съдбите на милиони хора, няма място за приятелства.
Как ще коментираш Райхщадското споразумение(1876 година) и Будапещенската конвенция(1877 година)?
Коментиран от #21
19:04 06.09.2017
20 ВМОРО
До коментар #18 от "Август 1878г":Прав си. Руските военни в Източна Румелия подкрепят Съединението. За разлика от руския цар Александър Трети. Всички знаят какво последва.
Мнението на руските офицери в случая е без значение. Те нищо не решават, от тях нищо не зависи. И все пак адмирации!
Коментиран от #25
19:11 06.09.2017
21 Знаещ
До коментар #19 от "ВМОРО":Първо ти коментирай Сан Стефанския мирен договор и защо Англия плаши два пъти Русия с война? Първия път когато Русия се готви да превземе Цариград и да изтика завинаги турците от Европа и втория след като Русия връща всички български земи на България. И когато ти коментираш това, аз ще ти обясня защо Русия е била принудена да подпише тайните договори с Австро-Унгария за да си гарантира, че нашите западни "приятели" няма да я нападнат докато ни освобождава. Също така после ще ти обясня и защо в западния вариант на това споразумение не съществува и дума за България и въобще желание да има такава страна. Чакам отговор на моите въпроси.
Коментиран от #24, #26
19:47 06.09.2017
22 ВМОРО
Много съм далеч от мисълта да защитавам Великобритания по какъвто и да било повод.
Ти си на ход.
19:56 06.09.2017
23 ДрънДрън
19:56 06.09.2017
24 ВМОРО
До коментар #21 от "Знаещ":Санстефанският мирен договор ще го коментирам много накратко. Въпросният договор е предварителен. Турците печелят време, дипломацията им работи.
Посочи си изворите, според които руснаците са подготвяли обсада и евентуално превземане на Цариград. На мен такива не са ми известни.
Коментиран от #28
20:03 06.09.2017
25 1878
До коментар #20 от "ВМОРО":Руски офицери , или каквито и да е офицери по земното кълбо ,нямат право на мнение ,те изпълняват заповеди , тайни или явни, ако са правили това , такива са им били заповедите от държавата на която служат. Всякаква самодейност е изключена , иначе да са ги пратили заедно с техните семейства в Сибир. Както са писали по-нагоре Русия е била принудена да лавира , и да се бори със средствата на дипломацията. Какво очакваме от пловдивският руски консул да обяви съединение, той е "никой" в случая, и всеки негов необмислен и несъгласуван с царя ход , може да предизвика война. Както и всеки необмислен и несъгласуван с великите сили ход на Александър 3 може да го вкара във война. Или викаш направо да бие тъпана на Съединението. Първоначалната реакция на Александър 3 е разбираема , той трябва да поддържа мита за пред света , че не седи зад съединението , иначе ще ядоса много държави.
Коментиран от #27
20:07 06.09.2017
26 ВМОРО
До коментар #21 от "Знаещ":Последен коментар по Санстефанския прелиминарен договор: България загуби Северна Добруджа и Поморавието. Какво ще коментирате вие, г-н Знаещ?
Коментиран от #30, #49
20:10 06.09.2017
27 ВМОРО
До коментар #25 от "1878":Ама от девет кладенеца вода ще докарате. А как така омразната вам Великобритания рачи да подкрепи Съединението явно и гласно? Коя велика сила се възпротиви на Съединението? Франция? Германия? Италия?
Коментиран от #32, #33
20:16 06.09.2017
28 Знаещ
До коментар #24 от "ВМОРО":Уикипедия: "В началото на 1878 година действуващата руска армия е на 20-на км от Цариград. Победата е пълна. Великобритания изпраща в Мраморно море боен флот, който да предотврати превземането на османската столица. Под натиска на Великите сили и след претърпените загуби (66 000 убити и 140 000 ранени)[32] на 19/31 януари Русия сключва с Османската империя Одринското примирие, с което се прекратяват бойните действия.
На 19 февруари/3 март Русия и Османската империя подписват предварителния Санстефански договор. Според него Румъния, Сърбия и Черна гора получават пълна независимост. България се създава като автономно трибутарно княжество."
Коментиран от #31
20:17 06.09.2017
29 ВМОРО
20:21 06.09.2017
30 Знаещ
До коментар #26 от "ВМОРО":Ще коментирам че това което руснаците са ни върнали като територии е достойно за вечна благодарност: "Територията на България ще обхваща земите от река Дунав по новоустроената сръбска граница и оттам по западната граница на казата Враня до планината Карадаг. Оттам границата ще мине по западните граници на казите Куманово, Кочани, Калканделен до Кораб планина. След това границата се спуска на юг по Черни Дрин и после по западната граница на казите Охрид, Старово и Корча стига до планината Грамос. Оттам границата тръгва на изток през Костурското езеро, стига до река Мъгленица и се спуска до Солунския залив. Границата заобикаля Солун и през Бешичкото езеро излиза на Орфанския залив. От Буругьол границата извива на север към Родопите до Чепеларе, откъдето завива на изток и се спуска по Арда, после минава през Източна Тракия до Черно море, като оставя Одрин в Османската империя, а Лозенград, Люлебургас и Малко Търново – в България. Границата напуска морския бряг при Мангалия и през Добруджа излиза на Дунава при Расово (Член 6).
Договорът се опитва да създаде голяма славянска държава на Балканите – княжество България би имало площ от около 170 000 кв. км. и би обхващало Видинско, Врачанско, Търновско, Русенско, Силистренско, Варненско, Софийско, Пиротско и Вранско в Поморавието, почти цяла Македония (без най-южните области), части от Косово (Качаник) и Албания (Корчанско), част от Източна Тракия и Южна Добруджа.[20]"
Коментиран от #41
20:22 06.09.2017
31 ВМОРО
До коментар #28 от "Знаещ":И откога Уикипедия стана достоверен източник на информация? Русия ще превзема Цариград с изморени кашици? Къде е руският флот? Къде в първоначалния план от началото на войната е упоменато евентуално превземане на Цариград? Сериозен ли си?
Дори в Уикипедия пише, че Санстефанският договор е предварителен. Нали така?
Дай за Райхщад и Будапеща, че ми е любопитно.
Коментиран от #35
20:31 06.09.2017
32 1878
До коментар #27 от "ВМОРО":Само поразсъждавай защо нашите хубостници като свършват "белята" тичат при руският консул , а не при консулите на изброените от теб "приятелски" държави.
Коментиран от #36
20:33 06.09.2017
33 Знаещ
До коментар #27 от "ВМОРО":Единствените виновни за орязването на територията на България след Освобождението ни са: "Заедно с Обединеното кралство, Италия и Франция се обявяват силно против излаз на България на Бяло море"
20:34 06.09.2017
34 ВМОРО
20:37 06.09.2017
35 Знаещ
До коментар #31 от "ВМОРО":Колкото и да се пънеш фактите са си факти. И е факт, че след Освобождението ни само Русия иска да си върнем териториите населени с българи, а Англия, Франция, Австро-Унгария, Италия и естествено победената Турция са против.
Коментиран от #37
20:44 06.09.2017
36 ВМОРО
До коментар #32 от "1878":Драги, не ми вменявай приятелства, моля. Нашите "хубостници" се бият срещу по-многоброен и подготвен противник при Драгоман, Врабча, Сливница, Гургулят, Видин, Белоградчик, Пирот
Коментиран от #39
20:45 06.09.2017
37 ВМОРО
До коментар #35 от "Знаещ":Очаквам коментар за Райхщад и Будапеща. Фактите са факти, това и е хубавото на историческата наука.
Забравил си да споменеш Испания, Португалия, Германия, САЩ, Япония, Китай, ЮАР. И те също бяха против Санстефанска България. Лаик!
Коментиран от #40
20:52 06.09.2017
38 ВМОРО
20:58 06.09.2017
39 1878
До коментар #36 от "ВМОРО":И това е така ,самата истина , преклонение пред героизма ,патриотизма , но какво общо има с моя въпрос , защо от там са се надявали на помощ, а не от някъде другаде. Аз все едно да те питам за сорт домати, а ти да ми отговориш= картофите са заровени в земята.
21:04 06.09.2017
40 Знаещ
До коментар #37 от "ВМОРО":Първо коментирай какво искат руснаците след войната за териториите на България и защо Англия ги заплашва два пъти с война?
21:04 06.09.2017
41 Знаещ
До коментар #30 от "Знаещ":Явно хора с турски произход са ми сложили минусите. Няма българин, който да е против искането на руснаците след като са ни освободили България да е голяма и силна православна държава.
00:32 07.09.2017
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Nemo
15:32 06.09.2018
44 Гого
До коментар #8 от "OMG WTF":Следващия абзац на статията да бяхте прочели, щяхте да разберете благодарение на кого Турция приема Съединението.
22:42 06.09.2018
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Мусорчик
До коментар #9 от "История БГ":Това не е вярно!
"1878 г. - на Берлинския конгрес, Русия взима от Румъния южна Бесарабия, като в замяна я компенсира с българската Добруджа. Руски войски не стъпват в Македония, защото Русия я е предвидила за Турция, както граф Игнатиев обещава на Цариградската конференция.
1885 г. - България обявява Съединението, а Руската империя е единствената държава, която се противопоставя и провокира султана да въведе армията и да прекрати Съединението или най-малкото – да възрази официално, за да има повод Русия отново да вкара своите войски в България. Турция е заплашена от Англия и отказва.
1885 г. - Русия принуждава верния си слуга Сърбия да ни нападне в гръб, след като е изтеглила целия офицерски състав още преди Съединението.".
03:44 06.09.2026
47 Русия създаде Сан-Стефанска България,
Може да се твърди, че ПСВ е последица и от русофобския и българофобски Берлински мирен договор, с който тогавашният колективен запад разпокъса новосъздадената от братска Русия СЪЕДИНЕНА и ОБЕДИНЕНА САН-СТЕФАНСКА БЪЛГАРИЯ.
Съединението беше в нарушение на русофобския и българофобски Берлински мирен договор и никой не го призна до 22.09.1908 г., когато васалното на Османската империя Княжество България окончателно анексира Източна Румелия от Младотурската република, като се провъзгласи за Царство България в състав от Княжество България и Източна Румелия.
Братска РУСИЯ ПЪРВА В СВЕТА ПРИЗНА НЕЗАВИСИМОСТТА НА САМОПРОВЪЗГЛАСИЛОТО СЕ ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ, а княз Фердинанд за цар, равнопоставен с руския император цар Николай II (канонизиран като светец и мъченик, зверски убит от юдео-болшевиките на Троцки).
Руският цар Николай II е и православният кръстник на българския принц Борис (цар Борис III).
03:45 06.09.2026
48 Достойно ест!
И не забравяйте, че всичко свестно, което сме успели да постигнем, сме го планирали и извършили САМИ, а което е най-интересно - изпълнителите обикновено са на ниво капитани, млади, дръзки, самонадеяни!
Да пребъде България!
03:57 06.09.2026
49 Ама че си смешен!
До коментар #26 от "ВМОРО":Как така България била загубила нещо, което все още не го е притежавала?
Русия създава България, неблагодарнико вероломен!
Такива като теб я разрушават.
04:13 06.09.2026
50 Вуте
Да видим дали утре 07 септември ще се говори за връщане на Южна Добруджа към Б-я, който акт също е съединение на България.
04:49 06.09.2026