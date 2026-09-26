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До 29 септември се подават заявления за гласуване в чужбина

До 29 септември се подават заявления за гласуване в чужбина

26 Септември, 2026 15:41 285 7

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  • чужбина-
  • мерки

До 29 септември е срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина на президентските избори на 25 октомври.

До 29 септември се подават заявления за гласуване в чужбина - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

До 29 септември е срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина на президентските избори на 25 октомври, припомни БНР.

Ради Найденов, постоянен секретар и председател на работна група "Избори" в Министерството на външните работи, призова българите зад граница да подадат предварително своите заявления по електронен път.

"От опита ни досега между 10 и максимум 20% от хората, които желаят да подадат своя глас, се регистрират предварително. При последните промени, направени в Изборния кодекс, се изисква хората, които не са регистрирани предварително в избирателните списъци, да попълват декларации за участие в изборите непосредствено пред членовете на секционните избирателни комисии.

От опит знаем, че там, където има повече избиратели, се струпват доста хора. Когато те трябва да попълнят декларациите си, това предполага едно още по-голямо струпване, забавяне на процеса на гласуване. Подавайте заявления, за да бъдете регистрирани предварително в изборните списъци", каза Найденов.

До момента най-много заявления за гласуване в чужбина са подадени в Турция, Великобритания, Германия и Испания.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гоче папеонката-Експерт и Критик

    0 0 Отговор
    В БГ си требе диктатура

    Коментиран от #3

    15:46 26.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Фен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гоче папеонката-Експерт и Критик":

    Ние , руzките фенове отдавна сме се изнесли , най-вече в Щатите ..

    15:57 26.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 да питам

    0 0 Отговор
    Колко заявления са подадени в роzzии , ако не е тайна де ?

    15:59 26.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мара Джамбазовата Патка

    0 0 Отговор
    От чужбина повече помощ не чакайте.
    Продължавайте да спите.

    16:00 26.09.2026

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