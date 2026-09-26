Момиче на 18 години е блъснато на пешеходна пътека в Смолян

Осемнайсетгодишно момиче е блъснато от автомобил на пешеходна пътека на централния бул. „България“ в Смолян, съобщи за БТА директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Костадин Пачеджиев. Инцидентът е станал на същото място, където в началото на септември бе блъснат мъж, който по-късно почина в болницата. Преди година на същата пешеходна пътека бе ударено осемгодишно дете.
Момичето е ударено от автомобил, управляван от 71-годишна жена. По думите на Пачеджиев няма следи от спирачен път. Шофиралата не е видяла пресичащото момиче и го е ударила странично. Пострадалата е с охлузвания. Прегледана е от лекар и е освободена за домашно лечение.
Според старши комисар Пачеджиев са необходими спешни мерки за обезопасяване на пешеходната пътека. Един от обсъжданите варианти е изграждането на изкуствена неравност.
Четирима души са загинали при пътни инциденти в Смолян от началото на септември, каза директорът на полицията. На 8 септември при тежка катастрофа на пътя Смолян – Смилян загинаха 17-годишният Николай Узунов и 18-годишният Антоан Узунов.
В четвъртък 79-годишен мъж почина, след като бе блъснат от микробус при движение на заден ход на ул. „Чан“ в Смолян. Пострадалият бе транспортиран в Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ в тежко състояние с множество травми, по-късно той почина.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Днес
15:07 26.09.2026
2 бушприт
15:07 26.09.2026
3 въпросче
Коментиран от #5
15:11 26.09.2026
4 майстор
15:15 26.09.2026
5 Докато
До коментар #3 от "въпросче":се пише, че автомобил е убил, няма да има ефективни присъди
15:16 26.09.2026
6 Цвете
Коментиран от #7
15:18 26.09.2026
7 РЕАЛИСТ
До коментар #6 от "Цвете":Стига с тези легнали полицаи, бе. Така се стига до пътища , които шофьорите избягват , за да не си разбиват окачването. Поставяш пешеходен светофар и решаваш проблема. Джеръми Кларксън каза за Великобритания " Превърнали сме градовете непрестъпни крепости".
15:26 26.09.2026
8 оня с коня
15:59 26.09.2026