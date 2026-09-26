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Момиче на 18 години е блъснато на пешеходна пътека в Смолян
  Тема: Войната на пътя

Момиче на 18 години е блъснато на пешеходна пътека в Смолян

26 Септември, 2026 15:04 637 8

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  • пешеходна пътека-
  • смолян

Осемнайсетгодишно момиче е блъснато от автомобил на пешеходна пътека на централния бул. „България“ в Смолян, съобщи за БТА директорът на Областната дирекция на МВР старши ко

Момиче на 18 години е блъснато на пешеходна пътека в Смолян - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Осемнайсетгодишно момиче е блъснато от автомобил на пешеходна пътека на централния бул. „България“ в Смолян, съобщи за БТА директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Костадин Пачеджиев. Инцидентът е станал на същото място, където в началото на септември бе блъснат мъж, който по-късно почина в болницата. Преди година на същата пешеходна пътека бе ударено осемгодишно дете.

Момичето е ударено от автомобил, управляван от 71-годишна жена. По думите на Пачеджиев няма следи от спирачен път. Шофиралата не е видяла пресичащото момиче и го е ударила странично. Пострадалата е с охлузвания. Прегледана е от лекар и е освободена за домашно лечение.

Според старши комисар Пачеджиев са необходими спешни мерки за обезопасяване на пешеходната пътека. Един от обсъжданите варианти е изграждането на изкуствена неравност.

Четирима души са загинали при пътни инциденти в Смолян от началото на септември, каза директорът на полицията. На 8 септември при тежка катастрофа на пътя Смолян – Смилян загинаха 17-годишният Николай Узунов и 18-годишният Антоан Узунов.

В четвъртък 79-годишен мъж почина, след като бе блъснат от микробус при движение на заден ход на ул. „Чан“ в Смолян. Пострадалият бе транспортиран в Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ в тежко състояние с множество травми, по-късно той почина.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Днес

    2 1 Отговор
    Е някакъв черен и кобен ден, в който Архангел Гавриил събира души от България!

    15:07 26.09.2026

  • 2 бушприт

    2 0 Отговор
    съобщи за "БТА" директорът на "Областната дирекция на МВР"- старши комисар Костадин Пачеджиев.

    15:07 26.09.2026

  • 3 въпросче

    2 0 Отговор
    В Смолян оправиха ли пътищата и пешеходните пътеки,светофарите? В центъра на града е все пак това произшествие.Шофьорката ще бъде ли строго наказана и до колко време?!

    Коментиран от #5

    15:11 26.09.2026

  • 4 майстор

    1 0 Отговор
    Сега,като стане студено и завалят снеговете,като ледените висулки са появят по покривите и пътищата в Смолян замръзнат,ще видим колко още катастрофи ще има.

    15:15 26.09.2026

  • 5 Докато

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "въпросче":

    се пише, че автомобил е убил, няма да има ефективни присъди

    15:16 26.09.2026

  • 6 Цвете

    1 1 Отговор
    СЪЩАТА ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА ЛИ Е, КОГАТО БЕ БЛЪСНАТ ВЧЕРА МЪЖ И ТОЙ ПОЧИНА В БОЛНИЦАТА? ПОЛИЦИЯТА ТРЯБВА СПЕШНО ДА РЕАГИРА И ПОСТАВЯТ " ЛЕГНАЛ ПОЛИЦАЙ "? 🚔🚔🚔🚔🚔🚔🚔🚔

    Коментиран от #7

    15:18 26.09.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Цвете":

    Стига с тези легнали полицаи, бе. Така се стига до пътища , които шофьорите избягват , за да не си разбиват окачването. Поставяш пешеходен светофар и решаваш проблема. Джеръми Кларксън каза за Великобритания " Превърнали сме градовете непрестъпни крепости".

    15:26 26.09.2026

  • 8 оня с коня

    0 0 Отговор
    НАЛОЖИТЕЛНО Е Пешеходецът прецени скоростта на приближаващото МПС и ДА СЕ УВЕРИ че е забелязан от водача на МПС,защото е твърде възможно водачът да си е отклонил Вниманието в момента,да не забелязва Пеш. Пътека която е порядъчно замърсена или затрупана със Сняг,да има Здраводловни проблеми.И да не забравяме:НИКОЙ ВОДАЧ няма желание да убие Пешеходец и не е проблема в наказанието,а в това че ще му тежи на Съвестта Доживотно!

    15:59 26.09.2026

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