Момиче на 18 години е блъснато на пешеходна пътека в Смолян

Осемнайсетгодишно момиче е блъснато от автомобил на пешеходна пътека на централния бул. „България“ в Смолян, съобщи за БТА директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Костадин Пачеджиев. Инцидентът е станал на същото място, където в началото на септември бе блъснат мъж, който по-късно почина в болницата. Преди година на същата пешеходна пътека бе ударено осемгодишно дете.

Момичето е ударено от автомобил, управляван от 71-годишна жена. По думите на Пачеджиев няма следи от спирачен път. Шофиралата не е видяла пресичащото момиче и го е ударила странично. Пострадалата е с охлузвания. Прегледана е от лекар и е освободена за домашно лечение.

Според старши комисар Пачеджиев са необходими спешни мерки за обезопасяване на пешеходната пътека. Един от обсъжданите варианти е изграждането на изкуствена неравност.

Четирима души са загинали при пътни инциденти в Смолян от началото на септември, каза директорът на полицията. На 8 септември при тежка катастрофа на пътя Смолян – Смилян загинаха 17-годишният Николай Узунов и 18-годишният Антоан Узунов.

В четвъртък 79-годишен мъж почина, след като бе блъснат от микробус при движение на заден ход на ул. „Чан“ в Смолян. Пострадалият бе транспортиран в Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ в тежко състояние с множество травми, по-късно той почина.