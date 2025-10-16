Новини
16 октомври 1912 г. Бомбардираме Одрин

16 Октомври, 2025

16 октомври 1912 г. Бомбардираме Одрин

  • балканска война-
  • одрин-
  • одринска епопея-
  • одринска крепост-
  • бомбардировка

Славата на българската авиация

16 октомври 1912 г. Бомбардираме Одрин - 1
Снимка: Министерство на отбраната
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 16 октомври 1912 г. след полета на българския военен самолет „Албатрос” над турските позиции и Одрин, поручик Радул Милков се завръща като първия летец в света, извършил боен полет и хвърлил бомби над противника. Неговото аеропланно отделение край Свиленград, на което е командир, включва храбри и готови за саможертва български орли – офицери, редници, доброволци, авиомеханици.

Славата на българската авиационна мощ, която започва от Одринската епопея, е свързана неразривно с името на летеца подполковник Радул Милков. Той е командир с вродено хладнокръвие и безстрашие, със завладяващо умение да командва и вдъхновява подчинените си с личен пример. Радул Милков завършва 26-и випуск на Военното на Н.В. училище през септември 1906 г., а през 1912 г., след конкурс, постига заветната си мечта – заминава на обучение за летателна правоспособност. С отличен успех полага пилотски изпит, получава знака за правоспособност (бревета) на Германския императорски авиоклуб. С обявяването на Балканската война е назначен за командир на 1-во аеропланно отделение на летището край Свиленград. Одринската епопея започва с пристигането на поручик Радул Милков от Берлин, за да поеме частта си на готовото вече летище.

Рано сутринта, на 15 октомври, с влак пристигат първите пратки български самолети. Всички заедно разтоварват сандъците с крилете на славата за българските орли и сглобяват с техническа вещина и по усет първия български „Албатрос”. Командирът лично полита в небесата, за да изпробва мотора... На слизане от самолета той взема непоколебимо решение – с техническите възможности на редник Стоян Терзийски и с неговия фотоапарат е възможно изпълнението на неподозирана бойна задача. „Албатрос” отново полита, но този път на борда са двама – командир и редник, с цел аерофоторазузнаване над турските позиции и укрепления. Височината на полета е пределно ниска и обходът е съвсем кратък – за да се пести време и рискът да е по-малък. Вечерта няколко снимки вече са готови, но все пак ветровитото и облачно време, сумракът на залеза, си казват думата.

На другата сутрин командирът и редникът посрещат първите лъчи на слънцето отново над турските позиции.

На 16 октомври 1912 г. сутринта са готови нови снимки – този път превъзходни като качество.

Пак на 16 октомври 1912 г., към 9 часа сутринта, на летището пристига генерал-майор Симеон Янков, поздравява поручик Милков и му възлага задачата за разузнаване на противника. Поручик Таракчиев, балонист, изявява желание също да лети. Двамата се качват на самолета, вземат и бомби. За поручик Радул Милков разузнаването вече е сторено, по-важната цел е да се бомбардира противника.

Два часа по-късно на летището са посрещнати първият боен летец в света поручик Радул Милков и наблюдателят Продан Таракчиев. Между посрещачите е и първият аерофотограф за разузнаване в световната бойна история редник Стоян Терзийски.


България
Оценка 4.4 от 16 гласа.
Оценка 4.4 от 16 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Славата ще продължи

    9 24 Отговор
    Със закупуване на една ескадрила Ф-16 Блок 70, нови 3Д радари, ПВО, модернизация на СУ-27 и Ми-24 както е заложено по план.

    Коментиран от #7

    04:59 16.10.2020

  • 2 България е СЕДЕСАРСА КОЧИНА

    19 12 Отговор
    Сега СЕДЕСАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ Я ТЕГЛЯТ НА ДЪНОТО ОТ 30Г,НИЩО ДОБРО НЕ НИ ЧАКА ДАЛИ ДПС+ГЕРБ ИЛИ ДПС+БСП Е ЕДНО И СЪЩО, ЕДИНСТВЕНО СПАСЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ Е,ИЗЛИЗАНЕ ОТ НАТО ПРЕДИ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ БЪЛГАРИЯ В БОЙНО ПОЛЕ НА САЩ ГЕРМАНИЯ АНГЛИЯ И ГРУГИТЕ В АЛИАНСЪТ,НО БОКЛУКЪТ СЕДЕСАР ВИНАГИ Е ВРЕДИЛ НА БЪЛГАРИЯ И ВИНАГИ ЩЕ ВРЕДИ ДОКЪТО СДС НЕ БЪДЕ ИЗКОРЕНЕНО ОТ ОСНОВИ,ВСЕКИ СЕДЕСАРСКИ БОКЛУК В БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА Е В ЛАГЕРЪТ СЛЪНЧЕВ БРЯГ.

    05:52 16.10.2020

  • 3 Bai nudals

    27 4 Отговор
    Велик е нашият войник...

    Коментиран от #4, #10

    06:08 16.10.2020

  • 4 1989

    23 5 Отговор

    До коментар #3 от "Bai nudals":

    ...беше...

    06:20 16.10.2020

  • 5 Да живее България

    26 1 Отговор
    България се бои само отъ Бога.

    06:25 16.10.2020

  • 6 Активист на БКП

    31 8 Отговор
    А кога ще си върнем за бомбардировките над София,Кюстендил,Дупница, Добрич и други населени места от Англия и USA ???!!!

    Коментиран от #8

    06:32 16.10.2020

  • 7 1 ренде

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Славата ще продължи":

    За славна авиация 1 ескадрила не стига. А трябват и самолети по горен клас ако трябва и ние да си ги правим

    06:38 16.10.2020

  • 8 А кога

    7 9 Отговор

    До коментар #6 от "Активист на БКП":

    Ще си върнем на Рашкиъе за промирите мозъци на македонските, за откраднатите документи, за намесата в политиката ни с мутрите във властта, за.............

    06:43 16.10.2020

  • 9 Да ама

    23 9 Отговор
    Сега бомбардирате Одрин с банкноти евро и лева и изпразвате рафтовете в маркетите, магазините и пазарите! Турците правят бизнеса, а Вие си изпразвате джобовете! Е и какво е значението, че 1912 сте бомбардирали Одрин???

    06:45 16.10.2020

  • 10 Да ама

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Bai nudals":

    Бёше той войник, сега разрасан с тумбак и през уикенда на пазар и тава джигер в Одрин!)))

    06:48 16.10.2020

  • 11 Osman

    10 23 Отговор
    А на 21 юли 1913 та година българите са позорно изгонени от Одрин от армията на Енвер паша

    Коментиран от #12

    06:49 16.10.2020

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Атила дуло

    11 2 Отговор
    Повече обичам да си спомням когато хуно-готската войска под командването алп-бий разби при одрин осемдесет хилядната римска войска и уби самия император валент. някакси по славно ми звучи,но дали днешната младеж знае за тези славни подвизи на предците си? Съмнявам се това е част от забранената история на запад още правят жълти писти на гащите си когато чуят някой славни български имена.

    Коментиран от #14, #21

    07:59 16.10.2020

  • 14 Масагет

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Атила дуло":

    Разбихме ги.

    Коментиран от #15

    08:09 16.10.2020

  • 15 Гот

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Масагет":

    Беше яко останахме в историята.

    08:10 16.10.2020

  • 16 Гост

    8 3 Отговор
    Незнам, какво е станало тогава, но сега(вчера и днес) ЕДИРНЕ е ПЪЛНО с българи, които са отишли на пазар, предпочитат българите да си харчат ПАРИТЕ в"омразна" Турция от колкото да ги дават на капиталист-българина

    08:19 16.10.2020

  • 17 Анонименин

    6 3 Отговор
    Информацията не е вярна първата бомбардировка в света е по време на Итало-Турската война от 1911г.за историята трябва да се пише точно а не да се създават митове и легенди както за съжаление от дълги години се прави у нас

    Коментиран от #20

    08:52 16.10.2020

  • 18 Руцата

    5 1 Отговор
    Харесва ни...не ни харесва ...поне сме имали пълководци. Хора с акъл, и сме били страшни. Днес избираме пълководец който хем ни е захапал и не пуска, хем ни бърка в джоба с едната ръка, а с другата затваря очите и казва: “построих” магистрала...но,Вие карайте внимателно по нея! Е тия герой да полетят отново и бомбардират и Парламент и какво не им хареса! Слава на геройте!

    09:00 16.10.2020

  • 19 Дельо Хайдутин

    5 1 Отговор
    Живеем винаги в миналото, в настоящето ни няма, а бъдещето ни е мираж

    10:04 16.10.2020

  • 20 Историк

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Анонименин":

    Да, абсолютно вярно е това. Както и мита, че атаката на нож била български патент, както твърдеше навремето един български историк, макар, че тази атака е разпространена доста преди това. Често използвана от ирландските полкове в англо -бурската война. Ирландците нямат нашия комплекс за малоценност и не претендират да са нейни откриватели, както и италианците за бойното приложение на авиацията.

    12:22 16.10.2020

  • 21 Езиковед

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Атила дуло":

    Нито хуните, нито готите имат нещо с т.нар. прабългари. За хуните сведенията са крайно пестеливи. Някои лингвисти отнасят произхода им към угро-самодийските народи. В Европа към тази група се отнасят унгарците, чеченците и др. Прабългарите отдавна е доказано, че принадлежат към източно иранските народи. Готите са източно германско племе, чийто език е отмрял 6 -ти в.

    12:41 16.10.2020

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

