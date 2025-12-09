Новини
9 декември 1927 г. България "дари" Беломорието на Гърция като част от репарациите за Първата световна война

9 Декември, 2025

9 декември 1927 г. България "дари" Беломорието на Гърция като част от репарациите за Първата световна война

Чрез спогодбата Моллов - Кафандарис София плаща държавния дълг към Гърция с имуществото на българските преселници, т.е. с къщи, ниви, инвентар и т.н.

На 9 декември 1927 г. е подписана спогодбата Моллов-Кафандарис за размяна на население между България и Гърция.

Спогодбата Моллов-Кафандарис е договор между България и Гърция, подписан на 8 декември 1927 г. и одобрен от Съвета на Обществото на народите (предшественик на ООН) на 12 януари 1928 година.

Подписана е от финансовите министри на двете страни - професор Владимир Моллов и Георгиос Кафандарис. Документът урежда финансовите въпроси по ликвидиране на българските имоти в Гърция и на гръцките в България. Гърция се задължава да изплати 1 050 000 лв. на България. В резултат следва и размяна на население от двете страни.

Обезщетенията не се изплащат по силата на Ньойския договор. Тук става дума за една спогодба, подписана между България и Гърция, относно уреждането на последиците от воините и имуществото на българските преселници от гръцка територия към българска през периода 1913-1944 година.

Най-общо с нея България си плаща държавния дълг към Гърция с имуществото на българските преселници, т.е. с къщи, ниви, инвентар и т.н. По този начин се уреждат финансовите отношения между двете страни, а впоследствие България трябва да изплати обезщетение на нейните граждани, чието имущество е послужило за погасяването на държавния дълг.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ирония

    36 80 Отговор
    Този престъпен комунистически строй , дето фалира и нямаше пари да плати на Гърция репарациите от загубената ПСВ и и ги замени за българските имоти там през 1927г. , за да се откажем завинаги от претенциите си към Беломорието . Как после няма после да бъде обявен за престъпен.

    Коментиран от #6, #11, #13, #19, #25, #28, #35

    05:04 09.12.2020

  • 3 ДЕДО ВИ

    48 20 Отговор
    АКО БЯХМЕ С АРМИЯ И С ТОПКИ, СЕГА МОЖЕХМЕ ДА ГО АНЕКСИРАМЕ ПАК ДА СИ Е НАШЕ

    Коментиран от #7

    05:11 09.12.2020

  • 4 Jocer

    91 5 Отговор
    Да не забравим, че добрите гърци просто ни откраднаха достъпа ни до Бяло море, а лидер с топки нямаме за да гледа българските интереси. За всеки милиметър българска земя се е проливала българска кръв

    Коментиран от #15

    05:15 09.12.2020

  • 5 Царистите са виновни

    88 11 Отговор
    обикновения селянин където са го пращали нафронта все победа е носил, но царистите са били калпави.

    05:21 09.12.2020

  • 6 веселяк

    61 7 Отговор

    До коментар #2 от "ирония":

    Аха и Путин и рашките са ти виновни!

    Коментиран от #8

    05:25 09.12.2020

  • 7 кратко

    86 5 Отговор

    До коментар #3 от "ДЕДО ВИ":

    И армия сме имали , и топки като кайсии , ама пустите им управници ,дето все не не случвахме на такива , все на грешна страна , все глупави решения , все в батака.

    05:28 09.12.2020

  • 8 ирония

    16 7 Отговор

    До коментар #6 от "веселяк":

    И Медведев , и Захарова.

    05:31 09.12.2020

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 РИбарче

    96 3 Отговор
    От време Оно българският политик е продажник и народен предател @

    05:35 09.12.2020

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    36 5 Отговор
    да живее БЪЛГАРИЯ

    05:45 09.12.2020

  • 13 ирония

    37 27 Отговор

    До коментар #2 от "ирония":

    Точно така . Престъпният комунистически строй направи така , че да замени няколко осъдени медика в Либия , срещу стотиците милиони долари дълг , който Либия ни дължеше от времето на Царство България , защото тогава по времето на Царство България имахме много силно развит военно-промишлен комплекс и изнасяхме оръжия и стоки по света . Първо комунистическата ни външна министърка Михайлова мълча трая , мълча трая - меката дипломация . После другият комунистически външен министър Паси , им отписа дълга , за да ги качат на самолета за България . Това само комунисти могат да го направят , и така дългът който трябваше да получаваме още от времето на царство България се изпари в либийската пустиня .

    Коментиран от #20, #26

    05:45 09.12.2020

  • 14 СКОРПИОН

    62 13 Отговор
    това което соца построи сдс
    ИВАН КОСТОВ разре разруши

    05:47 09.12.2020

  • 15 народна мъдрост

    44 4 Отговор

    До коментар #4 от "Jocer":

    Ми не е луд , който ял зелника , а който му го е дал.

    Коментиран от #16

    05:54 09.12.2020

  • 16 османлията

    17 2 Отговор

    До коментар #15 от "народна мъдрост":

    прав си

    06:05 09.12.2020

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 778

    64 1 Отговор

    До коментар #2 от "ирония":

    Ги добре ли си? Какъв комунизъм 1927? Това е царство България!

    06:28 09.12.2020

  • 20 до ирончо

    32 6 Отговор

    До коментар #13 от "ирония":

    Ауууууу,мнооо си начетен ве брато.Я само светни простолюдието,дека са биле теа военни заводи у царство България???

    Коментиран от #21

    06:35 09.12.2020

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Както винаги

    9 3 Отговор
    Е виновен Ердоган

    07:11 09.12.2020

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Зайко Байко многознайко

    38 6 Отговор
    Винаги се получава така с малките беэресурсни държави, те стават жертва на големите играчи! Те от своя страна поддържат в такива страни , като нашата т.н. васални правителства т.е. послушковци! Пример, видяхте ли как купихме никому не нужни самолети на эелено! Не скачайте , нито съм русофил, нито американофил, просто се опитвам фактологически да обясня случващото се! България никога не е блестяла с добри дипломати, прибавено към бедноста и корупцията е отлична рецепта эа раэруха!

    08:04 09.12.2020

  • 25 ЛЛЛ

    35 2 Отговор

    До коментар #2 от "ирония":

    Какви комунисти са 1927 г? Андрей Ляпчев и Александър Цанков дали са комунисти? Що пишете глупости

    09:40 09.12.2020

  • 26 ЛЛЛ

    22 3 Отговор

    До коментар #13 от "ирония":

    Царство България е съществувало до 1946 г а Либия съществува като държава от 1951 г. За какви заеми от Царство България говориш? Заемите са от времето на Тодор Живков като братска помощ. Не знаех че Соломон Паси и Михайлова са от комунистите

    09:47 09.12.2020

  • 27 ЛЛЛ

    29 1 Отговор
    Ние сме били принудени да дадем Беломорието от великите сили, като победени в първата световна война и не сме имали право на избор и същото ни е отнето през 1920 г с решение на международната конференция в Сан Ремо

    09:50 09.12.2020

  • 28 9*19мм

    19 2 Отговор

    До коментар #2 от "ирония":

    С тия исторически познания,съм сигурен,че си мургав и си от ФакултетО.😂😂

    09:57 09.12.2020

  • 29 Голяма работа

    19 10 Отговор
    Християнин дал на християнин,важното е да не се даде на мюсюлманин,както вчера един писал,по добре да отида в Гърция на почивка отколкото в Турция,да печели християнин,тъп ганчо с това мислене още повече ще потънете и ще ядете дървото

    10:31 09.12.2020

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Вальо

    15 4 Отговор
    Да ни върнат беломорието тия ,кръвопийци,да живей България

    Коментиран от #32, #36

    14:45 09.12.2020

  • 32 ЛЛЛ

    15 0 Отговор

    До коментар #31 от "Вальо":

    Кой да го върне? Германците ли?

    15:04 09.12.2020

  • 33 Мечо Пух

    17 2 Отговор
    Към #2 Ти идиот ли си бе или нямаш хал хабер от история и броене? 1927,г. когато става събитието е нямало комунистически строй в България. Идиот нещастен!

    15:46 09.12.2020

  • 34 Анонимен

    2 1 Отговор
    Потомци. Най правилно казано под номер 27 ЛЛЛ...

    20:11 09.12.2020

  • 35 Чук

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "ирония":

    Ей фашунгер недобит, твойто царче осрало се до уши си е виновно и без да ривеш тук кст девица

    20:49 09.12.2020

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Статистик

    11 2 Отговор
    В края на така наречения соц населението на България и Гърция беше по около 9 милиона. Сега 30 години по-късно гърците са 11 милиона, а Българите 5, от които 1 милион цигани и турци и един милион пенсионери. Хайде сега кажете къде се живее по-добре. Нашите управници успяха за 30 години да направят това, което Турция не можа да направи за 500 години. Да намали населението наполовина.

    23:14 09.12.2020

  • 38 You

    2 0 Отговор
    Леле колко си умен и как знаеш за 1927г ама по добре си мълчи.
    Когато си прост никой не може да ти помогне

    06:48 10.12.2020

  • 39 Маца

    4 3 Отговор
    Който си има акъл, вече се е върнал на Бяло море и повярвайте - рай е! Добре, че тези земи са останали под чуждо управление, че сега всичко щеше да е унищожено от алчния Ганьо!

    11:26 10.12.2020

