9 декември 1927 г. България "дари" Беломорието на Гърция като част от репарациите за Първата световна война

На 9 декември 1927 г. е подписана спогодбата Моллов-Кафандарис за размяна на население между България и Гърция.

Спогодбата Моллов-Кафандарис е договор между България и Гърция, подписан на 8 декември 1927 г. и одобрен от Съвета на Обществото на народите (предшественик на ООН) на 12 януари 1928 година.

Подписана е от финансовите министри на двете страни - професор Владимир Моллов и Георгиос Кафандарис. Документът урежда финансовите въпроси по ликвидиране на българските имоти в Гърция и на гръцките в България. Гърция се задължава да изплати 1 050 000 лв. на България. В резултат следва и размяна на население от двете страни.

Обезщетенията не се изплащат по силата на Ньойския договор. Тук става дума за една спогодба, подписана между България и Гърция, относно уреждането на последиците от воините и имуществото на българските преселници от гръцка територия към българска през периода 1913-1944 година.

Най-общо с нея България си плаща държавния дълг към Гърция с имуществото на българските преселници, т.е. с къщи, ниви, инвентар и т.н. По този начин се уреждат финансовите отношения между двете страни, а впоследствие България трябва да изплати обезщетение на нейните граждани, чието имущество е послужило за погасяването на държавния дълг.