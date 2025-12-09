9 декември 1927 г. България "дари" Беломорието на Гърция като част от репарациите за Първата световна война

На 9 декември 1927 г. е подписана спогодбата Моллов-Кафандарис за размяна на население между България и Гърция.
Спогодбата Моллов-Кафандарис е договор между България и Гърция, подписан на 8 декември 1927 г. и одобрен от Съвета на Обществото на народите (предшественик на ООН) на 12 януари 1928 година.
Подписана е от финансовите министри на двете страни - професор Владимир Моллов и Георгиос Кафандарис. Документът урежда финансовите въпроси по ликвидиране на българските имоти в Гърция и на гръцките в България. Гърция се задължава да изплати 1 050 000 лв. на България. В резултат следва и размяна на население от двете страни.
Обезщетенията не се изплащат по силата на Ньойския договор. Тук става дума за една спогодба, подписана между България и Гърция, относно уреждането на последиците от воините и имуществото на българските преселници от гръцка територия към българска през периода 1913-1944 година.
Най-общо с нея България си плаща държавния дълг към Гърция с имуществото на българските преселници, т.е. с къщи, ниви, инвентар и т.н. По този начин се уреждат финансовите отношения между двете страни, а впоследствие България трябва да изплати обезщетение на нейните граждани, чието имущество е послужило за погасяването на държавния дълг.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ирония
Коментиран от #6, #11, #13, #19, #25, #28, #35
05:04 09.12.2020
3 ДЕДО ВИ
Коментиран от #7
05:11 09.12.2020
4 Jocer
Коментиран от #15
05:15 09.12.2020
5 Царистите са виновни
05:21 09.12.2020
6 веселяк
До коментар #2 от "ирония":Аха и Путин и рашките са ти виновни!
Коментиран от #8
05:25 09.12.2020
7 кратко
До коментар #3 от "ДЕДО ВИ":И армия сме имали , и топки като кайсии , ама пустите им управници ,дето все не не случвахме на такива , все на грешна страна , все глупави решения , все в батака.
05:28 09.12.2020
8 ирония
До коментар #6 от "веселяк":И Медведев , и Захарова.
05:31 09.12.2020
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 РИбарче
05:35 09.12.2020
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ГРАД КОЗЛОДУЙ
05:45 09.12.2020
13 ирония
До коментар #2 от "ирония":Точно така . Престъпният комунистически строй направи така , че да замени няколко осъдени медика в Либия , срещу стотиците милиони долари дълг , който Либия ни дължеше от времето на Царство България , защото тогава по времето на Царство България имахме много силно развит военно-промишлен комплекс и изнасяхме оръжия и стоки по света . Първо комунистическата ни външна министърка Михайлова мълча трая , мълча трая - меката дипломация . После другият комунистически външен министър Паси , им отписа дълга , за да ги качат на самолета за България . Това само комунисти могат да го направят , и така дългът който трябваше да получаваме още от времето на царство България се изпари в либийската пустиня .
Коментиран от #20, #26
05:45 09.12.2020
14 СКОРПИОН
ИВАН КОСТОВ разре разруши
05:47 09.12.2020
15 народна мъдрост
До коментар #4 от "Jocer":Ми не е луд , който ял зелника , а който му го е дал.
Коментиран от #16
05:54 09.12.2020
16 османлията
До коментар #15 от "народна мъдрост":прав си
06:05 09.12.2020
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 778
До коментар #2 от "ирония":Ги добре ли си? Какъв комунизъм 1927? Това е царство България!
06:28 09.12.2020
20 до ирончо
До коментар #13 от "ирония":Ауууууу,мнооо си начетен ве брато.Я само светни простолюдието,дека са биле теа военни заводи у царство България???
Коментиран от #21
06:35 09.12.2020
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Както винаги
07:11 09.12.2020
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Зайко Байко многознайко
08:04 09.12.2020
25 ЛЛЛ
До коментар #2 от "ирония":Какви комунисти са 1927 г? Андрей Ляпчев и Александър Цанков дали са комунисти? Що пишете глупости
09:40 09.12.2020
26 ЛЛЛ
До коментар #13 от "ирония":Царство България е съществувало до 1946 г а Либия съществува като държава от 1951 г. За какви заеми от Царство България говориш? Заемите са от времето на Тодор Живков като братска помощ. Не знаех че Соломон Паси и Михайлова са от комунистите
09:47 09.12.2020
27 ЛЛЛ
09:50 09.12.2020
28 9*19мм
До коментар #2 от "ирония":С тия исторически познания,съм сигурен,че си мургав и си от ФакултетО.😂😂
09:57 09.12.2020
29 Голяма работа
10:31 09.12.2020
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Вальо
Коментиран от #32, #36
14:45 09.12.2020
32 ЛЛЛ
До коментар #31 от "Вальо":Кой да го върне? Германците ли?
15:04 09.12.2020
33 Мечо Пух
15:46 09.12.2020
34 Анонимен
20:11 09.12.2020
35 Чук
До коментар #2 от "ирония":Ей фашунгер недобит, твойто царче осрало се до уши си е виновно и без да ривеш тук кст девица
20:49 09.12.2020
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Статистик
23:14 09.12.2020
38 You
Когато си прост никой не може да ти помогне
06:48 10.12.2020
39 Маца
11:26 10.12.2020