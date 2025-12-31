Банките пренастройват платежните си системи за еврото до 2 януари

Между 21 ч. на 31 декември до 1 час след полунощ на 1 януари картовите системи ще бъдат превключени от лев в евро, припомнят от Асоциацията на банките в България.

В този кратък интервал няма да бъде възможно плащането с карта на физически ПОС терминал или в интернет, както и тегленето от банкомат. Съветът към всички ни е да си осигурим пари в брой за новогодишната нощ и първите дни на годината.

Между 31 декември и 2 януари банките ще пренастроят своите системи. Всяка от тях индивидуално вече е информирала клиентите си за достъпността на своите канали в този период, подчертават от банковата асоциация.

През почивните дни картите ще работят в стандартен режим, с изключение на краткия интервал в новогодишната нощ, необходим за превключване на картовите системи.

От 1 януари всички картови плащания ще бъдат в евро. Банкоматите ще разпространяват единствено евро банкноти.

За преминаването към еврото не е необходима никаква предварителна подготовка, не се налага подмяна на кредитните или дебитните карти. IBAN-ът на банковите ни сметки се запазва без промяна.

От 1 януари до 30 юни всеки може да обмени в банките и в някои клонове на "Български пощи" своите банкноти и монети от лева в евро по фиксирания курс 1,95583 без такса.

За монетите няма да се прилагат такси за броене, като препоръката е да бъдат предварително сортирани, за да улесним процеса.

При по-голямо количество е възможно да бъдем насочени към конкретен център, в който банката е осигурила монетоброячни машини, с цел по-бързо обслужване, допълват от Асоциацията на банките в България.