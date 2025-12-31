Банките пренастройват платежните си системи за еврото до 2 януари

Между 21 ч. на 31 декември до 1 час след полунощ на 1 януари картовите системи ще бъдат превключени от лев в евро, припомнят от Асоциацията на банките в България.
В този кратък интервал няма да бъде възможно плащането с карта на физически ПОС терминал или в интернет, както и тегленето от банкомат. Съветът към всички ни е да си осигурим пари в брой за новогодишната нощ и първите дни на годината.
Между 31 декември и 2 януари банките ще пренастроят своите системи. Всяка от тях индивидуално вече е информирала клиентите си за достъпността на своите канали в този период, подчертават от банковата асоциация.
През почивните дни картите ще работят в стандартен режим, с изключение на краткия интервал в новогодишната нощ, необходим за превключване на картовите системи.
От 1 януари всички картови плащания ще бъдат в евро. Банкоматите ще разпространяват единствено евро банкноти.
За преминаването към еврото не е необходима никаква предварителна подготовка, не се налага подмяна на кредитните или дебитните карти. IBAN-ът на банковите ни сметки се запазва без промяна.
От 1 януари до 30 юни всеки може да обмени в банките и в някои клонове на "Български пощи" своите банкноти и монети от лева в евро по фиксирания курс 1,95583 без такса.
За монетите няма да се прилагат такси за броене, като препоръката е да бъдат предварително сортирани, за да улесним процеса.
При по-голямо количество е възможно да бъдем насочени към конкретен център, в който банката е осигурила монетоброячни машини, с цел по-бързо обслужване, допълват от Асоциацията на банките в България.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
10:42 31.12.2025
2 Дупничанин
Коментиран от #4
10:47 31.12.2025
3 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
Освен това, предявен е иск от НПО пред арбитражен съд Ad hoc с искане да се обяви Конвергентния доклад за документ с не вярно съдържание и да се заплатят обезщетения от нанесеното от този доклад непозволено увреждане . Това което извърши Бойко Борисов е огромна корупция и национално предателство. Няма как да остане без последствия.
Коментиран от #28
10:56 31.12.2025
4 хаха
До коментар #2 от "Дупничанин":Това е оптимистичният вариант, ако не избие нещо при промяната. Зависи доколко е изтествано, дали е покрито всичко при тестовете. Ако трябва да се оправя, сложи още ден-два поне. Тук даже няма да стане с връщане на старото, защото то няма да работи правилно с евро. Ако стане издънка в Борика, то отиде всички банки да чакат там да се оправи.
Но пък за тия промени се работи бая отдавна и вероятността от гафове сега е наистина минимална. Банковите софтуери при такива промени си се тестват с месеци, а у нас по промяната работят от години- още от края на 2021. Планът по начало беше пуснат за евро от 1.2023 с Хърватска, но заради липса на правителство и поредица от избори мина чак този април(Да, банките имаха указания още 2021, а и има запис от 2021 на Кирил Петков и Асен Василев как говорят за "рамо" от Урсула да мине статистиката в доклада, "изпиране" на Бойко да има мнозинство за еврото и т.н.). Имали са 4г за разработка, тестване и подготовка.
Коментиран от #27
10:58 31.12.2025
5 продажници
11:01 31.12.2025
6 Глей си майтапа
11:07 31.12.2025
7 Дръжте се за Лъва!
Коментиран от #21
11:08 31.12.2025
8 Захари
Коментиран от #26
11:10 31.12.2025
9 Никой
Коментиран от #14
11:11 31.12.2025
10 Факт
11:13 31.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Не се ли научихте?
11:15 31.12.2025
13 Хейт
11:17 31.12.2025
14 хаха
До коментар #9 от "Никой":Нищо не са оплескали. Банковите системи работят на много машини и са скачени съдове от десетки различни програми плюс викане на външни услуги/програми на системи за разплащания. В България като цяло плащанията минават през Борика. Някои банки викат и директно Виза и Мастъркард за картовите плащания. Качването на нова версия и рестартиране да тръгне, да запали цялата верига, просто отнемат часове. Имал съм случаи на ъпдейти и по седмица машина по машина да се правят, но сега трябва да се прави накуп на всички машини- сменя се основна логика на работа и няма как част от нещата да работят по стария начин и постепенно да се мигрира. 4ч е като цяло много орязано време за такива промени и няма включено време за реакция при проблем. Но пък си мисля, че повечето софтуери отдавна са направени и просто с датата ще им пуснат настройка за новия начин на работа без инсталиране на нова версия. Тогава времето е достатъчно и просто да не изскочи някой краен случай, дето не е бил предвиден и изтестван. Все пак е софтуер и винаги може да има скрит бъг.
11:18 31.12.2025
15 Обективен
Коментиран от #22
11:19 31.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Еврото ще повиши
11:20 31.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Магазинче на ъгъла
11:23 31.12.2025
21 🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #7 от "Дръжте се за Лъва!":Ти си дръж лева.Но довечера да сложиш в питката евромонета.
😆😆😆😆
11:25 31.12.2025
22 Загорихте
До коментар #15 от "Обективен":я тая манджа от претопляне.
11:27 31.12.2025
23 глоги
11:29 31.12.2025
24 Нула
11:30 31.12.2025
25 Лили Иванова
11:36 31.12.2025
26 Както и една бивша актриса
До коментар #8 от "Захари":с относително спорни актьорски качества.
11:37 31.12.2025
27 А сега го кажи на глас,
До коментар #4 от "хаха":ама с Възторг -)))
11:43 31.12.2025
28 ПЕДОФИЛИЯ МИЛЧЕВА🔞
До коментар #3 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":"3 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
94Отговор
Не бързайте чак толкова. В момента в съда на Европейския съюз се водят две дела, които оспорват незаконното влизане на България в еврозоната.
Освен това, предявен е иск от НПО пред арбитражен съд Ad hoc с искане да се обяви Конвергентния доклад за документ с не вярно съдържание и да се заплатят обезщетения от нанесеното от този доклад непозволено увреждане . Това което извърши Бойко Борисов е огромна корупция и национално предателство. Няма как да остане без последствия.
10:56 31.12.2025"
🤝👏👍🤝👏👍🤝👏👍🤝👏👍🤝👏👍
11:50 31.12.2025
29 Ден последен на Трета-та Българска
Ден последен за българските националисти, от утре сте стадо на германския овчар!
България освободена и създадена на ново след петстотин годишна турска робия и турско иго завършва своят път, от утре българите и територията са колониална територия на германската нео либерална машина, от утре българите принадлежат към бившите евро държави, сега колонии на Германия.
Комунистите и Тодор Живков лично поискаха да продадат България за Рубли но Иван каза твърдо "Ньет", днес синовете и внуците на тези които не успяха да продадат България на СССР с успех продадоха България за Банани и Дезодорант Фа на Германия!
Не се бутай Народе Евро €€ Колониална Валута ще има за всички, насам Народе, Германия раздава 1€евро за 2ве левчета, айде народе на спестяванията в евро 2към едно, супер оферта на германския Ханс, Две към Едно Народе, топло, топло евро, споко, ни са блъскайте кат овце Евро €€ ще има за всички!
11:50 31.12.2025
30 гост
11:55 31.12.2025
31 ококор
11:56 31.12.2025
32 Ако не беше Русия и Руският Император
Айде в редичка и без бутане, насам, народе топли евра се раздават.😁🤣😂
11:57 31.12.2025