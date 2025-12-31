Новини
Банките пренастройват платежните си системи за еврото до 2 януари

31 Декември, 2025 10:40

През почивните дни картите ще работят в стандартен режим, с изключение на краткия интервал в новогодишната нощ, необходим за превключване на картовите системи

Банките пренастройват платежните си системи за еврото до 2 януари - 1
Между 21 ч. на 31 декември до 1 час след полунощ на 1 януари картовите системи ще бъдат превключени от лев в евро, припомнят от Асоциацията на банките в България.

В този кратък интервал няма да бъде възможно плащането с карта на физически ПОС терминал или в интернет, както и тегленето от банкомат. Съветът към всички ни е да си осигурим пари в брой за новогодишната нощ и първите дни на годината.

Между 31 декември и 2 януари банките ще пренастроят своите системи. Всяка от тях индивидуално вече е информирала клиентите си за достъпността на своите канали в този период, подчертават от банковата асоциация.

През почивните дни картите ще работят в стандартен режим, с изключение на краткия интервал в новогодишната нощ, необходим за превключване на картовите системи.

От 1 януари всички картови плащания ще бъдат в евро. Банкоматите ще разпространяват единствено евро банкноти.

За преминаването към еврото не е необходима никаква предварителна подготовка, не се налага подмяна на кредитните или дебитните карти. IBAN-ът на банковите ни сметки се запазва без промяна.

От 1 януари до 30 юни всеки може да обмени в банките и в някои клонове на "Български пощи" своите банкноти и монети от лева в евро по фиксирания курс 1,95583 без такса.

За монетите няма да се прилагат такси за броене, като препоръката е да бъдат предварително сортирани, за да улесним процеса.

При по-голямо количество е възможно да бъдем насочени към конкретен център, в който банката е осигурила монетоброячни машини, с цел по-бързо обслужване, допълват от Асоциацията на банките в България.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 33 Отговор
    2 януари е банкова ваканция.

    10:42 31.12.2025

  • 2 Дупничанин

    8 1 Отговор
    Бая кратък интервал. Полвин работен ден.

    Коментиран от #4

    10:47 31.12.2025

  • 3 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    17 6 Отговор
    Не бързайте чак толкова. В момента в съда на Европейския съюз се водят две дела, които оспорват незаконното влизане на България в еврозоната.

    Освен това, предявен е иск от НПО пред арбитражен съд Ad hoc с искане да се обяви Конвергентния доклад за документ с не вярно съдържание и да се заплатят обезщетения от нанесеното от този доклад непозволено увреждане . Това което извърши Бойко Борисов е огромна корупция и национално предателство. Няма как да остане без последствия.

    Коментиран от #28

    10:56 31.12.2025

  • 4 хаха

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Дупничанин":

    Това е оптимистичният вариант, ако не избие нещо при промяната. Зависи доколко е изтествано, дали е покрито всичко при тестовете. Ако трябва да се оправя, сложи още ден-два поне. Тук даже няма да стане с връщане на старото, защото то няма да работи правилно с евро. Ако стане издънка в Борика, то отиде всички банки да чакат там да се оправи.
    Но пък за тия промени се работи бая отдавна и вероятността от гафове сега е наистина минимална. Банковите софтуери при такива промени си се тестват с месеци, а у нас по промяната работят от години- още от края на 2021. Планът по начало беше пуснат за евро от 1.2023 с Хърватска, но заради липса на правителство и поредица от избори мина чак този април(Да, банките имаха указания още 2021, а и има запис от 2021 на Кирил Петков и Асен Василев как говорят за "рамо" от Урсула да мине статистиката в доклада, "изпиране" на Бойко да има мнозинство за еврото и т.н.). Имали са 4г за разработка, тестване и подготовка.

    Коментиран от #27

    10:58 31.12.2025

  • 5 продажници

    13 2 Отговор
    БанкянскатаТиква е проклятиетоНаБългария!!!!!!!

    11:01 31.12.2025

  • 6 Глей си майтапа

    11 2 Отговор
    Каква какафония ще настъпи,докато хората разберат,колко са прец@кани

    11:07 31.12.2025

  • 7 Дръжте се за Лъва!

    8 4 Отговор
    Левът ще се върне. Другото е фашистка диктатура.

    Коментиран от #21

    11:08 31.12.2025

  • 8 Захари

    8 4 Отговор
    Евро се казва едно село в гръция, Левът е кръстен на Левски! И на апостола посегнаха изедниците!

    Коментиран от #26

    11:10 31.12.2025

  • 9 Никой

    5 1 Отговор
    Какво пак са оплескали.

    Коментиран от #14

    11:11 31.12.2025

  • 10 Факт

    3 2 Отговор
    Излишно, ненужно и дори вредно!

    11:13 31.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Не се ли научихте?

    4 4 Отговор
    За какво ви е това евро? Пак ли банани ще си купувате? Какво стана с предишните?

    11:15 31.12.2025

  • 13 Хейт

    4 2 Отговор
    Скапаняци. Само 1 месец преходен период, за да тичат хората да обменят. На банковите служители също ще им се смръчка животът. Трябваше преходният период да е поне 6 месеца. Явно много бързат.

    11:17 31.12.2025

  • 14 хаха

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Никой":

    Нищо не са оплескали. Банковите системи работят на много машини и са скачени съдове от десетки различни програми плюс викане на външни услуги/програми на системи за разплащания. В България като цяло плащанията минават през Борика. Някои банки викат и директно Виза и Мастъркард за картовите плащания. Качването на нова версия и рестартиране да тръгне, да запали цялата верига, просто отнемат часове. Имал съм случаи на ъпдейти и по седмица машина по машина да се правят, но сега трябва да се прави накуп на всички машини- сменя се основна логика на работа и няма как част от нещата да работят по стария начин и постепенно да се мигрира. 4ч е като цяло много орязано време за такива промени и няма включено време за реакция при проблем. Но пък си мисля, че повечето софтуери отдавна са направени и просто с датата ще им пуснат настройка за новия начин на работа без инсталиране на нова версия. Тогава времето е достатъчно и просто да не изскочи някой краен случай, дето не е бил предвиден и изтестван. Все пак е софтуер и винаги може да има скрит бъг.

    11:18 31.12.2025

  • 15 Обективен

    2 4 Отговор
    Извинявайте ама 40 години все едно и също, приели ни е ЕС, но без шенген, приели ни в нато, но без оръжие, сега ни приели в еврото, но евро нямало. Хайде покажете или напишете, колко евро банкноти пускат в обръщение?

    Коментиран от #22

    11:19 31.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Еврото ще повиши

    7 3 Отговор
    Доходите на бедните пенсионери и работещите бедни! Но комунистическата олигархия е Против, за да не намалят нормата на печалба и вземания дивиден!

    11:20 31.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Магазинче на ъгъла

    6 2 Отговор
    Аз съм дребен търговец, в нито една банка нямаше евро на каса, накрая ходих на ченчаджии за 2 лева, дали са истински аз незнам. Поне 2000 ми трябват за оборот, понеже насреща ще дават само левове. Ако затворя много от стоката заминава

    11:23 31.12.2025

  • 21 🤣🤣🤣🤣🤣

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Дръжте се за Лъва!":

    Ти си дръж лева.Но довечера да сложиш в питката евромонета.
    😆😆😆😆

    11:25 31.12.2025

  • 22 Загорихте

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Обективен":

    я тая манджа от претопляне.

    11:27 31.12.2025

  • 23 глоги

    6 3 Отговор
    Аз си пренастройвам нервите и няма да чакам пред банкоматите. Кинтите са ми в картите. Тъй,че споко!Бъдещето е пред нас.

    11:29 31.12.2025

  • 24 Нула

    5 0 Отговор
    Хайде покажете или напишете, колко евро банкноти пускат в обръщение?

    11:30 31.12.2025

  • 25 Лили Иванова

    5 4 Отговор
    Евро банкноти няма, предадохте си левовете, от 15 януари банките вдигат тройно таксите на ПОС терминалите. Честито на стадото европейци.

    11:36 31.12.2025

  • 26 Както и една бивша актриса

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Захари":

    с относително спорни актьорски качества.

    11:37 31.12.2025

  • 27 А сега го кажи на глас,

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    ама с Възторг -)))

    11:43 31.12.2025

  • 28 ПЕДОФИЛИЯ МИЛЧЕВА🔞

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":

    "3 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    94Отговор
    Не бързайте чак толкова. В момента в съда на Европейския съюз се водят две дела, които оспорват незаконното влизане на България в еврозоната.

    Освен това, предявен е иск от НПО пред арбитражен съд Ad hoc с искане да се обяви Конвергентния доклад за документ с не вярно съдържание и да се заплатят обезщетения от нанесеното от този доклад непозволено увреждане . Това което извърши Бойко Борисов е огромна корупция и национално предателство. Няма как да остане без последствия.
    10:56 31.12.2025"

    🤝👏👍🤝👏👍🤝👏👍🤝👏👍🤝👏👍

    11:50 31.12.2025

  • 29 Ден последен на Трета-та Българска

    2 0 Отговор
    Държава!

    Ден последен за българските националисти, от утре сте стадо на германския овчар!

    България освободена и създадена на ново след петстотин годишна турска робия и турско иго завършва своят път, от утре българите и територията са колониална територия на германската нео либерална машина, от утре българите принадлежат към бившите евро държави, сега колонии на Германия.

    Комунистите и Тодор Живков лично поискаха да продадат България за Рубли но Иван каза твърдо "Ньет", днес синовете и внуците на тези които не успяха да продадат България на СССР с успех продадоха България за Банани и Дезодорант Фа на Германия!

    Не се бутай Народе Евро €€ Колониална Валута ще има за всички, насам Народе, Германия раздава 1€евро за 2ве левчета, айде народе на спестяванията в евро 2към едно, супер оферта на германския Ханс, Две към Едно Народе, топло, топло евро, споко, ни са блъскайте кат овце Евро €€ ще има за всички!

    11:50 31.12.2025

  • 30 гост

    1 0 Отговор
    Имайте пари кеш много вероятно е картовите разплащания и тегленето от банкомати да е затруднено седмици наред вчера поисках да платя с карта в онлайн магазин ,но останах изненадан недостъпно беше както с карта така и с наложен платеж с една дума поръчката беше невъзможна

    11:55 31.12.2025

  • 31 ококор

    1 0 Отговор
    вeчe yceщaтe ли ce пo-бoгaти в клyбa нa бoгaтитe?

    11:56 31.12.2025

  • 32 Ако не беше Русия и Руският Император

    0 0 Отговор
    Цар Александър II Освободител, българският етнос и до днес щеше да бъде като Кюрдите в Туркието, айде народе на €€еврото, насам, насам, две Левчета за Едно Евро, споко не са бутайте , за всички ще има евра и веселба!
    Айде в редичка и без бутане, насам, народе топли евра се раздават.😁🤣😂

    11:57 31.12.2025

