Новини
България »
София »
София и редица български градове посрещат новата година с концерти на открито

София и редица български градове посрещат новата година с концерти на открито

31 Декември, 2025 07:28, обновена 31 Декември, 2025 08:53 1 522 18

  • концерт-
  • софия-
  • нова година

Столичани ще се веселят на площад "Княз Александър I"

София и редица български градове посрещат новата година с концерти на открито - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Тази вечер ще се състои Новогодишният празничен концерт на площад "Княз Александър I" в София.

От столичната община подготвят светлинно шоу за новогодишния концерт, но няма да има заря и призоваха столичани да се въздържат от използването на пиротехника. За сигурността на посетителите ще следи СДВР. Повече подробности даде началникът на сектор масови мероприятия главен инспектор Иван Георгиев.

"От около 19 ч. пътното движение по булевард "Цар освободител", в участъка от площад "Независимост" до улица "Раковска", както и прилежащите улици към булеварда ще бъде преустановено, като пропускането на зрители ще започне след 20:30 ч. през 6 контролно-пропускателни пункта, които ще бъдат обособени. Също така освен въздухопалателните средства, т. нар. дронове, които ще участват за светлинното шоу, няма да се разрешава издигането на други въздухопълвателни средства", обясни Георгиев.

За доброто настроение на публиката в новогодишната нощ на концерта от 21:30 ч. вечерта на площад "Княз Александър I" ще се погрижат множество изпълнители, сред които група "Сигнал", Ирина Флорин и Николай Славеев. Концертът ще бъде открит от "Мери Бойс Бенд".

"Много съм щастлива, че "Мери Бойс Бенд" за първи път въобще в 30-годишната си история ще свири на площада в София. "Мери Бойс Бенд" ще свири музика от всички тези години. Ще чуете и "Непознати улици", "Дългият път към дома", "Само за теб", каза Мария Мутафчиева от групата.

В Русе началото на празничната програма ще бъде в 23 часа на откритата сцена на площада пред сградата на Общината.

За девета поредна година, часове преди настъпването на новата година, на сцената на Държавна опера - Стара Загора ще започне "Новогодишна наздравица" - празничен концерт от 18 ч.

С празничен концерт под надслов "Заедно в Новогодишната нощ" Сливен ще отбележи настъпването на 2026 година от 23 ч. на централния площад, където за жителите и гостите на града ще свирят рок група "Ахат" и фолклорен оркестър "Прима плюс".

Вече повече от 50 години, силистренци посрещат новата година с фолклорен концерт под звездите на централния площад. Концертът ще започне 45 минути след полунощ с музиката на местния оркестър "Еделвайс", с ръководител Валентин Сарафов. Предвидена е и празнична заря.

С празнична програма, вино и шампанско ще посрещнат новата 26 година в Петрич и Сандански.

С празнични концерти на открито ще посрещнат Новата година във Видин и Белоградчик.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поредна простотия

    14 4 Отговор
    Репетиция за София прайд

    Коментиран от #10

    06:42 31.12.2025

  • 2 Нека

    8 1 Отговор
    да играят "Ганкиното" !

    06:42 31.12.2025

  • 3 Коко

    17 1 Отговор
    Столичани грубо казано.Може да отиде някой и друг бездомник някой заблуден промит мозък да слуша подобие на музика.Нова Година се посреща на домашна обстановка с домашни питиета и мезета и ЗАРЯ задължително.

    07:02 31.12.2025

  • 4 Хахаха

    12 0 Отговор
    Айде нема нужда

    07:15 31.12.2025

  • 5 ЙЕЛОУ ТАКСИ

    10 0 Отговор
    Ох на батяяяя, как ще ви изпразниме джоба за прибиране....

    07:30 31.12.2025

  • 6 гъмжи с

    10 0 Отговор
    Побърк@ни

    07:32 31.12.2025

  • 7 оня с коня

    4 12 Отговор
    БЕЗДОМНИТЕ Русофили дето си мечтаят че дядо Иван "вече" е на Дунава и влезе ли,първата му работа ще е да изгони Успелите българи от жилищата им и да настани Тях на "Нормиран наем"/няколко евро месечно/ ще гледат "Площадно шоу на Теферич" и то Безплатно.И Въпреки това...За благодарност ще викат "Долу" срещу Вече подалото си Оставка Правителство?Ако не бях Горд Провинциалист а Несретник Обитаващ Сф КАТО НИЩО щях да се ПРИСЛАМЧА към тях не за друго,а за да си изясня С КОГО дишам/макар и по неволя/ един и същи Въздух!:)

    Коментиран от #9

    07:33 31.12.2025

  • 8 123

    2 7 Отговор
    Българите ще посрещнем с отворени обятията пристигането на "юрото", а последователите на платения с евро, но агитиращ за рублата варненски си ган Ню-ню, ще се тръшкат неистово. В същото време джобовете и сметките ще се пръснат от евраци !

    07:38 31.12.2025

  • 9 си пън

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    чисти гордо обора и на давай съвети които не са поискани

    08:05 31.12.2025

  • 10 Друго си е

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Поредна простотия":

    да се наливаме, да мятаме гюбеци и да тровим въздуха с пиратки. Дано, поне успеем да прогоним Терзиевските гризачи на битов отпадък, но надали 😋

    08:23 31.12.2025

  • 11 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    ТАМ ЩЕ СА НАЙ НЕДОНОСЕНИТЕ ИНДИВИДИ!

    08:47 31.12.2025

  • 12 кастроли

    4 0 Отговор
    В останалите български градове няма да посрещат новата година с концерти на открито,скрито и покрито.

    08:54 31.12.2025

  • 13 Гошо

    1 0 Отговор
    Големи випаджииии, и наред с това от новогодишната заря ще се изстрелват Евраци

    08:56 31.12.2025

  • 14 БеГемот

    3 0 Отговор
    Аз ще посрещам еврото в къщи....купил съм шампанско от два лева (1.99)от Била!

    09:00 31.12.2025

  • 15 замислен

    3 4 Отговор
    Хората ще излязат за да празнуват новата година, да изгледат един концерт на аванта и да не си стоят у тях, а Мунчо ще излезе с вдигнатото юмруче да говори за политика - гадна история.

    09:07 31.12.2025

  • 16 А в Брюксел

    1 1 Отговор
    ще има заря, както и в Лондон, Париж, Сидней и още мнооого градове по света. Веднъж в годината е, но Столична община се грижи за кученцата и за "замърсяването" на така или иначе мръсен въздух в София

    09:19 31.12.2025

  • 17 хе хе

    2 0 Отговор
    Младите неумни сами си счупиха държавата и сега защо да не покупонясват. Пък след нова година ще настане рев.

    09:38 31.12.2025

  • 18 ☢️☢️☢️☢️

    4 0 Отговор
    В този студ да стоя прав и да слушам нещо което може да не ми хареса . Вместо в къщи или нагости на топло.

    09:52 31.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове