Директорът на НАП: Целта ни не е натиск върху бизнеса, а защита на потребителите

31 Декември, 2025 10:10 1 112 33

При всички случаи приемането ни в еврозоната ще се отрази положително. Като 21-вата страна, която ще използва еврото във втората по сила икономическа зона в света с над 341 милиона потребители, ефектът върху приходите ще бъде положителен

В последните седмици често се говори за очаквани приходи и завишени очаквания към Националната агенция за приходите (НАП), включително и във връзка с бюджета за 2026 г. Равносметката направи в първото си телевизионно интервю в студиото на "Денят започва" изпълнителният директор на НАП Христо Марков.

"При всички случаи приемането ни в еврозоната ще се отрази положително. Като 21-вата страна, която ще използва еврото във втората по сила икономическа зона в света с над 341 милиона потребители, ефектът върху приходите ще бъде положителен", заяви Марков.

В последните месеци НАП беше натоварена с мащабни проверки, включително за необосновано покачване на цените и коректно обозначаване на цени в евро и лева.

"Ние сме натоварени с функциите да защитим потребителите. Два вида проверки се правят – за необосновано покачване на цените и дали правилно е изписано на фискалния бон цената в евро, в лева и курсът", обясни Марков.

По думите му при първите 700 проверки нарушенията са под 10%:

"Това за нас е доста добре. При втория вид проверки броят на наказателните постановления е още по-незначителен. Няма защо да се притесняват търговците, които работят разумно и необосновано не вдигат цените."

Как се доказва необосновано поскъпване?

"Много е трудно, защото се касае за голям набор от документи – фактори от доставчици, разходи, за да се установи дали има необосновано покачване на цената. Не във всички случаи има", каза директорът на НАП.

Обосновано поскъпване според него е това, което се дължи на:

"Увеличение на работната заплата, повишение на тока и други документално доказани разходи, които влияят върху пазарната цена."

От януари НАП ще извършва над 400 проверки на ден.

"Ще сваляме цените в деня на проверката и след 10 дни ще проверяваме отново същия обект. Това е с цел да не затрудняваме бизнеса, защото иначе проверките стават дълги и ефектът се губи", обясни Марков.

И допълни:

"Искам да успокоя бизнеса – търговците, които са честни и коректни, няма да пострадат. Приходите от ДДС тази година са с 2 милиарда и 800 милиона повече – около 24% спрямо миналата година", каза Марков.

По оперативни данни общите приходи са 50 милиарда и 905 милиона лева – 21% ръст и рекорден приход от над 8 милиарда и 900 милиона.

Причините:

"Мерки за изсветляване на сивата икономика, по-ефективна работа на администрацията, както и съдействие от бизнеса и гражданите."

НАП следи внимателно и сделките с имоти.

"Следим колко кеш се изважда и колко влиза. Това са бъдещи проверки и бъдещи клиенти на НАП", заяви Марков.

По отношение на данъчните оценки той призна:

"От 10 години се води този спор. Имаше предложения за два вида оценки, но не се приеха. Търсим законодателни възможности."

Във връзка с данъчните декларации при еврото, Марков каза, че всички декларации за отчетен период до 31.12.2025 г. се подават в лева, но се плащат в евро.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    26 33 Отговор
    Целта ви е ликвидиране на малкия и средния бизнес.

    Коментиран от #10

    10:11 31.12.2025

  • 2 Искаме но само пискаме

    23 1 Отговор
    Съвсем скоро ще сте оплетени като пате в калчища, мотайки се между разните интереси и ужасяващата реалност, която неумолимо настъпва. Този път паниката ще е от горе надолу.

    10:13 31.12.2025

  • 3 Лост

    27 0 Отговор
    И какво се хвалят,че приходите от ДДС са повече при положение,че инфлацията е много по-голяма от обявената?

    10:13 31.12.2025

  • 4 Пази Боже ,

    32 0 Отговор
    от толкова защитници ! Всички мислят за най - доброто на този народ , бе ! За парите му !!!

    10:13 31.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пустиня(к)

    16 1 Отговор
    "Искам да успокоя бизнеса – търговците, които са честни и коректни, няма да пострадат"
    ----
    Баце и сфинския отекоа. Ни са честни, ни почтени. Оно и нихното не е и баш търговия, де.

    Коментиран от #7

    10:18 31.12.2025

  • 7 Едни гигилосници са

    14 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пустиня(к)":

    Седят и обсъждат другите хора. С едни хора обсъждат другите хора. Бизнесмени били.

    10:24 31.12.2025

  • 8 Емигрант

    16 0 Отговор
    Ей тези герберски "мазачи" на сладки приказки пак на първа линия се изправили пред българските будали ! А къде бяха тези нападжии когато цените в България изпреварваха цените в развитите държави, защо тогава НЕ ЗАЩИТИХА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ? Това което става в България е нов комунистически строй който се нарича ГЕРБЕРИЗЪМ, продължител на "развития социализъм" като основата пак е "ВСИЧКО ЗА ЧОВЕКА" ? Продължавайте да понасяте МЪЛЧАЛИВО гаврата на герберизмът с наведени глави, нищо, че сърби и гърци ви показват как се "кове" ДОСТОЙНСТВО !

    10:27 31.12.2025

  • 9 Джаската

    16 0 Отговор
    помняго този нещастник от времето когато свиреше в някаква аматьорска група , абсолютен нещастник

    10:28 31.12.2025

  • 10 Заменят българските стоки с вносни

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Българския бизнес ще фалира.

    10:30 31.12.2025

  • 11 Гост

    12 0 Отговор
    Вие нито натискате бизнесът, нито защитавате потребителя

    10:38 31.12.2025

  • 12 Супер

    16 0 Отговор
    Като сте за защита на потребителите.... спрете първо разграбването на народа от"държавата".... като за начало безбожното увеличение на издаването на лични карти. Хайде, тук няма частници, държавата ограбва

    10:39 31.12.2025

  • 13 Това добре но КАЖИ...

    10 0 Отговор
    ЗАЩО ТОЛКОВА ГОДИНИ НАЗАД НЕ ГО ПРАВИХТЕ. КАЖИ КОЙ ВИ КОМАНДВАШЕ И ЗАПОВЯДВАШЕ ТУК НО ТАМ НА МОЙТЕ ХОРА НЕ. И КОИ ОТ ВАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ СИ ПРАВИХА КОМИСИОННИ. ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДО ЩАНДА ДВОЙНА ЦЕНА. И ПАК СЪЩОТО Е. САМО ДЕЙНОСТ ОТЧИТАНЕ И СИ ПРАВИТЕ ВЯТЪР НА УСТАТА.

    10:44 31.12.2025

  • 14 Лай ! --------- Н ! - Ар ! рррррр --- !

    8 0 Отговор
    Лай !

    Н !

    Ар !

    Никой проблем !

    Не се решава Без Натиск !

    Направи половината магазини Държавни !

    С Цени регламентирани от Държавата !

    И Бизнеса !

    Сам !

    Ще Клекне !

    Ако Иска !

    Да Бъде !

    Бизнес !

    10:49 31.12.2025

  • 15 Пит Бул

    11 2 Отговор
    Доколкото се разбира от твърденията на тоя ТъПак отново ще се върнем към плановата икономика на регулирани от държавата цени. Иначе няма как да се обясни следното твърдение: "Ще сваляме цените в деня на проверката и след 10 дни ще проверяваме отново същия обект. Това е с цел да не затрудняваме бизнеса, защото иначе проверките стават дълги и ефектът се губи", обясни Марков. Хайде честито ви Комунизъм заедно със Еврозона.

    Коментиран от #32

    11:00 31.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 безпартиен

    7 0 Отговор
    Проблемите не са за тези 341 милиона ПОТРЕБИТЕЛИ! Проблемите са за останалите ПРОИЗВОДИТЕЛИ!У нас потребители са 6.4 милиона!От тях 2.1 милиона пенсионери, около 750 хиляди чакащи заплати от държавния и общинския бюджет, около 650 хиляди малолетни и непълнолетни и около 1 милион без образование и професионална квалификация и без трудови навици ц..г@ни! РЕАЛНО ПЛАЩАТ ЗДРАВНИ И ДОО САМО И ЕДИНСТВЕНО ТЕЗИ КОИТО СА РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВ ДОГОВОР В ЧАСТНИЯ СЕКТОР!!! Всички описани по горе, разчитат на бюджета! Решението е съкращения в бюджетните организации с поне 30/100 първата година и още 20/100 следващата! Освободените да се насочат към частния сектор! Може да се започне от пенсионери останали на работа след пенсионирането си в бюджетните организации!Там са поне 10/100 от щата с възможност за бързо съкращение!От МВР такива са над 5000 души с пенсии и заплати от БЮДЖЕТА!!! САМО ТАМ ИЗТИЧАТ ПОНЕ 300 МИЛИОНА ЛЕВА!!!А за останалите може да гадаем! Никой не пита и дори да пита няма отговор!

    11:05 31.12.2025

  • 18 Още малко ви остана до 1.1.26.

    7 0 Отговор
    Целта е матряла да обеднее с 200 и бг колонията да отплава в небитието

    Коментиран от #26

    11:08 31.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пак гласувайте за ГЕРБ

    8 0 Отговор
    Унишожете бизнеса по заповед на Боко,единствените които пълнят бюджета и след това ходете на кино

    11:10 31.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Факт

    6 0 Отговор
    Пак питаме откъде е ръста в приходите? Икономическият растеж не го предполага.

    Коментиран от #27

    11:18 31.12.2025

  • 23 Нула

    3 0 Отговор
    Кажете само едно, Колко евро банкноти пускате в обръщение?

    11:26 31.12.2025

  • 24 Майтап

    7 0 Отговор
    НАП защитавал потребителите?!
    По-голяма лолобриджида не бях чувал през годината. Говорят, говорят, говорят небивалици.

    11:29 31.12.2025

  • 25 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    Да завършим годината с тъпи лъжи

    11:31 31.12.2025

  • 26 Здрасти

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Още малко ви остана до 1.1.26.":

    Ами, като сте заспали п.., така ще е. Всичко е резултат от мързела и пасивността ви.

    11:31 31.12.2025

  • 27 то е ясно

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Факт":

    Инфлация на цените на храните на дребно

    11:33 31.12.2025

  • 28 Синя София

    5 1 Отговор
    Изроди,пълнят чекмеджета на тиквата и Шиши..

    11:34 31.12.2025

  • 29 Правилно -

    6 0 Отговор
    Целта ви е натиск и унищожаване на българския дребен бизнес, в интерес на чуждия едър! Така е!

    11:34 31.12.2025

  • 30 Кмета

    6 0 Отговор
    Вие не защитавате българските потребители, а една долна мутренска клика.

    11:37 31.12.2025

  • 31 шаа

    2 0 Отговор
    не знам каква им е целта, но защо на снимката гледа гузно?!?

    11:42 31.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Истребител

    1 0 Отговор
    Едновременно смешно и тъжно.

    11:49 31.12.2025

