БДЖ очаква над 1 млн. лв. от държавата за настаняването на бежанци от Украйна

Над милион лева чака "Холдинг БДЖ" от държавата за покриване на разходите за настанени в базите им бежанци от Украйна. Това става ясно от публикувания анализ за дейността на Холдинга за първо полугодие на 2025-та година.
БДЖ вози по-малко пътници и товари, отчита още анализът.
За шестте месеца на 2025 г. със собствени средства "Холдинг БДЖ" е осигурил нощувките и изхранването на настанени, получили временна закрила, украинци в почивните бази в Приморско, край Варна и Паничище. Групата ежемесечно е търсила помощ по програма за хуманитарно подпомагане за покриване на част от извършените разходи. Досега обаче са получени общо около 3 400 000 лв. от очакваните около 5 200 000 лева. През март Холдингът е получил 122 000 лева по програмата. Те са били отразени като приход за 2024 г.
Растат загубите на за шестте месеца на тази година на "Холдинг БДЖ". 43 734 000 лева - с почти 20 милиона лева загуба.
Сред причините са намалелите приходи от превозна дейност, увеличение на разходите за горива, електроенергия и топлоенергия, вдигането на минималната работна заплата с 15%, плащането на повече глоби и неустойки на външни организации.
Данните в доклада отчитат, че за първите 6 месеца на годината БДЖ е превозила около 10 490 000 пътници - със 165 000 по-малко в сравнение със същия период на 2024 г. Превозва и с 16% по-малко товари. Затова приходите на холдинга са с 8% по-ниски спрямо бизнес програмата.
Независимо от тези данни докладът за шестмесечието на ръководството на "Холдинг БДЖ" отчита, че "не е налице съществена несигурност по отношение на способността холдингът да продължи дейността си като действащо предприятие".
