Новини
България »
БДЖ очаква над 1 млн. лв. от държавата за настаняването на бежанци от Украйна

БДЖ очаква над 1 млн. лв. от държавата за настаняването на бежанци от Украйна

27 Август, 2025 11:41 481 17

  • бдж-
  • пари-
  • държава-
  • бежанци-
  • украйна

За шестте месеца на 2025 г. със собствени средства "Холдинг БДЖ" е осигурил нощувките и изхранването на настанени, получили временна закрила, украинци в почивните бази в Приморско, край Варна и Паничище

БДЖ очаква над 1 млн. лв. от държавата за настаняването на бежанци от Украйна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над милион лева чака "Холдинг БДЖ" от държавата за покриване на разходите за настанени в базите им бежанци от Украйна. Това става ясно от публикувания анализ за дейността на Холдинга за първо полугодие на 2025-та година.

БДЖ вози по-малко пътници и товари, отчита още анализът.

За шестте месеца на 2025 г. със собствени средства "Холдинг БДЖ" е осигурил нощувките и изхранването на настанени, получили временна закрила, украинци в почивните бази в Приморско, край Варна и Паничище. Групата ежемесечно е търсила помощ по програма за хуманитарно подпомагане за покриване на част от извършените разходи. Досега обаче са получени общо около 3 400 000 лв. от очакваните около 5 200 000 лева. През март Холдингът е получил 122 000 лева по програмата. Те са били отразени като приход за 2024 г.

Растат загубите на за шестте месеца на тази година на "Холдинг БДЖ". 43 734 000 лева - с почти 20 милиона лева загуба.

Сред причините са намалелите приходи от превозна дейност, увеличение на разходите за горива, електроенергия и топлоенергия, вдигането на минималната работна заплата с 15%, плащането на повече глоби и неустойки на външни организации.

Данните в доклада отчитат, че за първите 6 месеца на годината БДЖ е превозила около 10 490 000 пътници - със 165 000 по-малко в сравнение със същия период на 2024 г. Превозва и с 16% по-малко товари. Затова приходите на холдинга са с 8% по-ниски спрямо бизнес програмата.

Независимо от тези данни докладът за шестмесечието на ръководството на "Холдинг БДЖ" отчита, че "не е налице съществена несигурност по отношение на способността холдингът да продължи дейността си като действащо предприятие".


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 2 Отговор
    На Черноморието хотелите и ресторантите са пълни с украинци и плащат с карти издадени от нашето правителство от вашите пари.Не мога да намеря свободна маса и в най скъпите ресторанти.

    11:46 27.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    13 1 Отговор
    Укропам пътуват семейно с безплатни билети, натоварени с лъскави куфари. Пацаните са им добре облечени, с маркови дрехи, всякаква скъпа електроника по-трях като блутуут слушалки и смарт часовници. Говорят на висок тон и надменно, докато Ганчо смачкан, с пазарската торбица, си чака влака и се чуди, кой всъщност е бежанецът?

    11:49 27.08.2025

  • 4 На море и планина

    12 0 Отговор
    Тия туристи не искат в Павликени и Полски тръмбеш нещо май

    Коментиран от #5

    11:50 27.08.2025

  • 5 честен ционист

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "На море и планина":

    Навсякъде са ги разселили вече. Оня ден бяха изкупили половината места във втори вагон на влак Янтра. Пътуват към София, явно пак ще просят скидка, или пък кандидатстват за безплатно жилище.

    11:51 27.08.2025

  • 6 665

    12 0 Отговор
    Какви бежанци, като животът в зад фронта в Украйна си тече спокойно. Ресторанти, барове работят, спортисти по цял свят обикалят, земеделието бълва. Няма никакви предпоставки за бежанство. Единствено първите месеци на войната, когато не беше ясно как ще тръгнат нещата , имаше резон да ги третиране като бягащи. Отдавна не е така.

    11:53 27.08.2025

  • 7 Боруна Лом

    7 0 Отговор
    ТЕЗИ НАГЛИ УКРИ, НЯМА ЛИ ВЕЧЕ ДА БЪДАТ ИЗГОНЕНИ? ЗАВЗЕХА БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #8

    11:57 27.08.2025

  • 8 Без визи

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    Тия удариха кьоравото, пътуват безплатно по цял свят на наш гръб

    11:59 27.08.2025

  • 9 az СВО Победа80

    5 1 Отговор
    Накратко:

    1.С такива "съюзници" не ни трябват врагове!

    2. Чудя се, а какви ли репарации ще трябва да платим на Москва като загубила войната държава???

    11:59 27.08.2025

  • 10 Германец

    6 0 Отговор
    Нахранете украинците и оставете българите да умрат от глад!

    12:00 27.08.2025

  • 11 Гинка

    1 3 Отговор
    Гледам снимката и очаквам по перона да видя Брежнев и Живков прегърнати да се целуват уста в уста.Спомени,привидя ми се.

    12:01 27.08.2025

  • 12 БДЖ вози по-малко пътници

    5 0 Отговор
    като купува прескъпи стари рециклирани вагон автобуси без климатик
    чрез общ поръчки

    12:01 27.08.2025

  • 13 пацо

    7 0 Отговор
    На Българите изгоряха къщите и вилите и няма помощи,а за азовските бандеровци курортите им предоставят на ши те х ра н ту т ни ци

    12:01 27.08.2025

  • 14 пимк

    3 0 Отговор
    Има ли нафта БДЖ,че тоя с БМВ Р 04 64 КВ със сакчето след смяна все пълни резервоара

    12:04 27.08.2025

  • 15 Българин

    4 0 Отговор
    Вън търтеите от България.

    12:05 27.08.2025

  • 16 Гост

    4 0 Отговор
    Не са бежанци а нашественици , окупатори. Да му мисли идното християнско поколение.

    12:07 27.08.2025

  • 17 Хи хи

    0 0 Отговор
    урките идват тука с луксозни коли, а ние ще им плащаме престоя и да ги хрантутим !! Що бе, що ще хрантутим натрапниците ???!!!

    12:09 27.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове