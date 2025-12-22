Осигурен е нощен транспорт за столичани на Нова година

От Центъра за градска мобилност (ЦГМ) съобщиха, че за новогодишна нощ (31 декември срещу 1 януари) от 23:30 ч. до 04:30 ч. се организира нощно движение със следните интервали:
Трамваи
• Линия №5 – на 30 минути
• Линия №7 – на 40 минути
• Линия №10 – на 60 минути
• Линия №11 – на 60 минути
• Линия №18 – на 60 минути
• Линия №20 – на 50 минути
• Линия №22 – на 50 минути
• Линия №27 – на 40 минути
Тролеи
• Линия №1 – на 50 минути
• Линия №2 – на 50 минути
• Линия №7 – на 50 минути
• Линия №9 – на 70 минути
Автобуси
• Линия №72 – на 50 минути
• Линия №73 – на 75 минути
• Линия №83 – на 65 минути
• Линия №85 – на 70 минути
Метро
• Линии №1, 2 и 4 – интервал от 17 до 34 минути
• Линия №3 – на 20 минути
От днес до 2 януари се въвежда временна промяна в обработката и нотификациите при плащания с банкови карти в градския транспорт в София, предаде БНТ.
Тя е свързана с техническите процеси по преминаването към новата валута, съобщават от ЦГМ.
От дружеството допълват, че при пътуване след 04:00 часа на 31 декември, известието за плащане може да бъде получено на 1 януари 2026 г. Пътуванията, направени днес и на 1 януари, ще бъдат отчетени и таксувани по банковите карти на 2 януари.
