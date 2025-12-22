Новини
Осигурен е нощен транспорт за столичани на Нова година

22 Декември, 2025 08:20, обновена 31 Декември, 2025 08:39 3 089 17

От днес до 2 януари се въвежда временна промяна в обработката и нотификациите при плащания с банкови карти в градския транспорт в София

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От Центъра за градска мобилност (ЦГМ) съобщиха, че за новогодишна нощ (31 декември срещу 1 януари) от 23:30 ч. до 04:30 ч. се организира нощно движение със следните интервали:

Трамваи

• Линия №5 – на 30 минути

• Линия №7 – на 40 минути

• Линия №10 – на 60 минути

• Линия №11 – на 60 минути

• Линия №18 – на 60 минути

• Линия №20 – на 50 минути

• Линия №22 – на 50 минути

• Линия №27 – на 40 минути

Тролеи

• Линия №1 – на 50 минути

• Линия №2 – на 50 минути

• Линия №7 – на 50 минути

• Линия №9 – на 70 минути

Автобуси

• Линия №72 – на 50 минути

• Линия №73 – на 75 минути

• Линия №83 – на 65 минути

• Линия №85 – на 70 минути

Метро

• Линии №1, 2 и 4 – интервал от 17 до 34 минути

• Линия №3 – на 20 минути

От днес до 2 януари се въвежда временна промяна в обработката и нотификациите при плащания с банкови карти в градския транспорт в София, предаде БНТ.

Тя е свързана с техническите процеси по преминаването към новата валута, съобщават от ЦГМ.

От дружеството допълват, че при пътуване след 04:00 часа на 31 декември, известието за плащане може да бъде получено на 1 януари 2026 г. Пътуванията, направени днес и на 1 януари, ще бъдат отчетени и таксувани по банковите карти на 2 януари.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    2 4 Отговор
    Боли ме

    08:29 22.12.2025

  • 2 Авеее

    8 1 Отговор
    Как ще се движи градският транспорт в София? ЩЕ СЕ ДВИЖИ НА ПАТЕРИЦИ ИЛИ С БАСТУНИ.

    08:35 22.12.2025

  • 3 Наздраве

    8 1 Отговор
    Освен метрото и трамваите, на зиг заг.

    08:47 22.12.2025

  • 4 Супер

    5 1 Отговор
    Бакшишите да почиват и те малко :)

    Коментиран от #5

    11:19 22.12.2025

  • 5 Всички бакшиши да фалират през 2026

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Супер":

    Това им пожелавам. Толупи.

    12:42 22.12.2025

  • 6 Анелия Андреева

    3 0 Отговор
    Градският транспорт в София около Коледа и Нова година ще се движи по терлички-тихичко и набързо.

    08:15 24.12.2025

  • 7 айдеде

    4 0 Отговор
    ЧАС ИМА ... ЧАС НЯМА ...КЪСМЕТ Е ДА ГО ХВАНЕШ ако доди... но сме свикнале и честитъ копеда.!!!

    12:01 25.12.2025

  • 8 1488

    4 1 Отговор
    шоплука единствения град ли е ???

    Коментиран от #12

    08:38 31.12.2025

  • 9 Пич

    4 0 Отговор
    Истинският въпрос е , как ще се движим ние на Нова година ?! На масата , под масата , и най вече се вардете някоя хищна женска да не ви завлече в някое легло , и после да пеете - Палачи дете , баща ти е невинен.....

    08:40 31.12.2025

  • 10 1488

    3 0 Отговор
    преди 5 минути заглавието беше:
    "Как ще се движи градският транспорт на Нова година ?"

    що ни завличате така с въпроси ???

    08:42 31.12.2025

  • 11 1488

    2 0 Отговор
    преди 5 минути заглавието беше:
    "Как ще се движи градският транспорт на Нова година ?"

    що ни завличате да коментираме така с кликбейт ???

    Коментиран от #16

    08:43 31.12.2025

  • 12 Ами да!

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "1488":

    Шоплука е единственият град с европейски транспорт. Това е положението!

    08:44 31.12.2025

  • 13 Само да ви кажа

    3 0 Отговор
    Междуградските рейсове пътуват по-често от столичния в транспорт. Идва еврото, надявам се и половин милион селяни да се изсипят за постоянно в София. И след 10 години да си направят автономна република, само от бетон.

    08:50 31.12.2025

  • 14 Одипеш

    2 0 Отговор
    Ако изпуснете нощния транспорт на Центъра за градска дебилност, можете да пробвате малко нощен спорт. Ходене с крачкомер, а пък ако има квартални мастии и бягане за здраве.

    08:51 31.12.2025

  • 15 Гошо

    2 0 Отговор
    Брейййй, лукс голям
    Нищо че заради снежния апокалипсис от 9 см , хората са още без ток
    Ма тъй е в клуба на богатите
    Това с приемането на територията в най-голямата финансова пирамида измислена някога е исторически прецедент

    08:52 31.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Чудя се...

    0 0 Отговор
    защо Ви е нужен транспорт на тази дата,когато всички столичани с малки изключения сте си по селата.Но и какъв празник е?Просто е една дата както всяка друга,по изключение е историческа след като се въвежда нова парична единна единица.С този акт прекрачваме прага към цивилизования свят.Остава да преодолеем и езиковата бариера и сме готови.И добре,че е тя,за да има все още българи тук.

    09:47 31.12.2025

