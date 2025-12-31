Новини
31 Декември, 2025 09:09

Плащанията, връщането на ресто и работата с две валути създават риск от затруднения за търговците и клиентите

От утре: Сериозни предизвикателства пред бензиностанциите с въвеждането на еврото
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От първи януари въвеждането на еврото поставя бензиностанциите пред сериозни предизвикателства, предаде NOVA. Плащанията, връщането на ресто и работата с две валути създават риск от затруднения както за търговците, така и за клиентите.

Според Ангел Димитров, който е собственик на малка бензиностанция в Монтана, хора с торби, пълни със стотинки, са идвали да зареждат гориво. "Вероятно са имали дребни спестявания и тъй като вече нямат нужда от тях, тръгнаха да се освобождават от монетите. Това е малко неприятно и в тежест за работниците, но все пак са платежно средство", посочи той.

Относно готовността за новата валута и възможните притеснения, Димитров посочи, че влизането в еврозоната е твърде голямо събитие, за да бъде помрачено. "Неминуемо ще възникнат казуси, които ще трябва да разрешаваме на момента, но ще се справим с общи усилия. Получихме стартов пакет от евромонети и банкноти от обслужващата ни банка. Трудно е да се прецени какви количества ще са необходими, преценихме да не блокираме средства, закупувайки твърде рано голямо количество евро. След полунощ системата ни е автоматично настроена да премине в режим на работа в новата валута", съобщи бизнесменът.

По думите му сметката за гориво може да се плаща в комбинация с евро и лева, но за тази цел трябва да бъде предупредено, за да се пресметне общата стойност в евро. Той поясни, че от 1 януари на колонките ще се изписва единствено стойността на зареденото гориво в евровалутата.


  • 1 Супер

    21 6 Отговор
    Когато сменяхме лева с многото нули пак беше така. Нищо страшно

    08:15 31.12.2025

  • 2 ООрана държава

    15 10 Отговор
    Плащане с карта и няма драма

    Коментиран от #10, #30

    08:15 31.12.2025

  • 3 Пич

    27 6 Отговор
    Абе бензиностанциите и хипермаркетите ще се оправят , но вие представяте ли си лелката на пазара или в кварталния магазин да се е запасила с пачки евраци , за да ви връща ?! Какафонията ще бъде голяма , а и вие ще трябва да ходите с калкулатори и да смятате , за да не ви минат някъде !!!

    Коментиран от #15, #17

    08:17 31.12.2025

  • 4 НА БЪЛГАРИТЕ

    27 7 Отговор
    Отново ще им стане ясно какви са бедняци.

    08:20 31.12.2025

  • 5 хихи

    15 3 Отговор
    голяма драма
    аз бензиностанция без ПОС терминал не съм виждал...пък
    ако някой много държи да прати кеш може да посочи точна сума да речем 10 или 20 или40 евро и ще му заредят точно толкова...
    и тази цялата каша е забъркаха за да тормозят мазохисти...

    08:21 31.12.2025

  • 6 1488

    10 5 Отговор
    абе ко ше праят П 0врьщане и Двуличие след 1ви януари ???

    08:21 31.12.2025

  • 7 Факт

    22 6 Отговор
    От утре кашата е пълна !

    08:21 31.12.2025

  • 8 1488

    10 27 Отговор
    интересен и забавен факт:
    само при радев и никой друг президент бг стигна такова дьно

    Коментиран от #11, #13

    08:21 31.12.2025

  • 9 Моля другарко

    17 5 Отговор
    Защо държавата с голямо Д позволи на тотализатора да работи от 1 януари само с Евро-това е отказ от употреба на законно платежно средство. Как да си пусна едно тото, като нямам Евро, POS в тото пунктовете също няма.. МАФИЯ

    Коментиран от #12, #39

    08:22 31.12.2025

  • 10 Последния Софиянец

    13 8 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    То това е целта.Дигитален роб.

    Коментиран от #37, #38

    08:24 31.12.2025

  • 11 Некъпан джендър евроатлантик

    23 4 Отговор

    До коментар #8 от "1488":

    Ако не е виновен Радев, ще е виновен Путин:)

    08:25 31.12.2025

  • 12 Последния Софиянец

    5 12 Отговор

    До коментар #9 от "Моля другарко":

    Вече всички пускат Тото в интернет.

    Коментиран от #14

    08:26 31.12.2025

  • 13 Реалност

    21 5 Отговор

    До коментар #8 от "1488":

    Интересен и забавен факт - все още има идиоти, които не знаят, че сме парламентарна република!

    08:27 31.12.2025

  • 14 Да ама после

    10 2 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    3 месеца не могат да си вземат печалбите

    08:29 31.12.2025

  • 16 брях да му се не види

    6 5 Отговор
    Ами приемайте карти и малките бензиностанции бре. Така няма да имате никакви предизвикателства. Ама не ви стиска, нали?

    Коментиран от #18

    08:42 31.12.2025

  • 17 Влизал

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    ли си в магазин изобщо. Отдавна е направена сметката да излиза и в евро, и в лев. Компа си го смята. Вкл. и ресто.

    Коментиран от #23

    08:45 31.12.2025

  • 18 Как

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "брях да му се не види":

    ще вървят тогава мушенгиите с оборота.

    08:46 31.12.2025

  • 19 РЕАЛИСТ

    2 8 Отговор
    Ще има ли официално погребение на българският лев. Една епоха си отива.

    Коментиран от #20

    08:46 31.12.2025

  • 20 ааа

    7 7 Отговор

    До коментар #19 от "РЕАЛИСТ":

    Лева го погребахме на 1ви юли 1997ма.

    Коментиран от #35

    08:48 31.12.2025

  • 21 Един шофьор

    8 0 Отговор
    Нали януари месец ще може да плащаме още в лева ?

    08:48 31.12.2025

  • 22 Хмхмхмхмхм

    7 2 Отговор
    И кво им пречеше на мнозина да не чакат последния момент, а просто да си заредят на 100 процента резервоара на колата с гориво ПРЕДИ 01.01;2026г., а... Умцарува, ум робува, ум патки пасе.... Така се случква , когато всичко се оставя за последния момент, щото нали,аааа, то нещата все някакси ще се наредят. за какво да се кОся, като че ми мине... Всеки си плаща за гяволъка и/или глупостта...

    08:49 31.12.2025

  • 24 Хмхмхмхмхм

    5 6 Отговор

    До коментар #23 от "Пич":

    На теб пък какъв ти е проблема да НЕ пазарушваш 5 дни от /лелките на пазара/, а от напр. някой онлайн магазин, а- да не говорим, че ти се доствя всичко до вратата на апартамента/ дома ти... Аааа, забравих- важното е да се врещи, че правата на лелките на пазара са нарушенио и затова точно ти, видиш ли, не можеш да си пазаруваш от тях две изгнили марули;0 Я ми кажи освен сланинско, винско и тук- там сиренско, какво друго можеш да пазаруваш на Женския оапазар на ... 02.01.2026г, че не се сещам за сезонни плофдове и зеленчуци местно производство през ...зимата в България;0 Или сега ще ми кажеш, че поради въвеждането на еврото роднините ти не са сложили нито кисело зеле, нито са направили сланинка и туршии- хахахахаха...

    Коментиран от #27

    08:55 31.12.2025

  • 26 абе

    7 2 Отговор

    До коментар #23 от "Пич":

    Откъде се пръкнахте такива толерантни незнам. Дай да забраним и колите, че има лелки дето нямат книжка и не могат да си позволят автомобил.

    09:00 31.12.2025

  • 27 Пич

    5 4 Отговор

    До коментар #24 от "Хмхмхмхмхм":

    Ааа......демонстрираш оптимизъм ! Тоест , очакваш да няма срив в електронните системи ?! Ами , хайде да си поговорим след няколко дни !? Например , ДСК изгърмя предварително...

    Коментиран от #28, #32, #36

    09:02 31.12.2025

  • 28 българските банки

    4 6 Отговор

    До коментар #27 от "Пич":

    са подготвени за въвеждането на Еврото още от преди 4-5 години. Няма да има срив в системата.

    09:05 31.12.2025

  • 29 така е

    3 0 Отговор
    Глупавите американци приемат карти направо на бензиноколонките. И не ги вълнува дали плащаш с долари, драхми или песо.

    09:14 31.12.2025

  • 30 ои8уйхътгрф

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    На теория- да, на практика- вече проблемите с картовите плащания започнаха... И вервай ми- това ще продължи минимум 1 месец...
    Дано разполагате с кешовица за поне 15 дни щото вече от 5 банки ме информираха, че очакват големи проблеми с техните системи които няма шанс да се решат за 2-3 дни и ме съветват да работя основно в кеш...

    Коментиран от #31

    09:14 31.12.2025

  • 31 да бе

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "ои8уйхътгрф":

    Шефа каза че ставаме много зле като германците и белгийците. Чудя се къде да бягам. Изтанбул, Скопир или Хавана?

    09:15 31.12.2025

  • 32 Хмхмхмхмхм

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Пич":

    /...Тоест , очакваш да няма срив в електронните системи ?.../ В банките-= ДА. Банките имаха достатъчно време дори да въведат ДОРА. да не говорим за изискванията на ЕЦБ и имплементирането на всички необходими функционалности...Дано схващаш за какво говоря, иначе пак хвърлям бисери на свинете...

    Коментиран от #34

    09:18 31.12.2025

  • 33 две страхотни новини

    7 3 Отговор
    Еврото идва
    Възраждане изтича в канала

    09:19 31.12.2025

  • 34 добре де

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Хмхмхмхмхм":

    А въведоха ли Wero?

    09:20 31.12.2025

  • 35 ааа

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "ааа":

    Историческите таблици на БНБ за 1997 г. показват, че около 1 юли 1997 г. (вевеждането на Валутния Борд) левът се търгува при курс приблизително 1700 лв. за 1 щатски долар, използван и в тогавашните бюджетни разчети.

    09:24 31.12.2025

  • 36 здрасти

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "Пич":

    Как се справиха банките без сривове при последната деноминация на лева 1999 година? Или тогава още не си бил роден и откъде да знаеш?

    09:31 31.12.2025

  • 38 Герп боклуци

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Нали ходиш да си пъхаш картата в банкомата бе, за какъв се мислиш?

    09:51 31.12.2025

  • 39 Левскар

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Моля другарко":

    Просто недей да играеш тото защото и то както всичко останало във хазарта е една голяма измама.

    10:01 31.12.2025

  • 40 то е ясно

    1 1 Отговор
    Целта е спешно да се проведат парламентарни избори преди хората да са усетили ползите от Еврозоната. После разните там резиденти, пепета, дебета , мечове и останалите производни политизмамници изтичат в канала.

    10:03 31.12.2025

