От утре: Сериозни предизвикателства пред бензиностанциите с въвеждането на еврото

От първи януари въвеждането на еврото поставя бензиностанциите пред сериозни предизвикателства, предаде NOVA. Плащанията, връщането на ресто и работата с две валути създават риск от затруднения както за търговците, така и за клиентите.
Според Ангел Димитров, който е собственик на малка бензиностанция в Монтана, хора с торби, пълни със стотинки, са идвали да зареждат гориво. "Вероятно са имали дребни спестявания и тъй като вече нямат нужда от тях, тръгнаха да се освобождават от монетите. Това е малко неприятно и в тежест за работниците, но все пак са платежно средство", посочи той.
Относно готовността за новата валута и възможните притеснения, Димитров посочи, че влизането в еврозоната е твърде голямо събитие, за да бъде помрачено. "Неминуемо ще възникнат казуси, които ще трябва да разрешаваме на момента, но ще се справим с общи усилия. Получихме стартов пакет от евромонети и банкноти от обслужващата ни банка. Трудно е да се прецени какви количества ще са необходими, преценихме да не блокираме средства, закупувайки твърде рано голямо количество евро. След полунощ системата ни е автоматично настроена да премине в режим на работа в новата валута", съобщи бизнесменът.
По думите му сметката за гориво може да се плаща в комбинация с евро и лева, но за тази цел трябва да бъде предупредено, за да се пресметне общата стойност в евро. Той поясни, че от 1 януари на колонките ще се изписва единствено стойността на зареденото гориво в евровалутата.
1 Супер
08:15 31.12.2025
2 ООрана държава
Коментиран от #10, #30
08:15 31.12.2025
3 Пич
Коментиран от #15, #17
08:17 31.12.2025
4 НА БЪЛГАРИТЕ
08:20 31.12.2025
5 хихи
аз бензиностанция без ПОС терминал не съм виждал...пък
ако някой много държи да прати кеш може да посочи точна сума да речем 10 или 20 или40 евро и ще му заредят точно толкова...
и тази цялата каша е забъркаха за да тормозят мазохисти...
08:21 31.12.2025
6 1488
08:21 31.12.2025
7 Факт
08:21 31.12.2025
8 1488
само при радев и никой друг президент бг стигна такова дьно
Коментиран от #11, #13
08:21 31.12.2025
9 Моля другарко
Коментиран от #12, #39
08:22 31.12.2025
10 Последния Софиянец
До коментар #2 от "ООрана държава":То това е целта.Дигитален роб.
Коментиран от #37, #38
08:24 31.12.2025
11 Некъпан джендър евроатлантик
До коментар #8 от "1488":Ако не е виновен Радев, ще е виновен Путин:)
08:25 31.12.2025
12 Последния Софиянец
До коментар #9 от "Моля другарко":Вече всички пускат Тото в интернет.
Коментиран от #14
08:26 31.12.2025
13 Реалност
До коментар #8 от "1488":Интересен и забавен факт - все още има идиоти, които не знаят, че сме парламентарна република!
08:27 31.12.2025
14 Да ама после
До коментар #12 от "Последния Софиянец":3 месеца не могат да си вземат печалбите
08:29 31.12.2025
16 брях да му се не види
Коментиран от #18
08:42 31.12.2025
17 Влизал
До коментар #3 от "Пич":ли си в магазин изобщо. Отдавна е направена сметката да излиза и в евро, и в лев. Компа си го смята. Вкл. и ресто.
Коментиран от #23
08:45 31.12.2025
18 Как
До коментар #16 от "брях да му се не види":ще вървят тогава мушенгиите с оборота.
08:46 31.12.2025
19 РЕАЛИСТ
Коментиран от #20
08:46 31.12.2025
20 ааа
До коментар #19 от "РЕАЛИСТ":Лева го погребахме на 1ви юли 1997ма.
Коментиран от #35
08:48 31.12.2025
21 Един шофьор
08:48 31.12.2025
22 Хмхмхмхмхм
08:49 31.12.2025
24 Хмхмхмхмхм
До коментар #23 от "Пич":На теб пък какъв ти е проблема да НЕ пазарушваш 5 дни от /лелките на пазара/, а от напр. някой онлайн магазин, а- да не говорим, че ти се доствя всичко до вратата на апартамента/ дома ти... Аааа, забравих- важното е да се врещи, че правата на лелките на пазара са нарушенио и затова точно ти, видиш ли, не можеш да си пазаруваш от тях две изгнили марули;0 Я ми кажи освен сланинско, винско и тук- там сиренско, какво друго можеш да пазаруваш на Женския оапазар на ... 02.01.2026г, че не се сещам за сезонни плофдове и зеленчуци местно производство през ...зимата в България;0 Или сега ще ми кажеш, че поради въвеждането на еврото роднините ти не са сложили нито кисело зеле, нито са направили сланинка и туршии- хахахахаха...
Коментиран от #27
08:55 31.12.2025
26 абе
До коментар #23 от "Пич":Откъде се пръкнахте такива толерантни незнам. Дай да забраним и колите, че има лелки дето нямат книжка и не могат да си позволят автомобил.
09:00 31.12.2025
27 Пич
До коментар #24 от "Хмхмхмхмхм":Ааа......демонстрираш оптимизъм ! Тоест , очакваш да няма срив в електронните системи ?! Ами , хайде да си поговорим след няколко дни !? Например , ДСК изгърмя предварително...
Коментиран от #28, #32, #36
09:02 31.12.2025
28 българските банки
До коментар #27 от "Пич":са подготвени за въвеждането на Еврото още от преди 4-5 години. Няма да има срив в системата.
09:05 31.12.2025
29 така е
09:14 31.12.2025
30 ои8уйхътгрф
До коментар #2 от "ООрана държава":На теория- да, на практика- вече проблемите с картовите плащания започнаха... И вервай ми- това ще продължи минимум 1 месец...
Дано разполагате с кешовица за поне 15 дни щото вече от 5 банки ме информираха, че очакват големи проблеми с техните системи които няма шанс да се решат за 2-3 дни и ме съветват да работя основно в кеш...
Коментиран от #31
09:14 31.12.2025
31 да бе
До коментар #30 от "ои8уйхътгрф":Шефа каза че ставаме много зле като германците и белгийците. Чудя се къде да бягам. Изтанбул, Скопир или Хавана?
09:15 31.12.2025
32 Хмхмхмхмхм
До коментар #27 от "Пич":/...Тоест , очакваш да няма срив в електронните системи ?.../ В банките-= ДА. Банките имаха достатъчно време дори да въведат ДОРА. да не говорим за изискванията на ЕЦБ и имплементирането на всички необходими функционалности...Дано схващаш за какво говоря, иначе пак хвърлям бисери на свинете...
Коментиран от #34
09:18 31.12.2025
33 две страхотни новини
Възраждане изтича в канала
09:19 31.12.2025
34 добре де
До коментар #32 от "Хмхмхмхмхм":А въведоха ли Wero?
09:20 31.12.2025
35 ааа
До коментар #20 от "ааа":Историческите таблици на БНБ за 1997 г. показват, че около 1 юли 1997 г. (вевеждането на Валутния Борд) левът се търгува при курс приблизително 1700 лв. за 1 щатски долар, използван и в тогавашните бюджетни разчети.
09:24 31.12.2025
36 здрасти
До коментар #27 от "Пич":Как се справиха банките без сривове при последната деноминация на лева 1999 година? Или тогава още не си бил роден и откъде да знаеш?
09:31 31.12.2025
38 Герп боклуци
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Нали ходиш да си пъхаш картата в банкомата бе, за какъв се мислиш?
09:51 31.12.2025
39 Левскар
До коментар #9 от "Моля другарко":Просто недей да играеш тото защото и то както всичко останало във хазарта е една голяма измама.
10:01 31.12.2025
40 то е ясно
10:03 31.12.2025