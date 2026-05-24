24 май - Върви, народе възродени!

Днес е 24 май - ден на българската просвета, култура и славянската писменост. Националният празник се чества всяка година на 24 май, като се чества създаването на глаголицата от братята Кирил и Методий, познати още като Солунските братя.
Според църковния календар Денят на Св. св. Кирил и Методий, създали първообраза - Глаголицата - на българската писменост, която е и славянска писменост, се чества на 11 май.
Глаголицата претърпява своеобразни промени, докато се оформи в сегашния си вид - кирилица, на която се пише на български, руски, украински, македонски, сръбски и други езици. Кирилицата е официална азбука в Монголия и в някои републики от бившия Съветски съюз, а до XIX в. се е ползвала и в Румъния.
През 1851 г. в Пловдив за първи път се честват Св. св. Кирил и Методий. Денят по-късно започва да празнува като Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. През 1975 г. пред Народната библиотека в София е открит паметникът на Светите братя Кирил и Методий.
Кирилицата, която се използва от близо 11 държави като официална азбука и е опростен вариант на глаголицата.
Глаголицата е създадена от Св. св. Кирил и Методий по време на Първа Българска държава през IX в.
Смята се, че глаголицата е опростена от Св. Климент Охридски, който кръстил новия вариант кирилица.
В оригиналния вариант на кирилицата, съставен от св. Климент Охридски, има 44 букви за 44-те звука, за разлика от сегашната българска азбука с 30 букви.
Глаголицата и, следователно, кирилицата заимстват система на азбуката от египетски йероглифи, прото-синайската система за писане и гръцката азбука. Системата за писане и структуриране на думите е комбинация от латинската, копстката, арменската, грегорианската и глаголската азбуки.
Най-ранният надпис, изписан с кирилица е от 931 г. в пещерен манастир близо до с. Крепча в България. Най-ранните ръкописи, изписани с кирилица са „Книгата на Сава”, датирана между X и XI в.
Думата „азбука” възниква от произнасянето на първите две букви от глаголицата – „А” и „Б”. По същия начин е конструирана латинската дума „alphabet” (азбука на англ.) от гръцките букви алфа и бета, първи в гръцката азбука.
Кирилицата се използва като писменост и от неславянски езици като казакстански, монголски, осетски, татарски, таджикски и в някои части на Аляска.
Кирилицата се видоизменя и опростява многократно докато достигне сегашната си форма. Първоначалната кирилска азбука се използва само в стар църковно-славянски – езикът, на който е изписана църковната литература в Русия и част от Източна Европа.
Кирилицата е третата официална азбука на Европейския съюз. Първата, различна от латинската е гръцката азбука.
Всяка буква в кирилската азбука имала свое име, което значело нещо. Например, А - „аз” (аз), Б – „буки” (букви), В – „веди” (знам), Г – „глаголи” (думи, говоря), Д – „добро” (добро, доброта) и т.н. Имената на буквите помагали на учениците по-лесно да запомнят азбуката и реда
1 Ами да ви е честито
Коментиран от #29
05:02 24.05.2021
4 Петрич
Коментиран от #8, #92
06:11 24.05.2021
5 Честит празник
Коментиран от #12, #52
06:27 24.05.2021
6 Bir iki uc dort bes
Коментиран от #33
06:30 24.05.2021
8 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "Петрич":Що бе, в държавите , дето не знаят кои са тези византийци , не могат ли да пишат?
Коментиран от #10
06:33 24.05.2021
10 Те и туземците не знаят за христос
До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":Ама пък някак си живеят а тука религиозната мафия ни зомбира от секъде
Коментиран от #53
07:07 24.05.2021
11 АБВГЗ
Ами честито!
07:13 24.05.2021
12 Дунав мост
До коментар #5 от "Честит празник":Ми те мъжете разбират повече от цифри, здраво бачка за парички.
07:26 24.05.2021
13 Мюмюн
Още веднаж: Честит 24-ти май, денят на българската писменост и книжовност! Празника на хората, обичащи и милеещи за тази наша клета България! За къде сме без нея...
07:46 24.05.2021
16 майстор
08:17 24.05.2021
17 Нане
08:35 24.05.2021
19 Ирена
Ей сега тръгваме на морето в Гърция.
08:43 24.05.2021
20 Иначе бързо триеш!
21 Зограф
Кирил и Методий и техните ученици ще се обърнат в гробовете си....
09:00 24.05.2021
23 Шаран БГ
Това е БЪЛГАРСКИЯТ ДЕН ! И редно бе това да е националният ни празник! Така предлагаха разумни хора във ВНС-В.Търново преди 30 години.
Но отново залитнахме по политика.......както винаги.......
09:17 24.05.2021
27 ПК инк
дело на Св.Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ.
ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ.
БЪДЕТЕ ВСИЧКИ ЖИВИ И ЗДРАВИ!
10:32 24.05.2021
28 Гост
29 КИРИЛ И МЕТОДИЙ
До коментар #1 от "Ами да ви е честито":ЧЕСТИТ ПРАЗНИК БЪЛГАРИ!!!! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ НАРОДИ КОИТО СА СЕ ДОКОСНАЛИ ДО БЪЛГАРСКОТО ПИСМО И ЧЕТМО, КОИТО ПОЛЗВАТ БУКВИТЕ НА АПОСТОЛИТЕ КИРИЛ И МЕТОДИЙ!!!!! ДАЖЕ В ЛИТВА ПРЕЗ 12 ВЕК СА ПИСАЛИ И ГОВОРИЛИ НА СТАРОБЪЛГАРСКИ!!! В ТРАКАЙ ИМА СТАР ЛИТОВСКИ ДОКУМЕНТ ОТ ТЯХНАТА ПАТРИАРШИНА ИЗЛОЖЕН НАПИСАН НА СТАРОБЪЛГАРСКИ С КИРИЛИЦА.
11:06 24.05.2021
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 От страни
Кирил и Методи са испълнили заповед - да адаптират славянското писмо към грыцкото за да може да бъдат преведени на славянски църковните книги. И това е. Мрежата ви е във рыцете па намерете буквицата, от която са правили кирилицата. Буквицата е била с 49 букви а Кирил и Методи са изрязали излишните и са направили "кирилицата". Това не е подвиг а е диверсия. Пырвите букви са били не "аз" и "буки" а "ас" и "боги". Това означава АС (представител на бога на земята "БОУГИ" бога "ВЕДЕ" зная. Эй то хората са го написали. Славяните са имали няколко азбуки преди. Около 4. Била и руницата, и велесовица и буквицата. Във буквицата са закодирани цели послания от подобие "Аз Бога Ведам Глагол Добро Есте..."
Её четете и не казвайте че не сте чели.
Коментиран от #80
11:22 24.05.2021
33 Гост
До коментар #6 от "Bir iki uc dort bes":Кой език твоя . Това е турски . Значи нямаш право да пишеш на тази тема .
11:36 24.05.2021
37 днес
Този журанлист е мнооого скаран с името на празника според Кодекса на труда и показва невежество при посочването му като национален празнек.
24 май е Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност./чл. 154 от КТ/
Национален празник е 3 март, а 24 май е официален празник!!!
Господин Венцислав Михайлов, върнете се в трети клас или напуснете журналистическото поприще - пишете видимо неверни статии.....
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, БЪЛГАРИ!
12:53 24.05.2021
39 12345
До коментар #38 от "Centurion":И кои славяни пишат с тези букви? поляците, словаците, слровенците, та чак и в Сърбия имат двойна писменост. А ние българите със сигурност не сме славяни....
Коментиран от #40
13:26 24.05.2021
40 Centurion
До коментар #39 от "12345":Да ,не сме славяни.
15:10 24.05.2021
41 мани мани
език, да! защото говорите нашият български език, но развалено, тъй като с времето сте си добавили много думички, което не е толкова лошо :)
непознаването на историята, отричането на истинността, води до злини! народ, който не познава историята си, няма бъдеще!
вие сте просто пазители на нашето :) радваме се, че сте толкова могъща нация, защото си ни пазите азбуката и гореспоменатите ми думички :)
13:44 25.05.2021
45 Налудник
До коментар #44 от "Горски":Това предстои да се промени. Като с лева както стана. После герба и знамето. Всъщност, знамето вече заминава, гледам, някакъв укропарцал си се вее по държавни институции.
03:46 24.05.2026
46 24 май 2026
03:48 24.05.2026
47 Евросъюзът няма да ни го прости
Няма да ни простят, че пишем на своя азбука, различна от “американската”. Продажните сърби почти са си я претопили кирилицата.
Хубавото е, че ЕС няма да просъществува достатъчно дълго.
03:53 24.05.2026
49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Арабските цифри не са арабски 🤔
Кирилицата не е на Кирил🤔
Кирил и Методий не са славяни🤔
А азбуката която "са създали" ... всъщност е
КОПТСКАТА АЗБУКА, която те са донесли 🤔
Но нашата азбука не е на гърци и латинци
и така ние сме различни от тях🤔
Европа на западния свят никога няма да ни прости това което сторихме с Балдуин🤔
Тази Европа спокойно ядеше и пиеше, когато османците векове наред с меч и огън насаждаха страх и ужас по нашите земи😡
А днес не смеем да кажем кой ни донесе Свободата🤔
Тази Европа искаше София да стане "картофена нива"🤔
А днес не смеем да кажем, че на една салфетка бе решена съдбата ни🤔
Днес ни учат, че България е "малка страна" - сякаш Белгия, Нидерландия и десетки други са по- големи🤔
Днес подменят историята ни пред очите ни🤔
Днес всичко е БАНГАРАНГА🤔
"НАРОДЕ❓❓❓❓"
И Честит празник!
Пък който каквото реши- това да празнува❗
04:40 24.05.2026
51 Честит празник, българи!
Да поставим кирилицата над латиницата, защото това е наща писменост!
Над всеки дом да се развее българското знаме и да премахнем чуждите символи от административните сгради.
Да се гореем с нашата история и произхода си, а не да се срамуваме!
Горе главите!
България ще пребъде!
Върви народе възродени!
05:24 24.05.2026
52 Ами научи се!
До коментар #5 от "Честит празник":Не си бъркай в носа@.
Коментиран от #59, #60
05:25 24.05.2026
53 Я виж ти...
До коментар #10 от "Те и туземците не знаят за христос":Лично тебе как те зомбира "религиозната мафия"? Можеш ли да сътвориш някакъв членоразделен отговор?
05:26 24.05.2026
56 Майн Рид
До коментар #25 от "Конник":...че и без глава...
05:31 24.05.2026
59 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #52 от "Ами научи се!":Ех БЕЗникОВЧИ, пишеш на човек който е бил тук преди.пет години❗
05:41 24.05.2026
60 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #52 от "Ами научи се!":За тебе е онзи виц:
Надпис в женската тоалетна в училище:
" Пешо, обичам те ! Мими"
Отдолу друг надпис:
"Много си Тъ па на, Пешо ходи в другата тоалетна!"
😉
05:43 24.05.2026
63 Чао
До коментар #61 от "Нека":Много ви дразни тази песен нали?
Коментиран от #74
06:50 24.05.2026
66 Абсолютно си прав
До коментар #26 от "Конник":Лично Св. Цар Борис Покръстител с дипломацията си освобождава учениците на Св. Св. Кирил и Методий от немски затвор и те са посрещнати от бори таркана(началник на крепостта; Старобългарска, държавна титла; боруй - крепост, таркан - управител), на Белград, създаден и построен от българите, сега столица на сърбия. По заръката на БЪЛГАРСКИЯТ ВЛАДЕТЕЛ УЧЕНИЦИТЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ ИЗ ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА И СЪЗДАВАТ КНИЖОВНИ ШКОЛИ, А СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СЪЗДАВА КИРИЛИЦАТА, СПЕЦИАЛНО ИЗОБРЕТЕНА ЗА ОСОБЕНОСТИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК.
07:55 24.05.2026
70 Чочоолу
До коментар #69 от "кой мy дpeмe":Паметта ти изневерява, вoнещицо.
08:08 24.05.2026
74 Ариведерчи
До коментар #63 от "Чао":То поне да беше песен...
08:11 24.05.2026
78 1488
ОСМАНСКИ кръвен ДАНЪК "Боташ"
иначе до ся щяхте да говорите на турски
08:16 24.05.2026
Ходила съм в Базиликата "Сан Клементе" точно на 24 май. Беше преди 16 години и имаше много повече руснаци от българи. Преди няколко дни попаднахме с приятелка в църквата "Свети Кирил и Методий" в Прага и пак руснаци правеха кръщене на детенце вътре. Нямало славяни и не било вярно, но си е точно така.
Славяните "славят Бог", а светите братя Кирил и Методий наистина са били нещо като Божии пратеници по онова време, най-вече за обединение на всички славянски наРОДи. Мисията им е била свещена. И затова са почитани в толкова много държави, а виждаме сега какво се случва. Как като няма славяни и не сме близки народи имаме толкова близки думи и можем да се разбираме дори без преводач. Чехите говорят малко по-бързо и по-малко им се разбира, но дори на латиница изписват "улица" или "летище" и т.н. А в Словакия си разбирах почти всичко, което говореха. Идете в Рим или Прага и ще намерите отговорите!
Винаги съм се гордяла, че съм българка, както и с езика и традициите български. Имаме такъв богат език и всяка наша дума е код. Но защо вече толкова много българи казват "мерси" вместо "благоДаря", "браво" и "адмирации" вместо "поЗДРАВления", "чао" вместо "доВиждане", "нация" вместо "народ", "комуникация" вместо "общуване", дори "патриот" вместо "РОДоЛюбец". Вчера прочетох съобщение на официалната страница на общината, което беше пълно с чуждици, И колко деца вече извън България, при двама родители бъл
Коментиран от #84, #90
08:22 24.05.2026
80 Я па ти!
До коментар #31 от "От страни":" испълнили "
Гоуем граматик са извъди, ба. Прочети творбата на Черноризец Храбър "О писменах". На времето се изучаваше в училище. Там той пише, че ние, българите сме имали писменост, руните писали сме с "чертами и резками" и сме се кланяли на Слънцето, Луната и звездите.
Според древнобългарския календар в момента живеем в 7522 година. Признат е от ЮНЕСКО за НАЙ - ТОЧНИЯТ КАЛЕНДАР В СВЕТА, НЯКОГА СЪЗДАВАН. Смяташ ли, че това би могло да се сътвори без наука и писменост. Нито една държава не може да съществува без писменост.
08:26 24.05.2026
83 Ха ха ха ха
До коментар #35 от "Centurion":Тогава "славяни" не е имало. думата СЛОВЕНИ се е употребявала за хората с образование, хора на СЛОВОТО. Едва при Петър І и Екатерина Велика е добила сегашният си смисъл. Самата дума БЪЛГАРИН СЕ СЪСТОИ ОТ ДВЕ ДУМИ: БЪЛГ - високо просветен, високо издигнат и втората АРИН, АРИЙ, това не се нуждае от обяснение. Справка - трудовете на проф. Петър Добрев. Още когато България е била в планината Имеон, днешни Памир и Хиндукуш, за нея са казвали: България, перлата на Ариана, страната на хилядите градове. А градището на столицата Български Балх - наричана Майката на градовете, още може да се види в днешен Афганистан. За тази България са писали Старбон, Малала, поета Фирдоуси, Егише, Моовес Хоренаци, има много написано в Арменската, историческа география - Ашхарацуйц и др.
Май доста по - древни сме от колкото споменаваш.
Коментиран от #85, #89
08:47 24.05.2026
86 си пън
До коментар #44 от "Горски":верно си от гората
08:51 24.05.2026
89 Факт
До коментар #83 от "Ха ха ха ха":Бягал си от часовете по история, затова си необразован.
За славяните пише Черноризец Храбър, векове преди Екатерина.
За славяни е писал и Теофан изповедник, както и Прокопий Кесарийски, цели дванадесет века преди Екатерина.
Учете историята, не я маскарете!
Коментиран от #93
09:13 24.05.2026
90 Факт
До коментар #79 от "Българка":От всички славянски народи, славянофобия се сее само у нас.
В Полша, Чехия, Беларус, Хърватия, Черна гора, Словения и в Русия, никой не смее да тръгне да им обяснява, че не били славяни, защото ще литнат камъните.
Но ние, тук, сме малко на юг и граничим с вековни душмани, които се преструват на приятели.
09:17 24.05.2026
91 Факт
До коментар #82 от "1234":Това, кога е било?
09:19 24.05.2026
92 Факт
До коментар #4 от "Петрич":Все се чудя, защо рекламните статии са заключени за коментари, а такива, като тази, ги оставят отворени за хулене от недоброжелатели, българофоби?
09:25 24.05.2026
93 Ха ха ха ха
До коментар #89 от "Факт":Май в момента пренаписваш историята, по свое усмотрение и натаманяване.
09:29 24.05.2026