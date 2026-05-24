24 май - Върви, народе възродени!

24 Май, 2026 03:12

Ден на българската просвета, култура и славянската писменост

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Днес е 24 май - ден на българската просвета, култура и славянската писменост. Националният празник се чества всяка година на 24 май, като се чества създаването на глаголицата от братята Кирил и Методий, познати още като Солунските братя.

Според църковния календар Денят на Св. св. Кирил и Методий, създали първообраза - Глаголицата - на българската писменост, която е и славянска писменост, се чества на 11 май.

Глаголицата претърпява своеобразни промени, докато се оформи в сегашния си вид - кирилица, на която се пише на български, руски, украински, македонски, сръбски и други езици. Кирилицата е официална азбука в Монголия и в някои републики от бившия Съветски съюз, а до XIX в. се е ползвала и в Румъния.

През 1851 г. в Пловдив за първи път се честват Св. св. Кирил и Методий. Денят по-късно започва да празнува като Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. През 1975 г. пред Народната библиотека в София е открит паметникът на Светите братя Кирил и Методий.

Кирилицата, която се използва от близо 11 държави като официална азбука и е опростен вариант на глаголицата.

Глаголицата е създадена от Св. св. Кирил и Методий по време на Първа Българска държава през IX в.

Смята се, че глаголицата е опростена от Св. Климент Охридски, който кръстил новия вариант кирилица.

В оригиналния вариант на кирилицата, съставен от св. Климент Охридски, има 44 букви за 44-те звука, за разлика от сегашната българска азбука с 30 букви.

Глаголицата и, следователно, кирилицата заимстват система на азбуката от египетски йероглифи, прото-синайската система за писане и гръцката азбука. Системата за писане и структуриране на думите е комбинация от латинската, копстката, арменската, грегорианската и глаголската азбуки.

Най-ранният надпис, изписан с кирилица е от 931 г. в пещерен манастир близо до с. Крепча в България. Най-ранните ръкописи, изписани с кирилица са „Книгата на Сава”, датирана между X и XI в.

Думата „азбука” възниква от произнасянето на първите две букви от глаголицата – „А” и „Б”. По същия начин е конструирана латинската дума „alphabet” (азбука на англ.) от гръцките букви алфа и бета, първи в гръцката азбука.

Кирилицата се използва като писменост и от неславянски езици като казакстански, монголски, осетски, татарски, таджикски и в някои части на Аляска.

Кирилицата се видоизменя и опростява многократно докато достигне сегашната си форма. Първоначалната кирилска азбука се използва само в стар църковно-славянски – езикът, на който е изписана църковната литература в Русия и част от Източна Европа.

Кирилицата е третата официална азбука на Европейския съюз. Първата, различна от латинската е гръцката азбука.

Всяка буква в кирилската азбука имала свое име, което значело нещо. Например, А - „аз” (аз), Б – „буки” (букви), В – „веди” (знам), Г – „глаголи” (думи, говоря), Д – „добро” (добро, доброта) и т.н. Имената на буквите помагали на учениците по-лесно да запомнят азбуката и реда


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да ви е честито

    9 19 Отговор
    Колко обаче днес говорят и пишат на книжовен език и днес не се ли говори в България само с цифри 😀

    Коментиран от #29

    05:02 24.05.2021

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Петрич

    40 8 Отговор
    Спрете с тъпите коментари.ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ.Да се гордеем че сме Българи с тези двамата благодарение на които можем да ПИШЕМ.ПОКЛОН.

    Коментиран от #8, #92

    06:11 24.05.2021

  • 5 Честит празник

    4 14 Отговор
    Най-точната наука е математиката! От къде да знам коя дума е правилната за да сваля някоя.

    Коментиран от #12, #52

    06:27 24.05.2021

  • 6 Bir iki uc dort bes

    6 19 Отговор
    Е тва е езика😂😂😂😂

    Коментиран от #33

    06:30 24.05.2021

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 РЕАЛИСТ

    9 12 Отговор

    До коментар #4 от "Петрич":

    Що бе, в държавите , дето не знаят кои са тези византийци , не могат ли да пишат?

    Коментиран от #10

    06:33 24.05.2021

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Те и туземците не знаят за христос

    7 6 Отговор

    До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":

    Ама пък някак си живеят а тука религиозната мафия ни зомбира от секъде

    Коментиран от #53

    07:07 24.05.2021

  • 11 АБВГЗ

    18 4 Отговор
    И какво празнувате? Това, че повечето журналисти не могат да напишат пет реда без грешка? Това, че аборигените, завършващи средно са функционално неграмотни? Това, че има 50 вуза, а няма достатъчно студенти и за десет? Това, че повечето нещастници, населяващи територията, не са прочели две книги и половина през живота си? Или че процентът на напълно неграмотните е двуцифрен и расте?
    Ами честито!

    07:13 24.05.2021

  • 12 Дунав мост

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Честит празник":

    Ми те мъжете разбират повече от цифри, здраво бачка за парички.

    07:26 24.05.2021

  • 13 Мюмюн

    13 5 Отговор
    Частит праздник на сичките, дет могат и омеят да гуворят и пишат на балгарски язик! Убаво е да владееш майчиниа си говур и писменост-така на различават у европата. Аз сам малку грамотен, ама си аресвам и сайдисвам балгарскиа-ни искам да шпрехам инглийски, швадски, полски язици-налагало ми са е, щот рабутата ми е била такваз.
    Още веднаж: Честит 24-ти май, денят на българската писменост и книжовност! Празника на хората, обичащи и милеещи за тази наша клета България! За къде сме без нея...

    07:46 24.05.2021

  • 14 Госあ

    19 1 Отговор
    Честит празник на всички почтени българи. Кирилицата е едно велико творение с което с право можем да се гордеем. Както ми каза един чужденец.

    08:05 24.05.2021

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 майстор

    11 1 Отговор
    Вcякa буквa в кирилОВaтa aзбукa Е имaлa cвoe имe, кoeтo знaчeлo нeщo КОНКРЕТНО. Нaпримeр, A - „aз” (aз), Б – „буки” (букви), В – „вeди” (знaм), Г – „глaгoли” (думи, гoвoря), Д – „дoбрo” (дoбрo, дoбрoтa),Е-ест(имам) и други.

    08:17 24.05.2021

  • 17 Нане

    9 4 Отговор
    са чуди човек как след 10.11. не въведоха ингилизкия?

    08:35 24.05.2021

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ирена

    2 11 Отговор
    Може да вървим.
    Ей сега тръгваме на морето в Гърция.

    08:43 24.05.2021

  • 20 Иначе бързо триеш!

    2 1 Отговор
    Браво! 👍👍👍👍👍

    08:48 24.05.2021

  • 21 Зограф

    4 15 Отговор
    Венци, Венци... и кое му е оригиналното на тази уж българска азбука?!!
    Глaгoлицaтa и, cлeдoвaтeлнo, кирилицaтa зaимcтвaт cиcтeмa нa aзбукaтa oт eгипeтcки йeрoглифи, прoтo-cинaйcкaтa cиcтeмa зa пиcaнe и гръцкaтa aзбукa. Cиcтeмaтa зa пиcaнe и cтруктурирaнe нa думитe e кoмбинaция oт лaтинcкaтa, кoпcткaтa, aрмeнcкaтa, грeгoриaнcкaтa и глaгoлcкaтa aзбуки.....
    Кирил и Методий и техните ученици ще се обърнат в гробовете си....

    09:00 24.05.2021

  • 22 Честит 24-ти май

    14 1 Отговор
    Познанаването на граматиката и правописът не е срамно. Четенето на книги не е отживелица, а обогатяване на речника и трупане на знания. За Бога, братя и сестри, ограмотявайте се!

    09:11 24.05.2021

  • 23 Шаран БГ

    3 3 Отговор
    ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ! 1 Бъдете здрави !
    Това е БЪЛГАРСКИЯТ ДЕН ! И редно бе това да е националният ни празник! Така предлагаха разумни хора във ВНС-В.Търново преди 30 години.
    Но отново залитнахме по политика.......както винаги.......

    09:17 24.05.2021

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Конник

    5 6 Отговор
    Останал си си русофил. Българска азбука а не славянска, с закон от парламента, диване с диване. Само ние празнуваме 24 май.

    Коментиран от #56

    09:54 24.05.2021

  • 26 Конник

    6 5 Отговор
    Към коментар 24. Глаголицата е създадена за Великоморавия, а кирилицата за българите. Не бъркай сезона с фасона и виж хрологията нашата писменост.

    Коментиран от #66

    09:58 24.05.2021

  • 27 ПК инк

    9 2 Отговор
    Да е честит големия български празник за огромното
    дело на Св.Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ.
    ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ.

    БЪДЕТЕ ВСИЧКИ ЖИВИ И ЗДРАВИ!

    10:32 24.05.2021

  • 28 Гост

    8 2 Отговор
    "Малцина знаят, че с апостолическо послание „За безпримерно достойнство” от 30 декември 1980 г. папа Йоан Павел II обявява светите братя Кирил и Методий за съпокровители на Европа. За папата двамата славяноапостоли са мост между Изтока и Запада, допринесли значително както за културното израстване на Стария континент, така и за образованието на поколения европейци". Да е честит празника на всички българи.

    10:35 24.05.2021

  • 29 КИРИЛ И МЕТОДИЙ

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ами да ви е честито":

    ЧЕСТИТ ПРАЗНИК БЪЛГАРИ!!!! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ НАРОДИ КОИТО СА СЕ ДОКОСНАЛИ ДО БЪЛГАРСКОТО ПИСМО И ЧЕТМО, КОИТО ПОЛЗВАТ БУКВИТЕ НА АПОСТОЛИТЕ КИРИЛ И МЕТОДИЙ!!!!! ДАЖЕ В ЛИТВА ПРЕЗ 12 ВЕК СА ПИСАЛИ И ГОВОРИЛИ НА СТАРОБЪЛГАРСКИ!!! В ТРАКАЙ ИМА СТАР ЛИТОВСКИ ДОКУМЕНТ ОТ ТЯХНАТА ПАТРИАРШИНА ИЗЛОЖЕН НАПИСАН НА СТАРОБЪЛГАРСКИ С КИРИЛИЦА.

    11:06 24.05.2021

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 От страни

    4 8 Отговор
    Стига с тези глупости вече. И азбуката е българска и компютъра е от Атанасов и Иисус е бил българин..и т.н.
    Кирил и Методи са испълнили заповед - да адаптират славянското писмо към грыцкото за да може да бъдат преведени на славянски църковните книги. И това е. Мрежата ви е във рыцете па намерете буквицата, от която са правили кирилицата. Буквицата е била с 49 букви а Кирил и Методи са изрязали излишните и са направили "кирилицата". Това не е подвиг а е диверсия. Пырвите букви са били не "аз" и "буки" а "ас" и "боги". Това означава АС (представител на бога на земята "БОУГИ" бога "ВЕДЕ" зная. Эй то хората са го написали. Славяните са имали няколко азбуки преди. Около 4. Била и руницата, и велесовица и буквицата. Във буквицата са закодирани цели послания от подобие "Аз Бога Ведам Глагол Добро Есте..."
    Её четете и не казвайте че не сте чели.

    Коментиран от #80

    11:22 24.05.2021

  • 32 От страни

    2 7 Отговор
    Хората не са появили през 9 век. Вярвате ли че не са имали писменост до 863 година? Солун не е ли Гърция? А по късно Македония? Да бе - ние не признаваме Македония..

    11:35 24.05.2021

  • 33 Гост

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Bir iki uc dort bes":

    Кой език твоя . Това е турски . Значи нямаш право да пишеш на тази тема .

    11:36 24.05.2021

  • 34 Хеви Метъл

    10 1 Отговор
    Честит празник на всички Българи .🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    11:37 24.05.2021

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 днес

    6 1 Отговор
    Публикувано във факти.бг: Днес е 24 май - ден на българската просвета, култура и славянската писменост. Националният празник се чества всяка година на 24 май
    Този журанлист е мнооого скаран с името на празника според Кодекса на труда и показва невежество при посочването му като национален празнек.
    24 май е Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност./чл. 154 от КТ/
    Национален празник е 3 март, а 24 май е официален празник!!!
    Господин Венцислав Михайлов, върнете се в трети клас или напуснете журналистическото поприще - пишете видимо неверни статии.....
    ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, БЪЛГАРИ!

    12:53 24.05.2021

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 12345

    7 7 Отговор

    До коментар #38 от "Centurion":

    И кои славяни пишат с тези букви? поляците, словаците, слровенците, та чак и в Сърбия имат двойна писменост. А ние българите със сигурност не сме славяни....

    Коментиран от #40

    13:26 24.05.2021

  • 40 Centurion

    4 6 Отговор

    До коментар #39 от "12345":

    Да ,не сме славяни.

    15:10 24.05.2021

  • 41 мани мани

    8 5 Отговор
    русначенца, ние българите ви дадохме писменост (българската азбука), език (българският език), култура - етика, морал, религия (християнството, правата вяра) ... дадохме ви светлината!
    език, да! защото говорите нашият български език, но развалено, тъй като с времето сте си добавили много думички, което не е толкова лошо :)
    непознаването на историята, отричането на истинността, води до злини! народ, който не познава историята си, няма бъдеще!
    вие сте просто пазители на нашето :) радваме се, че сте толкова могъща нация, защото си ни пазите азбуката и гореспоменатите ми думички :)

    13:44 25.05.2021

  • 42 МАЛКА пенсИЯ

    10 1 Отговор
    Възродени,едвали,ЗАРОБЕНИ-ДА.

    15:33 25.05.2021

  • 43 Павел пенев

    9 2 Отговор
    Нашите демократи психопати се опитват всячески да ликвидират най българския празник. Опитаха първо да сменят датата 11 май с оглед Юлианския и Грегорианския календар, а сега дебелия патриот успя да ни пробута ново наименование,като беше изхвърлена думичката славянска писменост. Но както е казано луд умора няма.

    15:49 25.05.2021

  • 44 Горски

    4 8 Отговор
    Върви народе, ама хич не ти върви да знаеш на управляващи. Ние сме един от малкото народи имащи собствена азбука, а не използващи чужда. Това е изключителна гордост. От там идва и нескритата неприязън която са изпитвали винаги в Русия.Това, че пишат на нашата азбука, а нямат собствено четмо и писмо, им е огромен комплекс, който всячески се мъчат да избият, като се стремят да ни приобщят като нация към тях, за да могат да кажат, че е тяхна. Честит празник на всички ценители на българският език !

    Коментиран от #45, #86

    03:27 24.05.2026

  • 45 Налудник

    11 4 Отговор

    До коментар #44 от "Горски":

    Това предстои да се промени. Като с лева както стана. После герба и знамето. Всъщност, знамето вече заминава, гледам, някакъв укропарцал си се вее по държавни институции.

    03:46 24.05.2026

  • 46 24 май 2026

    13 1 Отговор
    Първият от многото празници на които ГЕРППДБС вече няма да са управляващи, а ще са в опозиция. И няма да им слушаме атлантическите бълвочи.

    03:48 24.05.2026

  • 47 Евросъюзът няма да ни го прости

    12 2 Отговор
    Ряно или късно ще си наложат шльокавицата, както се опита и Петър Стоянов да я пробута.
    Няма да ни простят, че пишем на своя азбука, различна от “американската”. Продажните сърби почти са си я претопили кирилицата.

    Хубавото е, че ЕС няма да просъществува достатъчно дълго.

    03:53 24.05.2026

  • 48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор
    Добро утро, БЪЛГАРИ и Честит Празник❗

    04:20 24.05.2026

  • 49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 4 Отговор
    И да знаете, че "совите не са това което са"🤔
    Арабските цифри не са арабски 🤔
    Кирилицата не е на Кирил🤔
    Кирил и Методий не са славяни🤔
    А азбуката която "са създали" ... всъщност е
    КОПТСКАТА АЗБУКА, която те са донесли 🤔

    Но нашата азбука не е на гърци и латинци
    и така ние сме различни от тях🤔
    Европа на западния свят никога няма да ни прости това което сторихме с Балдуин🤔
    Тази Европа спокойно ядеше и пиеше, когато османците векове наред с меч и огън насаждаха страх и ужас по нашите земи😡
    А днес не смеем да кажем кой ни донесе Свободата🤔
    Тази Европа искаше София да стане "картофена нива"🤔
    А днес не смеем да кажем, че на една салфетка бе решена съдбата ни🤔
    Днес ни учат, че България е "малка страна" - сякаш Белгия, Нидерландия и десетки други са по- големи🤔
    Днес подменят историята ни пред очите ни🤔
    Днес всичко е БАНГАРАНГА🤔
    "НАРОДЕ❓❓❓❓"
    И Честит празник!
    Пък който каквото реши- това да празнува❗

    04:40 24.05.2026

  • 50 Aлфа Bълкът

    2 1 Отговор
    И какво излиза, глаголицата която отговаря на българския говор и произношение тогава е написана от византийци, а кирилицата която е написана от българи е 70% копие на гръцката азбука?

    05:20 24.05.2026

  • 51 Честит празник, българи!

    10 2 Отговор
    Да се изправим и да надвием бангарангащината, която задушава българската култура!
    Да поставим кирилицата над латиницата, защото това е наща писменост!
    Над всеки дом да се развее българското знаме и да премахнем чуждите символи от административните сгради.
    Да се гореем с нашата история и произхода си, а не да се срамуваме!
    Горе главите!
    България ще пребъде!
    Върви народе възродени!

    05:24 24.05.2026

  • 52 Ами научи се!

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Честит празник":

    Не си бъркай в носа@.

    Коментиран от #59, #60

    05:25 24.05.2026

  • 53 Я виж ти...

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Те и туземците не знаят за христос":

    Лично тебе как те зомбира "религиозната мафия"? Можеш ли да сътвориш някакъв членоразделен отговор?

    05:26 24.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Майн Рид

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Конник":

    ...че и без глава...

    05:31 24.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 3 Отговор

    До коментар #52 от "Ами научи се!":

    Ех БЕЗникОВЧИ, пишеш на човек който е бил тук преди.пет години❗

    05:41 24.05.2026

  • 60 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #52 от "Ами научи се!":

    За тебе е онзи виц:

    Надпис в женската тоалетна в училище:
    " Пешо, обичам те ! Мими"
    Отдолу друг надпис:
    "Много си Тъ па на, Пешо ходи в другата тоалетна!"
    😉

    05:43 24.05.2026

  • 61 Нека

    0 3 Отговор
    почетем деня на Кирилиметоди и брат му с една "Банга Ранга" !

    Коментиран от #63

    06:18 24.05.2026

  • 62 Лично до Дара!!!

    3 4 Отговор
    Дара искам признаеш пред цяла България че нас на представи в евровизия с иcляма/аллаxа конкретно с ритуали/хореографията/ текст пропагандиращ казълбашите/алевитите

    06:49 24.05.2026

  • 63 Чао

    1 2 Отговор

    До коментар #61 от "Нека":

    Много ви дразни тази песен нали?

    Коментиран от #74

    06:50 24.05.2026

  • 64 Ъхъ!!!

    3 0 Отговор
    Редно е да се знае, че глаголицата не е преминала "постепенно" в кирилица, а е изобретена от Св. Климент, основател на Охридската книжовна школа и за това е именуван още Охридски. Нарекъл азбуката си Кирилица, в знак на уважение към учителите си Св. Св. Кирил и Методий. В житието Му изрично се споменава, че произлиза от благороднически, мизийски род.

    07:32 24.05.2026

  • 65 Лично до Дара!!!

    1 2 Отговор
    Моляте от сърце кажи истината на българския народ, ВЯРВАМ че имаш смелостта да го направиш!!!! В много интервюта каза че любовта побеждава страхът и посланието на песента е такова!! Кажи истината за бангаранга(бунтарка превод на български ) и казълбашите и за тяхната доктрина за която пя в евровизия!!!!!

    07:34 24.05.2026

  • 66 Абсолютно си прав

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Конник":

    Лично Св. Цар Борис Покръстител с дипломацията си освобождава учениците на Св. Св. Кирил и Методий от немски затвор и те са посрещнати от бори таркана(началник на крепостта; Старобългарска, държавна титла; боруй - крепост, таркан - управител), на Белград, създаден и построен от българите, сега столица на сърбия. По заръката на БЪЛГАРСКИЯТ ВЛАДЕТЕЛ УЧЕНИЦИТЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ ИЗ ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА И СЪЗДАВАТ КНИЖОВНИ ШКОЛИ, А СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СЪЗДАВА КИРИЛИЦАТА, СПЕЦИАЛНО ИЗОБРЕТЕНА ЗА ОСОБЕНОСТИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК.

    07:55 24.05.2026

  • 67 Ице

    3 6 Отговор
    И какво пък толкова? Половината буква са взаимствани от гръцката азбука, половината от латинската, хайде има няколко нови и това е. Голямата работа, всеки може да го направи да измисли азбука. Ако не, щяхме да пишем на друга азбука и това е. Останалите държави в западна Европа като пишат на латиници та какво? Никога не съм разбирал смисъла на този измислен празник.

    07:56 24.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Чочоолу

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "кой мy дpeмe":

    Паметта ти изневерява, вoнещицо.

    08:08 24.05.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Ариведерчи

    3 1 Отговор

    До коментар #63 от "Чао":

    То поне да беше песен...

    08:11 24.05.2026

  • 75 България 🇧🇬

    4 1 Отговор
    24 МАЙ ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА☝️!!!НЕ Славянска .

    08:13 24.05.2026

  • 76 България 🇧🇬

    3 0 Отговор
    24 МАЙ ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА☝️!!!НЕ Славянска .

    08:15 24.05.2026

  • 77 Да ни е

    2 0 Отговор
    честит празника българи!

    08:16 24.05.2026

  • 78 1488

    2 2 Отговор
    Мунчо Крадев плати
    ОСМАНСКИ кръвен ДАНЪК "Боташ"
    иначе до ся щяхте да говорите на турски

    08:16 24.05.2026

  • 79 Българка

    4 1 Отговор
    Хайде моля ви спрете се с тези спорове и разделение точно днес!
    Ходила съм в Базиликата "Сан Клементе" точно на 24 май. Беше преди 16 години и имаше много повече руснаци от българи. Преди няколко дни попаднахме с приятелка в църквата "Свети Кирил и Методий" в Прага и пак руснаци правеха кръщене на детенце вътре. Нямало славяни и не било вярно, но си е точно така.
    Славяните "славят Бог", а светите братя Кирил и Методий наистина са били нещо като Божии пратеници по онова време, най-вече за обединение на всички славянски наРОДи. Мисията им е била свещена. И затова са почитани в толкова много държави, а виждаме сега какво се случва. Как като няма славяни и не сме близки народи имаме толкова близки думи и можем да се разбираме дори без преводач. Чехите говорят малко по-бързо и по-малко им се разбира, но дори на латиница изписват "улица" или "летище" и т.н. А в Словакия си разбирах почти всичко, което говореха. Идете в Рим или Прага и ще намерите отговорите!
    Винаги съм се гордяла, че съм българка, както и с езика и традициите български. Имаме такъв богат език и всяка наша дума е код. Но защо вече толкова много българи казват "мерси" вместо "благоДаря", "браво" и "адмирации" вместо "поЗДРАВления", "чао" вместо "доВиждане", "нация" вместо "народ", "комуникация" вместо "общуване", дори "патриот" вместо "РОДоЛюбец". Вчера прочетох съобщение на официалната страница на общината, което беше пълно с чуждици, И колко деца вече извън България, при двама родители бъл

    Коментиран от #84, #90

    08:22 24.05.2026

  • 80 Я па ти!

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "От страни":

    " испълнили "
    Гоуем граматик са извъди, ба. Прочети творбата на Черноризец Храбър "О писменах". На времето се изучаваше в училище. Там той пише, че ние, българите сме имали писменост, руните писали сме с "чертами и резками" и сме се кланяли на Слънцето, Луната и звездите.
    Според древнобългарския календар в момента живеем в 7522 година. Признат е от ЮНЕСКО за НАЙ - ТОЧНИЯТ КАЛЕНДАР В СВЕТА, НЯКОГА СЪЗДАВАН. Смяташ ли, че това би могло да се сътвори без наука и писменост. Нито една държава не може да съществува без писменост.

    08:26 24.05.2026

  • 81 венци алкашев

    0 0 Отговор
    с проздником хлъц !

    08:41 24.05.2026

  • 82 1234

    1 1 Отговор
    вече трябва да е с черни знамена,след кат идота бивш президент коня стояноф,искаше да я заменя с латиница и вече навсякъде се виждат все повече чужди надписи на български фирми,мисирките също сменят наште изрази с чужди

    Коментиран от #91

    08:42 24.05.2026

  • 83 Ха ха ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Centurion":

    Тогава "славяни" не е имало. думата СЛОВЕНИ се е употребявала за хората с образование, хора на СЛОВОТО. Едва при Петър І и Екатерина Велика е добила сегашният си смисъл. Самата дума БЪЛГАРИН СЕ СЪСТОИ ОТ ДВЕ ДУМИ: БЪЛГ - високо просветен, високо издигнат и втората АРИН, АРИЙ, това не се нуждае от обяснение. Справка - трудовете на проф. Петър Добрев. Още когато България е била в планината Имеон, днешни Памир и Хиндукуш, за нея са казвали: България, перлата на Ариана, страната на хилядите градове. А градището на столицата Български Балх - наричана Майката на градовете, още може да се види в днешен Афганистан. За тази България са писали Старбон, Малала, поета Фирдоуси, Егише, Моовес Хоренаци, има много написано в Арменската, историческа география - Ашхарацуйц и др.
    Май доста по - древни сме от колкото споменаваш.

    Коментиран от #85, #89

    08:47 24.05.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 си пън

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Горски":

    верно си от гората

    08:51 24.05.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "Ха ха ха ха":

    Бягал си от часовете по история, затова си необразован.
    За славяните пише Черноризец Храбър, векове преди Екатерина.
    За славяни е писал и Теофан изповедник, както и Прокопий Кесарийски, цели дванадесет века преди Екатерина.
    Учете историята, не я маскарете!

    Коментиран от #93

    09:13 24.05.2026

  • 90 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #79 от "Българка":

    От всички славянски народи, славянофобия се сее само у нас.
    В Полша, Чехия, Беларус, Хърватия, Черна гора, Словения и в Русия, никой не смее да тръгне да им обяснява, че не били славяни, защото ще литнат камъните.
    Но ние, тук, сме малко на юг и граничим с вековни душмани, които се преструват на приятели.

    09:17 24.05.2026

  • 91 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #82 от "1234":

    Това, кога е било?

    09:19 24.05.2026

  • 92 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Петрич":

    Все се чудя, защо рекламните статии са заключени за коментари, а такива, като тази, ги оставят отворени за хулене от недоброжелатели, българофоби?

    09:25 24.05.2026

  • 93 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Факт":

    Май в момента пренаписваш историята, по свое усмотрение и натаманяване.

    09:29 24.05.2026

