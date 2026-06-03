Ремонти и ограничения по АМ „Тракия“

От 8 ч. на 3 юни до 8 ч. до 5 юни за монтирането на нови фуги на съоръжения ще бъде ограничено движението в платното за София в участък от автомагистрала „Тракия“ между 274-ти и 275-ти км на автомагистралата, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Ще бъде ограничено преминаването и по пътна връзка Ямбол - София на пътен възел „Ямбол“ при 275-ти км. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за Бургас. В посока София алтернативно ще се използват и пътните връзки на пътен възел „Нова Загора“ и пътен възел „Зимница“.

По същото време ще бъде ограничено преминаването в платното за София и между 284-ти и 285-ти км на автомагистрала „Тракия“. Движението ще се пренасочва в платното за Бургас. Строителните работи ще се изпълняват от „Автомагистрали“ ЕАД, с което АПИ има договор по ЗОП за текущ ремонт и поддържане на АМ „Тракия“.

Освен това, предстои промяна в организацията на движение в отсечката в Софийска област във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На 3 и на 4 юни от 7 ч. до 20 ч. движението при 55-ти км на АМ „Тракия“ в двете посоки ще е в една лента за отваряне на „прозорец“ в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едно платно в друго.

За изпълнение на планираните дейности в следващите дни ще е ограничено преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като движението на превозните средства ще се осъществява в активните ленти. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и стриктно да следват поставената пътна сигнализация.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.