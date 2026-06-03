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Ремонти и ограничения по АМ „Тракия“

Ремонти и ограничения по АМ „Тракия“

3 Юни, 2026 08:26 817 5

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  • ограничения-
  • ам тракия

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ

Ремонти и ограничения по АМ „Тракия“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От 8 ч. на 3 юни до 8 ч. до 5 юни за монтирането на нови фуги на съоръжения ще бъде ограничено движението в платното за София в участък от автомагистрала „Тракия“ между 274-ти и 275-ти км на автомагистралата, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Ще бъде ограничено преминаването и по пътна връзка Ямбол - София на пътен възел „Ямбол“ при 275-ти км. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за Бургас. В посока София алтернативно ще се използват и пътните връзки на пътен възел „Нова Загора“ и пътен възел „Зимница“.

По същото време ще бъде ограничено преминаването в платното за София и между 284-ти и 285-ти км на автомагистрала „Тракия“. Движението ще се пренасочва в платното за Бургас. Строителните работи ще се изпълняват от „Автомагистрали“ ЕАД, с което АПИ има договор по ЗОП за текущ ремонт и поддържане на АМ „Тракия“.

Освен това, предстои промяна в организацията на движение в отсечката в Софийска област във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На 3 и на 4 юни от 7 ч. до 20 ч. движението при 55-ти км на АМ „Тракия“ в двете посоки ще е в една лента за отваряне на „прозорец“ в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едно платно в друго.

За изпълнение на планираните дейности в следващите дни ще е ограничено преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като движението на превозните средства ще се осъществява в активните ленти. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и стриктно да следват поставената пътна сигнализация.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пожелание

    4 0 Отговор
    Дайте магистралите за строеж и ремонт на турски или китайски фирми , и ще ви излязат 5-6 пъти по евтини и качествени . Но явно никой не иска защото няма да може да се краде !

    08:31 03.06.2026

  • 2 волан

    4 0 Отговор
    Ремонти и ограничения...ремонти и ограничения-ДОКОГА,БРЕ ХОРА?!?!

    Коментиран от #4

    08:32 03.06.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Леле Марчееее, нито Ботев е роден на вчерашната дата, нито фуга се монтира❗
    Ама нали си дЖУРНАЛИСТКА,
    пишеш с замах 😉

    Коментиран от #5

    08:49 03.06.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "волан":

    Откак се помня е така. Още по Бай Тошово време все я кърпеха. Затова другите казват за българите " Добре , че не си правите децата с ръцете"

    08:50 03.06.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Поставяне на Дилатационна фуга може би са имали предвид ❗

    08:53 03.06.2026

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