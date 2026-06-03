Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Румен Радев: Няма да променяме срока на майчинството, ще увеличим пенсиите

Румен Радев: Няма да променяме срока на майчинството, ще увеличим пенсиите

3 Юни, 2026 10:29 1 774 76

  • румен радев-
  • майчинство-
  • пенсии-
  • лукойл

Министерският съвет ще обсъди и серия от законодателни и международни въпроси

Румен Радев: Няма да променяме срока на майчинството, ще увеличим пенсиите - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Преди малко приключи Съветът за сигурност към Министерския съвет, на който министърът на икономиката внесе предложение за смяна на особения управител на "Лукойл" и предстои днес да вземем решение на МС. Това съобщи в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев.

Той подчерта, че няма да има промяна в срока на майчинството и няма да има намаляване на пенсиите с нито един цент, напротив - те ще се увеличат.

Премиерът Румен Радев: "От изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 млрд., че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 млрд., но преди да си тръгне източи хазната. Така че ракети няма да купуваме. За майчинството изобщо не е ставало въпрос, така че това изобщо не е тема. Пенсии няма да се намаляват, напротив пенсиите ще бъдат увеличени до пълният размер на швейцарското правило. Нито 1 евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер, а политици, които докараха пенсионерите и хиляди работници до социална катастрофа днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери. След заседанието вицепремиерът Донев ще ви запознае с нерадостната реалност във финансите, която се дължи на години безхаберие, некомпетентност, популизъм и грабеж. От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества и то на загуба. Както обещахме - започнахме затягане на течове и спиране на харчове, които захранват олигархията. Възобновяваме работата по Плана за справедлив преход, който е зарязан от години и днес започваме работа с кметовете на Стара Загора, Перник, Раднево, Кюстендил, Гълъбово и Бобов дол. Ще направим всичко възможно така че тези сериозни средства, предвидени по плана, да стигнат до хората и да дадат нови възможности на тези региони."

Министерският съвет ще обсъди и серия от законодателни и международни въпроси, сред които данъчно споразумение с Андора, ключови бюджетни и образователни решения, както и позициите на България за предстоящи заседания на Съвета на ЕС. Това се посочва в дневния ред на днешното заседание на кабинета, изпратен от правителствената пресслужба.

Сред акцентите в дневния ред е проект на решение, свързан със Спогодбата между България и Княжество Андора за избягване на двойното данъчно облагане. Предлага се одобряване на съществено отклонение от първоначалния текст в хода на преговорите.

Финансовият министър предлага и проект на постановление, уреждащо временното трансформиране на целеви субсидии за капиталови разходи до приемането на държавния бюджет за 2026 г., както и Консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор за 2025 г. Кабинетът ще разгледа и предложение до Народното събрание за ратифициране на изменение на финансовото споразумение с Европейския съюз по програмата InvestEU.

В сферата на отбраната правителството ще обсъди предложение за инвестиционен разход за придобиване на три нови трикоординатни радара – проект, който е част от модернизацията на системите за въздушно наблюдение.

Образованието също е сред акцентите. Предлага се утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища и научните организации за учебната 2026/2027 година.

Кабинетът ще приеме и редица позиции за участието на България в предстоящи заседания на Съвета на ЕС в Люксембург и Никозия по теми, свързани с вътрешните работи, правосъдието, кохезионната политика и транспорта.

В икономическата и регулаторната сфера министрите ще разгледат и проект за изменение на Закона за кредитните институции и Закона за защита на потребителите.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Време беше

    41 8 Отговор
    "От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества и то на загуба." Време беше. Това би било много интересно четиво. Ако може някой да го оформи като документална книга впоследствие.

    Коментиран от #58

    10:34 03.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    44 4 Отговор
    А Владко кухата лейка дето ще намалявал майчинството ще го смениш ли?!
    Само за тези приказки трябваше веднага да си подаде оставката МагистЕра!

    10:38 03.06.2026

  • 4 Сандо

    29 7 Отговор
    Радев и неговите хора се чудят какво да правят.Едно,че държавата е пред катастрофа,второ,че е под всевъзможно външно управление,като често интересите на Господарите ни са противоположни,трето,че са хора некадърни и неспособни на кардинални действия,и накрая просто нямат инструменти,с които да въздействат сериозно на ситуацията.Но това се очакваше - след 35 години разруха идва деня,в който Истината излиза пред всички и сметките трябва да се плащат.

    10:39 03.06.2026

  • 5 Цървул

    29 7 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 7,8 .

    10:39 03.06.2026

  • 6 Коч тарлък

    28 6 Отговор
    И как ще ги увеличиш, като бюджет още не е гласуван а дефицита ти е с връх? На идиоти ли ни правиш а?

    10:39 03.06.2026

  • 7 БОЦ - ко

    21 3 Отговор

    До коментар #2 от "Юрист":

    "Пирамиди, фараони
    И аб.дали за милиони"...

    Коментиран от #9

    10:40 03.06.2026

  • 8 Мурджо

    29 2 Отговор
    Кога ще си намалите заплатите, ще орежете безотчетните, ще спрете да грабите от комисии и командировки?
    Не митпука за визите!
    Живея до летището и ми се свива сърцето като гледам тая смърт- самолетите!

    10:42 03.06.2026

  • 9 Софиянец

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "БОЦ - ко":

    ДАНО ДА ИМА ПОВЕЧЕ ТАКИВА ПИРАМИДИ И ФАРАОНИ В БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #18

    10:43 03.06.2026

  • 10 Питане

    17 7 Отговор
    Другарят Тодор Живков от портрета ли се е свлякъл ???

    10:43 03.06.2026

  • 11 Абсурдистан

    30 1 Отговор
    А волейболиста защо се изходи по въпроси, които изобщо не разбира. Аман от тъпи клакьори!

    10:43 03.06.2026

  • 12 радев под лупата на ЕС

    26 5 Отговор
    Радеф клекна! Русофила Волейболист щял да намалява майчинството... Втори боташ няма да има!

    10:44 03.06.2026

  • 13 Винаги ще питам

    18 0 Отговор
    Тези неща ги знаем от миналата година за пенсионерите Какво ще направите вие

    10:44 03.06.2026

  • 14 хаха

    11 7 Отговор
    Променяй срока на майчинството! И без това сте "Територията на паразитите".
    Всички държави в Европа имат по-висока раждаемост и по-малки "отпуск по майчинство".
    Вие просто сте си мързеливи паразити, които постоянно се оплакват и се правят на жертви.

    10:44 03.06.2026

  • 15 Бай Радко,

    18 4 Отговор
    чуваш ли какво казват твоите хора??? Изпълняват интрукциите ти. Не си "чист" човек. Иди си сам да не те гонят

    10:44 03.06.2026

  • 16 Факт

    20 13 Отговор
    Антон Тодоров
    "Руският агент на влияние заявил преди малко преди заседанието на МС, че пенсии нямало да се намаляват, нямало да се режат майчинските, нямало да се купуват ракети, нямало да се прави това, нямало да се прави онова. Абсурден човек!
    Ами нали всички тези неща ТВОИТЕ ХОРА ги наговориха! Нали номенклатурното производно Проданов каза, че "не всички пенсионери ще умрат от глад без 2 евро". Нещо извинение, оставка! Не, няма да има нищо такова, тези са от гьонсурат нагоре.
    Твоята кохорта, както обичаш да наричаш колекцията си от счупени грънци - както обичам пък аз да наричам обръчите от некадърници и всякаква зеленочорапена паплач, с която наводни институциите.
    Думите на Радев означават само едно - че в това управление цари тотален хаос, никой с никого не съгласува какво се говори и най-важното - какво се прави.
    Съгласни са само в едно - в снижаването на статута и качеството на страната като член на НАТО до нива да не може да й се има доверие от нашите съюзници. Но на тези типове това им е и основната задача. Проведоха СВО - специална военна операция - по овладяване на изпълнителната власт в полза на рашисткия Мордор. Само пълни лаици, базово глупави хора или "четирихилядници" могат да продължат да говорят, че Радев не е руски матрьошка."

    Коментиран от #34

    10:45 03.06.2026

  • 17 Сър Уинстън

    34 0 Отговор
    Радев, разкарай този некадърник Проданов. Ако не се направи моментално бърза реформа в държавния сектор сме ЧАО до зимата. Всички телкове трябва да се преразгледат и да се потърси отговорност на докторите, които са ги издали. Всички държавни служители трябва да си плащат сами осигуровките и обезщетенията припенсиониране да се намалят от 20 на 6 месеца моментално. Всички пенсионери на държавна работа да се съкратят и да се збрани вноса на папуаси от трети страни ... Може и още, но това е едно добро начало ....

    10:45 03.06.2026

  • 18 А ти

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Софиянец":

    Да не би да стажуваш при ЕвЕлинчо ?

    Коментиран от #21

    10:45 03.06.2026

  • 19 Последния Софиянец

    18 1 Отговор
    Вместо от олигарсите взимате от най безпомощните -пенсионери и майки с деца.

    10:45 03.06.2026

  • 20 русофил Бушон

    22 3 Отговор
    Големия волейболист русофил тотално се изложи и изгоре!

    10:45 03.06.2026

  • 21 Софиянец

    9 4 Отговор

    До коментар #18 от "А ти":

    Ти стажуваш при бойко българоубиеца

    Коментиран от #60

    10:47 03.06.2026

  • 22 Мнозинството е Народа

    11 2 Отговор
    Сега друг ще развява юмруци?!?!?

    Коментиран от #38

    10:47 03.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дориана

    17 3 Отговор
    Румен Радев и неговата партия Прогресивна България много се изложиха като предадоха очакванията на пенсионерите. Махайки ковид добавката при изчисляване повишението на пенсиите те всъщност намаляват процента на повишение на всички пенсии, които са под 1000 лева. Така пенсионерите няма да получат обещаното повишение от 7.8 , а по- малък процент. Така, че нека Реумен Разев да излезе и да каже на всички пенсионери – Ние ви режем пенсиите , защото вие сте в тежест на бюджета. А, нашия отговор е – Ние пък спираме нашата подкрепа за вас и от тук нататък сте в позиция на свободно падане и провал. Щом допряхте да режете от пенсиите значи не заслужавате подкрепа.

    10:48 03.06.2026

  • 25 Сторминатор

    15 4 Отговор
    Увеличете на шапкарите заплатите накуп от 20 на 30, а защо не и на 40. Те го заслужават.

    10:49 03.06.2026

  • 26 Някой

    3 7 Отговор
    По други държави преди майчинството било 1 месец. Тук тотално оливане с 2 години. Да правят ясли.

    10:49 03.06.2026

  • 27 Отстрани

    4 10 Отговор
    Радев отново ги разби.

    Плитката пропаганда на шайката мафиоти и шарлатани и техните тролове по форумите рязко увисна без покритие...нищо от това което джавкаха не е вярно.

    10:49 03.06.2026

  • 28 Фройд

    12 3 Отговор
    "Донев ще ви запознае с нерадостната реалност във финансите, която се дължи на години безхаберие, некомпетентност, популизъм и грабеж."

    А кога ще вкарвате в затвора виновниците за този грабеж?!

    Хайде стига приказки ! Действайте!

    10:49 03.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Само да попитам

    17 2 Отговор
    Колко евро даде за изборите волейболиста на ПБ За да стане депутат 20 000 но колко са в действителност А за колко време ще ги избие от заплати Наистина милееее за БГ Аман от измамници

    10:50 03.06.2026

  • 31 Калин

    5 12 Отговор
    Браво, така се действа, решително и открито, народът е с вас и ви подкрепя.

    10:50 03.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Някой

    25 1 Отговор
    Да орежат държавните заплатите. Почвайки от МВР и прокуратурата, които гледат как нищо да не правят.

    10:51 03.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Един от някъде

    13 1 Отговор
    А наказани за всички престъпления ще има ли?

    10:52 03.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 6800 пенсионера

    19 2 Отговор
    са заели щат в МРВ, на заплата и пенсия, били незаменими

    10:53 03.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 парнаджията

    17 2 Отговор
    На шапкарите да се вдигнат пенсиите. И по 100 заплати накуп с опция да продължат да работят на пълна заплата и гарантирано място за сина или дъщерята.

    10:54 03.06.2026

  • 42 Майора

    17 6 Отговор
    Ало Радев , май не си бил добър по математика , щом продължаваш да твърдиш че няма намаление на пенсиите , а в същото време вземаш опо 2, 39 € заради КОВИД добавката? В резултат на това ще реализираш икономии от 30 000 000 € годишно , авсеки ден страната плаща по 500 000€ заради неизгодният договор с “Боташ” , а преди това си увеличихте заплатите?Кумова срама нямате ли?

    Коментиран от #59

    10:54 03.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Домусчиев

    12 1 Отговор
    Интересно ще е да видим кои ще са с безсрамните заплати в бордове и държавни дружества. РВДто, любимото място за уреждане на жени, любовници, деца на близки и приятелски кръгове на всяка власт, ще бъде ли в списъка? Ох, ама няма да е удобно някак, щото протежето на Домусчиев -Пеев, дето изкара 9 години като директор там, сега е курдисан от новата власт за Министър на транспорта. Ритнитопковецът Пеев си сложи приятел, който отгоре на всичко е и пенсионер, да му пази директорското място като временно изпълняващ, че зер не се знае колко дълго ще минестерства. Ей това ще е тест за новите властимащи.

    Коментиран от #51

    10:54 03.06.2026

  • 45 Министрите

    9 1 Отговор
    от другата седмица започват работа в медиите като новинари. Ще ни информират, кой какви далавери е правил.

    10:54 03.06.2026

  • 46 смях в залата

    11 4 Отговор
    Само ще си хвъркаме със самолетите. И тоя малоумник е бил командващ ВВС ,главнокомандващ като президент а сега и министър председател и е имитирал и имитира дейност като ме е лъгал че ще ме защитава. Той казва на враговете заповядайте нямам ракети за самолетите.

    10:55 03.06.2026

  • 47 гумен гадев

    8 2 Отговор
    България няма да я има. Една част то населението го усеща,а то се вижда и политически, как управлението рухва, а в самите политици няма вътък за управление, вещина, само за усвоение на пари, то се подготвя отново за единично оцеляване или на малки групи, породово или не, въоръжава се за грабежи и чака "хаоса" за да граби и убива. Това сега не се вижда, но това нещо тече в най-ниските слоеве, които си набелязват цели за грабеж, още отсега.

    10:57 03.06.2026

  • 48 Кифличикчиев

    4 8 Отговор
    Румен да си гласува, който е достигнал хеттрик - генерал, президент, премиер, да се пенсионира на пълна заплата и от трите позиции. Да взема по 30 бона пенсия, той го заслужава.

    10:58 03.06.2026

  • 49 хаха

    13 2 Отговор
    Гумен щял да изкаже какви "безобразници" били предишните... Тц тц тц!

    Като ги вкараш в затвора тогава ще се плюнчиш бе лукова главо!

    10:58 03.06.2026

  • 50 Чума

    11 1 Отговор
    Абе, въвеждай Военно положение! Всички ви се подиграват! Не можете да изрините едни тикви! Всичките Ви проблеми идват от там! Ама и народ! Нямаше ли един старшина артелчик да изберете за председател да постави пълен ред в склада! Тази хвърчаща ителигенция само се обяснява! Запомнете! Народ, войник и ученичка не се пита за мнение, а им се поставят задачи и каквото трябва по устав и закон Божи!

    11:01 03.06.2026

  • 51 СВД

    10 0 Отговор

    До коментар #44 от "Домусчиев":

    Някой спомена, че има директори със заплати, няколко пъти по големи от тези на самия премиер и председател на НС!

    11:07 03.06.2026

  • 52 Тоя пак вдигна юмручето

    9 3 Отговор
    И пак нищо, пссс, въздух под налягане

    11:07 03.06.2026

  • 53 Гражданин

    13 3 Отговор
    Я изчезвай, бе палячо некадърен! Целият отбор на кРадев са тотални неможачи и ще им сърбаме супата дълго и горчиво.

    11:08 03.06.2026

  • 54 Дориана

    11 1 Отговор
    Румен Радев да излезе пред целия български народ и да каже -Вярно ли е , че депутатските заплати са увеличени с 3000 Евро вместо да бъдат замразени или намалени ? И ако това е вярно веднага да си подава оставката.

    11:08 03.06.2026

  • 55 Панаир Булгарис

    9 2 Отговор
    Партията на Румен Радев е като камион натоварен с мисири. Кой от където си показал главата и "кльо кльо кльон", а после шефът обяснява, че нямал сестра.

    11:08 03.06.2026

  • 56 Сутрин едно, на обяд друго...

    12 1 Отговор
    Живите нови неможачи! Боко пасти яде по кражби и отмятане.

    11:08 03.06.2026

  • 57 Само така

    9 4 Отговор
    Но нека се потърси отговорност от тези, дето пускат лъжите и манипулират, и медиите, които ги лансират

    11:10 03.06.2026

  • 58 Тъй ли?

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Време беше":

    Ама не казва дали ще ги намали тези безсрамни заплати след като инсталира негови хора.Ами няма,щото били вече гласувани,ха,ха,ха като с депутатските заплати

    11:14 03.06.2026

  • 59 Шегуваш ли се?

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "Майора":

    Шапкар и математика???

    11:17 03.06.2026

  • 60 Оооо, про-

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Софиянец":

    СТОТА ЧОВЕШКА - щом си против някого, непременно си "боковист" !

    11:18 03.06.2026

  • 61 НЕ ИМ СЕ ОБЯСНЯВАЙ

    1 1 Отговор
    Радев на предишните не влизай в диалог със тях и в оправдателен режим а ги въдвори следствие съд и белене.Те ОКРАДОХА българите със десетки милиарди та сега за 2-3 евро на въпрос.

    11:19 03.06.2026

  • 62 тука има, тука нема...

    4 0 Отговор
    Тия май стнаха по сериозни в измятане от позицията си от ГЕРБ и Борисов. еЕдиния твърди, че ще намаляват майчинските и ще намалят увеличението на пенсиите с по 2,5 евро, а другия отрича изобщо това да е било тема на разговор.

    11:20 03.06.2026

  • 63 Феникс

    2 1 Отговор
    Радев е Бойко на стероиди, само че в пъти по опасен за България, и не защото е русофил , а точно обратното ,защото е заклет натовец и прислуга на ЕС, обучен от ЦРУ! Германците създадоха Бойко, Радев е създаден от щатите, Зеленски също беше създаден от щатите и МИ6!

    11:21 03.06.2026

  • 64 !!!?

    3 0 Отговор
    "Прогреса" взе властта със Согана "много бързо, много бързо, много бързо"...., а сега се тутка като ученичка без домашно !!!?

    11:22 03.06.2026

  • 65 Кочо

    3 0 Отговор
    Радев! Написаното никой не чете, казаното никой не чува, направеното се вижда от всички! Хайде, остави рекогносцировката за щаба си и действайте!

    11:23 03.06.2026

  • 66 Да се

    4 0 Отговор
    Изкарат всички заеми теглени от сикаджииската герберска мутра и после откаднати чрез поръчки от мутрата и магнитския с-и-чуг

    11:23 03.06.2026

  • 67 хайде бе

    1 0 Отговор
    мунчо, събирай си спортистите, фуражките и всякакви провалени играчи и се омитайте .. досега само глупости натворихте, още чакаме бюджет с реформи, борба с високите цени, олигархията и реформа в съдебната система.... а чуваме само глупости

    11:25 03.06.2026

  • 68 много е просто въведете

    3 0 Отговор
    прогресивен данък върху доходите, това ви го казва и МВФ, осигурявйте се депутатите , съдии, прокурори на целите си заплати, не да се правите че визмате 4 000 лева-2000 евро, като взимате 16 000 лв заплати на месец, и въведете данък на свръхпечалбите , оправте си и концесионните такси, дори африка ви се смеят, а тоя на летището не плаща нищо

    Коментиран от #74

    11:25 03.06.2026

  • 69 Артилерист

    3 0 Отговор
    Приветствам действията и намеренията на правителството на ген. Радев. Особено ако разровят бакиите на гербаджийската шайка, Подмяната, жълтопаветния умнокрасивитет и сглобките им, както и всички административни паразити, устроени на заплати от тях. Случайно "работех" 5 г като пенсионер в такава ненужна структура, беше ми донякъде гузно, но понеже ми вземаха половината от пенсията с тавана, си траех. Но в това държавно предприятие имаше стотици безделници на заплата. И като си помисля на какъв стрес съм бил в казармата направо се чудех как е възможно това...

    11:26 03.06.2026

  • 70 Пататник

    1 0 Отговор
    А, защо да не си отрежете от вас за да помислите за нас? Дали може а? Може ли?

    11:29 03.06.2026

  • 71 Павел Пенев

    2 2 Отговор
    Браво г-н Радев,вярваме на Вас, но първо да се направи забележка на волейболиста Владо Николов да не дрънка глупости и да не се изказва по въпроси,които не разбира. Второ,вземете мерки против платените медии и журналисти, които системно разпространяват лъжи и фалшиви новини за работата на новото правителство и лично против Вас. Това е недопустимо особено за журналистите от БНТ, които Вие издържате от бюджета, но получават подкупи от Боко, Шишко,Сорос и "Капитал". БТВ и НОВА са същите лъжци и манипулатори, но са частни телевизии и такива са даваните им указания и налаганата цензура, а и почти никой не ги гледа. Милена Милотинова да не следва политиката на псевдо журналиста Кошлуков и да вземе мерки а не да се хили безпричинно по екрана. Особено гнусно е поведението на журналистите Бойко Василев, Поли Златарева, Добрина Чешмеджиева, Н. Обретенова и още двама трима кореспонденти. Нямаме нужда от такива честни, независими и безпристрастни журналисти., които взаимно се награждават по различни поводи.

    11:31 03.06.2026

  • 72 много е просто въведете

    1 1 Отговор
    прогресивен данък върху доходите, това ви го казва и МВФ, осигурявйте се депутатите , съдии, прокурори на целите си заплати, не да се правите че визмате 4 000 лева-2000 евро, като взимате 16 000 лв заплати на месец, и въведете данък на свръхпечалбите , оправте си и концесионните такси, дори африка ви се смеят, а тоя на летището не плаща нищо

    11:31 03.06.2026

  • 73 направите гадно впечатление

    0 1 Отговор
    удряйки по възрастните хора, нещо трябва да не сте наред с тиквите, да сте с нисък морал и интелект за да ви хрумне тая глупост

    11:35 03.06.2026

  • 74 Чума

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "много е просто въведете":

    Когато младия господин от МВФ каза това на Делян Добрев, на последния му увисна носа! Хъката - мъката, всичко, което искате ще изпълним, най вече да натиснем още най бедните, но не очаквайте да въведем прогресивен данък и посегнем на банки, привилегировани съсловия и олигарси! И тези не смеят и така ще празнословят и дърлят помежду си за измислени пробеми като построения хубав град на 15 км от Варна. Утре ще се отметнат и от намерението на Брюксел да затварят ТЕЦ!

    11:37 03.06.2026

  • 75 Сириознуу?

    1 0 Отговор
    "За майчинството изобщо не е ставало въпрос, така че това изобщо не е тема."-Румен Радев 03.06.2026."„Аз съм имал разговори с много майки. Те предпочитат да работят. Не искат да стоят вкъщи...ние сме единствената държава в ЕС,където майчинството е 2 години"-Владимир Николов 01.06.2026.Ами никой не ги държи зорлем в къщи.Ако искат могат да се върнат на работа и на втория месец като им се работи толкова,бря!!!Майчинството не е задължение,а вариант.И се пита в задачата защо всички дойдоха до извода,че искат да орежат втората година.Ами защото точно това искаше да внуши тоя продавач на фирма със задължение към НАП на куха английска фирма!!!

    11:37 03.06.2026

  • 76 Калин

    0 0 Отговор
    Троловете на дебилите и педофилите от ПП и ДБ не могат да го преживеят!

    11:38 03.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове