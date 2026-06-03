Румен Радев: Няма да променяме срока на майчинството, ще увеличим пенсиите

Преди малко приключи Съветът за сигурност към Министерския съвет, на който министърът на икономиката внесе предложение за смяна на особения управител на "Лукойл" и предстои днес да вземем решение на МС. Това съобщи в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев.

Той подчерта, че няма да има промяна в срока на майчинството и няма да има намаляване на пенсиите с нито един цент, напротив - те ще се увеличат.

Премиерът Румен Радев: "От изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 млрд., че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 млрд., но преди да си тръгне източи хазната. Така че ракети няма да купуваме. За майчинството изобщо не е ставало въпрос, така че това изобщо не е тема. Пенсии няма да се намаляват, напротив пенсиите ще бъдат увеличени до пълният размер на швейцарското правило. Нито 1 евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер, а политици, които докараха пенсионерите и хиляди работници до социална катастрофа днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери. След заседанието вицепремиерът Донев ще ви запознае с нерадостната реалност във финансите, която се дължи на години безхаберие, некомпетентност, популизъм и грабеж. От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества и то на загуба. Както обещахме - започнахме затягане на течове и спиране на харчове, които захранват олигархията. Възобновяваме работата по Плана за справедлив преход, който е зарязан от години и днес започваме работа с кметовете на Стара Загора, Перник, Раднево, Кюстендил, Гълъбово и Бобов дол. Ще направим всичко възможно така че тези сериозни средства, предвидени по плана, да стигнат до хората и да дадат нови възможности на тези региони."

Министерският съвет ще обсъди и серия от законодателни и международни въпроси, сред които данъчно споразумение с Андора, ключови бюджетни и образователни решения, както и позициите на България за предстоящи заседания на Съвета на ЕС. Това се посочва в дневния ред на днешното заседание на кабинета, изпратен от правителствената пресслужба.

Сред акцентите в дневния ред е проект на решение, свързан със Спогодбата между България и Княжество Андора за избягване на двойното данъчно облагане. Предлага се одобряване на съществено отклонение от първоначалния текст в хода на преговорите.

Финансовият министър предлага и проект на постановление, уреждащо временното трансформиране на целеви субсидии за капиталови разходи до приемането на държавния бюджет за 2026 г., както и Консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор за 2025 г. Кабинетът ще разгледа и предложение до Народното събрание за ратифициране на изменение на финансовото споразумение с Европейския съюз по програмата InvestEU.

В сферата на отбраната правителството ще обсъди предложение за инвестиционен разход за придобиване на три нови трикоординатни радара – проект, който е част от модернизацията на системите за въздушно наблюдение.

Образованието също е сред акцентите. Предлага се утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища и научните организации за учебната 2026/2027 година.

Кабинетът ще приеме и редица позиции за участието на България в предстоящи заседания на Съвета на ЕС в Люксембург и Никозия по теми, свързани с вътрешните работи, правосъдието, кохезионната политика и транспорта.

В икономическата и регулаторната сфера министрите ще разгледат и проект за изменение на Закона за кредитните институции и Закона за защита на потребителите.