Румен Радев: Няма да променяме срока на майчинството, ще увеличим пенсиите

Преди малко приключи Съветът за сигурност към Министерския съвет, на който министърът на икономиката внесе предложение за смяна на особения управител на "Лукойл" и предстои днес да вземем решение на МС. Това съобщи в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев.
Той подчерта, че няма да има промяна в срока на майчинството и няма да има намаляване на пенсиите с нито един цент, напротив - те ще се увеличат.
Премиерът Румен Радев: "От изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 млрд., че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 млрд., но преди да си тръгне източи хазната. Така че ракети няма да купуваме. За майчинството изобщо не е ставало въпрос, така че това изобщо не е тема. Пенсии няма да се намаляват, напротив пенсиите ще бъдат увеличени до пълният размер на швейцарското правило. Нито 1 евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер, а политици, които докараха пенсионерите и хиляди работници до социална катастрофа днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери. След заседанието вицепремиерът Донев ще ви запознае с нерадостната реалност във финансите, която се дължи на години безхаберие, некомпетентност, популизъм и грабеж. От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества и то на загуба. Както обещахме - започнахме затягане на течове и спиране на харчове, които захранват олигархията. Възобновяваме работата по Плана за справедлив преход, който е зарязан от години и днес започваме работа с кметовете на Стара Загора, Перник, Раднево, Кюстендил, Гълъбово и Бобов дол. Ще направим всичко възможно така че тези сериозни средства, предвидени по плана, да стигнат до хората и да дадат нови възможности на тези региони."
Министерският съвет ще обсъди и серия от законодателни и международни въпроси, сред които данъчно споразумение с Андора, ключови бюджетни и образователни решения, както и позициите на България за предстоящи заседания на Съвета на ЕС. Това се посочва в дневния ред на днешното заседание на кабинета, изпратен от правителствената пресслужба.
Сред акцентите в дневния ред е проект на решение, свързан със Спогодбата между България и Княжество Андора за избягване на двойното данъчно облагане. Предлага се одобряване на съществено отклонение от първоначалния текст в хода на преговорите.
Финансовият министър предлага и проект на постановление, уреждащо временното трансформиране на целеви субсидии за капиталови разходи до приемането на държавния бюджет за 2026 г., както и Консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор за 2025 г. Кабинетът ще разгледа и предложение до Народното събрание за ратифициране на изменение на финансовото споразумение с Европейския съюз по програмата InvestEU.
В сферата на отбраната правителството ще обсъди предложение за инвестиционен разход за придобиване на три нови трикоординатни радара – проект, който е част от модернизацията на системите за въздушно наблюдение.
Образованието също е сред акцентите. Предлага се утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища и научните организации за учебната 2026/2027 година.
Кабинетът ще приеме и редица позиции за участието на България в предстоящи заседания на Съвета на ЕС в Люксембург и Никозия по теми, свързани с вътрешните работи, правосъдието, кохезионната политика и транспорта.
В икономическата и регулаторната сфера министрите ще разгледат и проект за изменение на Закона за кредитните институции и Закона за защита на потребителите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Време беше
Коментиран от #58
10:34 03.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Само за тези приказки трябваше веднага да си подаде оставката МагистЕра!
10:38 03.06.2026
4 Сандо
10:39 03.06.2026
5 Цървул
10:39 03.06.2026
6 Коч тарлък
10:39 03.06.2026
7 БОЦ - ко
До коментар #2 от "Юрист":"Пирамиди, фараони
И аб.дали за милиони"...
Коментиран от #9
10:40 03.06.2026
8 Мурджо
Не митпука за визите!
Живея до летището и ми се свива сърцето като гледам тая смърт- самолетите!
10:42 03.06.2026
9 Софиянец
До коментар #7 от "БОЦ - ко":ДАНО ДА ИМА ПОВЕЧЕ ТАКИВА ПИРАМИДИ И ФАРАОНИ В БЪЛГАРИЯ!
Коментиран от #18
10:43 03.06.2026
10 Питане
10:43 03.06.2026
11 Абсурдистан
10:43 03.06.2026
12 радев под лупата на ЕС
10:44 03.06.2026
13 Винаги ще питам
10:44 03.06.2026
14 хаха
Всички държави в Европа имат по-висока раждаемост и по-малки "отпуск по майчинство".
Вие просто сте си мързеливи паразити, които постоянно се оплакват и се правят на жертви.
10:44 03.06.2026
15 Бай Радко,
10:44 03.06.2026
16 Факт
"Руският агент на влияние заявил преди малко преди заседанието на МС, че пенсии нямало да се намаляват, нямало да се режат майчинските, нямало да се купуват ракети, нямало да се прави това, нямало да се прави онова. Абсурден човек!
Ами нали всички тези неща ТВОИТЕ ХОРА ги наговориха! Нали номенклатурното производно Проданов каза, че "не всички пенсионери ще умрат от глад без 2 евро". Нещо извинение, оставка! Не, няма да има нищо такова, тези са от гьонсурат нагоре.
Твоята кохорта, както обичаш да наричаш колекцията си от счупени грънци - както обичам пък аз да наричам обръчите от некадърници и всякаква зеленочорапена паплач, с която наводни институциите.
Думите на Радев означават само едно - че в това управление цари тотален хаос, никой с никого не съгласува какво се говори и най-важното - какво се прави.
Съгласни са само в едно - в снижаването на статута и качеството на страната като член на НАТО до нива да не може да й се има доверие от нашите съюзници. Но на тези типове това им е и основната задача. Проведоха СВО - специална военна операция - по овладяване на изпълнителната власт в полза на рашисткия Мордор. Само пълни лаици, базово глупави хора или "четирихилядници" могат да продължат да говорят, че Радев не е руски матрьошка."
Коментиран от #34
10:45 03.06.2026
17 Сър Уинстън
10:45 03.06.2026
18 А ти
До коментар #9 от "Софиянец":Да не би да стажуваш при ЕвЕлинчо ?
Коментиран от #21
10:45 03.06.2026
19 Последния Софиянец
10:45 03.06.2026
20 русофил Бушон
10:45 03.06.2026
21 Софиянец
До коментар #18 от "А ти":Ти стажуваш при бойко българоубиеца
Коментиран от #60
10:47 03.06.2026
22 Мнозинството е Народа
Коментиран от #38
10:47 03.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Дориана
10:48 03.06.2026
25 Сторминатор
10:49 03.06.2026
26 Някой
10:49 03.06.2026
27 Отстрани
Плитката пропаганда на шайката мафиоти и шарлатани и техните тролове по форумите рязко увисна без покритие...нищо от това което джавкаха не е вярно.
10:49 03.06.2026
28 Фройд
А кога ще вкарвате в затвора виновниците за този грабеж?!
Хайде стига приказки ! Действайте!
10:49 03.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Само да попитам
10:50 03.06.2026
31 Калин
10:50 03.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Някой
10:51 03.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Един от някъде
10:52 03.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 6800 пенсионера
10:53 03.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 парнаджията
10:54 03.06.2026
42 Майора
Коментиран от #59
10:54 03.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Домусчиев
Коментиран от #51
10:54 03.06.2026
45 Министрите
10:54 03.06.2026
46 смях в залата
10:55 03.06.2026
47 гумен гадев
10:57 03.06.2026
48 Кифличикчиев
10:58 03.06.2026
49 хаха
Като ги вкараш в затвора тогава ще се плюнчиш бе лукова главо!
10:58 03.06.2026
50 Чума
11:01 03.06.2026
51 СВД
До коментар #44 от "Домусчиев":Някой спомена, че има директори със заплати, няколко пъти по големи от тези на самия премиер и председател на НС!
11:07 03.06.2026
52 Тоя пак вдигна юмручето
11:07 03.06.2026
53 Гражданин
11:08 03.06.2026
54 Дориана
11:08 03.06.2026
55 Панаир Булгарис
11:08 03.06.2026
56 Сутрин едно, на обяд друго...
11:08 03.06.2026
57 Само така
11:10 03.06.2026
58 Тъй ли?
До коментар #1 от "Време беше":Ама не казва дали ще ги намали тези безсрамни заплати след като инсталира негови хора.Ами няма,щото били вече гласувани,ха,ха,ха като с депутатските заплати
11:14 03.06.2026
59 Шегуваш ли се?
До коментар #42 от "Майора":Шапкар и математика???
11:17 03.06.2026
60 Оооо, про-
До коментар #21 от "Софиянец":СТОТА ЧОВЕШКА - щом си против някого, непременно си "боковист" !
11:18 03.06.2026
61 НЕ ИМ СЕ ОБЯСНЯВАЙ
11:19 03.06.2026
62 тука има, тука нема...
11:20 03.06.2026
63 Феникс
11:21 03.06.2026
64 !!!?
11:22 03.06.2026
65 Кочо
11:23 03.06.2026
66 Да се
11:23 03.06.2026
67 хайде бе
11:25 03.06.2026
68 много е просто въведете
Коментиран от #74
11:25 03.06.2026
69 Артилерист
11:26 03.06.2026
70 Пататник
11:29 03.06.2026
71 Павел Пенев
11:31 03.06.2026
72 много е просто въведете
11:31 03.06.2026
73 направите гадно впечатление
11:35 03.06.2026
74 Чума
До коментар #68 от "много е просто въведете":Когато младия господин от МВФ каза това на Делян Добрев, на последния му увисна носа! Хъката - мъката, всичко, което искате ще изпълним, най вече да натиснем още най бедните, но не очаквайте да въведем прогресивен данък и посегнем на банки, привилегировани съсловия и олигарси! И тези не смеят и така ще празнословят и дърлят помежду си за измислени пробеми като построения хубав град на 15 км от Варна. Утре ще се отметнат и от намерението на Брюксел да затварят ТЕЦ!
11:37 03.06.2026
75 Сириознуу?
11:37 03.06.2026
76 Калин
11:38 03.06.2026