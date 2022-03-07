Състоянието на Денди остава тежко

Състоянието на светския хроникьор Любомир Милчев-Денди остава тежко, съобщи DarikNews.bg, цитирайки информация от УМБАЛ „Св.Анна“.

Милчев е в кома и с опасност за живота.

Продължават опитите на медиците от болницата за стабилизирането му, но на този етап няма промяна.

Припомняме, че Любомир Милчев - Денди бе приет в болницата на 18 февруари с тежки травми.

Бяха му извършени две черепно-мозъчни операции.