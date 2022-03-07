Състоянието на Денди остава тежко

Състоянието на светския хроникьор Любомир Милчев-Денди остава тежко, съобщи DarikNews.bg, цитирайки информация от УМБАЛ „Св.Анна“.
Милчев е в кома и с опасност за живота.
Продължават опитите на медиците от болницата за стабилизирането му, но на този етап няма промяна.
Припомняме, че Любомир Милчев - Денди бе приет в болницата на 18 февруари с тежки травми.
Бяха му извършени две черепно-мозъчни операции.
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не ни интересува
16:09 07.03.2022
2 пожелание
16:09 07.03.2022
3 Ути
16:13 07.03.2022
4 tate
16:20 07.03.2022
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 А защо
16:22 07.03.2022
7 РАЗБРА ЛИ ПРОСТАК НИСКОЧЕЛ
До коментар #5 от "Одшоржпф одищ кщъс ищъс що зкгзкшр хьдит":ИНТЕЛЕГЕНТНА ОСОБА С ОСОБЕННО ЧУВСТВО ЗА ХУМОР И ИРОНИЯ
16:27 07.03.2022
8 gggw
16:29 07.03.2022
9 Терминатор Две
16:35 07.03.2022
10 Тома
16:48 07.03.2022