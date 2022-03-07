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Състоянието на Денди остава тежко

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Състоянието на Денди остава тежко

  • любомир милчев-денди

Бяха му извършени две черепно-мозъчни операции

Състоянието на Денди остава тежко - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Състоянието на светския хроникьор Любомир Милчев-Денди остава тежко, съобщи DarikNews.bg, цитирайки информация от УМБАЛ „Св.Анна“.

Милчев е в кома и с опасност за живота.

Продължават опитите на медиците от болницата за стабилизирането му, но на този етап няма промяна.

Припомняме, че Любомир Милчев - Денди бе приет в болницата на 18 февруари с тежки травми.

Бяха му извършени две черепно-мозъчни операции.


София /България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не ни интересува

    19 3 Отговор
    Оплаквайте си го между вас.

    16:09 07.03.2022

  • 2 пожелание

    5 8 Отговор
    Дано оживее , защото диваците в курника са стотици хиляди !!!!

    16:09 07.03.2022

  • 3 Ути

    12 4 Отговор
    Денди е много интересен и остроумен човек, но и пиеше без мяра.

    16:13 07.03.2022

  • 4 tate

    5 5 Отговор
    Дано оцелее Денди ,вадеше душата на селянията правеше го на 2 стинки !

    16:20 07.03.2022

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А защо

    13 1 Отговор
    Изневерява на мъжа си ???

    16:22 07.03.2022

  • 7 РАЗБРА ЛИ ПРОСТАК НИСКОЧЕЛ

    0 5 Отговор

    До коментар #5 от "Одшоржпф одищ кщъс ищъс що зкгзкшр хьдит":

    ИНТЕЛЕГЕНТНА ОСОБА С ОСОБЕННО ЧУВСТВО ЗА ХУМОР И ИРОНИЯ

    16:27 07.03.2022

  • 8 gggw

    4 2 Отговор
    ще си остане едно от много неразкрити... друго си е политиците да се пеняват за Крайна и Русия, ама да вземат да оправят България не им е по силиците

    16:29 07.03.2022

  • 9 Терминатор Две

    5 2 Отговор
    Дженди беше самотерминиран в тежък алкохолен делириум

    16:35 07.03.2022

  • 10 Тома

    2 0 Отговор
    Всички гейове стискат палците си на краката денди да оздравее

    16:48 07.03.2022

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