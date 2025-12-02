Новини
2 декември 1375 г. Българинът Киприян става митрополит на Киев

Откърмен от България, дарен на Русия

На 2 декември 1375 г. – Българският монах Киприян е ръкоположен за митрополит на Киев и Литва.

Той е роден във Велико Търново. “Откърмен от България, дарен на Русия” – е казал за него племенникът му, Григорий Цамблак, преди шест века, в Успенския събор. Роден е през 1330 година. Произхожда от рода на Григорий Цамблак. Своя път започва в Килифаревския манастир на св. Теодосий Търновски, след това отива в Константинопол, а по-късно – в Света Гора. Като монах на Атон, Киприян се отличава със своя свят начин на живот, за което свидетелствува посланието на св. патриарх Евтимий до инока Киприян – “Еуфимия”.

Неговите добри качества забелязва константинополският патриарх Филотей, който привлича инока и го прави свое доверено лице – “приближен монах”. Патриарх Филотей е един от най-енергичните защитници на идеите на Свети Григорий Палама, провеждащ политика на обединяване на всички православни, прекратяване на междуособиците, постигане на единство в руската и въобще в православната църква.

Първото появяване на Киприян в Русия е през 1373 г., в качеството му на патриаршески пратеник. Той е разследвал отношенията на митрополит Алексий със западноруските църкви. Патриарх Филотей ръкополага на 2 декември 1375 г. Киприян за митрополит Киевски, Руски и Литовски и решава след смъртта на митрополит Алексий, Киприян да стане митрополит на цяла Русия.

На 23 май 1381 г., на празника Вознесение Господне, митрополит Киприян е посрещнат в Москва с особена тържественост. Скоро обаче, през есента на 1382 г., той изпада в немилост и е отстранен в Киев. По-спокойни времена за него настъпват в края на 1387 г., когато в Константинопол съборно е определено, че “митрополит Киевски и на цяла Русия ще бъде и ще се нарича кир Киприян, който до края на живота си ще заема този пост”. Това решение на патриарх Нил е потвърдено през февруари 1389 г. от неговия приемник, патриарх Антоний.

През есента 1390 г., през четвъртата седмица на Великия пост, митрополит Киприян тържествено влиза в Москва. След 14 години на усилия и премеждия, той получава повече, отколкото е желал някога – митрополит Киприян успява да обедини разделените части на Московската митрополия и до самата си кончина я управлява в качеството си на митрополит на цяла Русия.

Свети Киприян е погребан в Успенския събор през 1406 година.

На 1 октомври 2006 г. с божествена света литургия, отслужена Успенския събор в Кремъл, беше отбелязана 600-та годишнина от смъртта на руския свети митрополит Киприян Българин.


Украйна
  • 1 Значи

    14 4 Отговор
    Киев си е Русия, какъв тогава е сега Зеления ?

    Коментиран от #2, #6, #10, #11, #17

    05:43 02.12.2022

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хахаха

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пола с лампази":

    Зеленский се бори с чуждия език, с чуждата култура- литература, музика, кино-, с чуждите памятници, с чуждата църква, с чуждата история в Украйна. Руското за тях е чуждо. Логично е да се попита: на чужда земя ли живее той, след като всичко, което основополагащо за една страна е създадено от други и на тях им е чуждо?

    Коментиран от #5, #7, #18

    06:01 02.12.2022

  • 4 Искаме репарации

    10 2 Отговор
    Е какво излиза сега? Украйна е Българска!

    Коментиран от #9, #12

    07:20 02.12.2022

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мани го тоя Зеления

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Значи":

    Не чете ли,че отишъл в Киев,Литовско княжество.Тогава това е Литва,включваща сегашна Литва,Беларус и Украйна.После с връзка с Полша става Ржеч Поспилита и т.н.Чети повече де!Или,кат си чел,не премълчавай удобно

    Коментиран от #13

    08:23 02.12.2022

  • 12 Братът на канасювиги Кубрат,

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Искаме репарации":

    Шамбат Кий се отделя от него и основава държавата Дулоба. "Кий на стробългарски означава "отцепник". От него произлиза и името на гр. Киев, или Кийв както го наричат укрите.

    08:26 02.12.2022

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Уж България го изпраща

    0 3 Отговор
    Пък то било византийският патриарх....

    09:11 02.12.2022

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ми не ся гльодай

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Боклук":

    в огледалото ма 😄

    11:34 02.12.2022

