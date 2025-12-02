2 декември 1375 г. Българинът Киприян става митрополит на Киев

На 2 декември 1375 г. – Българският монах Киприян е ръкоположен за митрополит на Киев и Литва.
Той е роден във Велико Търново. “Откърмен от България, дарен на Русия” – е казал за него племенникът му, Григорий Цамблак, преди шест века, в Успенския събор. Роден е през 1330 година. Произхожда от рода на Григорий Цамблак. Своя път започва в Килифаревския манастир на св. Теодосий Търновски, след това отива в Константинопол, а по-късно – в Света Гора. Като монах на Атон, Киприян се отличава със своя свят начин на живот, за което свидетелствува посланието на св. патриарх Евтимий до инока Киприян – “Еуфимия”.
Неговите добри качества забелязва константинополският патриарх Филотей, който привлича инока и го прави свое доверено лице – “приближен монах”. Патриарх Филотей е един от най-енергичните защитници на идеите на Свети Григорий Палама, провеждащ политика на обединяване на всички православни, прекратяване на междуособиците, постигане на единство в руската и въобще в православната църква.
Първото появяване на Киприян в Русия е през 1373 г., в качеството му на патриаршески пратеник. Той е разследвал отношенията на митрополит Алексий със западноруските църкви. Патриарх Филотей ръкополага на 2 декември 1375 г. Киприян за митрополит Киевски, Руски и Литовски и решава след смъртта на митрополит Алексий, Киприян да стане митрополит на цяла Русия.
На 23 май 1381 г., на празника Вознесение Господне, митрополит Киприян е посрещнат в Москва с особена тържественост. Скоро обаче, през есента на 1382 г., той изпада в немилост и е отстранен в Киев. По-спокойни времена за него настъпват в края на 1387 г., когато в Константинопол съборно е определено, че “митрополит Киевски и на цяла Русия ще бъде и ще се нарича кир Киприян, който до края на живота си ще заема този пост”. Това решение на патриарх Нил е потвърдено през февруари 1389 г. от неговия приемник, патриарх Антоний.
През есента 1390 г., през четвъртата седмица на Великия пост, митрополит Киприян тържествено влиза в Москва. След 14 години на усилия и премеждия, той получава повече, отколкото е желал някога – митрополит Киприян успява да обедини разделените части на Московската митрополия и до самата си кончина я управлява в качеството си на митрополит на цяла Русия.
Свети Киприян е погребан в Успенския събор през 1406 година.
На 1 октомври 2006 г. с божествена света литургия, отслужена Успенския събор в Кремъл, беше отбелязана 600-та годишнина от смъртта на руския свети митрополит Киприян Българин.
