Илашчук: Мирът е невъзможен без участието на самите украинци и партньорите от ЕС

Украйна е готова за честен и справедлив диалог. Това заяви пред бТВ извънредният и пълномощен посланик на Украйна в България Олеся Илашчук.
По думите ѝ Киев няма да отстъпи от първоначалните си претенции за спазване на международния мир и териториална цялост. Посланик Илашчук беше категорична, че формулата за мир е невъзможна без в съставянето ѝ да участват самите украинци и партньорите от Европейския съюз.
„Според мен това не е възможно, защото само с Украйна и само с нашите партньори от САЩ и партньорите от Европейския съюз. Това е най-важното и това ще бъде план за мир, а не за окупация“, заяви тя.
1 оф дъ дарк
Коментиран от #62
20:01 21.11.2025
2 СПРАВЕДЛИВ
20:02 21.11.2025
3 Шопо
Като не може тогава защо удължават агонията на Зеленски.
Коментиран от #4
20:02 21.11.2025
4 Град Козлодуй
До коментар #3 от "Шопо":НАТО може ли да съществува без САЩ ?
Като не може тогава защо не изпълняват препоръките на Тръмп.
Коментиран от #26
20:04 21.11.2025
5 Неподписан
Коментиран от #8, #14
20:05 21.11.2025
6 Така ли?
20:07 21.11.2025
7 Последния Софиянец
20:08 21.11.2025
8 Град Смядово
До коментар #5 от "Неподписан":Колкото кукла за възрасни от 5 долара!
20:08 21.11.2025
9 Нямате думата нима не схващате
20:08 21.11.2025
10 Шлосер с чук
20:09 21.11.2025
11 ?????
Георги Марков отдавна е ухапан от Орбан, но пише верни неща.
“УКРАЙНА: КАПИТУЛАЦИЯ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ
АКО ЗЕЛЕНСКИ СЛУША ТРЪМП, ЩЕ СЕ СЛУЧИ ПЪРВОТО; АКО СЛУША АНГЛИЧАНИТЕ, ЩЕ СЕ СЛУЧИ ВТОРОТО С ОЩЕ ЖЕРТВИ.
Срещата Тръмп - Путин за мир в Будапеща наближава. Тръмп ще оглави Съвет за мир. Ще има ли и българин в него?
Тръмп иска мирният договор да се подпише до 27 ноември - Деня на благодарността. Зеленски е готов веднага...”
20:10 21.11.2025
12 Киро
20:11 21.11.2025
13 Да,бе
20:12 21.11.2025
14 Абе
До коментар #5 от "Неподписан":Прилича ми на Мерелин Мемсън
20:13 21.11.2025
15 Перо
20:14 21.11.2025
16 Един
Ба напълно си заслужавате Путин да ви изтрие, а чичо Дони да гледа!
20:17 21.11.2025
17 Умнокрасив
20:20 21.11.2025
18 Хохо Бохо
20:23 21.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 хихи
20:24 21.11.2025
21 Да бяха мислили по рано
20:28 21.11.2025
22 мунчо в затвора!
20:28 21.11.2025
23 нннн
,,Обущарьо, говори за обувките!"
20:29 21.11.2025
24 Матрьошка
20:32 21.11.2025
25 Софиянец
20:34 21.11.2025
26 като питаш да ти кажа
До коментар #4 от "Град Козлодуй":Ако още не си разбрал, мирът на Тръмп е всеки един мир, който устройва единствено него самия, без значение кой какво печели и кой какво губи. Той е готов да подари всичко на най бруталния агресор, само и само да може да се похвали, че мир е постигнат благодарение на него. Същия мир беше сключен и между Израел и Палестина, но колко дълго продължи? Няма и седмица, но в очите на Тръмп това е достатъчно за да бъде наречен "миротворец" и това му е най голямата мечта. Както мечтата на Путин да се нарече "победител". Двама самовлюбени съвсем объркакха света, но и на двамата брадвата им не сече два пъти на едно място. И двамата са в състояние да си менят мнението по няколко пъти на ден
20:35 21.11.2025
27 Тома
20:39 21.11.2025
28 Смешник
Хелоина
20:39 21.11.2025
29 Мда
Да не лъсне и тях някоя златна тоалетна???
Куфара,през Слънчака да си събере мафията и към фронта, мадам на клуба за свободната любов на фашистите!
20:41 21.11.2025
30 Бат Дончо
20:43 21.11.2025
31 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
20:44 21.11.2025
32 Българин
20:51 21.11.2025
33 1111
20:53 21.11.2025
34 Бай Дичо
Коментиран от #40
20:54 21.11.2025
35 Гост
20:57 21.11.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Порно
21:15 21.11.2025
38 Т.КОЛЕВ
МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩНОСТ ТРЯБВА ДА СЕ НАМЕСИ И ДА СЕ СПАЗВА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО И Т.Н. НО НАЙ ДОБРЕ ТОВА ТОЗИ ПЛАН ЗА МИР ТАКЪВ ТОЧНО ДА СЕ РЕЛИ ЧЕЕЗ РЕФЕРЕНДУМ.
А НЕ ОТ.МАЛКИ.ГРУПИЧКИ.ПОЛИТИЦИ.
21:16 21.11.2025
39 Гориил
Коментиран от #55
21:20 21.11.2025
40 Каквото
До коментар #34 от "Бай Дичо":е останало,това са ни изпратили!
21:30 21.11.2025
41 Никой
Коментиран от #49
21:34 21.11.2025
42 тая сее спин и сифилис
21:34 21.11.2025
43 Механик
Трудно ще намериш по-грозна и отблъскваща жена.
Евентуално Цеца Цачева и Искра Фидосова... но и там може да поспорим.
21:35 21.11.2025
44 УКРАИНКИТЕ СА ХУБАВИ ,
21:39 21.11.2025
45 така ли
21:49 21.11.2025
46 Страх от Бога нямаш ли, жено?
след като на 22 март 2022 в Киев отиде Борис Джонсън
(за което му са били платени 1 млн.паунда)
и успял да "убеди" лидера ви Зеленски и сието му,
да не подписва мирен договор и спиране на СВО от Русия.
Как Борис Джонсън е убедил твоите шефове в Киев
да продължи - де факто - изтреблението на украинската
млада и изобщо на мъжката сила?!
СПИРАЙТЕ ВОЙНАТА ПОДПИСВАЙТЕ БЪРЗО МИРЕН ДОГОВОР
че ще горите в ада, заради хилядите млади украинци невинни
пратени да умират (дрогирани, по западни медии)
и за какво мари, жено?!
За щастливото НАТО - вместо щастлив неутралитет извън него?!?
Освестете се и си спасете народа, жено украинска
и имай страх от Бога!
21:52 21.11.2025
47 Точен
22:04 21.11.2025
48 Ц2Х50Х
22:06 21.11.2025
49 КИРЕТО
До коментар #41 от "Никой":ЧЕСТНА
В УШИТЕ
22:13 21.11.2025
50 Въпросът е
Борис Джонсън?
22:18 21.11.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Край
22:30 21.11.2025
53 французин
22:42 21.11.2025
54 мдаааа
22:49 21.11.2025
55 Маймуне ,
До коментар #39 от "Гориил":Какви грешки , какви 5 рубли бе ... Рассия снова воюет , а Света върви напред ... Бензин има ли ?
22:53 21.11.2025
56 Име
22:58 21.11.2025
57 Руснаците за
23:09 21.11.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Мерилин Менсън
23:14 21.11.2025
60 да да
23:45 21.11.2025
61 Тая изглежда
00:27 22.11.2025
62 Язе че си пуснем.....
До коментар #1 от "оф дъ дарк":....Мерелин Менсън
11:22 22.11.2025
63 БАЦЕ ЕООД
11:31 22.11.2025
64 няма кво да ги мислите тия
11:51 22.11.2025
65 Няма да се плашите
11:51 22.11.2025
66 Браво зеленяци!
11:54 22.11.2025
67 Бабет!
12:14 22.11.2025