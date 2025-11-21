Новини
Илашчук: Мирът е невъзможен без участието на самите украинци и партньорите от ЕС

Илашчук: Мирът е невъзможен без участието на самите украинци и партньорите от ЕС

21 Ноември, 2025

  • олеся илашчук-
  • киев-
  • украйна

По думите ѝ Киев няма да отстъпи от първоначалните си претенции за спазване на международния мир и териториална цялост

Илашчук: Мирът е невъзможен без участието на самите украинци и партньорите от ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Украйна е готова за честен и справедлив диалог. Това заяви пред бТВ извънредният и пълномощен посланик на Украйна в България Олеся Илашчук.

По думите ѝ Киев няма да отстъпи от първоначалните си претенции за спазване на международния мир и териториална цялост. Посланик Илашчук беше категорична, че формулата за мир е невъзможна без в съставянето ѝ да участват самите украинци и партньорите от Европейския съюз.

„Според мен това не е възможно, защото само с Украйна и само с нашите партньори от САЩ и партньорите от Европейския съюз. Това е най-важното и това ще бъде план за мир, а не за окупация“, заяви тя.


  • 1 оф дъ дарк

    78 4 Отговор
    Пускам си Айрън Мейдън. Песента я знаете.

    Коментиран от #62

    20:01 21.11.2025

  • 2 СПРАВЕДЛИВ

    70 2 Отговор
    Справедливостта за едни е несправедливост за други. Подобно на подобренията по лицето. За едни са красиви, за други - грозно осакатяване.

    20:02 21.11.2025

  • 3 Шопо

    97 5 Отговор
    ЕС може ли да победи Русия ?
    Като не може тогава защо удължават агонията на Зеленски.

    Коментиран от #4

    20:02 21.11.2025

  • 4 Град Козлодуй

    80 3 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    НАТО може ли да съществува без САЩ ?
    Като не може тогава защо не изпълняват препоръките на Тръмп.

    Коментиран от #26

    20:04 21.11.2025

  • 5 Неподписан

    78 3 Отговор
    Красива е колкото англичанка..

    Коментиран от #8, #14

    20:05 21.11.2025

  • 6 Така ли?

    30 3 Отговор
    да год уаш мрш

    20:07 21.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    71 3 Отговор
    Пак сме на страната на булката и ще плащаме 500 млрд репарации 50 г.Тъкмо изтекоха старите

    20:08 21.11.2025

  • 8 Град Смядово

    44 3 Отговор

    До коментар #5 от "Неподписан":

    Колкото кукла за възрасни от 5 долара!

    20:08 21.11.2025

  • 9 Нямате думата нима не схващате

    56 4 Отговор
    Губещи сте и нещата отиват на към белият потник урко фашисти

    20:08 21.11.2025

  • 10 Шлосер с чук

    45 3 Отговор
    Перверзно име ,като самата укро красотка Ила с чук или без чук,.

    20:09 21.11.2025

  • 11 ?????

    38 3 Отговор
    Специално за сексоложката(подигравката на Украйна с България).
    Георги Марков отдавна е ухапан от Орбан, но пише верни неща.
    “УКРАЙНА: КАПИТУЛАЦИЯ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ
    АКО ЗЕЛЕНСКИ СЛУША ТРЪМП, ЩЕ СЕ СЛУЧИ ПЪРВОТО; АКО СЛУША АНГЛИЧАНИТЕ, ЩЕ СЕ СЛУЧИ ВТОРОТО С ОЩЕ ЖЕРТВИ.
    Срещата Тръмп - Путин за мир в Будапеща наближава. Тръмп ще оглави Съвет за мир. Ще има ли и българин в него?
    Тръмп иска мирният договор да се подпише до 27 ноември - Деня на благодарността. Зеленски е готов веднага...”

    20:10 21.11.2025

  • 12 Киро

    22 2 Отговор
    Ти да видиш.Ще поживеем ще видим.

    20:11 21.11.2025

  • 13 Да,бе

    37 4 Отговор
    Щели да пазят международният мир и териториалната цялост...Вселенска скръб и печал е превзела руските македонци,но иначе наистина пазят международната корупция и териториалната цялост,ама на Русия...Бедни ми,бедни Укройорик!

    20:12 21.11.2025

  • 14 Абе

    36 2 Отговор

    До коментар #5 от "Неподписан":

    Прилича ми на Мерелин Мемсън

    20:13 21.11.2025

  • 15 Перо

    43 2 Отговор
    Дреме му на Тръмп за европейските “съюзници” на режима в Киев! Той е дал срок, след това я камилата, я камиларя в Киев! При отказ потоп!

    20:14 21.11.2025

  • 16 Един

    44 2 Отговор
    Булка, след като без вас не можело... за кво са ви евроглупаците?
    Ба напълно си заслужавате Путин да ви изтрие, а чичо Дони да гледа!

    20:17 21.11.2025

  • 17 Умнокрасив

    29 2 Отговор
    В тази нетрадиционна връзка кой е пасивен и кой активен? Защо оставам с впечатление, че еврогражданите поемат всичко!?

    20:20 21.11.2025

  • 18 Хохо Бохо

    52 2 Отговор
    А на тази жрица на любовта до къде и се простира експертизата? По-голяма гавра от това назначение България не е преживявала

    20:23 21.11.2025

  • 20 хихи

    16 2 Отговор
    Ми.етка Ганчева

    20:24 21.11.2025

  • 21 Да бяха мислили по рано

    24 2 Отговор
    Никой няма да ги пита!

    20:28 21.11.2025

  • 22 мунчо в затвора!

    5 26 Отговор
    Изобщо не обръщайте внимание на дъртата маймуна тръмп, който вече е по-луд и от Байдън.

    20:28 21.11.2025

  • 23 нннн

    25 3 Отговор
    Тази е сексоложка и нямам нищо против да дава съвети по специалността си.
    ,,Обущарьо, говори за обувките!"

    20:29 21.11.2025

  • 24 Матрьошка

    22 2 Отговор
    Възможен е. Иначе бой до посиняване.

    20:32 21.11.2025

  • 25 Софиянец

    35 2 Отговор
    Кво е теа същество? Хелулиин не мина ли? 😂

    20:34 21.11.2025

  • 26 като питаш да ти кажа

    6 12 Отговор

    До коментар #4 от "Град Козлодуй":

    Ако още не си разбрал, мирът на Тръмп е всеки един мир, който устройва единствено него самия, без значение кой какво печели и кой какво губи. Той е готов да подари всичко на най бруталния агресор, само и само да може да се похвали, че мир е постигнат благодарение на него. Същия мир беше сключен и между Израел и Палестина, но колко дълго продължи? Няма и седмица, но в очите на Тръмп това е достатъчно за да бъде наречен "миротворец" и това му е най голямата мечта. Както мечтата на Путин да се нарече "победител". Двама самовлюбени съвсем объркакха света, но и на двамата брадвата им не сече два пъти на едно място. И двамата са в състояние да си менят мнението по няколко пъти на ден

    20:35 21.11.2025

  • 27 Тома

    34 2 Отговор
    Видяхме укрите и партньорите им от ЕС какви милиарди са крали и искат не искат ще се съгласят

    20:39 21.11.2025

  • 28 Смешник

    32 2 Отговор
    От къде изкочи тая укронациска вещица Да не би все още да не си е свалила маската от
    Хелоина

    20:39 21.11.2025

  • 29 Мда

    27 2 Отговор
    Май Хелоуин мина! Що пускате тази вещица да плаши децата?
    Да не лъсне и тях някоя златна тоалетна???
    Куфара,през Слънчака да си събере мафията и към фронта, мадам на клуба за свободната любов на фашистите!

    20:41 21.11.2025

  • 30 Бат Дончо

    17 2 Отговор
    Тази каква е,където ми се мотка в краката.Къш,къш ...

    20:43 21.11.2025

  • 31 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    23 2 Отговор
    БОКЛУК ФАШИСТКИ

    20:44 21.11.2025

  • 32 Българин

    20 2 Отговор
    Планът на Тръмп има срок и точка.Европа в случая няма думата.Така,че Украйна да побърза,докато не капитулира напълно.

    20:51 21.11.2025

  • 33 1111

    18 2 Отговор
    Корумпирана Украйна това заслужава.Това е неймата съдба и трябва да го приеме.

    20:53 21.11.2025

  • 34 Бай Дичо

    16 2 Отговор
    Какво е туй чучуло дето ни го показвате?

    Коментиран от #40

    20:54 21.11.2025

  • 35 Гост

    18 3 Отговор
    Тази прилича на демон😋, няма сила на този свят, която да раздели славяните и да победи Русия, за толкова векове аналитичните капиталисти- колонизанори- робовладелци би трябвало да са разбрали..., а сега се правят, че не разбират...?!😌

    20:57 21.11.2025

  • 37 Порно

    6 3 Отговор
    ИиЛашЛашЧукЧук

    21:15 21.11.2025

  • 38 Т.КОЛЕВ

    1 9 Отговор
    ТОЗИ ПЛАН Е ЕДИН ВИД ОТСТЪПКА ИЛИ ПРЕНУДА УКРАЙНА ДА ПРИЕМЕ ТАКЪВ ПЛАН.
    МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩНОСТ ТРЯБВА ДА СЕ НАМЕСИ И ДА СЕ СПАЗВА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО И Т.Н. НО НАЙ ДОБРЕ ТОВА ТОЗИ ПЛАН ЗА МИР ТАКЪВ ТОЧНО ДА СЕ РЕЛИ ЧЕЕЗ РЕФЕРЕНДУМ.
    А НЕ ОТ.МАЛКИ.ГРУПИЧКИ.ПОЛИТИЦИ.

    21:16 21.11.2025

  • 39 Гориил

    14 3 Отговор
    Само без Украйна. Знаехте, че мирът е възможен само между Русия и Съединените щати. През 1991 г. се случи нещо, което доведе до грешка. Мислехте, че Русия е победена. Наивно. Дори виждайки пред себе си нова Русия, продължихте да правите грешки и да губите.

    Коментиран от #55

    21:20 21.11.2025

  • 40 Каквото

    7 2 Отговор

    До коментар #34 от "Бай Дичо":

    е останало,това са ни изпратили!

    21:30 21.11.2025

  • 41 Никой

    2 7 Отговор
    Ето една жена - честна.

    Коментиран от #49

    21:34 21.11.2025

  • 42 тая сее спин и сифилис

    15 1 Отговор
    но и фашизъма не изоставя !

    21:34 21.11.2025

  • 43 Механик

    12 1 Отговор
    Украинките може да са всичко, но предимно са красиви жени. А това ПОДОБИЕ не знам от къде го намериха.
    Трудно ще намериш по-грозна и отблъскваща жена.
    Евентуално Цеца Цачева и Искра Фидосова... но и там може да поспорим.

    21:35 21.11.2025

  • 44 УКРАИНКИТЕ СА ХУБАВИ ,

    9 2 Отговор
    А ТАЯ СА Я ИЗГОНИЛИ АМЕРИКАНЦИТЕ ДА НЕ ПЛАШИ ....................

    21:39 21.11.2025

  • 45 така ли

    6 2 Отговор
    мадуркова?!На тебе даваме флигорната ,без мущука .....

    21:49 21.11.2025

  • 46 Страх от Бога нямаш ли, жено?

    13 1 Отговор
    Колко млади и красиви украински мъже измряха,
    след като на 22 март 2022 в Киев отиде Борис Джонсън
    (за което му са били платени 1 млн.паунда)
    и успял да "убеди" лидера ви Зеленски и сието му,
    да не подписва мирен договор и спиране на СВО от Русия.

    Как Борис Джонсън е убедил твоите шефове в Киев
    да продължи - де факто - изтреблението на украинската
    млада и изобщо на мъжката сила?!
    СПИРАЙТЕ ВОЙНАТА ПОДПИСВАЙТЕ БЪРЗО МИРЕН ДОГОВОР
    че ще горите в ада, заради хилядите млади украинци невинни
    пратени да умират (дрогирани, по западни медии)
    и за какво мари, жено?!
    За щастливото НАТО - вместо щастлив неутралитет извън него?!?
    Освестете се и си спасете народа, жено украинска
    и имай страх от Бога!

    21:52 21.11.2025

  • 47 Точен

    15 1 Отговор
    Не знам българите колко са про.сти, но украинците са по-про.сти от нас...

    22:04 21.11.2025

  • 48 Ц2Х50Х

    2 1 Отговор
    ко каза тая, ко? малкохиля слаб

    22:06 21.11.2025

  • 49 КИРЕТО

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "Никой":

    ЧЕСТНА
    В УШИТЕ

    22:13 21.11.2025

  • 50 Въпросът е

    10 1 Отговор
    А защо не участвахте през април 2022 насъквахте украиците да воюват?

    Борис Джонсън?

    22:18 21.11.2025

  • 52 Край

    10 1 Отговор
    Само за месец да спрат информацията от САЩ Петриъта и другите неща и мача свършва без продължения. Все пак трвбва петрол и други неща. Пазар и строителство. Освен това омръзнахте на всички че и крадете парите които ви даватпъл о е в Европа с млади украинци които не се интересуват от родината

    22:30 21.11.2025

  • 53 французин

    9 2 Отговор
    Вещицата пак я изкараха на показ.И тя не знае колко пари е откраднала.Да се събира с кобилкина и на околовръстното.

    22:42 21.11.2025

  • 54 мдаааа

    0 3 Отговор
    Факт .. Няма как да решаваш съдбата на един народ , без неговото съгласие ..

    22:49 21.11.2025

  • 55 Маймуне ,

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Гориил":

    Какви грешки , какви 5 рубли бе ... Рассия снова воюет , а Света върви напред ... Бензин има ли ?

    22:53 21.11.2025

  • 56 Име

    8 0 Отговор
    31.10 мина, поне изчакайте една година и тогава показвайте вещици!

    22:58 21.11.2025

  • 57 Руснаците за

    4 1 Отговор
    подобни брътвежи казват/говорят : - Рамечталась, а ?

    23:09 21.11.2025

  • 59 Мерилин Менсън

    10 0 Отговор
    Госпожа, вие сте на топло в посолството, моля не говорете от името на страдащите ни братя украинци и руснаци! Безгранично е вашето лицемерие!

    23:14 21.11.2025

  • 60 да да

    3 0 Отговор
    Паперудова?! може да го напипаш на гарата.....

    23:45 21.11.2025

  • 61 Тая изглежда

    5 0 Отговор
    като злата мащеха от филмче на Дисни?

    00:27 22.11.2025

  • 62 Язе че си пуснем.....

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "оф дъ дарк":

    ....Мерелин Менсън

    11:22 22.11.2025

  • 63 БАЦЕ ЕООД

    1 0 Отговор
    Сигурно има дълбоко гърло, ама кой би се жертвал ... Да плашите младите с тази направо

    11:31 22.11.2025

  • 64 няма кво да ги мислите тия

    2 0 Отговор
    Хем сте в капитулация ,хем големи претенции,хем не искате мир.Затова Русия да спира преговорите и да действа докрай!Но бавно както досега за да се радват на шомполирането и ятаците на урките.

    11:51 22.11.2025

  • 65 Няма да се плашите

    1 0 Отговор
    воювайте си и това е, никакъв мир. Щом като ви се воюва и ви прави кеф, никой не може да ви спре. Мир на сила не става.

    11:51 22.11.2025

  • 66 Браво зеленяци!

    0 0 Отговор
    ЕС ще даде много пари.Продължавайте в същия дух.След вас дано светът стане пак нормален.

    11:54 22.11.2025

  • 67 Бабет!

    0 0 Отговор
    Кой ВЯРВА .....АЗ НЕ..!!!????!!!ЗЕМЛЯНИТЕ вече не притежават мозък......ТОЧКА!!!

    12:14 22.11.2025

