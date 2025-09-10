Новини
България »
Български представители се включиха в Молитвената закуска в Киев СНИМКА
  Тема: Украйна

Български представители се включиха в Молитвената закуска в Киев СНИМКА

10 Септември, 2025 05:04, обновена 10 Септември, 2025 04:07 439 11

  • молитвена закуска-
  • киев-
  • украйна-
  • соломон паси

Участието им беше по покана на украинския президент Володимир Зеленски

Български представители се включиха в Молитвената закуска в Киев СНИМКА - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В края на август български представители се включиха в Молитвената закуска в Киев, както и в тържествата по повод Деня на независимостта на Украйна, предаде БНТ.

Участието им беше по покана на украинския президент Володимир Зеленски. Молитвената закуска продължава дългогодишната американска традиция и е място за насърчаването на диалога и общовалидните ценности. Днес част от представителите на българската делегация споделиха впечатленията си както от срещите на високо равнище в Киев, така и от ситуацията в Украйна.

Олеся Илашчук, посланик на Украйна в България:Със собствените си очи те имаха възможността да усетят пулса на Украйна и несломимия дух на украинците, които отбраняват справедливостта, правото и законността. Използвам случая да изразя нашата дълбока благодарност към българския народ, към България, към правителството, към обществените и неправителствените организации, към доброволците, към културните и образователните институции, към бизнеса и към всички наши искрени приятели, които подкрепят Украйна. Заедно и обединени сме силни.

Соломон Паси, президент на Атлантическия клуб: Може би най-впечатляващото нещо, което мина пред моите очи бе церемонията на площада, на която президентът Зеленски отличаваше, както семействата на загиналите военни, така и войници, които са се проявили. Това беше елемент от този така несломим украински дух.

Български представители се включиха в Молитвената закуска в Киев СНИМКА
Снимка: БНТ


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мимч

    6 0 Отговор
    Събрали се еврейн при евреите и да се хвали ...Какво може да се очаква от паси друго....

    04:12 10.09.2025

  • 2 Само питам

    5 0 Отговор
    Паси не е ли еврей? Каква молитва тогава?

    04:16 10.09.2025

  • 3 Уса

    5 0 Отговор
    Тези не са българи а търгаши продават България.Веднага ги пращайте на фронта

    04:18 10.09.2025

  • 4 Перо

    5 0 Отговор
    Аз не разбрах за друго участие в сборището, освен сънародника на киевския, нелегален наркос! Сигурно след закуската, започва церемонията по организирано шмъркане на бели пътеки!

    04:19 10.09.2025

  • 5 Пропаднали фашисти и наркомани

    5 0 Отговор
    Урко ненормалници

    04:19 10.09.2025

  • 6 Тиква

    4 0 Отговор
    бандероФашаги и слугите на нацюгите,заедно се молят, отвратително.

    04:22 10.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хаха

    1 0 Отговор
    БОРЦИТЕ ЗА СВОБОДНО СЛОВО!
    САМО ПО ИЗТРИТИТЕ КОМЕНТАРИ СИ ЛИЧИ НАРОДНАТА ЛЮБОВ
    А ИСТИНАТА БОЛИ СНАТОЛИИ И НЕМОЖЕ ДА Я ИЗТРИЕШ

    04:27 10.09.2025

  • 11 Мда

    0 0 Отговор
    НОВИНАТА НА НОЩТА!
    А ПИЧУСИТО БЕШЕ ЛЮБИМЕЦА МА ЛЮДМИЛА БИВКОВА
    КАКВО ИЗЛИЗА КАМУНИСТ Е РАВНО НА ФАШИСТ

    04:29 10.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове