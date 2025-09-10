Български представители се включиха в Молитвената закуска в Киев СНИМКА

В края на август български представители се включиха в Молитвената закуска в Киев, както и в тържествата по повод Деня на независимостта на Украйна, предаде БНТ.

Участието им беше по покана на украинския президент Володимир Зеленски. Молитвената закуска продължава дългогодишната американска традиция и е място за насърчаването на диалога и общовалидните ценности. Днес част от представителите на българската делегация споделиха впечатленията си както от срещите на високо равнище в Киев, така и от ситуацията в Украйна.

Олеся Илашчук, посланик на Украйна в България:Със собствените си очи те имаха възможността да усетят пулса на Украйна и несломимия дух на украинците, които отбраняват справедливостта, правото и законността. Използвам случая да изразя нашата дълбока благодарност към българския народ, към България, към правителството, към обществените и неправителствените организации, към доброволците, към културните и образователните институции, към бизнеса и към всички наши искрени приятели, които подкрепят Украйна. Заедно и обединени сме силни.

Соломон Паси, президент на Атлантическия клуб: Може би най-впечатляващото нещо, което мина пред моите очи бе церемонията на площада, на която президентът Зеленски отличаваше, както семействата на загиналите военни, така и войници, които са се проявили. Това беше елемент от този така несломим украински дух.

Снимка: БНТ