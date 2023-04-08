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Вече са ясни имената на депутатите от 49-ото Народно събрание

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Вече са ясни имената на депутатите от 49-ото Народно събрание

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В следващия парламент ще има представители на шест партии и коалиции - ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, Възраждане, ДПС, БСП и ИТН

Вече са ясни имената на депутатите от 49-ото Народно събрание - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви имената на новите 240 депутати, които влизат в 49-ото Народно събрание. Списъкът беше публикуван от Комисията близо седмица след предрочния вот.

В следващия парламент ще има представители на шест партии и коалиции - ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, Възраждане, ДПС, БСП и ИТН.

ГЕРБ-СДС получава 69 мандата. Това е с пет места повече от „Продължаваме Промяната - Демократична България”, която ще има общо 64 депутати. От „Възраждане” ще бъдат излъчени 37 народни представители. ДПС получава 36 мандата. Депутатите на БСП ще бъдат 23, а на „Има такъв народ” 11.

Целият списък вижте ТУК.

Първи изборен район - Благоевградски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

102

Богдан Емилов Боцев

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Росен Димитров Желязков

2

122

Стефан Апостолов Апостолов

3

103

Костадин Томов Стойков

4

104

Георги Иванов Георгиев

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

102

Цвета Валентинова Рангелова

4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

103

Станислав Иванов Богдански

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Андрей Атанасов Гюров

2

102

Георги Йорданов Ганев

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Делян Славчев Пеевски

2

103

Елхан Мехмедов Кълков

Втори изборен район - Бургаски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Петър Георгиев Кънев

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Жечо Дончев Станков

2

102

Любен Любенов Дилов

3

103

Галя Стоянова Желязкова

4

104

Андрей Стоянов Рунчев

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Цончо Томов Ганев

2

102

Борис Димитров Аладжов

4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

101

Ивайло Ванев Вълчев

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Константин Живков Бачийски

2

106

Димитър Георгиев Найденов

3

102

Даниела Стоянова Божинова

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Севим Исмаил Али

2

102

Ешереф Кязим Ешереф

3

103

Фатме Хасан Рамадан

Трети изборен район - Варненски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Борислав Гуцанов Гуцанов

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Даниел Павлов Митов

2

103

Славена Димитрова Точева

3

102

Красен Кирилов Кралев

4

104

Павел Алексеев Христов

5

105

Бранимир Николаев Балачев

6

106

Медиха Енвер Мехмед-Хамза

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Костадин Тодоров Костадинов

2

102

Коста Георгиев Стоянов

3

103

Светослав Тодоров Тодоров

4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

102

Драгомир Стефанов Петров

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Даниел Максим Лорер

2

107

Стела Димитрова Николова

3

102

Ивайло Христов Митковски

4

103

Калоян Тонев Икономов

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Филиз Хакъева Хюсменова

Четвърти изборен район - Великотърновски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

102

Валентина Иванова Димова

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Костадин Георгиев Ангелов

2

103

Димитър Стойков Николов

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Станислав Добринов Стоянов

4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

101

Андрей Иванов Чорбанов

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Людмила Николаева Илиева

2

102

Йордан Ивов Терзийски

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Йордан Кирилов Цонев

Пети изборен район - Видински

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Росица Любенова Кирова

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Валери Иванов Сираков

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Любен Иванов Иванов

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Станислав Димитров Анастасов

Шести изборен район - Врачански

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Атанас Зафиров Зафиров

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Красен Георгиев Кръстев

2

102

Мартин Николаев Харизанов

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Ивайло Василев Папов

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Деница Димитрова Симеонова

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Цветан Иванов Енчев

Седми изборен район - Габровски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

102

Валери Христофоров Митов

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Томислав Пейков Дончев

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Даниел Петров Петров

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Явор Руменов Божанков

Осми изборен район - Добрички

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Мая Йорданова Димитрова

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Деница Евгениева Сачева

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Константина Венциславова Петрова

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Ивайло Николаев Мирчев

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Ертен Белгинова Анисова

Девети изборен район - Кърджалийски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

101

Цветан Иванов Предов

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

102

Елван Бехчет Гюркаш

2

103

Байрам Юзкан Байрам

3

104

Адлен Шукри Шевкед

4

105

Павлин Павлов Кръстев

Десети изборен район - Кюстендилски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Христо Богомилов Терзийски

2

104

Радослава Пламен Чеканска

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Димчо Димитров Димчев

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Георги Николаев Стамов

Единадесети изборен район - Ловешки

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Ирена Тодорова Анастасова

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Николай Нанков Нанков

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Николай Георгиев Дренчев

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Искрен Цветославов Арабаджиев

Дванадесети изборен район - Монтана

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Ирена Методиева Димова

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Петър Николаев Петров

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Ванина Димитрова Вецина

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Димитър Иванов Аврамов

Тринадесети изборен район - Пазарджишки

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Драгомир Велков Стойнев

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Екатерина Спасова Гечева-Захариева

2

104

Стефан Неделчев Мирев

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Стоян Николов Таслаков

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Ивайло Валентинов Шотев

2

102

Петър Николаев Куленски

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

102

Небие Исмет Кабак

2

103

Осман Акчай Мурадов

Четиринадесети изборен район - Пернишки

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Георг Даниелов Георгиев

2

108

Христина Иванова Георгиева

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Димо Георгиев Дренчев

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Бойко Илиев Рашков

Петнадесети изборен район - Плевенски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Румен Василев Гечев

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Пламен Тачев Петров

2

102

Валери Пламенов Лачовски

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Ивелин Първанов Първанов

4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

101

Тошко Йорданов Хаджитодоров

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Радостин Петев Василев

2

103

Свилен Петров Трифонов

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Марио Киров Рангелов

Шестнадесети изборен район - Пловдив

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Иван Богомилов Петков

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Бойко Методиев Борисов

2

102

Радомир Петров Чолаков

3

103

Десислава Цветанчова Трифонова

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Ангел Жеков Георгиев

2

102

Емил Янков Янков

4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

101

Гроздан Спасов Караджов

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Никола Георгиев Минчев

2

107

Манол Костадинов Пейков

3

102

Йордан Яворов Иванов

4

103

Христо Йорданов Даскалов

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Танер Мехмед Али

Седемнадесети изборен район - Пловдивски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Манол Трифонов Генов

2

102

Калин Танев Калапанков

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Вежди Летиф Рашидов

2

104

Младен Николов Шишков

3

102

Иван Йовков Червенков

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

102

Кръстьо Стоянов Врачев

2

103

Димитър Валентинов Гюрев

4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

101

Станислав Светозаров Балабанов

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Росен Добрев Костурков

2

103

Стою Теодоров Стоев

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Рамадан Байрам Аталай

Осемнадесети изборен район - Разградски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

2. ГЕРБ-СДС

1

102

Гюнай Хюсмен Хюсмен

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Антоанета Димитрова Цонева

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Ахмед Реджебов Ахмедов

2

102

Ихсан Халил Хаккъ

Деветнадесети изборен район - Русенски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Иван Валентинов Иванов

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Десислава Вълчева Атанасова

2

102

Георги Николаев Кръстев

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Златан Стоянов Златанов

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Мартин Димитров Димитров

2

105

Иван Белчев Белчев

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Ализан Нихат Яхова

Двадесети изборен район - Силистренски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Ивелин Статев Иванов

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Стоян Иванов Георгиев

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Джевдет Ибрям Чакъров

2

102

Гюнер Нихат Ахмед

Двадесет и първи изборен район - Сливенски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Деян Цанков Дечев

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Десислава Жекова Танева

2

102

Мария Щерева Белова

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Климент Пламенов Шопов

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Татяна Славова Султанова-Сивева

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Хатидже Мехмедова Георгиева

Двадесет и втори изборен район - Смолянски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Красимир Митков Събев

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Михал Григоров Камбарев

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Хайри Реджебов Садъков

2

102

Анджей Веселинов Джандев

Двадесет и трети изборен район - София

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Христо Танчев Проданов

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Румен Димитров Христов

2

102

Александър Руменов Ненков

3

103

Николай Нидал Алгафари

4

104

Александър Койчев Иванов

5

105

Асен Георгиев Балтов

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

102

Иво Георгиев Русчев

2

103

Маргарита Атанасова Генчева

3

105

Ивайло Георгиев Чорбов

4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

101

Павела Василева Митова

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Кирил Петков Петков

2

109

Божидар Пламенов Божанов

3

102

Атанас Петров Атанасов

4

103

Настимир Ананиев Ананиев

5

104

Васил Христов Пандов

6

105

Надежда Георгиева Йорданова

7

106

Венко Николов Сабрутев

8

107

Васил Стефанов Стефанов

9

108

Кристина Николаева Петкова

Двадесет и четвърти изборен район - София

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Георги Страхилов Свиленски

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Тома Любомиров Биков

2

102

Рая Назар Назарян

3

103

Евгения Бисерова Алексиева

4

104

Деница Пламенова Николова

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

105

Йордан Христов Тодоров

2

106

Виолета Радева Кърпачева

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Христо Любомиров Иванов

2

102

Лена Здравкова Бориславова

3

103

Андрей Иванов Цеков

4

104

Петър Василев Кьосев

5

105

Стоян Александров Михалев

6

106

Нели Стойчева Димитрова

Двадесет и пети изборен район - София

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Корнелия Петрова Нинова

2. ГЕРБ-СДС

1

102

Христо Георгиев Гаджев

2

103

Анна Василева Александрова

3

104

Лъчезар Богомилов Иванов

4

105

Петър Николаев Николов

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

103

Деян Николаев Николов

2

105

Маргарита Иванова Махаева

3

106

Славчо Ангелов Крумов

4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

101

Филип Маринов Станев

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Христо Христов Петров

2

102

Владислав Панчев Панев

3

103

Калина Бориславова Константинова

4

104

Венеция Огнянова Нецова-Ангова

5

105

Елисавета Димитрова Белобрадова

Двадесет и шести изборен район - Софийски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Иван Ивайлов Ченчев

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Младен Найденов Маринов

2

109

Валентин Мирчов Милушев

3

102

Марин Василев Маринов

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Александър Димитров Арангелов

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Александър Димитров Симидчиев

2

102

Искрен Николаев Митев

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Петър Пандушев Чобанов

Двадесет и седми изборен район - Старозагорски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Георги Янчев Гьоков

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Красимир Георгиев Вълчев

2

102

Маноил Минчев Манев

3

103

Илиана Петкова Жекова

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Искра Михайлова Михайлова

2

102

Даниел Станиславов Проданов

4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

102

Александър Николов Вълчев

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Радослав Стефанов Рибарски

2

102

Атанас Владиславов Славов

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Халил Реджепов Летифов

2

102

Дженал Ниази Топалова-Яшар

Двадесет и осми изборен район - Търговищки

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

103

Йорданка Стефанова Георгиева

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Теменужка Петрова Петкова

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Илина Симеонова Мутафчиева

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Джейхан Хасанов Ибрямов

Двадесет и девети изборен район - Хасковски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

102

Смиляна Николова Нитова-Кръстева

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Делян Александров Добрев

2

102

Георги Тенев Станков

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Георги Николаев Георгиев

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Асен Васков Василев

2

103

Катя Максимова Панева

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Сезгин Юсеин Мехмед

2

102

Мюмюн Сали Мюмюн

Тридесети изборен район - Шуменски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

2. ГЕРБ-СДС

1

102

Илтер Бейзатов Садъков

2

103

Ралица Тодорова Ангелова

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Веселин Миленов Вешев

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Николай Денков Денков

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Мустафа Сали Карадайъ

2

102

Хамид Бари Хамид

Тридесет и първи изборен район - Ямболски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Кристиан Иванов Вигенин

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Димитър Ангелов Иванов

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Никола Ангелов Димитров

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Мирослав Николаев Иванов

Решението да се обнародва незабавно в „Държавен вестник”.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 голяма баница

    13 0 Отговор
    ще е нужна и затова много от пенсионерските добавки отидоха курбан за замесването й

    14:58 08.04.2023

  • 2 Ммм дааа

    19 0 Отговор
    ей така по списък - и при бай Ставри.

    Коментиран от #11

    14:59 08.04.2023

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Новия парламент

    16 0 Отговор
    Нов вълчарник със старите вълци прави ли се бе?

    15:00 08.04.2023


  • 5 ТИРбушон

    13 1 Отговор
    Стената на срама.

    Струва ми се че наесен с песен....

    15:01 08.04.2023

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Парапетката на киро

    5 6 Отговор
    Ще се на мърда ли

    15:01 08.04.2023

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 УЖАСЕН

    15 2 Отговор
    Поне половината от тях са само за затвора, а те държава ще оправят.

    15:02 08.04.2023

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ТИРбушон

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ммм дааа":

    От твоите уста в Божжите уши.


    Ма пусто не ми се вярва.


    Трябва и тия да са два мандата максимум. Че някои от тях го карат до живот тоя пансион!

    15:04 08.04.2023

  • 12 Пучо Капучо

    6 0 Отговор
    Туй Славенчето Точева е чисто, свято и неопетнено девойче, ама кат сълзица е чисто. И мани, ами и е патриотка, Райна Княгиня парфета да лапа, по две наведнъж...И ти да видиш, три езика знаела Славенчето - шпански, инглиш и руский...как не е турнала и булгарский, това историята не казва, пак е скромна.
    Ония варненски преференции явно МВР-то много хубу, много обстойно ги е разследвало, щот шуменското вакло девойче пак е дупетатка.

    Научила е 16 думи и половина на испански, щото татенцето на детето и е наркоапаш и търка наровете там у кауша.
    Хвала на таквиз депутати!

    15:23 08.04.2023

  • 13 И сто

    8 0 Отговор
    са много и премного , те 240 изтипосват ! Кой от кой по - фалшив и крадлив !!

    15:27 08.04.2023

  • 14 Слаб народ

    6 0 Отговор
    Какво правят тези турски имена в българския парламент? Има ли български имена в турския парламент? Ако има останали българи в НС ще спрете това безобразие. Това е единственото добро което можете да направите. Трифонов и ДПС ще попречат. А останалите защо са там? Ако не бяхте гласували с не избирам никого, или дори бяхте гласували, шансът за българска държава щеше да е по-голям.

    Коментиран от #17

    15:32 08.04.2023

  • 15 да да

    3 0 Отговор
    до 2месеца и пайдос....На есен без песен....

    15:38 08.04.2023

  • 16 Аре нема нужда

    2 0 Отговор
    Сина на Митко Събев -айдука и той депутат от шайката !

    15:44 08.04.2023

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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