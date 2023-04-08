Вече са ясни имената на депутатите от 49-ото Народно събрание

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви имената на новите 240 депутати, които влизат в 49-ото Народно събрание. Списъкът беше публикуван от Комисията близо седмица след предрочния вот.
В следващия парламент ще има представители на шест партии и коалиции - ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, Възраждане, ДПС, БСП и ИТН.
ГЕРБ-СДС получава 69 мандата. Това е с пет места повече от „Продължаваме Промяната - Демократична България”, която ще има общо 64 депутати. От „Възраждане” ще бъдат излъчени 37 народни представители. ДПС получава 36 мандата. Депутатите на БСП ще бъдат 23, а на „Има такъв народ” 11.
Целият списък вижте ТУК.
|
Първи изборен район - Благоевградски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
ЕГН
|
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
102
|
Богдан Емилов Боцев
|
|
2. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Росен Димитров Желязков
|
|
2
|
122
|
Стефан Апостолов Апостолов
|
|
3
|
103
|
Костадин Томов Стойков
|
|
4
|
104
|
Георги Иванов Георгиев
|
|
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
102
|
Цвета Валентинова Рангелова
|
|
4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
|
1
|
103
|
Станислав Иванов Богдански
|
|
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Андрей Атанасов Гюров
|
2
|
102
|
Георги Йорданов Ганев
|
|
13. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Делян Славчев Пеевски
|
|
2
|
103
|
Елхан Мехмедов Кълков
|
|
Втори изборен район - Бургаски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
ЕГН
|
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Петър Георгиев Кънев
|
2. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Жечо Дончев Станков
|
|
2
|
102
|
Любен Любенов Дилов
|
|
3
|
103
|
Галя Стоянова Желязкова
|
|
4
|
104
|
Андрей Стоянов Рунчев
|
|
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Цончо Томов Ганев
|
|
2
|
102
|
Борис Димитров Аладжов
|
|
4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
|
1
|
101
|
Ивайло Ванев Вълчев
|
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Константин Живков Бачийски
|
|
2
|
106
|
Димитър Георгиев Найденов
|
|
3
|
102
|
Даниела Стоянова Божинова
|
|
13. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Севим Исмаил Али
|
|
2
|
102
|
Ешереф Кязим Ешереф
|
|
3
|
103
|
Фатме Хасан Рамадан
|
|
Трети изборен район - Варненски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
ЕГН
|
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Борислав Гуцанов Гуцанов
|
2. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Даниел Павлов Митов
|
|
2
|
103
|
Славена Димитрова Точева
|
|
3
|
102
|
Красен Кирилов Кралев
|
|
4
|
104
|
Павел Алексеев Христов
|
|
5
|
105
|
Бранимир Николаев Балачев
|
|
6
|
106
|
Медиха Енвер Мехмед-Хамза
|
|
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Костадин Тодоров Костадинов
|
|
2
|
102
|
Коста Георгиев Стоянов
|
|
3
|
103
|
Светослав Тодоров Тодоров
|
|
4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
|
1
|
102
|
Драгомир Стефанов Петров
|
|
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Даниел Максим Лорер
|
|
2
|
107
|
Стела Димитрова Николова
|
|
3
|
102
|
Ивайло Христов Митковски
|
|
4
|
103
|
Калоян Тонев Икономов
|
|
13. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Филиз Хакъева Хюсменова
|
Четвърти изборен район - Великотърновски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
ЕГН
|
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
102
|
Валентина Иванова Димова
|
|
2. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Костадин Георгиев Ангелов
|
|
2
|
103
|
Димитър Стойков Николов
|
|
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Станислав Добринов Стоянов
|
4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
|
1
|
101
|
Андрей Иванов Чорбанов
|
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Людмила Николаева Илиева
|
|
2
|
102
|
Йордан Ивов Терзийски
|
|
13. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Йордан Кирилов Цонев
|
Пети изборен район - Видински
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
ЕГН
|
2. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Росица Любенова Кирова
|
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Валери Иванов Сираков
|
|
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Любен Иванов Иванов
|
|
13. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Станислав Димитров Анастасов
|
|
Шести изборен район - Врачански
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
ЕГН
|
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Атанас Зафиров Зафиров
|
|
2. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Красен Георгиев Кръстев
|
|
2
|
102
|
Мартин Николаев Харизанов
|
|
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Ивайло Василев Папов
|
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Деница Димитрова Симеонова
|
13. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Цветан Иванов Енчев
|
Седми изборен район - Габровски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
ЕГН
|
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
102
|
Валери Христофоров Митов
|
|
2. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Томислав Пейков Дончев
|
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Даниел Петров Петров
|
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Явор Руменов Божанков
|
Осми изборен район - Добрички
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
ЕГН
|
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Мая Йорданова Димитрова
|
2. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Деница Евгениева Сачева
|
|
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Константина Венциславова Петрова
|
|
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Ивайло Николаев Мирчев
|
13. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Ертен Белгинова Анисова
|
Девети изборен район - Кърджалийски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
ЕГН
|
4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
|
1
|
101
|
Цветан Иванов Предов
|
13. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
102
|
Елван Бехчет Гюркаш
|
|
2
|
103
|
Байрам Юзкан Байрам
|
|
3
|
104
|
Адлен Шукри Шевкед
|
|
4
|
105
|
Павлин Павлов Кръстев
|
|
Десети изборен район - Кюстендилски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
ЕГН
|
2. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Христо Богомилов Терзийски
|
|
2
|
104
|
Радослава Пламен Чеканска
|
|
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Димчо Димитров Димчев
|
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Георги Николаев Стамов
|
|
Единадесети изборен район - Ловешки
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
ЕГН
|
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Ирена Тодорова Анастасова
|
2. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Николай Нанков Нанков
|
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Николай Георгиев Дренчев
|
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Искрен Цветославов Арабаджиев
|
Дванадесети изборен район - Монтана
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
ЕГН
|
2. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Ирена Методиева Димова
|
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Петър Николаев Петров
|
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Ванина Димитрова Вецина
|
13. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Димитър Иванов Аврамов
|
Тринадесети изборен район - Пазарджишки
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
ЕГН
|
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Драгомир Велков Стойнев
|
2. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Екатерина Спасова Гечева-Захариева
|
2
|
104
|
Стефан Неделчев Мирев
|
|
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Стоян Николов Таслаков
|
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Ивайло Валентинов Шотев
|
|
2
|
102
|
Петър Николаев Куленски
|
|
13. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
102
|
Небие Исмет Кабак
|
|
2
|
103
|
Осман Акчай Мурадов
|
|
Четиринадесети изборен район - Пернишки
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
ЕГН
|
2. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Георг Даниелов Георгиев
|
|
2
|
108
|
Христина Иванова Георгиева
|
|
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Димо Георгиев Дренчев
|
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Бойко Илиев Рашков
|
Петнадесети изборен район - Плевенски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
ЕГН
|
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Румен Василев Гечев
|
2. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Пламен Тачев Петров
|
|
2
|
102
|
Валери Пламенов Лачовски
|
|
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Ивелин Първанов Първанов
|
4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
|
1
|
101
|
Тошко Йорданов Хаджитодоров
|
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Радостин Петев Василев
|
|
2
|
103
|
Свилен Петров Трифонов
|
|
13. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Марио Киров Рангелов
|
Шестнадесети изборен район - Пловдив
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
ЕГН
|
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Иван Богомилов Петков
|
2. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Бойко Методиев Борисов
|
|
2
|
102
|
Радомир Петров Чолаков
|
|
3
|
103
|
Десислава Цветанчова Трифонова
|
|
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Ангел Жеков Георгиев
|
|
2
|
102
|
Емил Янков Янков
|
|
4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
|
1
|
101
|
Гроздан Спасов Караджов
|
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Никола Георгиев Минчев
|
|
2
|
107
|
Манол Костадинов Пейков
|
|
3
|
102
|
Йордан Яворов Иванов
|
|
4
|
103
|
Христо Йорданов Даскалов
|
|
13. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Танер Мехмед Али
|
Седемнадесети изборен район - Пловдивски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
ЕГН
|
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Манол Трифонов Генов
|
|
2
|
102
|
Калин Танев Калапанков
|
|
2. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Вежди Летиф Рашидов
|
|
2
|
104
|
Младен Николов Шишков
|
|
3
|
102
|
Иван Йовков Червенков
|
|
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
102
|
Кръстьо Стоянов Врачев
|
|
2
|
103
|
Димитър Валентинов Гюрев
|
|
4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
|
1
|
101
|
Станислав Светозаров Балабанов
|
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Росен Добрев Костурков
|
|
2
|
103
|
Стою Теодоров Стоев
|
|
13. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Рамадан Байрам Аталай
|
Осемнадесети изборен район - Разградски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
ЕГН
|
2. ГЕРБ-СДС
|
1
|
102
|
Гюнай Хюсмен Хюсмен
|
|
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Антоанета Димитрова Цонева
|
13. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Ахмед Реджебов Ахмедов
|
|
2
|
102
|
Ихсан Халил Хаккъ
|
|
Деветнадесети изборен район - Русенски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
ЕГН
|
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Иван Валентинов Иванов
|
2. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Десислава Вълчева Атанасова
|
|
2
|
102
|
Георги Николаев Кръстев
|
|
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Златан Стоянов Златанов
|
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Мартин Димитров Димитров
|
|
2
|
105
|
Иван Белчев Белчев
|
|
13. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Ализан Нихат Яхова
|
Двадесети изборен район - Силистренски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
ЕГН
|
2. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Ивелин Статев Иванов
|
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Стоян Иванов Георгиев
|
13. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Джевдет Ибрям Чакъров
|
|
2
|
102
|
Гюнер Нихат Ахмед
|
|
Двадесет и първи изборен район - Сливенски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
ЕГН
|
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Деян Цанков Дечев
|
2. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Десислава Жекова Танева
|
2
|
102
|
Мария Щерева Белова
|
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Климент Пламенов Шопов
|
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Татяна Славова Султанова-Сивева
|
13. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Хатидже Мехмедова Георгиева
|
Двадесет и втори изборен район - Смолянски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
ЕГН
|
2. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Красимир Митков Събев
|
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Михал Григоров Камбарев
|
13. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Хайри Реджебов Садъков
|
|
2
|
102
|
Анджей Веселинов Джандев
|
|
Двадесет и трети изборен район - София
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
ЕГН
|
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Христо Танчев Проданов
|
2. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Румен Димитров Христов
|
2
|
102
|
Александър Руменов Ненков
|
3
|
103
|
Николай Нидал Алгафари
|
|
4
|
104
|
Александър Койчев Иванов
|
|
5
|
105
|
Асен Георгиев Балтов
|
|
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
102
|
Иво Георгиев Русчев
|
|
2
|
103
|
Маргарита Атанасова Генчева
|
|
3
|
105
|
Ивайло Георгиев Чорбов
|
|
4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
|
1
|
101
|
Павела Василева Митова
|
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Кирил Петков Петков
|
|
2
|
109
|
Божидар Пламенов Божанов
|
|
3
|
102
|
Атанас Петров Атанасов
|
|
4
|
103
|
Настимир Ананиев Ананиев
|
|
5
|
104
|
Васил Христов Пандов
|
|
6
|
105
|
Надежда Георгиева Йорданова
|
|
7
|
106
|
Венко Николов Сабрутев
|
|
8
|
107
|
Васил Стефанов Стефанов
|
|
9
|
108
|
Кристина Николаева Петкова
|
|
Двадесет и четвърти изборен район - София
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
ЕГН
|
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Георги Страхилов Свиленски
|
2. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Тома Любомиров Биков
|
|
2
|
102
|
Рая Назар Назарян
|
|
3
|
103
|
Евгения Бисерова Алексиева
|
|
4
|
104
|
Деница Пламенова Николова
|
|
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
105
|
Йордан Христов Тодоров
|
|
2
|
106
|
Виолета Радева Кърпачева
|
|
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Христо Любомиров Иванов
|
|
2
|
102
|
Лена Здравкова Бориславова
|
|
3
|
103
|
Андрей Иванов Цеков
|
|
4
|
104
|
Петър Василев Кьосев
|
|
5
|
105
|
Стоян Александров Михалев
|
|
6
|
106
|
Нели Стойчева Димитрова
|
|
Двадесет и пети изборен район - София
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
ЕГН
|
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Корнелия Петрова Нинова
|
2. ГЕРБ-СДС
|
1
|
102
|
Христо Георгиев Гаджев
|
|
2
|
103
|
Анна Василева Александрова
|
|
3
|
104
|
Лъчезар Богомилов Иванов
|
|
4
|
105
|
Петър Николаев Николов
|
|
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
103
|
Деян Николаев Николов
|
|
2
|
105
|
Маргарита Иванова Махаева
|
|
3
|
106
|
Славчо Ангелов Крумов
|
|
4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
|
1
|
101
|
Филип Маринов Станев
|
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Христо Христов Петров
|
|
2
|
102
|
Владислав Панчев Панев
|
|
3
|
103
|
Калина Бориславова Константинова
|
|
4
|
104
|
Венеция Огнянова Нецова-Ангова
|
|
5
|
105
|
Елисавета Димитрова Белобрадова
|
|
Двадесет и шести изборен район - Софийски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
ЕГН
|
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Иван Ивайлов Ченчев
|
2. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Младен Найденов Маринов
|
|
2
|
109
|
Валентин Мирчов Милушев
|
|
3
|
102
|
Марин Василев Маринов
|
|
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Александър Димитров Арангелов
|
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Александър Димитров Симидчиев
|
|
2
|
102
|
Искрен Николаев Митев
|
|
13. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Петър Пандушев Чобанов
|
Двадесет и седми изборен район - Старозагорски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
ЕГН
|
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Георги Янчев Гьоков
|
2. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Красимир Георгиев Вълчев
|
|
2
|
102
|
Маноил Минчев Манев
|
|
3
|
103
|
Илиана Петкова Жекова
|
|
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Искра Михайлова Михайлова
|
|
2
|
102
|
Даниел Станиславов Проданов
|
|
4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
|
1
|
102
|
Александър Николов Вълчев
|
|
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Радослав Стефанов Рибарски
|
|
2
|
102
|
Атанас Владиславов Славов
|
|
13. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Халил Реджепов Летифов
|
|
2
|
102
|
Дженал Ниази Топалова-Яшар
|
|
Двадесет и осми изборен район - Търговищки
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
ЕГН
|
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
103
|
Йорданка Стефанова Георгиева
|
|
2. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Теменужка Петрова Петкова
|
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Илина Симеонова Мутафчиева
|
13. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Джейхан Хасанов Ибрямов
|
Двадесет и девети изборен район - Хасковски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
ЕГН
|
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
102
|
Смиляна Николова Нитова-Кръстева
|
|
2. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Делян Александров Добрев
|
|
2
|
102
|
Георги Тенев Станков
|
|
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Георги Николаев Георгиев
|
|
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Асен Васков Василев
|
|
2
|
103
|
Катя Максимова Панева
|
|
13. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Сезгин Юсеин Мехмед
|
|
2
|
102
|
Мюмюн Сали Мюмюн
|
|
Тридесети изборен район - Шуменски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
ЕГН
|
2. ГЕРБ-СДС
|
1
|
102
|
Илтер Бейзатов Садъков
|
|
2
|
103
|
Ралица Тодорова Ангелова
|
|
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Веселин Миленов Вешев
|
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Николай Денков Денков
|
13. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Мустафа Сали Карадайъ
|
|
2
|
102
|
Хамид Бари Хамид
|
|
Тридесет и първи изборен район - Ямболски
|
№ по ред
|
№ в листата
|
Име, презиме и фамилия
|
ЕГН
|
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Кристиан Иванов Вигенин
|
2. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Димитър Ангелов Иванов
|
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Никола Ангелов Димитров
|
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Мирослав Николаев Иванов
Решението да се обнародва незабавно в „Държавен вестник”.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 голяма баница
14:58 08.04.2023
2 Ммм дааа
Коментиран от #11
14:59 08.04.2023
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Новия парламент
15:00 08.04.2023
5 ТИРбушон
Струва ми се че наесен с песен....
15:01 08.04.2023
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Парапетката на киро
15:01 08.04.2023
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 УЖАСЕН
15:02 08.04.2023
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ТИРбушон
До коментар #2 от "Ммм дааа":От твоите уста в Божжите уши.
Ма пусто не ми се вярва.
Трябва и тия да са два мандата максимум. Че някои от тях го карат до живот тоя пансион!
15:04 08.04.2023
12 Пучо Капучо
Ония варненски преференции явно МВР-то много хубу, много обстойно ги е разследвало, щот шуменското вакло девойче пак е дупетатка.
Научила е 16 думи и половина на испански, щото татенцето на детето и е наркоапаш и търка наровете там у кауша.
Хвала на таквиз депутати!
15:23 08.04.2023
13 И сто
15:27 08.04.2023
14 Слаб народ
Коментиран от #17
15:32 08.04.2023
15 да да
15:38 08.04.2023
16 Аре нема нужда
15:44 08.04.2023
17 Този коментар е премахнат от модератор.