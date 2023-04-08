Вече са ясни имената на депутатите от 49-ото Народно събрание

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви имената на новите 240 депутати, които влизат в 49-ото Народно събрание. Списъкът беше публикуван от Комисията близо седмица след предрочния вот.



В следващия парламент ще има представители на шест партии и коалиции - ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, Възраждане, ДПС, БСП и ИТН.



ГЕРБ-СДС получава 69 мандата. Това е с пет места повече от „Продължаваме Промяната - Демократична България”, която ще има общо 64 депутати. От „Възраждане” ще бъдат излъчени 37 народни представители. ДПС получава 36 мандата. Депутатите на БСП ще бъдат 23, а на „Има такъв народ” 11.

Целият списък вижте ТУК.

Първи изборен район - Благоевградски № по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН 1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1 102 Богдан Емилов Боцев 2. ГЕРБ-СДС 1 101 Росен Димитров Желязков 2 122 Стефан Апостолов Апостолов 3 103 Костадин Томов Стойков 4 104 Георги Иванов Георгиев 3. ВЪЗРАЖДАНЕ 1 102 Цвета Валентинова Рангелова 4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 1 103 Станислав Иванов Богдански 12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 1 101 Андрей Атанасов Гюров 2 102 Георги Йорданов Ганев 13. Движение за права и свободи – ДПС 1 101 Делян Славчев Пеевски 2 103 Елхан Мехмедов Кълков Втори изборен район - Бургаски № по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН 1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1 101 Петър Георгиев Кънев 2. ГЕРБ-СДС 1 101 Жечо Дончев Станков 2 102 Любен Любенов Дилов 3 103 Галя Стоянова Желязкова 4 104 Андрей Стоянов Рунчев 3. ВЪЗРАЖДАНЕ 1 101 Цончо Томов Ганев 2 102 Борис Димитров Аладжов 4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 1 101 Ивайло Ванев Вълчев 12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 1 101 Константин Живков Бачийски 2 106 Димитър Георгиев Найденов 3 102 Даниела Стоянова Божинова 13. Движение за права и свободи – ДПС 1 101 Севим Исмаил Али 2 102 Ешереф Кязим Ешереф 3 103 Фатме Хасан Рамадан Трети изборен район - Варненски № по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН 1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1 101 Борислав Гуцанов Гуцанов 2. ГЕРБ-СДС 1 101 Даниел Павлов Митов 2 103 Славена Димитрова Точева 3 102 Красен Кирилов Кралев 4 104 Павел Алексеев Христов 5 105 Бранимир Николаев Балачев 6 106 Медиха Енвер Мехмед-Хамза 3. ВЪЗРАЖДАНЕ 1 101 Костадин Тодоров Костадинов 2 102 Коста Георгиев Стоянов 3 103 Светослав Тодоров Тодоров 4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 1 102 Драгомир Стефанов Петров 12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 1 101 Даниел Максим Лорер 2 107 Стела Димитрова Николова 3 102 Ивайло Христов Митковски 4 103 Калоян Тонев Икономов 13. Движение за права и свободи – ДПС 1 101 Филиз Хакъева Хюсменова Четвърти изборен район - Великотърновски № по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН 1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1 102 Валентина Иванова Димова 2. ГЕРБ-СДС 1 101 Костадин Георгиев Ангелов 2 103 Димитър Стойков Николов 3. ВЪЗРАЖДАНЕ 1 101 Станислав Добринов Стоянов 4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 1 101 Андрей Иванов Чорбанов 12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 1 101 Людмила Николаева Илиева 2 102 Йордан Ивов Терзийски 13. Движение за права и свободи – ДПС 1 101 Йордан Кирилов Цонев Пети изборен район - Видински № по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН 2. ГЕРБ-СДС 1 101 Росица Любенова Кирова 3. ВЪЗРАЖДАНЕ 1 101 Валери Иванов Сираков 12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 1 101 Любен Иванов Иванов 13. Движение за права и свободи – ДПС 1 101 Станислав Димитров Анастасов Шести изборен район - Врачански № по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН 1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1 101 Атанас Зафиров Зафиров 2. ГЕРБ-СДС 1 101 Красен Георгиев Кръстев 2 102 Мартин Николаев Харизанов 3. ВЪЗРАЖДАНЕ 1 101 Ивайло Василев Папов 12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 1 101 Деница Димитрова Симеонова 13. Движение за права и свободи – ДПС 1 101 Цветан Иванов Енчев Седми изборен район - Габровски № по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН 1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1 102 Валери Христофоров Митов 2. ГЕРБ-СДС 1 101 Томислав Пейков Дончев 3. ВЪЗРАЖДАНЕ 1 101 Даниел Петров Петров 12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 1 101 Явор Руменов Божанков Осми изборен район - Добрички № по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН 1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1 101 Мая Йорданова Димитрова 2. ГЕРБ-СДС 1 101 Деница Евгениева Сачева 3. ВЪЗРАЖДАНЕ 1 101 Константина Венциславова Петрова 12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 1 101 Ивайло Николаев Мирчев 13. Движение за права и свободи – ДПС 1 101 Ертен Белгинова Анисова Девети изборен район - Кърджалийски № по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН 4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 1 101 Цветан Иванов Предов 13. Движение за права и свободи – ДПС 1 102 Елван Бехчет Гюркаш 2 103 Байрам Юзкан Байрам 3 104 Адлен Шукри Шевкед 4 105 Павлин Павлов Кръстев Десети изборен район - Кюстендилски № по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН 2. ГЕРБ-СДС 1 101 Христо Богомилов Терзийски 2 104 Радослава Пламен Чеканска 3. ВЪЗРАЖДАНЕ 1 101 Димчо Димитров Димчев 12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 1 101 Георги Николаев Стамов Единадесети изборен район - Ловешки № по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН 1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1 101 Ирена Тодорова Анастасова 2. ГЕРБ-СДС 1 101 Николай Нанков Нанков 3. ВЪЗРАЖДАНЕ 1 101 Николай Георгиев Дренчев 12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 1 101 Искрен Цветославов Арабаджиев Дванадесети изборен район - Монтана № по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН 2. ГЕРБ-СДС 1 101 Ирена Методиева Димова 3. ВЪЗРАЖДАНЕ 1 101 Петър Николаев Петров 12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 1 101 Ванина Димитрова Вецина 13. Движение за права и свободи – ДПС 1 101 Димитър Иванов Аврамов Тринадесети изборен район - Пазарджишки № по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН 1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1 101 Драгомир Велков Стойнев 2. ГЕРБ-СДС 1 101 Екатерина Спасова Гечева-Захариева 2 104 Стефан Неделчев Мирев 3. ВЪЗРАЖДАНЕ 1 101 Стоян Николов Таслаков 12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 1 101 Ивайло Валентинов Шотев 2 102 Петър Николаев Куленски 13. Движение за права и свободи – ДПС 1 102 Небие Исмет Кабак 2 103 Осман Акчай Мурадов Четиринадесети изборен район - Пернишки № по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН 2. ГЕРБ-СДС 1 101 Георг Даниелов Георгиев 2 108 Христина Иванова Георгиева 3. ВЪЗРАЖДАНЕ 1 101 Димо Георгиев Дренчев 12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 1 101 Бойко Илиев Рашков Петнадесети изборен район - Плевенски № по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН 1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1 101 Румен Василев Гечев 2. ГЕРБ-СДС 1 101 Пламен Тачев Петров 2 102 Валери Пламенов Лачовски 3. ВЪЗРАЖДАНЕ 1 101 Ивелин Първанов Първанов 4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 1 101 Тошко Йорданов Хаджитодоров 12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 1 101 Радостин Петев Василев 2 103 Свилен Петров Трифонов 13. Движение за права и свободи – ДПС 1 101 Марио Киров Рангелов Шестнадесети изборен район - Пловдив № по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН 1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1 101 Иван Богомилов Петков 2. ГЕРБ-СДС 1 101 Бойко Методиев Борисов 2 102 Радомир Петров Чолаков 3 103 Десислава Цветанчова Трифонова 3. ВЪЗРАЖДАНЕ 1 101 Ангел Жеков Георгиев 2 102 Емил Янков Янков 4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 1 101 Гроздан Спасов Караджов 12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 1 101 Никола Георгиев Минчев 2 107 Манол Костадинов Пейков 3 102 Йордан Яворов Иванов 4 103 Христо Йорданов Даскалов 13. Движение за права и свободи – ДПС 1 101 Танер Мехмед Али Седемнадесети изборен район - Пловдивски № по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН 1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1 101 Манол Трифонов Генов 2 102 Калин Танев Калапанков 2. ГЕРБ-СДС 1 101 Вежди Летиф Рашидов 2 104 Младен Николов Шишков 3 102 Иван Йовков Червенков 3. ВЪЗРАЖДАНЕ 1 102 Кръстьо Стоянов Врачев 2 103 Димитър Валентинов Гюрев 4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 1 101 Станислав Светозаров Балабанов 12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 1 101 Росен Добрев Костурков 2 103 Стою Теодоров Стоев 13. Движение за права и свободи – ДПС 1 101 Рамадан Байрам Аталай Осемнадесети изборен район - Разградски № по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН 2. ГЕРБ-СДС 1 102 Гюнай Хюсмен Хюсмен 12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 1 101 Антоанета Димитрова Цонева 13. Движение за права и свободи – ДПС 1 101 Ахмед Реджебов Ахмедов 2 102 Ихсан Халил Хаккъ Деветнадесети изборен район - Русенски № по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН 1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1 101 Иван Валентинов Иванов 2. ГЕРБ-СДС 1 101 Десислава Вълчева Атанасова 2 102 Георги Николаев Кръстев 3. ВЪЗРАЖДАНЕ 1 101 Златан Стоянов Златанов 12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 1 101 Мартин Димитров Димитров 2 105 Иван Белчев Белчев 13. Движение за права и свободи – ДПС 1 101 Ализан Нихат Яхова Двадесети изборен район - Силистренски № по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН 2. ГЕРБ-СДС 1 101 Ивелин Статев Иванов 12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 1 101 Стоян Иванов Георгиев 13. Движение за права и свободи – ДПС 1 101 Джевдет Ибрям Чакъров 2 102 Гюнер Нихат Ахмед Двадесет и първи изборен район - Сливенски № по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН 1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1 101 Деян Цанков Дечев 2. ГЕРБ-СДС 1 101 Десислава Жекова Танева 2 102 Мария Щерева Белова 3. ВЪЗРАЖДАНЕ 1 101 Климент Пламенов Шопов 12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 1 101 Татяна Славова Султанова-Сивева 13. Движение за права и свободи – ДПС 1 101 Хатидже Мехмедова Георгиева Двадесет и втори изборен район - Смолянски № по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН 2. ГЕРБ-СДС 1 101 Красимир Митков Събев 12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 1 101 Михал Григоров Камбарев 13. Движение за права и свободи – ДПС 1 101 Хайри Реджебов Садъков 2 102 Анджей Веселинов Джандев Двадесет и трети изборен район - София № по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН 1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1 101 Христо Танчев Проданов 2. ГЕРБ-СДС 1 101 Румен Димитров Христов 2 102 Александър Руменов Ненков 3 103 Николай Нидал Алгафари 4 104 Александър Койчев Иванов 5 105 Асен Георгиев Балтов 3. ВЪЗРАЖДАНЕ 1 102 Иво Георгиев Русчев 2 103 Маргарита Атанасова Генчева 3 105 Ивайло Георгиев Чорбов 4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 1 101 Павела Василева Митова 12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 1 101 Кирил Петков Петков 2 109 Божидар Пламенов Божанов 3 102 Атанас Петров Атанасов 4 103 Настимир Ананиев Ананиев 5 104 Васил Христов Пандов 6 105 Надежда Георгиева Йорданова 7 106 Венко Николов Сабрутев 8 107 Васил Стефанов Стефанов 9 108 Кристина Николаева Петкова Двадесет и четвърти изборен район - София № по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН 1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1 101 Георги Страхилов Свиленски 2. ГЕРБ-СДС 1 101 Тома Любомиров Биков 2 102 Рая Назар Назарян 3 103 Евгения Бисерова Алексиева 4 104 Деница Пламенова Николова 3. ВЪЗРАЖДАНЕ 1 105 Йордан Христов Тодоров 2 106 Виолета Радева Кърпачева 12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 1 101 Христо Любомиров Иванов 2 102 Лена Здравкова Бориславова 3 103 Андрей Иванов Цеков 4 104 Петър Василев Кьосев 5 105 Стоян Александров Михалев 6 106 Нели Стойчева Димитрова Двадесет и пети изборен район - София № по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН 1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1 101 Корнелия Петрова Нинова 2. ГЕРБ-СДС 1 102 Христо Георгиев Гаджев 2 103 Анна Василева Александрова 3 104 Лъчезар Богомилов Иванов 4 105 Петър Николаев Николов 3. ВЪЗРАЖДАНЕ 1 103 Деян Николаев Николов 2 105 Маргарита Иванова Махаева 3 106 Славчо Ангелов Крумов 4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 1 101 Филип Маринов Станев 12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 1 101 Христо Христов Петров 2 102 Владислав Панчев Панев 3 103 Калина Бориславова Константинова 4 104 Венеция Огнянова Нецова-Ангова 5 105 Елисавета Димитрова Белобрадова Двадесет и шести изборен район - Софийски № по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН 1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1 101 Иван Ивайлов Ченчев 2. ГЕРБ-СДС 1 101 Младен Найденов Маринов 2 109 Валентин Мирчов Милушев 3 102 Марин Василев Маринов 3. ВЪЗРАЖДАНЕ 1 101 Александър Димитров Арангелов 12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 1 101 Александър Димитров Симидчиев 2 102 Искрен Николаев Митев 13. Движение за права и свободи – ДПС 1 101 Петър Пандушев Чобанов Двадесет и седми изборен район - Старозагорски № по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН 1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1 101 Георги Янчев Гьоков 2. ГЕРБ-СДС 1 101 Красимир Георгиев Вълчев 2 102 Маноил Минчев Манев 3 103 Илиана Петкова Жекова 3. ВЪЗРАЖДАНЕ 1 101 Искра Михайлова Михайлова 2 102 Даниел Станиславов Проданов 4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 1 102 Александър Николов Вълчев 12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 1 101 Радослав Стефанов Рибарски 2 102 Атанас Владиславов Славов 13. Движение за права и свободи – ДПС 1 101 Халил Реджепов Летифов 2 102 Дженал Ниази Топалова-Яшар Двадесет и осми изборен район - Търговищки № по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН 1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1 103 Йорданка Стефанова Георгиева 2. ГЕРБ-СДС 1 101 Теменужка Петрова Петкова 12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 1 101 Илина Симеонова Мутафчиева 13. Движение за права и свободи – ДПС 1 101 Джейхан Хасанов Ибрямов Двадесет и девети изборен район - Хасковски № по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН 1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1 102 Смиляна Николова Нитова-Кръстева 2. ГЕРБ-СДС 1 101 Делян Александров Добрев 2 102 Георги Тенев Станков 3. ВЪЗРАЖДАНЕ 1 101 Георги Николаев Георгиев 12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 1 101 Асен Васков Василев 2 103 Катя Максимова Панева 13. Движение за права и свободи – ДПС 1 101 Сезгин Юсеин Мехмед 2 102 Мюмюн Сали Мюмюн Тридесети изборен район - Шуменски № по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН 2. ГЕРБ-СДС 1 102 Илтер Бейзатов Садъков 2 103 Ралица Тодорова Ангелова 3. ВЪЗРАЖДАНЕ 1 101 Веселин Миленов Вешев 12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 1 101 Николай Денков Денков 13. Движение за права и свободи – ДПС 1 101 Мустафа Сали Карадайъ 2 102 Хамид Бари Хамид Тридесет и първи изборен район - Ямболски № по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН 1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1 101 Кристиан Иванов Вигенин 2. ГЕРБ-СДС 1 101 Димитър Ангелов Иванов 3. ВЪЗРАЖДАНЕ 1 101 Никола Ангелов Димитров 12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 1 101 Мирослав Николаев Иванов

Решението да се обнародва незабавно в „Държавен вестник”.