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Терзиев: Парното и топлата вода идват до 2-3 седмици

Терзиев: Парното и топлата вода идват до 2-3 седмици

4 Ноември, 2026 20:41 582 28

  • васил терзиев-
  • топлофикация софия-
  • парно-
  • студентски град-
  • софия

Кметът посочи ремонти и аварии като причина за забавянето. По думите му обновяването на мрежата изисква инвестиции за стотици милиони

Терзиев: Парното и топлата вода идват до 2-3 седмици - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Парното и топлата вода в Студентски град и в останалите столични райони, които все още са без отопление, трябва да бъдат пуснати до две-три седмици. Това заяви кметът на София Васил Терзиев. По думите му причините за забавянето са планови ремонти и аварии по топлопреносната мрежа.

„Ангажиментът на „Топлофикация“ е в рамките на следващите две, три седмици да приключат с тези ремонти, за съжаление възникват аварии“, каза Терзиев.

Кметът посочи, че през последните две години ще бъдат ремонтирани над 80 километра от мрежата. За сравнение, през предходни години обновяваните участъци са били между 7 и 10 километра. Общата дължина на топлопреносната мрежа в столицата е около 1300 километра, като според Терзиев тя не е била поддържана в необходимия обем от десетилетия.

Според Терзиев за възстановяването на „Топлофикация София“ са необходими инвестиции за стотици милиони. Той заяви, че Столичната община и държавата трябва да намерят решение както за финансирането на обновяването, така и за дълга на дружеството.

Кметът смята, че първата стъпка трябва да бъде независима оценка на състоянието на „Топлофикация София“, възложена от Столичния общински съвет. След нея трябва да се вземе решение за бъдещото развитие на дружеството.

„За последните две години ще са ремонтирани над 80 километра, предишни години за справка между 7 и 10 км“, заяви Терзиев.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Робот

    15 1 Отговор
    Този кочан съсипва столицата..

    20:43 04.11.2026

  • 4 ама продават

    9 3 Отговор
    климатици и бойлери..... в провинцията лишиха стотици хиляди семейства от тец

    20:43 04.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Порното

    8 1 Отговор
    Идвааааа

    Коментиран от #10

    20:46 04.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 честен ционист

    9 6 Отговор
    София при Васик съвсем заприлича на западнал руски едномилионик от сорта на Самара и Саратов, с тая разлика, че там имат топла вода и парно и са даже почти без пари.

    20:50 04.11.2026

  • 9 Парното идва

    8 0 Отговор
    Ами тоя тюфлек кога ще си ходи

    20:50 04.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Със какво ще пътуват

    6 0 Отговор
    Зависи от него
    Ако е с рейсовите на Фандъкова ще дойда догодина

    20:51 04.11.2026

  • 12 ххххх

    11 0 Отговор
    Аз съм в Дианабад. От 28 август сме без топла вода. Първо беше уж профилактика на съоръженията. Пуснаха водата след "профилактиката за 1.5 денонощие и от 15 септември пак сме без топла вода, вече и без парно. Писах жалба, тези хубостници дори не са ми съобщили входящ номер на жалбата. Не са се вяснали на адреса, няма авариен екип, няма изкоп, няма техника. Отместват и отместват "очакваната дата" за възстановяване вече два месеца. И на всичкото отгоре за септември ми изпратили сметка за дължима сума 43 евро.Те просто се гаврят с нас.

    20:51 04.11.2026

  • 13 Сатана Z

    5 0 Отговор
    При Софиянски топлото се пускаше в края на септември .Тия пацани от Топлофикация за КРА ли са си държали та не са извършили ремонтите през лятото?
    В Киев пуснаха парното ,а в София още не.

    20:53 04.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Моарейн

    9 0 Отговор
    До две-три седмици, считано от кога? От следващия отоплителен сезон?

    Коментиран от #23

    20:58 04.11.2026

  • 17 Зеления

    6 0 Отговор
    Кметът смята, че първата стъпка трябва да бъде независима оценка на състоянието на „Топлофикация София“

    трябва да си абсолютно заслепен и фанатизиран поддръжник на ППДБ за да не видиш, че кмета на тази партия след 3 години начело на София, не само че не е поръчал оценка за Топлофикация, ами говори че в бъдеще време трябва да се направи такава оценка, тоест ако го преизберат гражданите още два мандата с тези темпове ще има оценка, а евентуално на десетия му мандат и някакво решение

    21:01 04.11.2026

  • 18 Не, не искаме.

    3 1 Отговор
    Можем и без парно, да фалират всички счетоводни фирми и Топлофикация.
    Ще им плащам незаконната СИ 30%, два пъти отменена от ВАС и призната за незаконна СИ от ЕС.
    И то при хоризонтална инсталация, една тръба не минава през апартаментите, ще плащаме парното на други хора, а ние не ползваме натрапената услуга с години, но им плащаме.
    Един ползва, друг му плаща. Точно по комунистически.
    А още по-голямата гавра с неползващите парно, е че Трайков върна СИ, която реално НЕ ИЗМЕРВА реално отдадена топлоенергия в коридорите, а изчислява по фалшива формула.
    за една тръба в коридор, плащаш колкото един радиатор в апартамент.
    на стълбищните площадки, всички блокове изключват тръби и радиоатори.

    21:01 04.11.2026

  • 19 асан пенюаров

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Наско":

    той е нашите бе

    21:01 04.11.2026

  • 20 Хмм

    4 0 Отговор
    и какво е правил досега, да де и той беше в декларацията на гюров

    21:04 04.11.2026

  • 21 Жана

    2 0 Отговор
    На този му дай да изглажда гънки на проходи при прерожденци, не и да свърши някаква работа като кмет

    21:06 04.11.2026

  • 22 ПРИПОМНЯНЕ

    3 0 Отговор
    Всичко това: одит , международни експерти и тути кванти е правено неколкократно през минали години, резултати от това нямаше, но си прибираха тлъстите хонорари за сметка на гражданите...Не е това което трябва да се направи заради тази ГАВРА, а да се сезира Прокуратурата и ДАНС!

    21:10 04.11.2026

  • 23 Зеления

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Моарейн":

    /До две-три седмици, считано от кога? От следващия отоплителен сезон?/

    ей така Гонзо като го избраха за шеф на БФС и каза, че до 2 години ще има добри резултати, журналистите мислеха че говори за футбола, но се оказа, че имал предвид волейбола и вярно позна, станахме световни вицешампиони по волейбол...в крайна сметка и в двата спорта има топка не е чак толкова драстично разминаването....

    21:14 04.11.2026

  • 24 Демек идват

    2 0 Отговор
    За Коледа и Нова година.

    21:15 04.11.2026

  • 25 Парното иди

    1 0 Отговор
    Ама не се види.

    21:17 04.11.2026

  • 26 Мастарев

    0 0 Отговор
    Пускайте порнoто

    21:18 04.11.2026

  • 27 Шаолин

    0 0 Отговор
    поредния розов палячо.... Мирчевата ферма тука ли е...

    21:18 04.11.2026

  • 28 ОстаФФФка бе

    0 0 Отговор
    Това при ФФФандъкова не можеше да се случи

    21:20 04.11.2026

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