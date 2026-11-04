Терзиев: Парното и топлата вода идват до 2-3 седмици

Парното и топлата вода в Студентски град и в останалите столични райони, които все още са без отопление, трябва да бъдат пуснати до две-три седмици. Това заяви кметът на София Васил Терзиев. По думите му причините за забавянето са планови ремонти и аварии по топлопреносната мрежа.

„Ангажиментът на „Топлофикация“ е в рамките на следващите две, три седмици да приключат с тези ремонти, за съжаление възникват аварии“, каза Терзиев.

Кметът посочи, че през последните две години ще бъдат ремонтирани над 80 километра от мрежата. За сравнение, през предходни години обновяваните участъци са били между 7 и 10 километра. Общата дължина на топлопреносната мрежа в столицата е около 1300 километра, като според Терзиев тя не е била поддържана в необходимия обем от десетилетия.

Според Терзиев за възстановяването на „Топлофикация София“ са необходими инвестиции за стотици милиони. Той заяви, че Столичната община и държавата трябва да намерят решение както за финансирането на обновяването, така и за дълга на дружеството.

Кметът смята, че първата стъпка трябва да бъде независима оценка на състоянието на „Топлофикация София“, възложена от Столичния общински съвет. След нея трябва да се вземе решение за бъдещото развитие на дружеството.

„За последните две години ще са ремонтирани над 80 километра, предишни години за справка между 7 и 10 км“, заяви Терзиев.