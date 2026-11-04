Терзиев: Парното и топлата вода идват до 2-3 седмици

Парното и топлата вода в Студентски град и в останалите столични райони, които все още са без отопление, трябва да бъдат пуснати до две-три седмици. Това заяви кметът на София Васил Терзиев. По думите му причините за забавянето са планови ремонти и аварии по топлопреносната мрежа.
„Ангажиментът на „Топлофикация“ е в рамките на следващите две, три седмици да приключат с тези ремонти, за съжаление възникват аварии“, каза Терзиев.
Кметът посочи, че през последните две години ще бъдат ремонтирани над 80 километра от мрежата. За сравнение, през предходни години обновяваните участъци са били между 7 и 10 километра. Общата дължина на топлопреносната мрежа в столицата е около 1300 километра, като според Терзиев тя не е била поддържана в необходимия обем от десетилетия.
Според Терзиев за възстановяването на „Топлофикация София“ са необходими инвестиции за стотици милиони. Той заяви, че Столичната община и държавата трябва да намерят решение както за финансирането на обновяването, така и за дълга на дружеството.
Кметът смята, че първата стъпка трябва да бъде независима оценка на състоянието на „Топлофикация София“, възложена от Столичния общински съвет. След нея трябва да се вземе решение за бъдещото развитие на дружеството.
„За последните две години ще са ремонтирани над 80 километра, предишни години за справка между 7 и 10 км“, заяви Терзиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Робот
20:43 04.11.2026
4 ама продават
20:43 04.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Порното
Коментиран от #10
20:46 04.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 честен ционист
20:50 04.11.2026
9 Парното идва
20:50 04.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Със какво ще пътуват
Ако е с рейсовите на Фандъкова ще дойда догодина
20:51 04.11.2026
12 ххххх
20:51 04.11.2026
13 Сатана Z
В Киев пуснаха парното ,а в София още не.
20:53 04.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Моарейн
Коментиран от #23
20:58 04.11.2026
17 Зеления
трябва да си абсолютно заслепен и фанатизиран поддръжник на ППДБ за да не видиш, че кмета на тази партия след 3 години начело на София, не само че не е поръчал оценка за Топлофикация, ами говори че в бъдеще време трябва да се направи такава оценка, тоест ако го преизберат гражданите още два мандата с тези темпове ще има оценка, а евентуално на десетия му мандат и някакво решение
21:01 04.11.2026
18 Не, не искаме.
Ще им плащам незаконната СИ 30%, два пъти отменена от ВАС и призната за незаконна СИ от ЕС.
И то при хоризонтална инсталация, една тръба не минава през апартаментите, ще плащаме парното на други хора, а ние не ползваме натрапената услуга с години, но им плащаме.
Един ползва, друг му плаща. Точно по комунистически.
А още по-голямата гавра с неползващите парно, е че Трайков върна СИ, която реално НЕ ИЗМЕРВА реално отдадена топлоенергия в коридорите, а изчислява по фалшива формула.
за една тръба в коридор, плащаш колкото един радиатор в апартамент.
на стълбищните площадки, всички блокове изключват тръби и радиоатори.
21:01 04.11.2026
19 асан пенюаров
До коментар #14 от "Наско":той е нашите бе
21:01 04.11.2026
20 Хмм
21:04 04.11.2026
21 Жана
21:06 04.11.2026
22 ПРИПОМНЯНЕ
21:10 04.11.2026
23 Зеления
До коментар #16 от "Моарейн":/До две-три седмици, считано от кога? От следващия отоплителен сезон?/
ей така Гонзо като го избраха за шеф на БФС и каза, че до 2 години ще има добри резултати, журналистите мислеха че говори за футбола, но се оказа, че имал предвид волейбола и вярно позна, станахме световни вицешампиони по волейбол...в крайна сметка и в двата спорта има топка не е чак толкова драстично разминаването....
21:14 04.11.2026
24 Демек идват
21:15 04.11.2026
25 Парното иди
21:17 04.11.2026
26 Мастарев
21:18 04.11.2026
27 Шаолин
21:18 04.11.2026
28 ОстаФФФка бе
21:20 04.11.2026