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Времето днес, прогноза за четвъртък, 5 ноември: Облачно и хладно

Времето днес, прогноза за четвъртък, 5 ноември: Облачно и хладно

5 Ноември, 2026 03:00 619 7

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На места в Западна България ще превали, а температурите ще достигнат до 14 градуса. В планините над 1200 метра са възможни дъжд и сняг

Времето днес, прогноза за четвъртък, 5 ноември: Облачно и хладно - 1
Снимка: БГНЕС
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Облачно и хладно ще бъде времето в България в четвъртък, 5 ноември. Главно в планинските райони на Западна България ще има превалявания, а вятърът ще отслабне и ще се задържи от северозапад. По Черноморието ще духа от север.

„В четвъртък ще преобладава облачно време, главно в планинските райони в Западна България ще превали“, посочва НИМХ.

Минималните температури ще бъдат между 4 и 9 градуса, а максималните – между 9 и 14 градуса. В София прогнозата е за слаб дъжд и температури от 5 до 10 градуса. В Пловдив се очакват между 9 и 11 градуса, а във Видин – между 8 и 11 градуса.

В планините времето ще остане по-студено. На 1200 метра температурите ще бъдат между 0 и 4 градуса, а на 2000 метра – между минус 3 и 0 градуса. По високите части се очаква значителна облачност със сняг, докато около 1200 метра са възможни дъжд и сняг.

В петък облачността ще се разкъсва, а в много райони ще намалява до предимно слънчево. През почивните дни в планините ще бъде слънчево, докато в низините и котловините сутрин ще има мъгли или ниска слоеста облачност.

Източници: vremeutre.com, sinoptik.bg


България
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  • 4 Име

    2 0 Отговор
    някакви биологическо недоразумение правен сте във петък вечерта е писало тая боза!

    04:18 05.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Времето е много лошо

    1 0 Отговор
    за обитателите на Белият дом и Кремъл.
    И има вероятност само да се влошава от тук нататък.

    04:25 05.11.2026

  • 7 кои е автораа?

    0 0 Отговор
    Тук е НЯКВО сборище на социопати и психопати и извратеняци . Този сайт трябва да се забрани!, а Вена, Мара и отбора от мастурбатори да ходят на нивата да копат с мотика.

    05:11 05.11.2026

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