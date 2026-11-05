Времето днес, прогноза за четвъртък, 5 ноември: Облачно и хладно

Облачно и хладно ще бъде времето в България в четвъртък, 5 ноември. Главно в планинските райони на Западна България ще има превалявания, а вятърът ще отслабне и ще се задържи от северозапад. По Черноморието ще духа от север.

„В четвъртък ще преобладава облачно време, главно в планинските райони в Западна България ще превали“, посочва НИМХ.

Минималните температури ще бъдат между 4 и 9 градуса, а максималните – между 9 и 14 градуса. В София прогнозата е за слаб дъжд и температури от 5 до 10 градуса. В Пловдив се очакват между 9 и 11 градуса, а във Видин – между 8 и 11 градуса.

В планините времето ще остане по-студено. На 1200 метра температурите ще бъдат между 0 и 4 градуса, а на 2000 метра – между минус 3 и 0 градуса. По високите части се очаква значителна облачност със сняг, докато около 1200 метра са възможни дъжд и сняг.

В петък облачността ще се разкъсва, а в много райони ще намалява до предимно слънчево. През почивните дни в планините ще бъде слънчево, докато в низините и котловините сутрин ще има мъгли или ниска слоеста облачност.

Източници: vremeutre.com, sinoptik.bg