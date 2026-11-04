Парламентът спори за пенсиите, тока и бюджета

Спорове за цените на електроенергията, състоянието на бюджета и втория пенсионен стълб белязаха пленарното заседание на Народното събрание. Опозицията отправи критики към управляващите, а мнозинството отрече да подготвя прехвърляне на средства от частните пенсионни фондове към НОИ.

Опозицията атакува управляващите заради цената на тока

Депутатът от ГЕРБ Жечо Станков заяви от парламентарната трибуна, че средната борсова цена на електроенергията през октомври е достигнала 232 евро за мегаватчас. По думите му това е значително увеличение спрямо предходните месеци.

„Това, че една преписка не се разпределя, няма да доведе до това цените на електроенергията да паднат. За месец октомври средната борсова цена на електрическата енергия е 232 евро на мегаватчас, които са значително повишение в сравнение с предходните месеци. Предстои перфектната буря“, заяви Жечо Станков.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова го увери, че разпореждането по въпроса вече е подготвено.

Радослав Рибарски от „Продължаваме Промяната“ заяви, че проблемите в енергетиката не могат да бъдат обяснени само с международната обстановка. Според него причините са липса на последователна политика, забавени решения и недостатъчна защита за бизнеса и гражданите.

Разминаване в твърденията за втория пенсионен стълб

„Управляващите говорят за стабилност, но бизнесът и икономиката получават все по-непредвидими сметки“, каза Радослав Рибарски.

Втората основна тема беше свързана с твърденията за възможно пренасочване на част от средствата от втория пенсионен стълб към НОИ. Ивайло Мирчев от „Демократична България“ заяви, че Министерството на финансите е предложило на Европейската комисия 3% от втория стълб да отиват в НОИ.

БНТ съобщи, че опозицията обвинява властта в намерение да прехвърли 2,5% от втория пенсионен стълб към НОИ. Разликата между двете посочени стойности не беше изяснена в публикуваните изказвания. Опозицията обяви, че е отправила официално питане до Европейската комисия.

„Докато премиерът Радев твърдеше, че в Брюксел води тежка битка за социалните права на българите, за социалните плащания и за пенсиите, всъщност той е опитвал да води битка как да сложи ръка на пенсиите, за да може да се покрие дефицитът в бюджета“, заяви Ивайло Мирчев.

От мнозинството отхвърлиха твърденията за намеса в пенсионните фондове и ги определиха като продължаваща дезинформация. Петър Витанов от „Прогресивна България“ каза, че са обсъждани и други възможности за частните пенсионни фондове, сред които намаляване на таксите, но подчерта, че обсъждането не означава взето решение.

Костадин Костадинов от „Възраждане“ заяви, че подобна промяна трябва да бъде направена чрез реформа в Кодекса за социално осигуряване, а не чрез бюджета.

Подкрепа за законопроекта за българския език

В рамките на заседанието депутатите подкрепиха на първо четене законопроекта на „Възраждане“ за българския език. За него са гласували и депутати от „Прогресивна България“.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че е останал изненадан от подкрепата.

„Аз бях доста изненадан. Може би се дължи на това, че по време на кампанията техният вицепрезидент говореше много за това, че трябва да има закон за българския език“, каза Костадинов.

Източници: nova.bg, bntnews.bg