Андрей Янкулов: Правосъдието е в критичен момент

Правосъдието се намира в критичен момент, а държавността трябва да намери адекватен изход от кризата. Това заяви Андрей Янкулов, кандидат за член на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота, по време на изслушването си в Комисията по правни въпроси на Народното събрание.

„Правосъдието се намира в критичен момент, от който държавността трябва да намери адекватен изход“, каза Янкулов.

Той представи вижданията си за институционалната среда и посочи липсата на реакции от прокуратурата и ВСС при трагични събития, свързани с прокурори. По думите му в прокуратурата са се развили крайно негативни процеси, които са довели до ерозия на обществената подкрепа към съдебната система.

Три проблема в кадровото управление

Според Янкулов ВСС трябва да изгради институционална култура, при която решенията се вземат в обществен интерес. Той открои три основни проблема в кадровото управление на съдебната система.

Първият са решенията на ВСС, които противоречат на закона. Вторият е свързан с изборите на административни ръководители, които не могат да бъдат защитени, когато се игнорират проблематични данни за даден кандидат. Третият проблем е непредвидимото кариерно развитие на мнозинството магистрати.

Изслушването на Янкулов е част от процедурата за избор на членове на ВСС от парламентарната квота. Правната комисия разглежда кандидатурите на общо 20 души. Изслушванията започнаха на 2 ноември и трябва да приключат на 6 ноември.

И други кандидати посочиха институционални проблеми

По време на заседанието Веселин Вучков заяви, че ВСС трябва да създаде среда, която да не допуска навлизането и укрепването на кръгове за влияние в съдебната система. Като основен проблем в работата на настоящия състав той посочи прекомерното забавяне на конкурсите, особено тези, свързани с кариерното развитие.

Екатерина Салкова определи съдебната система като намираща се в тежка институционална криза. Тя посочи като причина и масовото противопоставяне между магистрати, включително конфронтацията между Върховния касационен съд и главния прокурор. Според нея е необходим по-подробен механизъм за реакция при оказване на натиск върху магистрати.

Кандидатът Емил Дечев постави акцент върху независимостта на прокурорите и следователите, обучението в юридическите факултети и проблемите при случайното разпределение на прокурорските преписки. Той разкритикува и практиката прокурори от по-ниски нива да бъдат назначавани на ръководни длъжности в по-горни прокуратури.