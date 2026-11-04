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Андрей Янкулов: Правосъдието е в критичен момент
  Тема: Избори

Андрей Янкулов: Правосъдието е в критичен момент

4 Ноември, 2026 22:58 662 13

  • андрей янкулов-
  • висш съдебен съвет-
  • правосъдие-
  • народно събрание-
  • съдебна система

Кандидатът за член на ВСС посочи три основни проблема в кадровото управление на съдебната система

Андрей Янкулов: Правосъдието е в критичен момент - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Правосъдието се намира в критичен момент, а държавността трябва да намери адекватен изход от кризата. Това заяви Андрей Янкулов, кандидат за член на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота, по време на изслушването си в Комисията по правни въпроси на Народното събрание.

„Правосъдието се намира в критичен момент, от който държавността трябва да намери адекватен изход“, каза Янкулов.

Той представи вижданията си за институционалната среда и посочи липсата на реакции от прокуратурата и ВСС при трагични събития, свързани с прокурори. По думите му в прокуратурата са се развили крайно негативни процеси, които са довели до ерозия на обществената подкрепа към съдебната система.

Три проблема в кадровото управление

Според Янкулов ВСС трябва да изгради институционална култура, при която решенията се вземат в обществен интерес. Той открои три основни проблема в кадровото управление на съдебната система.

Първият са решенията на ВСС, които противоречат на закона. Вторият е свързан с изборите на административни ръководители, които не могат да бъдат защитени, когато се игнорират проблематични данни за даден кандидат. Третият проблем е непредвидимото кариерно развитие на мнозинството магистрати.

Изслушването на Янкулов е част от процедурата за избор на членове на ВСС от парламентарната квота. Правната комисия разглежда кандидатурите на общо 20 души. Изслушванията започнаха на 2 ноември и трябва да приключат на 6 ноември.

И други кандидати посочиха институционални проблеми

По време на заседанието Веселин Вучков заяви, че ВСС трябва да създаде среда, която да не допуска навлизането и укрепването на кръгове за влияние в съдебната система. Като основен проблем в работата на настоящия състав той посочи прекомерното забавяне на конкурсите, особено тези, свързани с кариерното развитие.

Екатерина Салкова определи съдебната система като намираща се в тежка институционална криза. Тя посочи като причина и масовото противопоставяне между магистрати, включително конфронтацията между Върховния касационен съд и главния прокурор. Според нея е необходим по-подробен механизъм за реакция при оказване на натиск върху магистрати.

Кандидатът Емил Дечев постави акцент върху независимостта на прокурорите и следователите, обучението в юридическите факултети и проблемите при случайното разпределение на прокурорските преписки. Той разкритикува и практиката прокурори от по-ниски нива да бъдат назначавани на ръководни длъжности в по-горни прокуратури.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чак пък

    3 0 Отговор
    правосъдие...

    23:02 04.11.2026

  • 2 Така е.

    5 1 Отговор
    "Кучето" е заровено в Конституцията, която уж заради "демократичните ценности" направи нашата съдебна власт "най-независимата" на света... Помните ли, че преди да дойде на власт ББ обещаваше възмездие за кражбите и грабежа и за промени в гнилата съдебна система ? Даже по едно време говореше за свикване на Велико народно събрание, което да направи тази власт зависима от народа, като Главният прокурор и ВСС(Висшият Съдебен Съвет-
    "Правителството" на съдебната система) да се избират пряко от хората! Но, като се усети, че и той и неговата шайка ще имат нужда от милосърдието на "независимата" съдебна власт взе да се ослушва като с.виня в картофи! Даже направи всичко възможно да се обяви за "незадължителен" резултата от референдума организиран от екипа на Слави...

    За българският "независим" съд доказателствата срещу платежоспособните престъпници
    почти винаги са недостатъчни и спорни...

    Коментиран от #4, #5, #10

    23:04 04.11.2026

  • 3 Факти:

    2 0 Отговор
    През 2001 г. съдебната система(мафия) си осигури чрез Конституционния съд сама да си определя бюджета, защото те били "независима" власт и не можело изпълнителната и законодателната да им го определят???!!!
    И оттогава си нагласят такъв бюджет, че въпреки големите си заплати, бонуси, "семинари" и разходи за какво ли не, в края на годината остават още милиони за още бонуси...

    Коментиран от #8

    23:06 04.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 не само бойко

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Така е.":

    всичката гнуууснатвар в ужким политиката в България това обещават и като излъжат народя крадят като за последно..

    23:08 04.11.2026

  • 6 Много точно

    2 0 Отговор
    Само си спомнете колко неуки хитряги се упражняваха там
    Един по един отекоха
    Сега всеки от много кандидати има идея
    Необходимо е комплексно мнение по въпроса но е невъзможно
    Нали надолу са все човек на човек
    Всеки си има цена

    23:18 04.11.2026

  • 7 Тероризма !

    2 0 Отговор
    Отново Показва !

    Лицето Си !

    Коментиран от #9

    23:25 04.11.2026

  • 8 За осъществена !

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факти:":

    Противозаконна Дейност !

    23:27 04.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Така е.":

    Баце е известен с лъжите си. Дори е ОСЪЖДАН за лъжа. Неведнъж, при това.

    23:30 04.11.2026

  • 11 Доктор

    3 0 Отговор
    Елементарен кариерист.

    23:31 04.11.2026

  • 12 Сатана Z

    3 0 Отговор
    След като се самопредложи за главен прокурор и не го огря сега лицето Янкулов атакува Висшия съдебен съвет та белким там го огрее жълтопавения тарикат разатягащ дъвки за и надуеш балони за реформа на съдебната система по свой вкус.Бегай у лево и си намери нормална работа като плочкаджия.

    23:46 04.11.2026

  • 13 Пълен Провал

    2 0 Отговор
    Придворния шут на Иво Прокопиев.

    23:54 04.11.2026

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