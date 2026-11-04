Андрей Янкулов: Правосъдието е в критичен момент

Правосъдието се намира в критичен момент, а държавността трябва да намери адекватен изход от кризата. Това заяви Андрей Янкулов, кандидат за член на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота, по време на изслушването си в Комисията по правни въпроси на Народното събрание.
„Правосъдието се намира в критичен момент, от който държавността трябва да намери адекватен изход“, каза Янкулов.
Той представи вижданията си за институционалната среда и посочи липсата на реакции от прокуратурата и ВСС при трагични събития, свързани с прокурори. По думите му в прокуратурата са се развили крайно негативни процеси, които са довели до ерозия на обществената подкрепа към съдебната система.
Три проблема в кадровото управление
Според Янкулов ВСС трябва да изгради институционална култура, при която решенията се вземат в обществен интерес. Той открои три основни проблема в кадровото управление на съдебната система.
Първият са решенията на ВСС, които противоречат на закона. Вторият е свързан с изборите на административни ръководители, които не могат да бъдат защитени, когато се игнорират проблематични данни за даден кандидат. Третият проблем е непредвидимото кариерно развитие на мнозинството магистрати.
Изслушването на Янкулов е част от процедурата за избор на членове на ВСС от парламентарната квота. Правната комисия разглежда кандидатурите на общо 20 души. Изслушванията започнаха на 2 ноември и трябва да приключат на 6 ноември.
И други кандидати посочиха институционални проблеми
По време на заседанието Веселин Вучков заяви, че ВСС трябва да създаде среда, която да не допуска навлизането и укрепването на кръгове за влияние в съдебната система. Като основен проблем в работата на настоящия състав той посочи прекомерното забавяне на конкурсите, особено тези, свързани с кариерното развитие.
Екатерина Салкова определи съдебната система като намираща се в тежка институционална криза. Тя посочи като причина и масовото противопоставяне между магистрати, включително конфронтацията между Върховния касационен съд и главния прокурор. Според нея е необходим по-подробен механизъм за реакция при оказване на натиск върху магистрати.
Кандидатът Емил Дечев постави акцент върху независимостта на прокурорите и следователите, обучението в юридическите факултети и проблемите при случайното разпределение на прокурорските преписки. Той разкритикува и практиката прокурори от по-ниски нива да бъдат назначавани на ръководни длъжности в по-горни прокуратури.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 чак пък
23:02 04.11.2026
2 Така е.
"Правителството" на съдебната система) да се избират пряко от хората! Но, като се усети, че и той и неговата шайка ще имат нужда от милосърдието на "независимата" съдебна власт взе да се ослушва като с.виня в картофи! Даже направи всичко възможно да се обяви за "незадължителен" резултата от референдума организиран от екипа на Слави...
За българският "независим" съд доказателствата срещу платежоспособните престъпници
почти винаги са недостатъчни и спорни...
Коментиран от #4, #5, #10
23:04 04.11.2026
3 Факти:
И оттогава си нагласят такъв бюджет, че въпреки големите си заплати, бонуси, "семинари" и разходи за какво ли не, в края на годината остават още милиони за още бонуси...
Коментиран от #8
23:06 04.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 не само бойко
До коментар #2 от "Така е.":всичката гнуууснатвар в ужким политиката в България това обещават и като излъжат народя крадят като за последно..
23:08 04.11.2026
6 Много точно
Един по един отекоха
Сега всеки от много кандидати има идея
Необходимо е комплексно мнение по въпроса но е невъзможно
Нали надолу са все човек на човек
Всеки си има цена
23:18 04.11.2026
7 Тероризма !
Лицето Си !
Коментиран от #9
23:25 04.11.2026
8 За осъществена !
До коментар #3 от "Факти:":Противозаконна Дейност !
23:27 04.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Евгени от Алфапласт
До коментар #2 от "Така е.":Баце е известен с лъжите си. Дори е ОСЪЖДАН за лъжа. Неведнъж, при това.
23:30 04.11.2026
11 Доктор
23:31 04.11.2026
12 Сатана Z
23:46 04.11.2026
13 Пълен Провал
23:54 04.11.2026