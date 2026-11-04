Искрен Иванов: Вотът в САЩ е наказателен за Тръмп

Резултатът от междинните избори в Съединените щати е наказателен вот срещу президента Доналд Тръмп. Това заяви международният анализатор доц. Искрен Иванов в „Интервюто в Новините на NOVA“.

По думите му американските избиратели са изразили недоволство от неизпълнените обещания, с които Тръмп е спечелил подкрепата им. Иванов припомни трите основни ангажимента на президента – да спре войните, да намали данъците и да повиши жизнения стандарт.

„Нито едно от тези обещания обаче не беше изпълнено и това много подразни избирателите“, заяви доц. Искрен Иванов.

Според анализатора изборните резултати показват промяна в политическите нагласи в страната. Той посочи успехите на демократите в щати, които традиционно подкрепят Републиканската партия.

Войната в Близкия изток също е повлияла

„Тръмп беше избран с популярния вот, а сега виждаме, че щати като Тексас и други, които традиционно винаги са били републикански, изведнъж станаха сини“, коментира Иванов.

Иванов определи външнополитическите събития като друг съществен фактор за изборния резултат. Според него войната в Близкия изток е оказала значително влияние върху политическите нагласи в Съединените щати.

„За първи път от войната във Виетнам насам имаше външнополитическо събитие, което оказа огромно влияние върху политическите нагласи в САЩ“, заяви международният анализатор.

Той направи паралел с периода след американските интервенции в Ирак и Афганистан, когато Конгресът се е променил в полза на демократите, а президентът Джордж Буш е търсил подкрепа за отпускане на средства за войната.

„Конгресът няма да дава пари за война. Президентът ще се моли за тези пари“, каза Иванов, коментирайки възможните последици от новото разпределение на политическите сили.

Възможен ли е импийчмънт

Иванов допусна до края на годината демократите да предприемат действия за започване на процедура по импийчмънт срещу Доналд Тръмп. Той свърза тази възможност с твърдението, че партията е спечелила и двете камари на Конгреса.

„Напълно възможно е до края на тази календарна година демократите да се опитат да съберат подписи за импийчмънт“, заяви анализаторът.

Той обаче направи разграничение между започването на процедура и нейния краен изход. Според Иванов част от демократите могат да преценят, че импийчмънтът би довел до политическа дестабилизация в момент, в който Съединените щати не могат да си позволят подобен риск.