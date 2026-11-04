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Искрен Иванов: Вотът в САЩ е наказателен за Тръмп
  Тема: Избори

Искрен Иванов: Вотът в САЩ е наказателен за Тръмп

4 Ноември, 2026 21:53 629 11

  • искрен иванов-
  • доналд тръмп-
  • междинни избори-
  • импийчмънт-
  • съединените щати

Международният анализатор свърза резултатите с неизпълнените обещания на президента и влиянието на войната в Близкия изток. Той допусна и опит за импийчмънт до края на годината

Искрен Иванов: Вотът в САЩ е наказателен за Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Резултатът от междинните избори в Съединените щати е наказателен вот срещу президента Доналд Тръмп. Това заяви международният анализатор доц. Искрен Иванов в „Интервюто в Новините на NOVA“.

По думите му американските избиратели са изразили недоволство от неизпълнените обещания, с които Тръмп е спечелил подкрепата им. Иванов припомни трите основни ангажимента на президента – да спре войните, да намали данъците и да повиши жизнения стандарт.

„Нито едно от тези обещания обаче не беше изпълнено и това много подразни избирателите“, заяви доц. Искрен Иванов.

Според анализатора изборните резултати показват промяна в политическите нагласи в страната. Той посочи успехите на демократите в щати, които традиционно подкрепят Републиканската партия.

„Тръмп беше избран с популярния вот, а сега виждаме, че щати като Тексас и други, които традиционно винаги са били републикански, изведнъж станаха сини“, коментира Иванов.

Войната в Близкия изток също е повлияла

Иванов определи външнополитическите събития като друг съществен фактор за изборния резултат. Според него войната в Близкия изток е оказала значително влияние върху политическите нагласи в Съединените щати.

„За първи път от войната във Виетнам насам имаше външнополитическо събитие, което оказа огромно влияние върху политическите нагласи в САЩ“, заяви международният анализатор.

Той направи паралел с периода след американските интервенции в Ирак и Афганистан, когато Конгресът се е променил в полза на демократите, а президентът Джордж Буш е търсил подкрепа за отпускане на средства за войната.

„Конгресът няма да дава пари за война. Президентът ще се моли за тези пари“, каза Иванов, коментирайки възможните последици от новото разпределение на политическите сили.

Възможен ли е импийчмънт

Иванов допусна до края на годината демократите да предприемат действия за започване на процедура по импийчмънт срещу Доналд Тръмп. Той свърза тази възможност с твърдението, че партията е спечелила и двете камари на Конгреса.

„Напълно възможно е до края на тази календарна година демократите да се опитат да съберат подписи за импийчмънт“, заяви анализаторът.

Той обаче направи разграничение между започването на процедура и нейния краен изход. Според Иванов част от демократите могат да преценят, че импийчмънтът би довел до политическа дестабилизация в момент, в който Съединените щати не могат да си позволят подобен риск.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха, ха, ха...

    5 0 Отговор
    А у нас наказателния вот е да ги избираме отново и отново.

    21:58 04.11.2026

  • 2 Овчар

    3 2 Отговор
    Вота няма никакъв смисъл ...! В капиталистическия свят овцата пасе където и каже властта после я доят и стрижат..! Такъв е ЗАКОНА .!

    Коментиран от #6, #11

    21:58 04.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Поздрави

    1 0 Отговор
    От Сандански и Илия Пасков........ха...ха..ха...да живее Прогресивна България.

    22:00 04.11.2026

  • 5 123

    3 0 Отговор
    Вие сте СМЕШНИ ХОРА. Може ли една жаба да държи сметка на един слон. Кои сме ние да коментираме САЩ???????Нашия вот в неделя за кой беше НАКАЗАТЕЛЕН??? СМЕШНИ СТЕ. Предатели на България вече няма да вземат и 2%.Бонев е достоен за премиер. Радев излъга народа. Стари комунистически като Нушков на митниците, стар крадец комунист.

    Коментиран от #7

    22:03 04.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ами

    2 2 Отговор
    Дори и да отстранят Тръмп в което се съмнявам, президент на САЩ
    става Джей Ди Ванс който е далеч по-консервтивен и има много голяма
    вероятност той веднага да направи сделка с Русия. А защо не и с Китай.
    Така, че внимавайте какво си пожелавате, защото може да се сбъдне :)

    П.П. Напомням на умниците. Външната политика на САЩ
    е в ръцете на президента на САЩ. Там Конгреса не играе!

    Коментиран от #9

    22:11 04.11.2026

  • 9 я се дръШ като мъШ

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ами":

    Ако си въобразяваш, че държавите от така наречените "Велики сили" се управляват от волята на един единствен човек, много си заблуден. Знаеш ли каква огромна тълпа завиждат и си точат зъбите за такива позиции не само в САЩ? Само да имат шанса да залъжат и баламосат избирателте, както се случи вече на няколко места по света, включително и у нас. За съжаление ние пак сме на опашката, когато другите взеха да се усещат ние тогава си сложихме таралежа в гащите, че и не само веднъж..

    22:38 04.11.2026

  • 10 Артилерист

    2 0 Отговор
    Тръмп е непоследователен и хазартен като уличните тарикати с тука има, тука няма. Те са имали мъжка договорка с Путин в Анкаридж, но той се отмята. След това цените на горивата тръгват нагоре и той кани Путин да го спасява. Путин няма нищо против, щото пропагандата тръби, че Русия здравата го е закъсала от укроударите, но той се договаря за колосални количества дизел със САЩ. И защо не щом САЩ си плащат...

    22:45 04.11.2026

  • 11 О...

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    А в социалистическия, дерът кожи или казано по друг начин изпращат руските овце да гината с хиляди на ден заради безувните мераци на един кръвопиец висок 1.60 м ходещ на токчета

    22:53 04.11.2026

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