Крум Зарков: Държавата може да смекчи удара от горивата

Тежка зима за домакинствата и ново политическо напрежение очаква председателят на БСП Крум Зарков. В предаването „Денят ON AIR“ той заяви, че основните изпитания ще бъдат свързани с покупателната способност, запазването на стандарта на живот и геополитическата обстановка.

„Ще има ли тежка зима? Да“, каза Зарков. По думите му заявките за протести са започнали още преди изборите и ще продължат и след тях. Той смята, че вместо намаляване на напрежението се очаква ескалация.

На този фон от 1 януари 2027 г. минималната работна заплата трябва да стане 660 евро. Зарков постави въпроса дали тази сума ще бъде достатъчна за нормален живот, като посочи, че бюджетът трябва да се разглежда най-вече през хората, които разчитат на него.

Спор за бюджета и пенсионния стълб

Според Зарков опозицията очаква бюджета, за да го атакува при първа възможност, а правителството се е показало колебливо. Той настоя за сериозен обществен и политически разговор за втория пенсионен стълб.

Председателят на БСП заяви, че много хора не знаят в кой пенсионен фонд участват и как се управляват средствата от осигурителните им вноски. По думите му е необходима и информационна кампания, която да обясни на гражданите какви са възможностите и рисковете при управлението на тези средства.

Зарков твърди, че за запълване на дефицита в НОИ са нужни 1 млрд. евро. Той определи като грешка отмяната на предишния механизъм за определяне на минималната работна заплата и заяви, че новият подход е ощетил хората с най-ниски доходи.

Възможна намеса при цените на горивата

Според Зарков държавата има възможност да ограничи удара от поскъпването на горивата чрез пряка намеса. Той посочи акцизите и данъците като инструменти, които могат да бъдат използвани в рамките на държавната политика.

Политикът прогнозира, че правителството най-вероятно няма да падне през зимата, въпреки очакваното социално и политическо напрежение. Той коментира и разговорите между парламентарните групи за Висшия съдебен съвет, като ги определи като конституционно задължителни и заяви, че те трябва да бъдат ясно обяснени.