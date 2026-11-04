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Крум Зарков: Държавата може да смекчи удара от горивата

Крум Зарков: Държавата може да смекчи удара от горивата

4 Ноември, 2026 22:15 453 17

  • крум зарков-
  • бсп-
  • минимална работна заплата-
  • пенсионен стълб-
  • цени на горивата

Председателят на БСП очаква тежка зима, натиск върху доходите и ново политическо напрежение. Той настоява за дебат за пенсионния стълб и намеса при цените на горивата

Крум Зарков: Държавата може да смекчи удара от горивата - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тежка зима за домакинствата и ново политическо напрежение очаква председателят на БСП Крум Зарков. В предаването „Денят ON AIR“ той заяви, че основните изпитания ще бъдат свързани с покупателната способност, запазването на стандарта на живот и геополитическата обстановка.

„Ще има ли тежка зима? Да“, каза Зарков. По думите му заявките за протести са започнали още преди изборите и ще продължат и след тях. Той смята, че вместо намаляване на напрежението се очаква ескалация.

На този фон от 1 януари 2027 г. минималната работна заплата трябва да стане 660 евро. Зарков постави въпроса дали тази сума ще бъде достатъчна за нормален живот, като посочи, че бюджетът трябва да се разглежда най-вече през хората, които разчитат на него.

Спор за бюджета и пенсионния стълб

Според Зарков опозицията очаква бюджета, за да го атакува при първа възможност, а правителството се е показало колебливо. Той настоя за сериозен обществен и политически разговор за втория пенсионен стълб.

Председателят на БСП заяви, че много хора не знаят в кой пенсионен фонд участват и как се управляват средствата от осигурителните им вноски. По думите му е необходима и информационна кампания, която да обясни на гражданите какви са възможностите и рисковете при управлението на тези средства.

Зарков твърди, че за запълване на дефицита в НОИ са нужни 1 млрд. евро. Той определи като грешка отмяната на предишния механизъм за определяне на минималната работна заплата и заяви, че новият подход е ощетил хората с най-ниски доходи.

Възможна намеса при цените на горивата

Според Зарков държавата има възможност да ограничи удара от поскъпването на горивата чрез пряка намеса. Той посочи акцизите и данъците като инструменти, които могат да бъдат използвани в рамките на държавната политика.

Политикът прогнозира, че правителството най-вероятно няма да падне през зимата, въпреки очакваното социално и политическо напрежение. Той коментира и разговорите между парламентарните групи за Висшия съдебен съвет, като ги определи като конституционно задължителни и заяви, че те трябва да бъдат ясно обяснени.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    6 1 Отговор
    ТОЗИ НЕ РАЗБРА ЛИ, ЧЕ Е С МНОГО ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ!ПАРАЗИТ!

    22:17 04.11.2026

  • 2 ШЕФА

    3 1 Отговор
    Ако на мама иди...... беше на власт със сигурност щеше да е така хааа.

    22:18 04.11.2026

  • 3 Край

    1 0 Отговор
    Качете горивата двойно с по-висок акциз, че задръстихме градовете от талиги.

    22:18 04.11.2026

  • 4 Овчар

    3 1 Отговор
    Това недоразумение съвсем изгуби посоката..? Егати сопола..

    22:18 04.11.2026

  • 5 Варна

    2 2 Отговор
    Във държава която се издържа от ДДС,Мита, Такси ,и народ който се вози като луд без значение дали е 2 лв или 4 лв. горивото това е не възможно ! При цена от 2лв. ДДС е 0,40 ст. при 4 лв. ДДС е №,80 ст. и вие очаквате някой да свали цената ???

    22:23 04.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ми чети бе

    1 1 Отговор
    Докога ще вървиш след събитията и подир тиквите
    Тези теми са приключени
    След плювачите засягащ техни теми които не са верни

    22:27 04.11.2026

  • 9 Яшар

    2 1 Отговор
    Зарков ,горивата са5- 10% от разходите ...и ти не осъзнаваш че р.р загуби освен козите и управлението , човече 90 % са режим оцеляване тази зима ..комуните пак объркахте държавата,хората пак са бедни,салама пак е скъп обяд -вечетя 20 € на човек...от къде ...пак ще спим на студено !

    22:28 04.11.2026

  • 10 оня с коня

    2 1 Отговор
    И какво ни казва Зарков?Ами същото като шопа който уведомява че може да кОпа,може и да те кОпа,т.е. Правителството може да падне през тежката Зима,ама може и да не падне.И тук любопитният въпрос е:Ако това правителство падне,за кого ще гласува БСП?

    22:29 04.11.2026

  • 11 Не ни будалкай Крумчо!!!

    1 0 Отговор
    Зарков, защо преби котката ? Защо за тебе няма закони?

    22:29 04.11.2026

  • 12 Голям зор

    1 0 Отговор
    Вчера пеехте една песен днес друга утре трета,на кое може да се вярва не знаете какво приказвате.

    22:33 04.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Не може

    0 0 Отговор
    Др. Путин има нужда от пари за войната. Веднага щом освободиха от санкции милиционера с расо и Алекперов и върнаха старите далавери в Лукойл и цените скочиха.

    22:52 04.11.2026

  • 17 къв е тоя бе

    0 0 Отговор
    такива докараха България до това дереже!!!

    22:53 04.11.2026

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