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Божанов: Планът за пенсионните вноски води кабинета в капан
  Тема: Икономика

Божанов: Планът за пенсионните вноски води кабинета в капан

4 Ноември, 2026 22:25 428 8

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  • пенсионни вноски-
  • втори пенсионен стълб-
  • нои-
  • висш съдебен съвет

Съпредседателят на „Да, България“ поиска пълната кореспонденция с Европейската комисия за предложението вноската във втория стълб да бъде намалена от 5 на 3 процента

Божанов: Планът за пенсионните вноски води кабинета в капан - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Предложението вноската във втория пенсионен стълб да бъде намалена от 5 на 3 процента, а разликата да бъде пренасочена към НОИ, предизвика нови критики от „Демократична България“. Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов поиска управляващите да представят цялата кореспонденция с Европейската комисия по темата.

По думите на Божанов документът е изпратен на 15 октомври до председателя на Европейската комисия. Според него в него е записано, че промяната не е замислена само като временна мярка, а е заложена до 2029 г. Премиерът Румен Радев отрича правителството да планира пренасочване на част от пенсионните вноски към първия стълб.

„Нашата пенсионна система има фундаментални проблеми във връзка със застаряването на населението. Ако всичко отива в първия стълб, сметката не излиза. Трябва да има реформа“, заяви Божанов.

Той обвини кабинета, че търси средства за запълване на финансови дефицити, вместо да представи открито намеренията си. „Чудят се как да вземат пари отнякъде, за да запълват дупки. Лъжат се българските граждани. Правителството на лъжата за пореден път се вкарва само в капан“, каза съпредседателят на „Да, България“ пред Bulgaria ON AIR.

Спорът за пенсионния модел

Предложението за промяна на осигурителната вноска засяга разпределението между първия пенсионен стълб, управляван от НОИ, и втория стълб, в който се натрупват средства по индивидуални партиди. В публичните си изяви Божанов представя идеята като опит за осигуряване на допълнителни средства за държавната пенсионна система.

Премиерът Румен Радев отхвърли твърденията за планирано намаляване на вноската във втория стълб. Спорът остана свързан и с документ от 15 октомври, който „Демократична България“ посочи като основание за искането си за пълна прозрачност.

Божанов заяви още, че действията на управляващите според него създават инфлационен натиск. Той определи протестите като инструмент, чрез който гражданите казват на властта: „Спрете“.

Две парламентарни групи и процедурата за ВСС

В интервюто Божанов коментира и разделението между „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. По думите му двете формации вече имат отделни парламентарни групи и различни виждания за управлението на публичните финанси, като ДБ заема по-дясна позиция.

Той заяви, че „Демократична България“ ще направи всичко възможно да бъде избран нов Висш съдебен съвет. Формацията предлага за членове на съвета Емил Дечев, Андрей Янкулов и Таня Радуловска. Божанов посочи, че изслушванията са важни за прозрачността и заяви, че процедурата според него трябва да приключи до петък.

„Политическата употреба на съдебната власт трябва да бъде забранена“, каза Божанов.


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Робот

    3 1 Отговор
    До къде я докарахме..? Хора от такъв ялов калибър да дават акъл и да определят правилата..!

    22:28 04.11.2026

  • 3 Илия Пасков

    2 0 Отговор
    Само при нас няма капан....има кеш.

    22:28 04.11.2026

  • 4 И тоя се оля

    3 0 Отговор
    Изтекоха им лигите
    Какъв Карън
    Какви пет лева
    Стига си плюл ми се хващай на работа
    Искаш промяна
    Работи

    22:36 04.11.2026

  • 5 Анонимен

    0 0 Отговор
    Значи не било източване и орязване на пенсиите, а само прехвърляне там, където трябваше да са поначало.

    22:39 04.11.2026

  • 6 Елементарно

    0 0 Отговор
    Богатите държави наливат в пенсиите и режат от администрацията,нова е номера.

    22:42 04.11.2026

  • 7 Мда

    1 0 Отговор
    Иван костов направи "вторият стълб" за пенсиониране. Този стълб имаше основна идея да храни частните второстълбови милионери, близки до сдс. И така се събраха милиарди лева/евро. Но вторят стълб не може да компенсира загубата от 20% от държавната пенсия, ако се остане на втори "стълб". И така костов ограби пенсионерите, след като въведе със закон частни пенсионни фондове, които работят на 50% и повече загуба, а не на печалба от нетната стойност, получавана през годините.

    22:46 04.11.2026

  • 8 На някой май му расте носа

    0 1 Отговор
    Поредните лъжи на мунчовците лъснаха. И с минималната заплата удариха най- голямата маса от избирателите си.

    22:47 04.11.2026

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